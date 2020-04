Crypto Revolt: fa guadagnare con le criptovalute o è truffa? La recensione

Cos’è Crypto Revolt? Come funziona Crypto Revolt? Crypto Revolt è una truffa? Come si guadagna con Crypto Revolt? Quanto si guadagna con Crypto Revolt? Quali sono le migliori alternative a Crypto Revolt?

Dopo l’incredibile impennata di valore del Bitcoin nel 2017, che è arrivato a sfiorare i 20mila dollari a metà dicembre, sono anche proliferate le piattaforme truffaldine pronte a speculare sulla popolarità crescente della criptovaluta. E purtroppo, in tanti hanno finito per cascarci.

Basta inserire paroline magiche come “Crypto” o “Bitcoin” per illudere le persone che potrebbero arricchirsi con le criptovalute tramite la loro piattaforma. In genere, questi siti truffatori promettono guadagni milionari, facili e immediati senza alcuna conoscenza in particolare.

Quando in realtà sappiamo bene che per guadagnare col trading online serve tanta formazione teorica e pratica. E può non bastare, visto che i mercati finanziari sono imprevedibili e volubili. Pertanto, bisogna partire dal presupposto che la formazione serva proprio per ridurre le perdite.

Infatti, come ricordiamo sempre, i CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. E parliamo, appunto, di Contract for differences, strumenti finanziari che operano alla luce del sole e ben controllati.

E’ il caso di Crypto Revolt? Vediamolo di seguito.

Come prima cosa vediamo quelle che sono invece le piattaforme per fare trading di criptovalute sicure e affidabili:

La soluzione migliore per operare sulle criptovalute rimane quella dei CFD. Ricordiamo che le migliori piattaforme di trading consentono il trading con i CFD sul prezzo delle criptovalute. Ad esempio eToro (trovi qui il sito ufficiale) permette di negoziare sulle migliori critptovalute in circolazione, non solo su Bitcoin. Per saperne di più su questa piattaforma ti consiglio di visitare il sito ufficiale.

75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Crypto Revolt cos’è

Cos’è Crypto Revolt? “Unisciti a noi e diventa ricco”. Sì, è fondamentalmente. CryptoRevolt è una società altamente sospetta che afferma che si può fare un sacco di soldi con esso perché ha un software che ha prestazioni “accurate al laser” e una tecnologia “superiore” premiata. La società afferma che è possibile fare un minimo di almeno $ 1100 USD di profitto in un solo giorno.

Sospettoso, giusto? Alcuni membri, tuttavia, hanno realizzato un milione di dollari in soli due mesi, afferma la compagnia. La compagnia per giunta fa pagare anche le commissioni. È incredibile.

Crypto Revolt come funziona

Come funziona CryptoRevolt? Innanzitutto, ti registri gratuitamente e diventi un membro. Successivamente, è necessario finanziare il proprio account con almeno $ 250 USD per iniziare a fare trading. Dopo di ciò, hai solo bisogno di usare il software che viene offerto dalla società e sarai in grado di iniziare a fare profitti. O, almeno, questo è quello che dicono. La società ha anche un programma di affiliazione in cui ottieni denaro per portare nuovi membri.

Crypto Revolt è una truffa?

Crypto Revolt è una truffa? Non c’è ancora una sentenza passata in giudicato, quindi non possiamo dirlo con certezza. Tuttavia, vi suggeriamo di diffidare da siffatte piattaforme. Anche questa, ad esempio, non beneficia del beneplacito degli organi preposti al controllo dei mercati finanziari. Inoltre, essendo organizzate al vertice in un astuto sistema di scatole cinesi, anche denunciando la truffa difficilmente si rientra in possesso dei soldi in essa immessi.

Tuttavia, suggeriamo sempre di esporre denuncia, in quanto, quanto meno le autorità preposte vengono a conoscenza di queste truffe. Più si è a denunciare e meglio è.

Paradossalmente, il 2018 è andato all’opposto del 2017. E ciò pure spinge a cascare in queste truffe. Infatti, se nel 2017 il mercato delle criptovalute era in forte rialzo e quindi aveva illuso i più di potersi facilmente arricchire, di contro, il 2018 è stato profondamente ribassista. Pertanto, in molti hanno cercato scappatoie per arricchirsi in maniera facile.

Ciò che ci rende più che certi del fatto che la Crypto Revolt sia una truffa è che il suo sito Web non contiene alcuna informazione sulla società che lo gestisce. Non c’è un nome, nessun indirizzo, nemmeno un numero di contatto, quindi questo servizio è completamente anonimo. Ciò significa fondamentalmente che le persone che operano Crypto Revolt non sono vincolate da alcun ente regolatore del governo e ai potenziali clienti non è consentito rivolgersi a nessuno nel caso in cui abbiano reclami legittimi.

Nel caso in cui vuoi investire in criptovaluta, è meglio usare uno scambio di criptovaluta regolamentato o un broker con licenza che offre i CFD di crittografia.

Crypto Revolt opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni su Crypto Revolt? Quali sono le recensioni su Crypto Revolt? Crypto Revolt ovviamente non ha investito i soldi per un trailer che pubblicizza la loro app di trading, e ci vengono solo fornite alcune informazioni generali su Bitcoin. Usando interviste con personaggi famosi nel mondo della finanza come Richard Branson. Il sito web di Crypto Revolt presenta anche “testimonianze” di presunti ex-clienti del robot che sono tutti, ovviamente, estremamente soddisfatti dei risultati.

Come sovente capita, anche Crypto Revolt utilizza finti commenti nei Forum da parte di persone foraggiate o affiliate col sito. Non a caso, alla fine di un commento lasciano link per iscriversi, così facendo ci guadagnano pure loro.

Le recensioni, quelle vere, stranamente sono tutte negative.

Crypto Revolt quanto si guadagna

Quanto si guadagna con Crypto Revolt? Quello che offre Crypto Revolt è una copia gratuita della loro app di trading che ha un livello di accuratezza del 99,4% solo se ti registri e investi $ 250. I clienti del robot di trading presumibilmente guadagnerebbero un minimo di $ 1100 al giorno, lavorando non più di 20 minuti al giorno.

Ovviamente, Crypto Revolt si rivolge a persone vulnerabili che sono facilmente influenzate e che non hanno alcuna esperienza nei mercati finanziari. Chiunque abbia la minima conoscenza del trading potrebbe vedere che Crypto Revolt fa promesse non realistiche. Coloro che vengono catturati dal naso e registrati verrebbero probabilmente contattati da intermediari truffatori, esortandoli a investire.

I robot crittografici ricevono una commissione per ogni operatore che deposita presso tali intermediari.

Crypto Revolt promette un tasso di successo del 99,4%, che è presumibilmente dovuto al fatto che il loro software è 0,01 secondi prima dei mercati. Non c’è alcuna spiegazione su come lo fanno, semplicemente perché tale cosa non è possibile.

Come la maggior parte degli altri robot di crittografia, Crypto Revolt non ha nemmeno garantito che i loro servizi aiuteranno effettivamente i loro clienti a diventare cripto-investitori di successo.

Crypto Revolt alternative?

Quali sono le alternative a Crypto Revolt? Le elenchiamo di seguito:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Social trading, copy trading

66% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD Demo ISCRIVITI Corso trading gratis, CFD Segnali gratuiti ISCRIVITI Forex, azioni, criptovalute Webinar ed ebook ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Responsabilità: Tutti gli autori, i collaboratori e i redattori degli articoli pubblicati su webeconomia.it esprimono opinioni personali. Tutte le assunzioni e le conclusioni fatte nei post ed ulteriori analisi di approfondimenti sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime, indici) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e/o raccomandazioni all'investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di investimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali.