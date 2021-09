Criptovalute, la SEC sempre più decisa a regolamentarle: il caso Coinbase

L’amministrazione Biden sta adottando un approccio più pratico al settore delle criptovalute. Che, come noto, è altamente volatile, ma ancora poco compreso e a malapena regolamentato. Anche in altri contesti geografici.

Eppure, criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Ripple e Teher sono diventate accessibili quasi quanto le valute emesse dai governi centrali. Mentre alcuni stati hanno lanciato criptovalute emesse dalle proprie banche centrali.

La Securities and Exchange Commission (SEC) – attualmente guidata da Gary Gensler, che tra l’altro ha tenuto proprio un corso sul mondo delle criptovalute presso il prestigioso MIT – sta cercando di dimostrare che può e regolerà qualunque schema di investimento in criptovaluta decida di rientrare nella sua competenza.

La relativa novità e la rapida espansione del settore delle criptovalute lo hanno messo in una zona grigia normativa.

Negli Usa, le interpretazioni riguardo le criptovalute sono alquanto dissonanti:

L’Internal Revenue Service (IRS) classifica le criptovalute come proprietà

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) considera le criptovalute una merce

La SEC ha affermato che le risorse digitali “possono essere titoli, a seconda dei fatti e delle circostanze”. Ricordiamo che un titolo è un’attività finanziaria che può essere negoziata, come azioni e obbligazioni, e che è disciplinata da diverse leggi progettate per prevenire le frodi e proteggere gli investitori

Soffermiamoci proprio sulla questione SEC.

La SEC indaga sul programma Lend di Coinbase

La SEC sembra aver deciso che un’imminente offerta di Coinbase, il più grande Exchange di criptovalute negli Stati Uniti, soddisfa la sua definizione di security. E sta dimostrando che interverrà e lo regolerà di conseguenza e, per estensione, regolerà il resto del settore della finanza cripto in modo più assertivo.

Come noto, gli Exchange di criptovalute consentono alle persone di acquistare e vendere criptovalute. Coinbase è uno dei più grandi al mondo e recentemente è diventato pubblico. Stava progettando di lanciare un programma chiamato Lend, che avrebbe permesso agli investitori di far prendere in prestito ad altri da loro una forma di criptovaluta chiamata USDC, uno “stablecoin” il cui valore è legato al valore del dollaro USA (un USDC dovrebbe sempre essere uguale a ed essere scambiato per il valore di un dollaro USA).

In cambio, i finanziatori riceverebbero il 4% di interesse sul prestito, un tasso molto più alto di quello che le banche tradizionali offrono attualmente sui loro conti di risparmio. Ciò avrebbe potuto rendere l’offerta Coinbase Lend molto interessante per i consumatori che altrimenti non avrebbero rischiato di investire in criptovalute.

È qui che è intervenuta la SEC, secondo Coinbase. La società ha annunciato mercoledì (o martedì in ritardo, se si conta un thread su Twitter del CEO Brian Armstrong) che la SEC ha minacciato di citare in giudizio la società se avesse lanciato Lend, ma che l’agenzia non avrebbe detto a Coinbase perché considerava Lend una security, tranne per il fatto che lo stava facendo “attraverso il prisma di casi della Corte Suprema vecchi di decenni”.

Questi casi, conosciuti informalmente come Howey e Reves, sono il prisma attraverso il quale viene considerata ogni potenziale security, compresi i servizi di crittografia. Coinbase ha affermato di volere una guida formale dalla SEC su come utilizzare quei casi per determinare se Lend fosse un titolo, ma la SEC non lo avrebbe fornito.

La SEC non ha ancora commentato ufficialmente, anche se alcune persone pensano che questo tweet si qualifichi come risposta.

Le persone dietro Coinbase potrebbero essere (o almeno affermare di essere) all’oscuro, ma la SEC quasi certamente sa cosa sta facendo qui: affermare il suo controllo normativo sul mondo delle criptovalute bancarie e finanziarie. E lo fa con una combattività non tipica dell’agenzia, secondo anonimi ex funzionari della SEC che hanno parlato con Bloomberg.

“L’annuncio che la SEC sta indagando sul programma Lend di Coinbase è coerente con l’aggressione in corso dei regolatori nei confronti delle criptovalute”, ha detto a Recode George Monaghan, analista della società di intelligence di mercato GlobalData.

La SEC sempre più incisiva sulle criptovalute

Come ha spiegato di recente il New York Times, la criptovaluta si sta spostando nel settore bancario, offrendo servizi solitamente riservati alle banche tradizionali, i cui servizi sono supportati da valuta emessa dal governo (il dollaro, ad esempio) e hanno operato nel rispetto delle leggi a tutela dei consumatori e normative che risalgono a decenni fa. Ad esempio, alcune società crittografiche ora offrono conti crittografici fruttiferi, carte di debito e carte di credito con premi in criptovaluta

La senatrice Elizabeth Warren ha chiamato queste “banche ombra”, osservando che non sono assicurate a livello federale e potrebbero essere più suscettibili agli hack e alle frodi rispetto alle banche tradizionali.

Ha scritto a Gensler riguardo alle sue preoccupazioni di lei e, nella sua risposta di lei del 5 agosto, il presidente della SEC ha convenuto che “gli investitori che utilizzano queste piattaforme non sono adeguatamente protetti”. Ha anche affermato che c’erano alcune attività che la SEC può regolamentare , e che riteneva che i legislatori dovessero dare la priorità alla legislazione che affrontasse il commercio e il prestito di criptovalute.

La SEC ha precedentemente mostrato interesse a reprimere le criptovalute. Ha lanciato un’iniziativa di regolamentazione delle criptovalute nel 2018, che è diventata un ufficio autonomo all’interno dell’agenzia lo scorso dicembre.

E recentemente ha addebitato un’altra piattaforma di prestito crittografico, BitConnect, con $ 2 miliardi di frode per aver gestito ciò che il Dipartimento di Giustizia ha definito un “testo ” Un’altra società di criptovalute, BlockFi, che offre prestiti e conti di deposito ad alto interesse garantiti da criptovalute e una carta di credito con un programma di ricompense crittografiche, è stata oggetto di indagini da parte di diversi regolatori della sicurezza a livello statale.



Ma Coinbase è più grande e di alto profilo di quelle società. Monaghan di GlobalData non si aspettava che la ricaduta fosse significativa per Coinbase stessa, poiché il programma Lend non era ancora attivo. Ma l’interesse della SEC per Coinbase è un segno per ogni società di criptovaluta che ci sono ancora regole che devono seguire e che dovrebbero aspettarsi conseguenze se non lo fanno.



Tali regole potrebbero essere aumentate nel prossimo futuro mentre l’amministrazione Biden e i legislatori lavorano per affrontare le lacune normative in cui cade la criptovaluta.

Il budget 2022 proposto da Biden includeva requisiti di segnalazione delle criptovalute, l’IRS sta reprimendo e le normative sulle criptovalute sono persino diventate un punto critico temporaneo nel passaggio del disegno di legge sull’infrastruttura. A ciò si aggiunge – o forse lo esacerba – la preoccupazione su come la criptovaluta può essere utilizzata per facilitare le attività criminali. Gli attacchi ransomware spesso richiedono pagamenti in bitcoin a causa della difficoltà di tracciare tali pagamenti.



Arrivano i regolamenti sulle criptovalute. La domanda ora è se il lento processo di creazione di regole e approvazione di leggi sarà in grado di tenere il passo con il mondo in rapida evoluzione delle criptovalute.

Naturalmente saremo sempre vigili per fornirvi tutti gli aggiornamenti sulla lotta tra la SEC e il settore delle criptovalute.

