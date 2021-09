Criptovalute: occhio a queste 3 Altcoin, buone nuove dal Sudamerica

Il mercato delle criptovalute ha ripreso una certa forza nei primi giorni di settembre, con i tori di Bitcoin (BTC) che combattono per il controllo al livello di $ 51.500.

La capitalizzazione complessiva del mercato delle criptovalute è ora di $ 2.341 trilioni e il tasso di dominanza di Bitcoin è del 41,4%.

Le altcoin hanno beneficiato della forte performance di Bitcoin, con molti che hanno visto guadagni superiori al 20%. E secondo diversi analisti, questa tendenza dovrebbe ancora resistere.

Ci sono tre altcoin in generale che sembrano performare più delle altre e per i progetti che hanno messo in campo, potrebbero conoscere rialzi di prezzo importanti.

Se volete investire sulle criptovalute, la soluzione più conveniente è quella dei contratti CFD. Con i broker regolamentati si può, infatti, negoziare sull'andamento del prezzo. Ad esempio OBRinvest (trovi qui il sito ufficiale) permette di negoziare sulle migliori critptovalute in circolazione, non solo su Bitcoin.

Per saperne di più su questa piattaforma ti consiglio di visitare il sito ufficiale.

Criptovalute: occhio a queste tre Altcoin

Vediamo di quali altcoin si tratta.

Oasis Network collabora con API3 e il token ROSE ne beneficia

Oasis Network è un protocollo blockchain con funzionalità di miglioramento della privacy che creano una piattaforma sicura per la finanza aperta e la gestione responsabile dei dati.

L’improvviso aumento del prezzo di ROSE arriva dopo l’annuncio del 3 settembre che il progetto ha stretto una partnership con API3 e sarà co-sponsorizzare un programma di sovvenzioni per i team di sviluppo che desiderano costruire una versione Rust del servizio Airnode del protocollo.

Parsiq introduce un modello di abbonamento

Parsiq, una piattaforma di analisi basata su blockchain, ha visto il prezzo del suo token PRQ aumentare del 51% nelle ultime 24 ore.

Questo slancio crescente per Parsiq arriva dopo l’introduzione del suo nuovo modello di abbonamento che rende il protocollo il primo software come servizio (SaaS) decentralizzato al mondo.

Spinta di fine estate per Travala

Travala è una piattaforma leader di prenotazione di viaggi basata su blockchain che offre voli e servizi di alloggio verso oltre 90.000 destinazioni in 230 paesi e territori in tutto il mondo.

Il picco di prezzo arriva mentre il progetto sta mettendo a segno la sua spinta di fine estate per coinvolgere gli utenti e il progetto consente anche agli utenti di spendere stablecoin come USD Coin (USDC) o Dai per prenotare la loro prossima vacanza.

El Salvador introduce ufficialmente il Bitcoin: ma la gente non lo vuole?

La legge che introduce ufficialmente il Bitcoin di El Salvador è entrata in vigore il 7 settembre. Tuttavia, non manca l’opposizione di critici, entità finanziarie internazionali e altri detrattori delle criptovalute.

Peraltro, è stato pubblicato un sondaggio che sta facendo molto discutere. Condotto dall’Istituto universitario di opinione pubblica (IudopUCA), il quale afferma che 7 salvadoregni su 10 ritengono che la legge sui Bitcoin “dovrebbe essere abrogata”.

Inoltre, lo studio ha concluso che 9 salvadoregni su 10 “hanno una nozione imprecisa o non sanno cosa sia Bitcoin”.

Il sondaggio è stato condotto dal 13 al 20 agosto 2021. Lo IudopUCA si è recato fisicamente casa per casa per condurlo e il campione totale è di 1.281 soggetti.

Alla domanda su cosa sia Bitcoin, il 44% degli intervistati ha affermato che si tratta di una valuta digitale e il 20,6% ha affermato di non saperlo. Altri partecipanti hanno affermato che BTC è una criptovaluta, una “nuova valuta”, denaro e altro ancora.

Questi risultati sembrano contraddittori con la conclusione del sondaggio: la maggior parte delle persone in El Salvador “non sa” cosa sia Bitcoin quando quasi il 50% degli intervistati ha affermato o una criptovaluta o una valuta digitale. Quindi, si discosta da quel solo 20 percento.

Allo stesso tempo, i risultati del sondaggio hanno messo in dubbio il motivo principale per cui è stata introdotta una legge sui bitcoin.

Secondo i loro risultati, solo il 2,8% degli intervistati ha una buona situazione economica a causa delle rimesse, mentre il 51% ha affermato che la loro situazione economica è legata ai posti di lavoro locali. Ciò vuol dire che l’introduzione del bitcoin è avulsa rispetto alla situazione generale del paese.

C’è una palpabile preoccupazione per l’inflazione, secondo i risultati del sondaggio, da parte dei salvadoregni (il 54%). Quindi, sembra che l’introduzione del bitcoin, anziché essere una soluzione al problema della crisi economica salvadoregna, possa perfino peggiorarla.

Infatti, sempre nel sondaggio 4 salvadoregni su 10 ritengono che l’economia “peggiorerà con Bitcoin”. 7 partecipanti su 10 (65,2%) non sono d’accordo con la misura di “spendere denaro pubblico” per lanciare BTC nel paese e il 55,5% ha affermato di non avere fiducia nella criptovaluta.

Tra l’altro, il Bitcoin in El Salvador opera principalmente tramite la soluzione di secondo livello Lightning Network che consente pagamenti veloci. Quindi, alla fine, molti commercianti nel paese possono accettare BTC soprattutto nella sua denominazione più piccola: il Satoshi.

Non manca comunque lo scetticismo intorno a questo sondaggio di IudopUCA da parte della comunità cripto. A detta di molti, infatti, serve solo per screditare l’iniziativa e far credere agli occhi del mondo che i salvadoregni sono contrari.

Come sempre, il tempo sarà il miglior giudice.

Visa pronta ad integrare le criptovalute in Brasile

Intanto, in un paese vicino, il Brasile, il gigante delle carte di credito Visa ha annunciato l’intenzione di integrare soluzioni di criptovaluta nelle piattaforme bancarie tradizionali. Eduardo Abreu, vicepresidente delle nuove attività di Visa in Brasile, ha dichiarato che la società ha in programma di sviluppare applicazioni (API) per unire le banche tradizionali con i prodotti crittografici.

In questo modo sarebbe possibile effettuare investimenti in criptovalute ed ETF all’interno di piattaforme bancarie senza intermediari.

Visa ha anche annunciato che sta lavorando con diverse società nazionali per emettere carte di criptovaluta. Tra questi ci sono Zro Bank, Alterbank e Rippio, che consentiranno agli utenti di collegarli ai conti bancari. L’esecutivo Visa non ha commentato un possibile ETA per questi sviluppi.

Visa ha rivelato che stanno anche lavorando su una blockchain orientata al B2B (business-to-business) che consentirà il regolamento dei pagamenti tra le aziende che utilizzano contratti intelligenti. Abreu ha dichiarato che il sistema era già in fase di test con alcuni dei suoi clienti e che la società avrebbe avuto ulteriori annunci in merito in futuro.

Questo sistema migliorerebbe la trasparenza nei pagamenti tra fornitori e fornitori, consentendo a chiunque abbia accesso al sistema di verificare pagamenti e depositi.

Visa ha anche affermato che inizieranno a testare i pagamenti diretti in Bitcoin nel paese. Ciò significa che le transazioni consentiranno il trasferimento diretto di bitcoin su altri account. Questo è completamente diverso da quello che accade ora con la maggior parte delle carte crittografiche, dove deve esserci un intermediario che scambia al volo bitcoin con denaro fiat.

L’inclusione dei pagamenti diretti in bitcoin faciliterà il processo di pagamento ed eliminerà questi intermediari. A marzo, il CEO di Visa in Brasile ha dichiarato che prevede di implementare questa funzionalità entro l’anno. Abreu ha affermato che c’era anche un’iniziativa NFT in cantiere per il Brasile.

Visa è già saltata sul carro NFT acquistando un Cryptopunk, un avatar digitale sulla rete Ethereum, per $ 165.000 in ether, ad agosto.

Le ultime due notizie provenienti dal centro e sud America possono non poco consolidare il rialzo di prezzo di bitcoin.

Altcoin e Bitcoin: considerazioni finali

Ovviamente continueremo ad occuparci di tutti gli aggiornamenti sulla questione nuove Altcoin.

Se volete fare trading sulle principali criptovalute vi consigliamo il broker eToro che consente anche di copiare dai migliori investitori.