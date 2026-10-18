DAC8: come funziona lo scambio automatico di informazioni crypto

DAC8 in vigore dal 2026: exchange obbligati a comunicare i tuoi dati al fisco.

Nel 2026 è entrata in vigore la Direttiva UE 2023/2226, chiamata DAC8, che obbliga gli exchange a trasmettere automaticamente le informazioni sugli scambi crypto al fisco.

Queste piattaforma funzionano in modo simile ai sostitui d’imposta. Quindi raccolgono i tuoi dati, li impacchettano in un file XML standardizzato e li spediscono all’Agenzia delle Entrate. Il fisco confronta quello che hai dichiarato con quello che le piattaforme hanno comunicato. Non ci sono più gli accertamenti a campione ma i controlli sono ormai incrociati.

Con la DAC8 non si parla di tasse o nuovi adempimenti. Le aliquote le ha già fissate la Legge di Bilancio 2026, quindi il 33% sulle plusvalenze, 0,2% di imposta di bollo.

La norma è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 194 del 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2025. Il provvedimento operativo n. 186865 del 22 giugno 2026 ha definito i dettagli tecnici, compreso il meccanismo di registrazione centralizzata per gli operatori.

In questa guida cerchiamo di spiegare cos’è la DAC8 e come funziona, quali dati vengono trasmessi e cosa succede se usi exchange europei o piattaforme fuori dall’UE.

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Cos’è la DAC8

DAC sta per Directive on Administrative Cooperation. La DAC8 è l’ottava versione di questa direttiva, ovvero l’ultimo tassello di un processo che dal 2011 ha esteso lo scambio automatico di informazioni fiscali a macchia d’olio tra i 27 Paesi UE. La DAC2 aveva riguardato i conti bancari (recependo lo standard CRS dell’OCSE), la DAC6 le strutture di pianificazione fiscale aggressiva. Adesso tocca alle cripto-attività.

Il principio di base è lo stesso: le autorità fiscali dei Paesi UE si scambiano automaticamente i dati dei contribuenti residenti in altri Stati. Hai un conto su un exchange con sede in Lussemburgo? Le autorità lussemburghesi comunicano all’Agenzia delle Entrate italiana tutto quello che è rilevante. Senza che tu faccia niente. Senza che il fisco debba chiedertelo.

Origini: dal CARF dell’OCSE alla Direttiva UE 2023/2226

Il punto di partenza è l’agosto 2022, quando l’OCSE approva il CARF (Crypto-Asset Reporting Framework). Si tratta di uno standard internazionale per colmare il vuoto di trasparenza transfrontaliera nel mercato crypto. Chi raccoglie i dati (i fornitori di servizi su cripto-attività, i CASP), quali dati raccoglie (transazioni, saldi, anagrafica), e come li trasmette ai paesi aderenti.

L’Unione Europea ha recepito e reso vincolanti le linee guida del CARF con la Direttiva 2023/2226/UE, approvata nell’ottobre 2023.

Con una differenza rispetto al testo OCSE originale: oltre ai CASP tradizionali, la DAC8 include anche i CAO (Crypto Asset Operators) che gestiscono transazioni senza offrire servizi diretti al pubblico, come certi intermediari istituzionali o desk OTC.

Il D.Lgs. 194/2025 e il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Il Decreto Legislativo n. 194 del 10 dicembre 2025 ha recepito la DAC8 nell’ordinamento nazionale con decorrenza 1° gennaio 2026. La norma impone agli operatori di cripto-attività di raccogliere, verificare e trasmettere i dati fiscali dei clienti italiani.

Il 22 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiuso l’architettura tecnica con il Provvedimento n. 186865: un registro unico europeo che permette agli operatori di registrarsi una volta sola e adempiere agli obblighi DAC8 in tutti gli Stati membri. Meno carta per le piattaforme, dati più certi per il fisco. La trasmissione avviene via file XML standardizzato.

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Situazione attuale: autodichiarazione o scambio automatico

Per misurare il cambiamento portato dalla DAC8 bisogna partire da com’era il sistema prima. Tutto si basava sulla fiducia del contribuente, e su una probabilità di controllo relativamente bassa.

Come funzionava prima: quadro RW, quadro RT e autodichiarazione

La Legge di Bilancio 2023 ha codificato per la prima volta la disciplina fiscale delle cripto-attività in modo organico. Da quel momento, ogni contribuente italiano con crypto era tenuto a compilare il Quadro RW, o il Quadro W nel Modello 730, per il monitoraggio fiscale. Tra i dati dichiarati il valore delle cripto al 1° gennaio e al 31 dicembre, ogni anno, e qualunque importo. Anche dieci euro in Bitcoin.

Per le plusvalenze realizzate nelle operazioni fiscalmente rilevanti, come vendita in fiat, conversione tra categorie diverse di cripto-attività, acquisto di beni e servizi in crypto, serviva invece il Quadro RT o Quadro T.

Due adempimenti distinti, entrambi basati sull’autodichiarazione del contribuente. Quindi l’Agenzia delle Entrate non riceveva automaticamente nulla dagli exchange. Chi non dichiarava, nella maggior parte dei casi, non veniva scoperto.

Come funziona con DAC8: i dati arrivano direttamente dagli exchange

Con la DAC8, quella zona grigia si restringe drasticamente. Gli exchange crypto raccolgono i dati e li inviano all’Agenzia delle Entrate. Il fisco confronta, rileva le discrepanze, genera gli alert.

Se l’exchange comunica 80.000 euro di vendite crypto nel 2026 e la tua dichiarazione non registra nulla, arriva un avviso bonario. Nei casi più gravi, un accertamento.

Il modello di riferimento è il CRS (Common Reporting Standard) sui conti bancari esteri, in vigore dal 2017. La DAC8 replica quella stessa logica per le cripto-attività, con una differenza importante: i dati trasmessi sono molto più granulari. Non il saldo del conto, ma ogni singola operazione, classificata per tipologia.

Aspetto Prima di DAC8 (fino al 2025) Con DAC8 (dal 2026) Raccolta dati Autodichiarazione del contribuente Exchange trasmettono dati all’AdE Controllo incrociato Manuale, su accertamenti mirati Automatico e sistematico Obbligo dichiarazione Sul contribuente (Quadro RW/RT) Exchange + contribuente (doppio livello) Scoperta omissioni Bassa probabilità senza segnalazioni Alta: alert automatico su discrepanze Perimetro geografico Solo obblighi dichiarativi IT 27 Paesi UE + UK, CH, SG, AU, CA, JP Dati trasmessi Nessuno (dal fisco verso AdE) 9 categorie di transazioni + anagrafica

Confronto tra il sistema di autodichiarazione pre-DAC8 e lo scambio automatico post-DAC8.

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Tempi di implmentazione DAC8: le scadenze

La DAC8 verrà sviluppata completamente nel corso degli anni. Ci sono dei dettagli tecnici che vanno implementati e portati a regime come in tutti i sistemi.

Gennaio 2026: scatta l’obbligo di raccolta dati

Dal 1° gennaio 2026 tutti gli operatori obbligati dalla DAC8 raccolgono i dati fiscali degli utenti UE. Ogni transazione da questa data in avanti finisce nel report annuale.

La prima scadenza rilevante per te è il 31 dicembre 2026. Entro quella data devi aver comunicato il codice fiscale a tutti gli exchange che utilizzi. Se non lo fai dopo due solleciti, l’account viene bloccato entro 60 giorni. E’ un requisito normativo che la piattaforma non può trascurare.

Giugno-Settembre 2027: primo invio all’Agenzia delle Entrate

Entro il 30 giugno 2027, gli exchange trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati dell’intero 2026. Dal 30 settembre 2027 parte lo scambio transfrontaliero: i dati circolano tra i 27 Paesi UE e i partner aderenti (UK, Svizzera, Singapore, Australia, Canada, Giappone). Gli USA entreranno nel sistema nel 2029.

2027–2029: estensione globale con il CARF dell’OCSE

Il CARF dell’OCSE coinvolge 48 Paesi con entrata in vigore scaglionata tra il 2027 e il 2029. L’obiettivo dichiarato è un sistema globale di trasparenza fiscale sulle cripto-attività, senza zone d’ombra geografiche. Entro fine decennio, la gran parte dei paesi dove operano i grandi exchange farà parte di questo network.

Timeline DAC8: le tappe chiave dall’approvazione del CARF OCSE (2022) all’estensione globale (2029). Fonte: Direttiva UE 2023/2226, D.Lgs. 194/2025

Quali dati comunicano gli exchange al Fisco? Le 9 categorie DAC8

Non si tratta di un semplice saldo di fine anno. Il framework DAC8 prevede 9 categorie di transazioni distinte, ciascuna tracciata e trasmessa al fisco. Sapere cosa viene comunicato aiuta a capire dove il sistema può trovare discrepanze con la tua dichiarazione.

Dati anagrafici e identificativi: codice fiscale e residenza

Innanzitutto i dati di idenificazione. Nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza. E il codice fiscale, il TIN (Tax Identification Number) , che consente all’Agenzia delle Entrate di collegare i dati dell’exchange alla tua dichiarazione.

Senza quel codice il meccanismo non funziona. Per questo la norma prevede il blocco dell’account di chi non lo fornisce.

Se non l’hai ancora comunicato al tuo exchange, fallo prima possibile. Non per il rischio sanzioni, quelle arrivano dopo, ma perché senza TIN la tua posizione fiscale diventa un buco nero in un sistema progettato per non averne.

Le 9 categorie di transazioni monitorate

La DAC8 traccia fondamentalmente queste operazioni:

Acquisti di cripto-attività con valuta fiat (compri BTC con euro) Vendite di cripto-attività in cambio di valuta fiat (converti ETH in euro) Swap crypto-to-crypto (scambi BTC con ETH) Trasferimenti in entrata / Inbound (ricevi cripto da wallet esterni) Trasferimenti in uscita / Outbound (prelevi cripto verso wallet esterni) Movimenti su valute fiat sull’exchange (depositi e prelievi in euro) Proventi da staking e lending Transazioni NFT Pagamenti commerciali in cripto

L’unico perimetro non coperto direttamente è la DeFi on-chain pura e i wallet self-custody. Questo però non significa anonimato o che non si debba dichiarare.

Cosa succede se non fornisci il codice fiscale all’exchange

L’exchange invia due solleciti formali. Sessanta giorni dopo l’ultimo, se non hai ancora fornito il TIN, l’account viene bloccato. Non esiste discrezionalità.

Se la piattaforma che aggirasse questo requisito violerebbe la DAC8. La conseguenz, e ciioè non poter accedere ai propri fondi,è più che sufficiente a giustificare una verifica rapida del proprio profilo.

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Exchange Europei vs. Exchange Non-UE

La domanda che circola più spesso tra gli investitori italiani è questa: usare Binance o un exchange non europeo protegge dalla DAC8?

Gli exchange MiCAR-compliant: obblighi diretti di reporting

Le piattaforme autorizzate nell’UE con licenza MiCA, Coinbase, Bitpanda e le altre con licenza CASP, hanno obblighi diretti e certi. Raccolgono i dati degli utenti UE, preparano il report annuale e lo trasmettono alle autorità fiscali dello Stato di residenza dell’utente.

Se sei italiano e usi uno di questi exchange, i tuoi dati del 2026 arriveranno all’Agenzia delle Entrate entro giugno 2027. Senza margine di incertezza.

Approfondimento Migliori exchange crypto 2026

Gli exchange non-UE: il principio del collegamento territoriale

Per le piattaforme extra-UE, il discorso è diverso. La DAC8 prevede obblighi di reporting anche per gli operatori non-UE che servono clienti europei, se hanno un collegamento territoriale con l’UE: sede fisica, clientela europea significativa, personale nell’area.

I grandi exchange globali sono sotto pressione normativa per conformarsi, pena l’esclusione dal mercato europeo. Nel frattempo, l’obbligo di dichiarazione fiscale resta in capo a te, indipendentemente da dove custodisci le cripto.

Un exchange non-UE non ti esonera quindi dal Quadro RW. Sei obbligato a farlo.

Wallet privati, DeFi e cold wallet: la falsa sicurezza dell’anonimato

Spostare tutto su MetaMask o Ledger sembra una soluzione. I wallet self-custody non hanno un intermediario che raccoglie dati KYC, quindi non rientrano direttamente negli obblighi DAC8.

Ma la norma prevede che gli exchange trasmettano anche gli indirizzi dei wallet destinatari dei prelievi (categoria 5: Outbound). Quando prelevi cripto da Coinbase verso il tuo Ledger, quell’operazione viene registrata e associata fiscalmente a te. Il fisco riceve quell’indirizzo.

Per la DeFi il discorso è leggermente diverso. I protocolli on-chain non hanno un operatore identificabile. Ma gli on-ramp e off-ramp verso il sistema bancario, i punti di conversione fiat, passano quasi sempre per un exchange regolamentato, dove i dati vengono registrati.

Tipo di servizio Soggetto a DAC8? Dati trasmessi al fisco Rischio per l’utente Exchange UE (MiCAR) Sì, obbligo diretto 9 categorie + anagrafica Alto: dati certi all’AdE dal 2027 Exchange non-UE (es. Binance) Sì, collegamento territoriale 9 categorie (se conformi) Medio-alto: pressione crescente Wallet self-custody No, nessun intermediario Solo indirizzi outbound da exchange Medio: tracciabilità on-chain Protocolli DeFi Parzialmente, in evoluzione On/off-ramp registrati Basso-medio: non diretto Cold wallet (Ledger/Trezor) No, come self-custody Solo indirizzi outbound da exchange Medio: identico al self-custody

Impatto DAC8 su diversi tipi di servizi e strumenti crypto.

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DAC8 vs. MiCA: due direttive con obiettivi diversi

DAC8 e MiCA si sovrappongono nella platea di soggetti obbligati, entrambe coinvolgono i CASP, ma riguardano aspetti opposti. Sono da non confondere, cerchiamo di capire le differenze.

MiCA: regolamentazione operativa degli exchange (licenze, passaporto UE)

Il regolamento MiCA (Regolamento UE 2023/1114, in vigore dal 30 dicembre 2024) fissa le condizioni per operare come exchange nell’UE: capitalizzazione minima, governance, protezione degli utenti, trasparenza sulle whitepaper, licenza CASP rilasciata dall’autorità del paese di origine.

Con una licenza MiCA, un exchange può operare in tutta l’Unione grazie al passaporto europeo. Per te investitore, MiCA misura quanto la piattaforma che usi sia solida e regolamentata.

DAC8: cooperazione fiscale e trasparenza tributaria

La DAC8 non si chiede chi può operare, ma cosa viene comunicato al fisco. Un exchange con licenza MiCA deve rispettare gli obblighi DAC8 di trasmissione dati. MiCA è una garanzia operativa per il tuo capitale. DAC8 è quello che informa il fisco su come lo gestisci.

Non sono alternative.

Impatto pratico sulla tassazione crypto in Italia nel 2026

Le aliquote non cambiano con la DAC8. Ma la probabilità che il fisco scopra se non le paghi è un’altra cosa rispetto a un anno fa.

Aliquota al 33% sulle plusvalenze: cosa è cambiato dalla legge di bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha alzato l’aliquota sulle plusvalenze crypto dal 26% al 33%. Le crypto diventano così l’asset più tassato in Italia, con un’aliquota superiore a quella applicata su azioni e titoli di Stato.

L’aumento riguarda le operazioni fiscalmente rilevanti: vendite in fiat, swap tra categorie diverse di cripto-attività (ad esempio BTC per USDC, che è un E-money token), acquisto di beni e servizi in crypto, proventi da staking, farming e lending.

Restano al 26% i proventi da E-money token denominati in euro e MiCA-compliant, gli ETF crypto e i derivati. Gli scambi tra cripto-attività della stessa categoria, BTC per ETH, entrambe crypto pure, non generano fattispecie rilevanti.pLa franchigia di 2.000 euro è stata rimossa già nel 2025, quindi ogni plusvalenza, anche piccola, entra nel calcolo. Se sei interessato solo al prezzo può avere senso investire tramite ETP crypto.

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Come DAC8 genera controlli incrociati automatici

Il meccanismo funziona come la Certificazione Unica per i redditi da lavoro: il datore di lavoro trasmette all’Agenzia delle Entrate il tuo reddito, e il fisco lo confronta con la dichiarazione.

Qui l’exchange fa la stessa cosa con le tue transazioni crypto usando però un formato XML.

Se emerge uno scarto rilevante tra quello che l’exchange ha comunicato e quello che hai dichiarato nel Quadro RW/RT, scatta un alert. Il sistema opera su tutti i contribuenti in parallelo, senza che nessuno debba selezionare i profili da controllare.

Sanzioni per omessa dichiarazione: dal 3% al 240%

Le sanzioni si muovono su due piani e non vanno confusi. Il primo riguarda il monitoraggio quindi se non compili il Quadro RW/W, la sanzione va dal 3% al 15% del valore delle cripto non dichiarate. Non è una tassa sulle plusvalenze, è una multa per non aver tenuto il registro di quello che possiedi.

Il secondo piano riguarda le plusvalenze non dichiarate quindi sanzione dal 120% al 240% delle imposte evase, più interessi di mora. Qui si parla di evasione, e le conseguenze sono proporzionate. Il ravvedimento operoso riduce le sanzioni fino al 90% se ci si regolarizza prima che l’Agenzia delle Entrate apra formalmente un controllo.

Aliquote e sanzioni crypto 2026

Come metterti in regola prima che il fisco riceva i tuoi dati

Vediamo alcune azioni che devi fare per essere pienamente in regola.

Fornire il codice fiscale agli exchange: la prima mossa obbligatoria

Apri tutti gli exchange che usi e verifica di aver comunicato il codice fiscale. Il termine è il 31 dicembre 202, che può sembrare lontano, ma le procedure di aggiornamento KYC possono richiedere qualche giorno. Non aspettare quindi l’ultimo momento..

Se usi exchange europei con licenza MiCA, probabilmente ti è già stato chiesto durante l’aggiornamento KYC degli ultimi mesi. Se usi piattaforme extra-UE, cerca la sezione dedicata all’identità fiscale nel profilo.

Ravvedimento operoso: l’ultima finestra per regolarizzare anni precedenti

Come per tutte le tasse in Italia, anche qui c’è il meccanismo del ravvedimento operoso. Quindi, se hai cripto-attività mai dichiarate, anche solo nel Quadro RW, senza plusvalenze, il ravvedimento operoso è lo strumento che puoi usare per avere sanzioni ridotte. La base normativa è l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

La riduzione dipende da quanto tempo è passato dalla violazione: meno si aspetta, più si risparmia.

Con i dati DAC8 del 2026 in arrivo all’Agenzia delle Entrate entro giugno 2027, chi ha posizioni irregolari dal 2023 al 2025 ha ancora un pò di tempo.

Dopo quel momento il ravvedimento resta tecnicamente disponibile, ma le sanzioni potrebbero già essere in corso di accertamento. Un commercialista specializzato in crypto è la scelta più efficiente per costruire la strategia corretta.

Strumenti pratici: software fiscali crypto e commercialisti specializzati

Per chi ha operato su più exchange, ha proventi da staking o ha effettuato molti swap, gestire manualmente la dichiarazione diventa presto ingestibile. Esistono software dedicati, come ad esempio Koinly o CryptoTax, che si collegano agli exchange tramite API, importano le transazioni, calcolano le plusvalenze/minusvalenze secondo il metodo LIFO previsto dalla normativa italiana e generano i quadri RW/RT precompilati.

Il numero di commercialisti con vera competenza in fiscalità crypto cresce ogni anno. Un professionista specializzato può seguire il ravvedimento operoso, ottimizzare la posizione sfruttando le minusvalenze pregresse e gestire eventuali comunicazioni con l’Agenzia.

Infine, il Provvedimento n. 186865 del 22 giugno 2026 ha istituito il portale dedicato alla registrazione degli operatori DAC8, utile per seguire aggiornamenti ufficiali sulle scadenze.

Domande Frequenti su DAC8 e Crypto (FAQ)

La DAC8 introduce nuove tasse sulle criptovalute? No. La DAC8 è una norma di cooperazione fiscale tra stati, non una misura tributaria. Non tocca le aliquote. Quello che cambia è il sistema di controllo: gli exchange comunicano i tuoi dati all’Agenzia delle Entrate in modo automatico, e il fisco può verificare se hai pagato le imposte già previste dalla normativa italiana. E cioè 33% sulle plusvalenze (Legge di Bilancio 2026) e 0,2% di imposta di bollo annuale. Se uso solo un exchange non europeo, sono al riparo dalla DAC8? No. La DAC8 si applica anche agli operatori extra-UE con clientela europea, tramite il principio del collegamento territoriale. E l’obbligo di dichiarazione fiscale non dipende da dove tieni le cripto: grava sempre sul contribuente italiano. Usare un exchange non-UE ti mette in una zona grigia di conformità che tende a restringersi, man mano che il CARF dell’OCSE estende il sistema a livello globale. Cosa succede se non ho mai dichiarato le mie criptovalute negli anni passati? Il ravvedimento operoso è ancora disponibile. Le sanzioni ordinarie per omessa dichiarazione vanno dal 3% al 15% del valore non dichiarato per il monitoraggio, e dal 120% al 240% delle imposte evase per le plusvalenze non dichiarate, più interessi di mora. Il ravvedimento riduce queste sanzioni fino al 90% se ci si regolarizza prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo. Con i dati DAC8 in arrivo a giugno 2027, chi agisce nel 2026 parte da una posizione molto più favorevole.

Considerazioni finali

La DAC8 ha reso molto più difficile non pagare le tasse sule crypto.

Se hai sempre dichiarato tutto correttamente nel Quadro RW e RT, il 2027 non cambierà nulla nel tuo rapporto con l’Agenzia delle Entrate. Il fisco riceverà dati che confermano quello che già sapeva. Se invece ci sono irregolarità, anche solo di monitoraggio, senza plusvalenze non dichiarate, il problema esiste adesso, si vedrà nel 2027.

La priorità numero uno è il codice fiscale: comunicarlo a tutti gli exchange che usi. È un’operazione che richiede pochi minuti e non costa niente.

La seconda priorità, per chi ha posizioni irregolari negli anni 2023-2025, è valutare il ravvedimento operoso con un commercialista per regolarizzare le tasse. Prima intervieni, meglio è.

Voglio ricordarti che la DAC8 fa parte di un processo globale. Verrà allargato a 48 paesi entro il 2029.. L’idea di trovare un exchange esotico al di fuori di qualsiasi rete di scambio informazioni diventa ogni anno meno realistica. I punti di contatto con il sistema bancario tradizionale, quindi i prelievli e ogni conversione fiat, restano tracciabili.

Qui sotto una lista di exchange regolamentati che sono già a norma: