Eidoo Exchange: recensione completa e migliori alternative

Cos’è Eidoo? Come funziona Eidoo? Eidoo è affidabile?

In questo articolo ci occupiamo di Eidoo, app che svolge la doppia funzione di Exchange e wallet di criptovalute. Un asset digitale che sta interessando sempre più persone, soprattutto ai fini degli investimenti più che come moneta alternativa a quella tradizionale. Che poi era lo scopo originario della loro creazione.

Investire in criptovalute, del resto, si può fare in diversi modi. Per esempio tramite i Cfd, i Contract for difference, che permettono di investire su una pluralità di asset di svariata natura in modo sicuro e trasparente.

Si chiamano contratti derivati, in quanto rispecchiano il valore di un asset sottostante. Consentono di sfruttare una Leva finanziaria e il guadagno deriva dalla differenza di prezzo dell’asset tra quando lo abbiamo sottoscritto a quando il contratto scade.

Oppure è possibile farlo tramite Exchange, piattaforme per scambiare criptovalute con altre criptovalute o con altre valute FIAT. Il profitto in questo caso deriva dalla differenza di valore delle criptovalute, tra quando le abbiamo comprato a quando le rivendiamo.

Tuttavia, rispetto ai Broker con licenza che offrono i Cfd, qui già siamo di fronte ad un maggiore pericolo. In quanto gli Exchange non hanno obbligo di licenza per operare e inoltre sono sovente vittima di pesanti attacchi Hacker.

Tuttavia, rispetto ai Broker con licenza che offrono i Cfd, qui già siamo di fronte ad un maggiore pericolo. In quanto gli Exchange non hanno obbligo di licenza per operare e inoltre sono sovente vittima di pesanti attacchi Hacker.

Ciò significa che, quanto al primo rischio, non ha obblighi relativi ai fondi da preservare né a tutele sulla privacy. Quanto al secondo punto, spesso gli Hacker sono stati prosciugati dei loro conti per mezzo di attacchi Hacker.

Sebbene occorra anche ammettere che questo fenomeno si è verificato soprattutto tra il 2013 e il 2017. Poi c’è stato un rallentamento, tanto che nel periodo successivo sono stati davvero pochi. Forse perché gli Exchange hanno preso le giuste contromisure.

Tuttavia, prevenire è sempre meglio che curare. Quindi, il consiglio è quello di trasferire i fondi detenuti sui wallet di Exchange su wallet cosiddetti freddi. Che non necessitano di connessione internet per funzionare.

Quindi, per esempio le S-Pen, molto simili alle pen drive per trasportare dati o ascoltare musica Mp3. I wallet cartacei, simili a scontrini con codice QR. O software da scaricare sul Pc.

Infine, l’ultimo modus operandi sarebbe il mining di criptovalute. Ossia, risolvere operazioni algebriche per sbloccare nuovi token e avere una ricompensa. Una pratica però sconsigliabile, giacché molto dispendiosa. Data l’attrezzatura tecnologica di cui occorre dotarsi e l’alto consumo di corrente elettrica che richiede.

Non a caso, sono nate delle vere e proprie aziende per farlo, i cosiddetti Mining pool. Che si stabiliscono nei paesi nei quali la corrente elettrica costa poco.

Detto questo, vediamo meglio da vicino l’Exchange e wallet Eidoo. Se davvero conviene usarlo e le migliori alternative.

Eidoo cos’è

Cos’è Eidoo? Eidoo è un Exchange e wallet di criptovalute, che è possibile utilizzare sul proprio Pc, smartphone o tablet. Sia su dispositivi con sistema operativo Android che iOS.

Eidoo è una società di origine Svizzera, con sede a Chiasso, nel Canton Ticino al confine con l’Italia. Il cosiddetto cantone svizzero “italiano”.

Tuttavia, ha avviato anche una sede in Lituania, paese membro dell’Unione europea dal gennaio 2015, ex Repubblica socialista sovietica e di fatto sottratta all’influenza della Russia come sta avvenendo per altri paesi ex Urss.

In questo modo, Eidoo Exchange deve sottostare alle direttive dell’Ue.

Eidoo come funziona

Come funziona Exchange Eidoo? Sfrutta la blockchain di Ethereum e supporta le seguenti criptovalute:

Ethereum

Bitcoin

Litecoin

EDO

Tutti i token ERC20 (tra i quali alcune stablecoin come Tether)

Tutti i token ERC223

Quindi, oltre alle rinomate criptovalute Bitcoin, Ethereum e Litecoin (manca invece Ripple, ormai stabilmente da tempo al terzo posto per capitalizzazione di mercato) il fatto che siano presenti anche i token ERC20 ed ERC223, vuol dire poter ottenere anche nuove criptovalute che non hanno completato la propria ICO (Initial Coin Offering, simile alla Ipo per le azioni).

Processo mediante il quale un progetto acquista fondi per poter concretizzare il proprio lancio. Quindi, è come investire in un progetto prima che diventi concreto. Significa ricevere gli airdrop di token ERC20 ed ERC223.

Eidoo è anche un DeFi exchange, ossia un exchange decentralizzato. Coa significa DeFi? E’ l’acronimo di Decentralized Finance, la finanza decentralizzata che implica un nuovo tipo di sistema monetario realizzato su blockchain pubbliche.

In pratica, tenta di mettere in pratica quelli che sono i principi delle criptovalute: dare maggiore potere al popolo, sottraendolo al potere centrale costituito da banche e Stati.

Più nel concreto, gli account sono collegati a uno smart contract sulla blockchain di Ethereum. Ciò vuol dire che nessuno ha accesso o visualizza i nostri fondi.

Del resto, il DeFi è stato lanciato proprio dalla criptovaluta ideata da Vitalik Buterin nel 2014. Mediante la Decentralized Autonomous Organization (DAO), che rispondono solo a regole matematiche e informatiche impartite dai programmatori. Ciò comporta imparzialità nonché impossibilità di creare situazioni di privilegio.

Eidoo è estremamente user-friendly, quindi molto adatto anche a chi non ha particolare dimestichezza con le criptovalute.

Eidoo Crowd cos’è

Menzione a parte merita Eidoo Crowd, sezione che mostra una lista di nuove ICO sulle quali è possibile già investire. Per ogni criptovaluta in fase di lancio sono mostrate:

il white paper con tutte le info sul progetto

la tipologia di token

il termine ultimo dell’Ico

gli obiettivi da raggiungere col finanziamento

percentuale di avanzamento: quante persone hanno investito rispetto all’obiettivo prefissato

capitali totali investiti

dettagli tecnici vari ed eventuali

Alla fine, ci verrà notificato se la Ico è andata in porto, in che modo, ecc. Quindi, come si può vedere, tutto avviene alla luce del sole e in modo trasparente.

Carta Eidoo cos’è e come funziona

Cos’è la Carta Eidoo? Come funziona la Carta Eidoo? Questo Exchange e wallet di criptovalute dà la possibilità di utilizzare anche una carta di debito collegata al proprio account.

Cosa significa ciò? Che proprio come una carta di debito tradizionale, con essa possiamo fare i nostri acquisti nei negozi fisici ordinari. Quindi, possiamo utilizzarla nella nostra quotidianità. Sia per lo shopping ma anche per prelevare denaro presso gli ATM. Senza peraltro commissioni da pagare.

In pratica, quando fai un acquisto, il corrispettivo da pagare sarà comunque sempre pagato nella valuta prevista dal Paese in cui ti trovi.

Quindi, l’Exchange Eidoo farà un cambio criptovaluta-valuta nel momento della transazione.

E i vantaggi non finiscono qui. Otterrai un cashback fino al 10%, in base al tipo di acquisti svolti e alla tipologia di profilo prescelto. Tale cashback sarè restituito sotto forma di EDO, il token base di questo wallet.

Le carte previste da Eidoo sono tre:

Basic

Vip

Black

Come intuibile, ciascun profilo composta dei costi diversi ma anche dei vantaggi maggiori crescenti.

Eidoo criptovalute disponibili

Quali sono le criptovalute disponibili su Eidoo? Come detto, sono le seguenti:

Bitcoin

Ethereum (la criptovaluta del sistema su cui si basa)

(la criptovaluta del sistema su cui si basa) Litecoin

EDO (la criptovaluta propria dell’Exchange)

Tutti i token ERC20 (tra i quali alcune stablecoin come Tether, il cui valore è collegato a quello del Dollaro statunitense)

Tutti i token ERC223

Eidoo opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni sull’Exchange Eidoo? Sul web si leggono discrete recensioni, sia per la facilità di utilizzo di questa app e software, sia per il fatto che rende le criptovalute qualcosa di meno avulso dalla realtà. Data la possibilità di effettuare shopping con una carta, e con la stessa, prelevare contanti da un ATM.

Riguardo le opinioni degli utenti, basta riferirsi a quelle rilasciate su Google Play Store e Apple store. Rispettivamente, le due applicazioni di Android ed iOS per scaricare app e dire il proprio parere.

Su Google Play Store, per esempio, la app Eidoo viene valutata con un buon voto: 4,2. Il quale scaturisce dalla media di quasi 1400 voti.

Su Apple store, come sempre avviene, le recensioni sono molte meno (dovute anche ai meno utenti rispetto al più diffuso Android e alla minore personalizzazione concessa da iOS). Ma la media voti è ancora più alta. Siamo infatti di fronte ad un 4,6 su poco più di 100 recensioni.

Quindi, tutto sommato anche le opinioni degli utenti sono positive e più che buone.

