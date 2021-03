CryptoSoft: è una truffa o funziona? Recensione ed opinioni

Cos’è CryptoSoft? Conviene investire su CryptoSoft?

In questa guida completa su CryptoSoft risponderemo a queste ed altre domande, fornendovi anche le migliori alternative a questa piattaforma per investire sulle criptovalute.

Col prezzo del Bitcoin che torna a far parlare di sé, sono anche impazzate varie nuove piattaforme che promettono guadagni facili sulle criptovalute.

Bisogna però stare sempre attenti perché nella maggior parte dei casi, diciamocela tutta, quasi tutti i casi, guadagni facili fa rima con truffa. O comunque, con piattaforma dalla quale stare lontani.

La soluzione migliore per operare sulle criptovalute rimane quella dei CFD. Ricordiamo che le migliori piattaforme di trading consentono il trading con i CFD sul prezzo delle criptovalute. Ad esempio ForexTB (trovi qui il sito ufficiale) permette di negoziare sulle migliori critptovalute in circolazione, non solo su Bitcoin. Per saperne di più su questa piattaforma ti consiglio di visitare il sito ufficiale.

CryptoSoft: cos’è

Cos’è Crypto Soft? Il nome combina due termini: software e criptovalute. In effetti, si presenta come software per il trading di criptovalute. Nella fattispecie, un software automatico, con tanto di video ufficiale, che sbandiera guadagni facili e pure elevatissimi.

Del resto, una persona che si affaccia ora alle criptovalute, potrebbe anche cascarci. Magari non sa di cosa si stia parlando e crede che si tratti di denaro virtuale che sfugga al fisco, facile da ottenere. Inoltre, magari ha pure problemi economici, quindi cerca facili strade per guadagnare. I truffatori lo sanno e ne approfittano, creando piattaforme come specchi per le allodole.

Purtroppo, anche nel caso di Cryptosoft, come di quello di tante altre piattaforme simili, non siamo di fronte ad un software miracoloso. Ma, di fronte alla solita presa in giro.

Cryptosoft si presenta come uno dei tanti buchi neri finanziari pronti a risucchiare gli sprovveduti. I quali inviano denaro nella speranza di passare il resto della loro vita in un Paradiso naturale, tra belle donne in bikini, amache piazzate tra due palme di cocco, spiaggia bianca e mare cristallino. Ed invece, gli unici a finire in un Paradiso saranno i loro soldi. Ma in un Paradiso fiscale.

CryptoSoft non ha alcuna licenza per operare e già questo dovrebbe tenervi lontani da questa piattaforma.

Broker regolamentati per investire in criptovalute

Ecco invece un elenco di piattaforme regolamentate per per fare trading seriamente sulle criptovalute:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI CFD su Bitcoin e Criptovalute Segnali gratuiti ISCRIVITI Social trading

*75% dei trader perde soldi Trading Bitcoin, criptovalute ISCRIVITI CFD trading su Bitcoin Piattaforma di qualità ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

CryptoSoft funziona

Dipende da quale prospettiva si ponga la domanda. Sicuramente, per chi mette in piedi piattaforme del genere, sì. Poiché purtroppo c’è ancora poca cultura riguardo le criptovalute e anche chi di dovere mette ancora poco in guardia rispetto queste truffe.

Andrebbero fatti spot televisivi (le cosiddette campagne sociali), i Tg dovrebbero parlarne di più delle truffe sul trading online. Per mettere in guardia contro di esse.

CryptoSoft è un scatola vuota che non conviene. Dove si versa del denaro senza più ritrovarlo. Una sorta di salvadanaio bucato, dove i soldi che mettete cadono e non si riempie mai.

Lo slogan di Crypto Software è “Scambia bitcoin e altre criptomonete e guadagna €5.489 nelle prossime 24 ore“. Il tutto con una piattaforma completamente automatica.

La Consob ha già avvisato i trader italiani con la sua consueta delibera “Consob Informa” (n. 21/2019 del 10 giugno 2019) che Cryptosoft sia stata già oggetto di segnalazione da parte della autorità di controllo spagnola Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), per il fatto che fosse operativa sul territorio iberico senza le dovute autorizzazioni.

Non essendoci ancora una sentenza da parte della Magistratura contro Cryptosoft, non possiamo dire che sia una truffa. Tuttavia, possiamo consigliare di tenersi lontani da essa. Sia perché promette cose assurde, sia perché non ha alcuna licenza per operare.

CryptoSoft: le domande frequenti

Cos’è CryptoSoft? La piattaforma si presenta come un software infallibile per il trading automatico di criptovalute, capace di generare quasi 5mila euro e mezzo al giorno. Il tutto, senza che l’utente debba fare nulla, se non caricare il conto e attendere di diventare ricco. Come funziona CryptoSoft? La piattaforma funzionerebbe mediante algoritmi sofisticati di trading automatico, capaci di prevedere in anticipo il movimento effettuato dal prezzo delle criptovalute. Così da posizionarsi di conseguenza e far guadagnare l’utente.



In molti però nelle recensioni si lamentano di non aver guadagnato niente e non pochi parlano di truffe. In effetti, non esiste nulla del genere e sarebbe difficile da inventare, ancora di più se l’asset in questione sono le criptovalute. Asset dal prezzo altamente volatile. Quali sono le migliori alternative a CryptoSoft? Se vuoi investire seriamente in criptovalute ti consigliamo broker come eToro e ForexTB. I quali oltre ad avere regolare licenza per operare, offrono anche tanti servizi che ti aiutano nel trading di criptovalute e di altri asset.

Piattaforme per investire seriamente sulle criptovalute

Quali sono i migliori broker per investire sulle criptovalute, alternative a Cryptosoft? A nostro avviso, e non solo, le seguenti:

eToro

Il broker eToro ha 3 licenze (CySEC, ASIC e FCA) per operare e già per questo non c’è alcun paragone. Inoltre, vanta anche il nulla osta della Consob per operare in Italia.

Il broker eToro si propone sia come piattaforma di trading CFD, consentendo di fare trading su 18 criptovalute diverse. Sia come Exchange, così potrai gestire le criptovalute comodamente su un wallet. Con la possibilità di gestire oltre cento risorse digitali.

Etoro ti permette un trading automatico basato però su trader in carne ed ossa: il Copy trading. Ancora, puoi vedere cosa fanno i migliori trader con il Social trading. Infine, puoi investire in un colpo solo sulle migliori criptovalute con il Crypto CopyPortfolios.

Etoro offre un solo account, con deposito minimo di 200 euro. Nonostante tutti questi servizi, non disdegna un Conto demo pari a 100mila euro virtuali.

Per iniziare a investire in criptovalute con eToro clicca qui.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

ForexTB

ForexTB ha invece licenza CySEC, oltre al consenso della Consob. ForexTB è un ottimo broker, che ti permette di investire su 6 criptovalute e, soprattutto, di formarti per bene su questo asset.

Infatti, potrai scaricare ebook gratuiti, potrai seguire comodamente da casa webinar organizzati da esperti e sempre gratuiti. Nonché esercitarti senza rischi sulle criptovalute con un Conto demo da 100mila euro virtuali.

Ancora, ForexTB offre il servizio Buzz, basato sulla intelligenza artificiale.

Il broker ForexTB prevede anche i segnali di trading di un esperto del settore: Trading Central.

Ti consente di scegliere tra 4 account diversi, ciascuno con servizi differenti in base alle tue esigenze.

Il deposito minimo è di 250 euro.

Per iniziare a investire in criptovalute con ForexTB clicca qui.

77,80% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Plus500

Il broker Plus500 non è da meno rispetto ai precedenti. Prevede un solo account ma da 100 euro. Molto interessante anche il Conto demo, giacché consta di 40mila euro virtuali, ma che si ricarica quando scende sotto i 200 euro.

Plus500 ti permette una ottima diversificazione del portafoglio titoli, con oltre 2.500 asset tra cui scegliere.

E’ un broker serio e sicuro, poiché, oltre alle licenze CySEC e FCA, e la beneplatico Consob, è anche sponsor di importanti squadre di calcio. Come l’Atletico Madrid o l’Atalanta.

In caso di problemi, Plus500 ti permette anche di chiedere assistenza con una comoda Live chat disponibile in 32 lingue diverse.

Plus500 prevede anche un servizio di alert mail, che ti consente di essere avvisato quando una criptovaluta di tuo interesse sta intraprendendo un interessante trend. Plus500 ha in elenco 8 criptovalute al momento della scrittura.

Per iniziare a fare trading CFD sulle criptovalute con Plus500 clicca qui.

76.4% dei conti al dettaglio CFD perde denaro. Prima di fare trading dovresti cercare di capire come funzionano i CFD ed i rischi di perdita di denaro che comportano.

CryptoSoft opinioni

Le opinioni su CryptoSoft si dividono in 2 categorie: quelle reali, che ne parlano molto male, dicendo di aver perso i soldi inviati in buona fede alla piattaforma. Alcuni non disdegnano di parlare di autentica truffa.

Poi ci sono le opinioni positive, quelle però che puzzano però di falsità. Si tratta di opinioni entusiaste, che parlano di grande affare, di essersi arricchiti in poco tempo, di aver svoltato.

Peccato però che cercando le foto di queste persone, si scopre che sono finte ed utilizzate per altri siti. Inoltre, sui forum e sui Social spesso sono accompagnate da tanto di link al sito, poiché hanno una affiliazione da convertire in commissioni remunerative.

CryptoSoft recensioni negative

Come detto nel paragrafo precedente, sono molte le recensioni negative su CryptoSoft, di chi ha parlato di truffa, di frode, di tentativi di denuncia. Anche se è sempre bene farle, è difficile poi recuperare il denaro poiché queste piattaforme sono gestite da società Offshore, con sede nei paradisi fiscali. Quindi, tante scatole cinesi che ad un certo punto mandano fuori strada pure gli inquirenti.

Molti passi in avanti sono stati fatti per ridurre i paesi nella Black list dell’Unione europea, ma ne esistono ancora tanti. Soprattutto paesini che guadagnano molto importando capitali stranieri in cambio di protezione fiscale.

Le poche recensioni positive sono scritte, come detto, da chi ha tutto l’interesse affinché voi vi iscriviate dal loro link e facciate guadagnare loro una commissione.

Meglio affidarsi ai broker prima enunciati, i quali godono di tante recensioni positive e soprattutto reali.

Conclusioni

In questa recensione completa su CryptoSoft abbiamo detto che si tratta di una piattaforma che promette cose assurde, come tante altre in circolazione che abbiamo già recensito.

Per esempio guadagni assurdi col trading automatico, senza alcuno sforzo e preparazione in materia. Una musica trita e ritrita, già sentita troppe volte.

Inoltre, CryptoSoft è già stato segnalato in passato dall’autorità di vigilanza spagnola. E non ha alcuna licenza per operare.

Quindi, meglio lasciar perdere ed investire su broker con regolare licenza, commissioni e spread convenienti, e tanti servizi appannaggio del trader. Come eToro e Plus500 che rappresentano dei siti sicuri e affidabili utilizzati da migliaia di clienti.