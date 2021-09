eKrona (KRN): cos’è e come funziona la criptovaluta svedese

Conviene investire in Ekrona? Conviene investire in Ekrona coin?

Sempre più banche centrali, dopo aver inizialmente provato a fare la guerra alle criptovalute, ne stanno emettendo di proprie. Del resto, come dice il proverbio “se il nemico è più forte di te, fattelo amico”.

Il 28 maggio la Sveriges riksbank – la Banca centrale della Svezia – ha reso ufficiale il suo test pilota della eKrona. Già il mese prima, la Riksbank aveva dichiarato conclusa la prima fase di test.

Secondo la Svenska Handelsbanken – uno dei più importanti istituti commerciali della penisola scandinava – il progetto costituisce “l’opportunità di partecipare a quella che può essere tra le prime valute digitali emesse da una banca centrale nel mondo per essere disponibile dal pubblico”.

La eKrona viene presentata come una “Central Bank Digital Currencies” (CBDB), un’evoluzione delle stablecoin, giacché garantite da uno stato centrale.

Fatte le dovute presentazioni, vediamo come funziona e-krona e se è possibile investire.

Se volete investire sulle criptovalute, la soluzione più conveniente è quella dei contratti CFD. Con i broker regolamentati si può, infatti, negoziare sull'andamento del prezzo. Ad esempio OBRinvest (trovi qui il sito ufficiale) permette di negoziare sulle migliori critptovalute in circolazione, non solo su Bitcoin.

Per saperne di più su questa piattaforma ti consiglio di visitare il sito ufficiale.

eKrona: cos’è la criptovaluta europea

Ricordiamo dunque brevemente cos’è eKrona (KRN). Parliamo della prima valuta digitale ufficiale della Svezia. La prima stablecoin emessa da uno stato europeo.

Tuttavia, a tre mesi dal lancio, è ancora in fase di beta testing e non è ancora accettata come valuta digitale ufficiale. Tuttavia, già sta attirando gli interessi dei trader essendo molto volatile in questi primi istanti di vita.

In effetti, il valore attuale viaggia su 5 volte il prezzo di quotazione iniziale e alcuni analisti ritengono che possa addirittura superare quello di Bitcoin entro il 2025.

Non sorprende che a lanciare la prima stablecoin statale sia stata la Svezia, paese ormai da anni all’avanguardia su molti aspetti.

eKrona : Riepilogo

👍 Cos’ è ? Prima stablecoin europea emessa dalla Banca centrale svedese ✅ Caratteristiche Zero commissioni / Prelievi veloci 👍 Tecnologia Trading Bot 💡Affidabilità Massima 🥇Migliore piattaforma per criptovalute eToro 🥇Miglior exchange per Bitcoin Binance

Bot per investire su Ekrona: eKrona.com

Appena lanciata Ekrona, subito è nata una piattaforma di trading bot per investire in modo automatico sulla criptovaluta. Vantando addirittura un tasso di successo di trading di oltre il 99%.

Una percentuale molto elevata, praticamente si parla di infallibilità del sistema (bisogna proprio essere sfigati per far parte di quell’un per cento). E che abbiamo sentito troppe volte quando abbiamo parlato di truffe.

Ciò che è certo è che la piattaforma prevede solo Ekrona (EKR) come criptovaluta e questa è la vera novità, dato che solitamente le piattaforme di trading bot tendono ad avere il Bitcoin e al massimo poche altre famose.

La piattaforma eKrona consente agli utenti di scegliere se accendere semplicemente alla funzione di auto-trading oppure seguire le impostazioni manuali da seguire. Quindi, possiamo impostare il prezzo sotto il quale o sopra il quale il robot di trading eKrona deve comprare o vendere la criptovaluta omonima svedese.

eKrona.com è una truffa?

Al momento della scrittura, non c’è alcuna sentenza giudiziaria o delibera che acclari che eKrona.com sia una truffa.

Ciò detto, gli unici dubbi riguardano il fatto che non abbia una licenza per operare e chi ci legge spesso sa che questo aspetto lo poniamo sempre come una prerogativa per scegliere una piattaforma di trading.

Perché una licenza è importante? Perché per ottenerla e preservarla, occorre sottostare a tutta una serie di norme relative al rispetto dei dati sensibili e dei propri fondi.

Il secondo dubbio deriva dal fatto che sbandieri una affidabilità pari al 99 percento. Praticamente infallibile. Certo, ci sono anche trading bot che parlano del 99,4 o del 99,7. Non dicendo 100 giusto per dare credibilità a quanto dicono (i numeri frazionati danno maggiore autorevolezza e parvenza di affidabilità).

Comunque, il fatto che dia anche la possibilità di impostare manualmente le proprie operazioni, è un fatto nuovo che difficilmente si trova altrove e che potrebbe valere la pena di fare un tentativo.

Come funziona eKrona

In questo paragrafo riportiamo cosa asserisce la piattaforma per dovere di cronaca e in modo oggettivo, prendendo le distanze da ogni informazione mendace.

Sistema di verifica

Il software verifica le informazioni fornite da ogni utente. Per fare ciò, quest’ultimo deve fornire il suo nome completo, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono.

Auto Trading

I mercati vengono esaminati e, se vengono individuate importanti opportunità di trading, il programma opererà in modo automatico.

Il trading automatico avviene in modo istantaneo, senza ritardi. E non serve la presenza fisica davanti allo schermo dell’utente.

Abbiamo detto che il trader può anche decidere di non affidarsi in toto al sistema di impostare propri parametri entro i quali il sistema deve muoversi.

Zero commissioni

Non sono previste commissioni di trading.

Prelievi veloci

La richiesta di prelievo viene soddisfatta in meno di 24 ore.

Testimonianze

Le testimonianze riportate sul sito sono entusiastiche e parlano di persone che si sono arricchite con questo sistema.

Broker affiliati

La piattaforma mette a disposizione dei broker affiliati per assistere gli operatori sul sito. Questi broker assistono nel monitoraggio del robot di auto trading e vengono presentati come esperti e affidabili.

Assistenza clienti

Ekrona vanta un portale di assistenza clienti dedicato che è aperto 24/7 online, fornendo assistenza ai trader di tutto il mondo in vari fusi orari.

Quanto si guadagna investendo su e-Krona

Contrariamente a quanto avviene per altri trading bot automatici, sul sito di e-Krona.com non viene indicato un profitto giornaliero. Si dice solo che il prezzo futuro raggiungerà i 5mila euro. Quindi ciò significa un profitto futuro straordinario dato che oggi vale pochi centesimi di euro.

eKrona.com: Opinioni e recensioni

Sul sito di eKrona.com non vengono riportate testimonianze da parte di altri utenti, ma alcune citazioni di siti come il Wall street Journal o la CNN Business. Oltre ad altri siti come Reuters, Fortune, Bloomberg e Coindesk.

Si badi bene però che riportano opinioni generali sul progetto Ekrona e sulle criptovalute lanciate dalle banche centrali in generale, non sul sito eKrona.com.

In fondo alla pagina ci sono anche le icone per i contatti Social ma non sono cliccabili. E, alla fine, l’indirizzo riporta ad una strada di Stoccolma, ma controllando su Maps sembra più una tipica strada isolata svedese immersa nel verde con qualche casetta qua e là. Un po’ poco per farci un ufficio.

Alternative ai Bot automatici: il copy trading di eToro

Il broker eToro offre una alternativa ai soliti bot automatici, veri o fasulli: il copy trading.

Tramite questo servizio, infatti, puoi copiare trader in carne ed ossa, visionandone le statistiche di trading, una biografia, il paese di provenienza, gli asset che prediligono eccetera.

Ne puoi copiare fino a 100 contemporaneamente e puoi decidere di non copiarli più quando ti pare.

A loro volta, i Popular trader guadagnano una commissione dai trader che li copiano. Quindi è un profitto aggiuntivo alla propria normale attività.

Puoi anche decidere di personalizzare il trading copiato impostando tuoi stop loss e take profit.

Ricordiamo che eToro vanta tre licenze per operare:

CySEC, rilasciata a Cipro

FCA, rilasciata in Gran Bretagna

ASIC, rilasciata in Australia

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Segnali gratuiti di OBRinvest

Il broker OBRinvest vanta licenza CySEC e ti offre un altro servizio basato sulle capacità umane e dalla efficienza comprovata: i segnali di trading elaborati da Trading Central.

Questa società è nata a New York nel 1999 e offre analisi sui mercati finanziari ed altri servizi di consulenza, per i quali vince spesso e volentieri premi e riconoscimenti. Vanta sedi anche a Hong Kong e a Parigi. In questi tre paesi opera anche come broker, con regolari licenze.

Trading central elabora dei segnali di trading contenenti tutti i suggerimenti su quando e come posizionarsi sui mercati finanziari, confezionati comodamente in sms con tutte le istruzioni di trading.

78,15% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Opinioni su eKrona.com

Abbiamo detto che per ora non esistono ancora opinioni di utenti su eKrona.com essendo una piattaforma in divenire, che punta a sfruttare, tramite il trading automatico, le potenzialità della prima criptovaluta lanciata da una banca centrale europea: Ekrona (EKR). Lanciata in Svezia e ancora in fase di testing.

Tuttavia, il lancio dovrebbe essere previsto per il Q3-Q4 del 2021.

La piattaforma riporta spezzoni di altri siti, che però parlano più in generale del progetto Ekrona che non di eKrona.com. Una furbata che spesso vediamo purtroppo in siti poco raccomandabili di trading bot. Che riportano spezzoni di notiziari o di articoli di siti autorevoli dove si parla in generale del Bitcoin e delle sue potenzialità.

Pochi sono per ora i siti italiani che parlano di eKrona.com, parlando in generale delle sue caratteristiche.

Quindi, ciò che vi suggeriamo è di attendere che il sistema vada a regime per poter avere maggiori elementi di valutazione.

Domande frequenti su e-Krona

Cos’è e-Krona.com? Si tratta di un trading bot che punta a sfruttare le potenzialità di Ekrona, criptovaluta lanciata dalla banca centrale svedese: la Sveriges riksbank. Si tratta quindi del primo caso europeo di Central Bank Digital Currencies” (CBDB). La stablecoin centralizzata svedese è al momento della scrittura ancora in fase di testing. Conviene investire con e-Krona.com? Il sito si presenta molto interessante, anche perché, oltre alle solite promesse miracolose legate al trading automatico, propone anche la possibilità di impostare il modo in cui il sito deve comportarsi da parte del trader.



Manca però una licenza per operare e il progetto è ancora in fase sperimentale. Inoltre, l’indirizzo rimanda ad una strada di Stoccolma isolata e le icone dei profili social non sono per ora cliccabili.



Quindi raccomandiamo prudenza. Quali sono le migliori alternative a e-Krona.com? Puoi provare i segnali di trading di OBRinvest o il copytrading di eToro.

Conclusioni

e-Krona.com è una piattaforma di trading bot che punta a sfruttare le potenzialità di Ekrona, criptovaluta lanciata dalla banca centrale svedese: la Sveriges riksbank.

Si tratta quindi del primo caso europeo di Central Bank Digital Currencies” (CBDB). La stablecoin centralizzata svedese è al momento della scrittura ancora in fase di testing.

Non manca qualche dubbio riguardo chi c’è dietro il progetto e manca una licenza per operare.

eKrona.com vanta comunque alcuni aspetti interessanti, come il fatto che il trading automatico possa essere impostato dal trader.

Se non ti ha convinto, puoi provare altri sistemi offerti da broker con licenza, come il copy trading di eToro o i segnali di trading di OBRinvest.