Dogecoin Millionaire: è una truffa o funziona? Recensione e Opinioni [2021]

Cos’è Dogecoin Millionaire? Dogecoin Millionaire è una truffa?

La storia di Dogecoin è davvero curiosa. Criptovaluta nata per scherzo nel 2013, sulla scia di un meme simpatico che impazzava sui Social all’epoca, che ritraeva il volto del cane di origine giapponese Shiba Inu con una frase spesso senza senso.

La criptovaluta è finita nel dimenticatoio per anni, per poi tornare in auge nel 2021 quando si è deciso di far salire il suo prezzo. Il che conferma quanto le criptovalute non abbiano un valore intrinseco ma gli venga conferito dal mercato.

E come spesso accade, il rally è stato incrementato da altri fattori che si sono agganciati al fenomeno, come le dichiarazioni a favore di Elon Musk.

Tuttavia, ciò ha inevitabilmente fatto nascere anche truffe che riprendono il suo nome, oltre che ad altre criptovalute “civetta”.

Anche Dogecoin Millionaire è una truffa? Scopriamolo insieme in questa guida completa.

Cos’è Dogecoin Millionaire?

La piattaforma Dogecoin Millionaire si presenta come una piattaforma per il trading bot, nome col quale si identifica il trading automatico. Modalità di trading basato sulle capacità dell’intelligenza artificiale anziché del trader “umano” al fine di speculare su una delle critpovalute più interessanti del momento: il succitato Dogecoin appunto.

Dogecoin Millionaire si presenta semplice da usare e da installare.

Come vedremo, la piattaforma promette guadagni minimi giornalieri di 170 dollari. Che comunque, se fosse vero, rappresentano pur sempre 5mila euro al mese, una cifra quasi da manager aziendale insomma. Che all’anno diventano 60mila.

Dogecoin Millionaire: riepilogo

👍 Cos'è ? Piattaforma per il trading bot, nome col quale si identifica il trading automatico su Dogecoin, la meme coin che sta facendo parlare di sé. 🛑Regolamentazioni e licenze Nessuna 👍 Tecnologia Trading automatico o manuale sulle cripto con promesse di guadagnao 💻 Caratteristiche Robot automatico, probabile truffa

Dogecoin Millionaire: licenze e regolamentazioni

A quanto pare, Dogecoin Millionaire non ha alcuna regolamentazione né licenza. Quindi, questo significa che non sottostà alle leggi e alle regole che proteggono i tuoi fondi o i tuoi dati personali.

Quindi, metti questo in conto se vuoi provare ad operare con questa piattaforma.

Dogecoin Millionaire: una truffa?

Al momento della scrittura, non possiamo acclarare che Dogecoin Millionaire sia una truffa, in quanto non ci sono sentenze a riguardo né provvedimenti da parte della Consob.

Quindi, invitiamo sempre a digitare su Google “Dogecoin Millionaire Consob” per sapere se ci sono novità a riguardo.

Certo, molte cose non tornano. Oltre all’assenza di licenze, non sappiamo quale sia il team di sviluppatori alle spalle della piattaforma. Così come non viene indicato alcun indirizzo della sede principale.

Come spesso accade in queste piattaforme dalle dubbie capacità, non viene neppure spiegato come funziona la piattaforma. E come faccia a farti guadagnare così facilmente col trading automatico.

La trasparenza, insomma, non è di casa in questo sito.

Tuttavia, il nostro scopo qui è quello di presentarti cosa offre in modo oggettivo e sta all’utente finale fare le sue valutazioni.

Come abbiamo detto per Bitcoin Robot, un’altra truffa molto popolare bisogna stare attenti a non confondere l’investimento in criptovalute con la popolarità che queste anno e che può portare ad incappare in broker poco seri.

Caratteristiche principali del trading con Dogecoin Millionaire

Come funziona Dogecoin Millionaire? Diciamo che sono 3 i numeri chiave per rispondere a questa domanda:

250

20

98

No, non ci siamo messi a dare i numeri, anche perché i succitati non sono neppure buoni da giocare essendo la cabala composta da numeri che vanno da 0 a 90.

Bensì, per 250 intendiamo la somma minima (in dollari) che occorre depositare per poterlo usare.

Per 20 intendiamo il tempo medio di utilizzo al giorno che viene suggerito per vedere le cifre promesse.

98 (98,8 per la precisione) è invece la percentuale stimata di successo della piattaforma, un autentico miracolo insomma.

E’ possibile scegliere tra trading automatico o manuale: nel primo caso, ci si affida completamente alla piattaforma, nel secondo saremo noi a muovere la piattaforma.

La piattaforma promette anche dei prelievi molto veloci, appena si guadagna un importo da poter prelevare.

Alternative a Dogecoin Millionaire

Sebbene non siamo ancora alla fine della nostra guida completa su Dogecoin Millionaire, ma già non ti ha convinto, ti diamo subito delle alternative.

Quanto posso guadagnare con Dogecoin Millionaire

Come detto, la piattaforma sbandiera una percentuale di successo del 98.9%. Percentuali già sentite molte volte, date con una precisione scelta per non dire un poco credibile cento per cento.

Oltre a queste percentuali molto alte, pare che Dogecoin Millionaire faccia guadagnare in modo illimitato, facendo guadagnare un milione di dollari come profitto dopo 61 giorni di attività. Una cifra a dir poco assurda.

Dogecoin Millionaire assicura un guadagno giornaliero tra i $170 e i $250. Le somme variano in base al tempo dedicato al trading e al deposito minimo iniziale versato.

Per rendere il tutto più veritiero, la piattaforma ha anche pubblicato tanto di calcolatore sulla propria Home page, cosicché l’utente possa calcolare fin da subito quanto guadagnerà in base a quanto può e vuole depositare.

Tuttavia, sono sempre cifre da prendere con le molle. Così come il conto demo per fare pratica. Chi ci dice che ciò che viene simulato si tramuterà poi in realtà?

Testimonianze ed opinioni su Dogecoin Millionaire

Non è facile trovare opinioni e testimonianze oggettive e reali su Dogecoin Millionaire. Escludendo quelle riportate sulla piattaforma, che sono tutte entusiastiche e che parlano di persone che si sono effettivamente arricchite con questo sistema, i parametri che spesso usiamo per valutare le opinioni su un broker in questo caso non sono utilizzabili.

Infatti, Dogecoin Millionaire non è presente né su Google Play store (app per scaricare applicazioni su Android in tutta sicurezza) né su apps store di iOS (per farlo sui dispositivi Apple).

Mentre su Trust Pilot, se è vero che conta su una valutazione discreta di 4 stelle in media, è anche vero che sono solo 10. E, per di più, i recensori hanno tutti solo una recensione scritta. Guarda caso proprio quella.

Quindi, l’unico suggerimento che ci sentiamo di darvi è, se proprio volete provare questa piattaforma dalle promesse e premesse incredibili, meglio se depositate il denaro minimo richiesto: 250 euro.

Sempre però se si tratta di denaro che potete permettervi di buttare ed eventualmente non rimpiangere e non sottrarre ad altre cose importanti.

Domande frequenti su Dogecoin Millionaire

Cos’è Dogecoin Millionaire? Si tratta di una piattaforma che promette guadagni facili ed elevati sulle criptovalute con un sistema di trading automatico, capace di prevedere i mercati con una puntualità che sfiora il 99 percento. Dogecoin Millionaire è una truffa? La piattaforma non ha una licenza per operare e fa promesse molto elevate che lasciano più di un dubbio. Quali sono le migliori alternative a Dogecoin Millionaire? Ti suggeriamo di provare broker regolamentati, con molti servizi offerti e costi mediamente bassi come eToro e Capital.com per citare due dei migliori marchi.

Conclusioni

Dogecoin Millionaire è una piattaforma di trading bot che promette di far guadagnare cifre astronomiche semplicemente depositando un minimo di 250 euro e il resto farà il sistema.

Viene comunque concesso anche di utilizzare il sito in modalità manuale, lasciando discrezionalità all’utente.

Pur non essendo ufficialmente una truffa, Dogecoin Millionaire ha alcuni aspetti poco rassicuranti. Per esempio, manca una licenza per operare, non sono forniti i dati della società e del team di sviluppatori che c’è dietro, non viene spiegato come fa ottenere certi guadagni, non ci sono recensioni oggettive.

Comunque, puoi provare un deposito minimo sfruttando solo denaro che puoi permetterti di perdere. Così da testare se il sito funziona o meno.

Se invece vuoi operare con broker seri e con regolari licenze, puoi provare eToro, Capital.com, OBRinvest.