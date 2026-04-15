Deutsche Börse mette 200 Milioni su Kraken: maxi investimento sull’Exchange

Deutsche Börse ha anninciato un maxi investimento di 200 milioni di dollari in Kraken, uno degli exchange crypto più grandi al mondo. Non un esperimento, non un progetto pilota.

Un investimento vero, per comprare l’1,5% di Payward (la società madre di Kraken) tramite acquisto di azioni secondarie.

Deutsche Börse è uno dei pilastri della finanza europea, gestisce infatti una delle più grandi infrastrutture di mercato al mondo. E ora decide di legarsi direttamente a un exchange crypto.

L’obiettivo dichiarato? Costruire prodotti insieme: trading, custodia, regolamento, gestione del collaterale, asset tokenizzati. Non più due mondi separati (finanza tradizionale da una parte, crypto dall’altra), ma un’unica infrastruttura per i clienti istituzionali.

L’accordo si chiuderà nel secondo trimestre 2026, dopo le approvazioni regolamentari. Nel frattempo, Kraken ha già presentato alla SEC i documenti per la sua IPO, dopo aver raccolto 800 milioni di dollari in un round che ha valorizzato la società a 20 miliardi di dollari.

Il quadro è chiaro: Kraken si prepara a diventare una public company, e Deutsche Börse si assicura un posto in prima fila.

Non è solo una partnership commerciale

Attenzione a un dettaglio importante: Deutsche Börse non sta mettendo soldi freschi nelle casse di Kraken. Sta comprando azioni da investitori che già le possedevano (transazione secondaria). Questo significa che il capitale va ai vecchi azionisti, non all’azienda. Ma la sostanza non cambia: Deutsche Börse diventa azionista di Kraken con l’1,5% fully diluted.

Un portavoce di Kraken ha confermato che l’obiettivo è costruire un’infrastruttura unica per i clienti istituzionali, invece di continuare ad avere sistemi paralleli che non si parlano.

La logica è semplice: Kraken porta l’expertise crypto e la base utenti (retail e istituzionale), Deutsche Börse porta la legittimità regolamentare, la rete di distribuzione europea e l’accesso ai mercati tradizionali.

Insieme possono costruire cose che oggi non esistono: bond tokenizzati regolamentati, custodia istituzionale compliant, derivati crypto con infrastruttura di settlement TradFi. Una buona notizia per tutto il settore.

Il contesto europeo aiuta (e tanto)

Un motivo per cui questa operazione ha senso proprio ora? Il regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) che l’Europa ha approvato negli ultimi anni. Finalmente c’è un quadro legale chiaro per i crypto-asset, e questo incoraggia i grandi player finanziari a entrare nel settore senza paura di sorprese regolamentari.

Deutsche Börse opera sotto supervisione tedesca ed europea, quindi ogni mossa deve essere solidissima dal punto di vista legale. Il fatto che abbiano deciso di investire in Kraken significa che vedono le criptovalute non più come un rischio, ma come un’opportunità strategica.

Deutsche Börse non è sola: la tradFi sta arrivando in massa

Quello di Deutsche Börse non è un caso isolato. Nelle ultime settimane c’è stata un’accelerazione impressionante.

Il 9 marzo 2026, Nasdaq ha stretto una partnership con Kraken e Backed per sviluppare un gateway di tokenizzazione azionaria, basato sulla proposta presentata alla SEC a settembre 2025. Una settimana prima, Intercontinental Exchange (la società madre del NYSE) aveva investito in OKX per portare azioni tokenizzate sulla borsa di New York dal secondo trimestre 2026.

A gennaio, CME Group (il più grande mercato di derivati al mondo) aveva annunciato il lancio di futures su Chainlink. Il 6 aprile ha aggiunto Avalanche e Sui, con lancio previsto per il 4 maggio 2026.

Il pattern è chiaro: Nasdaq, NYSE, CME, Deutsche Börse. Sono le infrastrutture portanti della finanza globale. E stanno tutte costruendo ponti verso le crypto, non più come esperimenti ma come scelte strategiche strutturali.

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Tokenizzazione: cosa significa davvero per il mercato

La collaborazione tra Deutsche Börse e Kraken punta dritto alla tokenizzazione degli asset finanziari. Cosa significa in pratica? Che titoli, fondi, bond governativi potrebbero essere emessi e scambiati su blockchain con la stessa efficienza (anzi, superiore) degli strumenti tradizionali.

I vantaggi sono concreti: tempi di settlement che passano da giorni a secondi, costi di intermediazione ridotti, accesso globale invece che limitato a certi mercati. Per te come investitore, potrebbe significare accedere a prodotti che oggi sono riservati agli istituzionali, con liquidità migliore e costi più bassi.

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GUIDA PRATICA Scopri come funziona la tokenizzazione degli asset

Certo, siamo ancora all’inizio. Ma quando un operatore come Deutsche Börse investe 200 milioni e mette in campo la sua reputazione, il messaggio è chiaro: la tokenizzazione non è più un’idea futuristica. È il futuro concreto della finanza.

Deutsche Börse sta ridisegnando i confini tra finanza tradizionale e finanza digitale. Se qualche anno fa il settore crypto era percepito come rischioso e alternativo, oggi le cose sono cambiate.

Per chi investe, il messaggio è chiaro: segui l’evoluzione di queste partnership, perché anticiperanno i prossimi grandi movimenti del mercato.

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