Credit Default Swap: cosa sono, come funzionano e quali rischi

Cosa sono i Credit Default Swap? Come funzionano i Credit Default Swap? Fino agli ‘90, quello di accettare garanzie reali, confidando e vigilando che il debitore paghi puntualmente, era l’unico modo adottato da banche e intermediari finanziari per la loro gestione del rischio di credito. Tuttavia, da alcuni anni si sono fatti strada i Credit Default Swap, conosciuti anche con l’acronimo CDS. Di seguito vediamo cosa sono, come funzionano, qualche esempio, come sono regolamentati, quali sono i rischi che comportano.

Credit Default Swap cosa sono

Cosa sono i Credit Default Swap? Si tratta di nuovi strumenti finanziari derivati utilizzati dagli operatori finanziari per gestire in maniera attiva il rischio nella gestione del loro portafogli titoli. Sia preservando l’esposizione al rischio di insolvenza (chiamato in gergo default) sia scaricando il rischio al mercato, comprando un CDS. Con questi strumenti finanziari gli intermediari possono anche esporsi con grande facilità a elevati rischi concedendo di continuo protezione contro il rischio di fallimenti. Vale a dire cedendo grandi quantità di CDS essendo in maniera corrispondenza aumentata l’esigenza di chi vuole, di contro, proteggersi dal rischio di default.

Perchè gli intermediari speculatori dovrebbero assumere questi rischi? In quanto essi sono remunerati dal valore del valore del Credit Default Swap, che può essere considerato alla stregua di un premio assicurativo-finanziario, che si riceve in cambio della vendita della protezione svolta proprio dal CDS. Sono quindi una assicurazione finanziaria.

Un credit default swap (CDS) è quindi un accordo di swap finanziario che il venditore del CDS compenserà l’acquirente (di solito il creditore del prestito di riferimento) in caso di inadempienza del prestito (da parte del debitore) o altro evento di credito. Cioè, il venditore del CDS assicura l’acquirente contro un inadempimento del prestito di riferimento. L’acquirente del CDS effettua una serie di pagamenti (“commissione” o “spread” CDS) al venditore e, in cambio, riceve un pagamento se il prestito è inadempiente. È stato inventato da Blythe Masters da JP Morgan nel 1994.

Credit Default Swap di cosa si tratta

Non è ancora chiaro? Vediamo meglio di cosa si tratta. Un credit default swap (CDS) è un contratto derivato di credito tra due controparti. L’acquirente effettua pagamenti periodici al venditore, e in cambio riceve un pagamento se uno strumento finanziario sottostante viene impostato su default o si verifica un evento di credito simile. Il CDS può fare riferimento a un’obbligazione specifica di prestito o obbligazione di “entità di riferimento”, in genere una società o un governo.

Se l’entità di riferimento (cioè, Risky Corp) è impostata su default, può verificarsi uno dei due tipi di regolamento :

l’investitore consegna alla Banca un credito insoluto per il pagamento del valore nominale , che è noto come regolamento fisico ;

AAA-Bank paga all'investitore la differenza tra il valore nominale e il prezzo di mercato di un'obbligazione di debito specificata (anche se il default di Risky Corp è di solito un po 'di recupero , cioè non tutto il denaro dell'investitore è perso), che è noto come regolamento in contanti .

Lo "spread" di un CDS è l'importo annuale che l'acquirente della protezione deve pagare al venditore della protezione per la durata del contratto, espresso in percentuale dell'importo nozionale . Ad esempio, se lo spread CDS di Risky Corp è pari a 50 punti base , ovvero lo 0,5% (1 punto base = 0,01%), un investitore che acquista 10 milioni di dollari di protezione da AAA-Bank deve versare alla banca $ 50.000. I pagamenti vengono solitamente effettuati su base trimestrale, in via posticipata . Questi pagamenti continuano fino alla scadenza del contratto CDS o delle impostazioni predefinite di Risky Corp.

A parità di condizioni, se la scadenza di due credit default swap è la stessa, il CDS associato a una società con spread CDS più elevato è considerato più probabile il default del mercato, poiché una commissione più elevata è incaricato di proteggere da ciò che accade. Tuttavia, fattori come la liquidità e la perdita stimata in caso di default possono influenzare il confronto. I tassi di spread creditizio e i rating del credito degli obblighi sottostanti o di riferimento sono considerati tra i gestori di moneta come i migliori indicatori della probabilità che i venditori di CDS debbano esibirsi in base a tali contratti.

Credit Default Swap come funzionano

Come funzionano Credit Default Swap? In caso di inadempienza, l’acquirente del CDS riceve un compenso (di solito il valore nominale del prestito) e il venditore del CDS prende possesso del prestito insoluto. Tuttavia, chiunque può acquistare un CDS, anche compratori che non possiedono lo strumento di prestito e che non hanno interessi diretti assicurabili sul prestito (questi sono chiamati CDS “scoperti”). Se esistono più contratti CDS in circolazione rispetto alle obbligazioni esistenti, esiste un protocollo per tenere un’asta di un evento di credito; il pagamento ricevuto è in genere sostanzialmente inferiore al valore nominale del prestito.

I dati sui CDS possono essere utilizzati dai professionisti finanziari, dalle autorità di regolamentazione e dai media per monitorare il modo in cui il mercato considera il rischio di credito di qualsiasi entità su cui è disponibile un CDS, che può essere paragonato a quello fornito dalle agenzie di rating del credito . I tribunali statunitensi potrebbero presto seguire l’esempio.

La maggior parte dei CDS sono documentati utilizzando moduli standard redatti dall’International Swaps and Derivatives Association (ISDA) , sebbene vi siano molte varianti. Oltre agli swap di base single-name, ci sono swap predefiniti per i pani (BDS), CDS su indici, CDS finanziati (chiamati anche note credit-linked ), nonché credit default swap su prestiti (LCDS). Oltre alle società e ai governi, l’entità di riferimento può includere una società veicolo che emette titoli garantiti da attività.

Cerchiamo di approfondire il concetto. Un CDS è collegato a una “entità di riferimento” o “obbligatore di riferimento”, di solito una società o un governo. L’entità di riferimento non è parte del contratto. L’acquirente paga regolarmente al venditore i premi che costituiscono lo “spread” addebitato dal venditore per assicurare un evento di credito. In caso di inadempimento dell’entità di riferimento, il venditore della protezione paga all’acquirente il valore nominale del prestito in cambio della consegna fisica dell’obbligazione, sebbene il pagamento possa avvenire anche in contanti o all’asta.

Un valore predefinito viene spesso definito un “evento di credito” e include eventi quali mancata remunerazione, ristrutturazione e bancarotta o persino una diminuzione del merito di credito del mutuatario. I contratti CDS sugli obblighi sovrani di solito comprendono anche il ripudio, la moratoria e l’accelerazione degli eventi creditizi. La maggior parte dei CDS è compresa tra $ 10 e $ 20 milioni con scadenze comprese tra uno e 10 anni. Cinque anni è la maturità più tipica.

Un investitore o uno speculatore può “acquistare protezione” per coprire il rischio di insolvenza su un’obbligazione o altro strumento di debito, indipendentemente dal fatto che tale investitore o speculatore detenga un interesse o sopporti qualsiasi rischio di perdita relativo a tale obbligazione o strumento di debito. In questo modo, un CDS è simile all’assicurazione del credito, sebbene i CDS non siano soggetti alle norme che regolano l’assicurazione tradizionale. Inoltre, gli investitori possono acquistare e vendere protezione senza possedere il debito dell’entità di riferimento. Questi “credit default swap scoperti” consentono agli operatori di speculare sull’affidabilità creditizia delle entità di riferimento.

I CDS possono essere utilizzati per creare posizioni sintetiche lunghe e corte nell’entità di riferimento. I CD Naked costituiscono la maggior parte del mercato dei CDS. Inoltre, i CDS possono essere utilizzati anche nell’arbitraggio della struttura del capitale.

Credit Default Swap esempi

Vediamo un esempio di Credit Default Swap. Se ad una determinata ora di un determinato giorno, l’assicurazione dal fallimento sul titolo obbligazionario della Repubblica Italiana viene scambiata a 255,5 punti base, ciò significa che per sottoscrivere quell’assicurazione sul default dello stato dovemmo pagare il 2,56% dell’investimento nel titolo. Per assicurare,quindi 1 milione di euro investiti in BTP, occorre quindi investire 25.550 euro in CDS.

Vediamo un altro esempio di Credit Default Swap. Supponiamo che un investitore acquisti un CDS da AAA-Bank, in cui l’entità di riferimento è Risky Corp. L’investitore, l’acquirente della protezione, effettuerà pagamenti regolari a AAA-Bank, il venditore di protezione. In caso di inadempimento del debito da parte di Risky Corp, l’investitore riceve un pagamento una tantum da AAA-Bank e il contratto CDS viene risolto.

Se l’investitore detiene effettivamente il debito di Risky Corp (cioè, è dovuto da Risky Corp), un CDS può fungere da copertura. Ma gli investitori possono anche acquistare contratti CDS che fanno riferimento al debito di Risky Corp senza possedere alcun debito di Risky Corp. Ciò può essere fatto a fini speculativi, per scommettere contro la solvibilità di Risky Corp in una scommessa per fare soldi, o per coprire investimenti in altre società la cui fortuna dovrebbe essere simile a quella di Risky Corp.

Credit Default Swap storia

Qual è la storia dei Credit Defaul Swap? I credit default swap esistono dal 1994, come detto, per iniziativa di JP Morgan. E sono aumentati nei primi anni 2000. Alla fine del 2007, l’ammontare in circolazione del CDS era di 62,2 trilioni di dollari, sceso a 26,3 trilioni di dollari entro la metà del 2010 e riferito a 25,5 miliardi di dollari all’inizio del 2012. I CDS non sono negoziati in borsa e non c’è alcuna segnalazione obbligatoria delle transazioni a un’agenzia governativa.

Durante la crisi finanziaria del periodo 2007-2010 la mancanza di trasparenza in questo grande mercato è diventata una preoccupazione per le autorità di regolamentazione in quanto potrebbe comportare un rischio sistemico. Nel marzo 2010, la Depository Trust & Clearing Corporation ha annunciato che avrebbe dato ai regolatori un maggiore accesso al suo database credit default swap.

Forme di credit default swap esistevano almeno dagli inizi degli anni ’90, con scambi anticipati effettuati da Bankers Trust nel 1991. JP Morgan & Co. è ampiamente accreditata creando il moderno credit default swap nel 1994. In questo caso, JP Morgan aveva esteso una linea di credito di $ 4,8 miliardi a Exxon , che ha affrontato la minaccia di $ 5 miliardi di danni punitivi per la fuoriuscita di petrolio di Exxon Valdez . Un gruppo di banchieri JP Morgan guidati da Blythe Masters ha poi venduto il rischio di credito dalla linea di credito alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo al fine di tagliare le riserve che JP Morgan doveva tenere contro l’insolvenza di Exxon, migliorando così il proprio bilancio.

Nel 1997, JPMorgan ha sviluppato un prodotto proprietario chiamato BISTRO (Broad Index Securitised Trust Offering) che utilizzava CDS per ripulire il bilancio di una banca. Il vantaggio di BISTRO era che utilizzava la cartolarizzazione per suddividere il rischio di credito in piccoli pezzi che gli investitori più piccoli trovavano più digeribili, poiché la maggior parte degli investitori non aveva la capacità della BERS di accettare 4,8 miliardi di dollari di rischio di credito in una volta. BISTRO è stato il primo esempio di ciò che in seguito è diventato noto come titoli sintetici di debito collateralizzato (CDO).

Consapevole della concentrazione del rischio di insolvenza come una delle cause della crisi S & L, le autorità di regolamentazione inizialmente trovarono interessante la capacità di CDS di disperdere il rischio di insolvenza. Nel 2000, i credit default swap sono stati ampiamente esentati dalla regolamentazione sia dalla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense che dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Il Commodity Futures Modernization Act del 2000, che era anche responsabile per la scappatoia di Enron, specificò che i CDS non sono né futures né titoli e quindi sono al di fuori del mandato di SEC e CFTC.

Credit Default Swap rischi

Quali sono i rischi derivanti dai Credit Default Swap? Alcuni sostengono che i derivati come i CDS sono potenzialmente pericolosi in quanto combinano la priorità in caso di fallimento, con una mancanza di trasparenza. Un CDS può essere non protetto (senza garanzie) ed essere a rischio più elevato per un default.

Riprendendo l’esempio precedente, ecco cosa può accadere in caso di fallimento:

Se Risky Corp fallisce, può verificarsi uno di questi 2 casi:

l’investitore consegna alla Banca un credito insoluto per il pagamento del valore nominale, noto in gergo come regolamento fisico

AAA-Bank paga all’investitore la differenza tra il valore nominale e il prezzo di mercato di un’obbligazione di debito specificata (anche se il default di Risky Corp è di solito un po ‘di recupero , cioè non tutto il denaro dell’investitore è perso), che è noto come regolamento in contanti.

Lo “spread” di un CDS è l’importo annuale che l’acquirente della protezione deve pagare al venditore della protezione per la durata del contratto, espresso in percentuale dell’importo nozionale . Ad esempio, se lo spread CDS di Risky Corp è pari a 50 punti base , ovvero lo 0,5% (1 punto base = 0,01%), un investitore che acquista 10 milioni di dollari di protezione da AAA-Bank deve versare alla banca $ 50.000. I pagamenti vengono solitamente effettuati su base trimestrale, in via posticipata . Questi pagamenti continuano fino alla scadenza del contratto CDS o delle impostazioni predefinite di Risky Corp.

A parità di condizioni, se la scadenza di due credit default swap è la stessa, il CDS associato a una società con spread CDS più elevato, è considerato più probabile il default del mercato, poiché una commissione più elevata è incaricato di proteggere da ciò che accade. Tuttavia, fattori come la liquidità e la perdita stimata in caso di default possono influenzare il confronto. I tassi di spread creditizio e i rating del credito degli obblighi sottostanti o di riferimento sono considerati tra i gestori di moneta come i migliori indicatori della probabilità che i venditori di CDS debbano esibirsi in base a tali contratti.

Vediamo di seguito tutti i rischi di sottoscrivere un CDS:

L’acquirente si assume il rischio che il venditore non sia in regola . Se l’impostazione predefinita è AAA-Bank e Risky Corp, l’acquirente perde la protezione rispetto all’impostazione predefinita dall’entità di riferimento. Se il default di AAA-Bank è diverso da quello di Risky Corp., l’acquirente potrebbe dover sostituire il CDS predefinito a un costo più elevato.

. Se l’impostazione predefinita è AAA-Bank e Risky Corp, l’acquirente perde la protezione rispetto all’impostazione predefinita dall’entità di riferimento. Se il default di AAA-Bank è diverso da quello di Risky Corp., l’acquirente potrebbe dover sostituire il CDS predefinito a un costo più elevato. Il venditore si assume il rischio che l’acquirente non rispetti il contratto , privando il venditore del flusso di entrate previsto. Ancora più importante, un venditore limita normalmente il suo rischio acquistando la compensazione di protezione da un’altra parte, cioè protegge la sua esposizione. Se l’acquirente originale abbandona, il venditore piazza la sua posizione o estinguendo la transazione di copertura o vendendo un nuovo CDS a una terza parte. A seconda delle condizioni di mercato, questo potrebbe essere ad un prezzo inferiore rispetto al CDS originale e potrebbe quindi comportare una perdita per il venditore.

, privando il venditore del flusso di entrate previsto. Ancora più importante, un venditore limita normalmente il suo rischio acquistando la compensazione di protezione da un’altra parte, cioè protegge la sua esposizione. Se l’acquirente originale abbandona, il venditore piazza la sua posizione o estinguendo la transazione di copertura o vendendo un nuovo CDS a una terza parte. A seconda delle condizioni di mercato, questo potrebbe essere ad un prezzo inferiore rispetto al CDS originale e potrebbe quindi comportare una perdita per il venditore. Come nel caso di altre forme di derivati over-the-counter, i CDS potrebbero comportare rischi di liquidità . Se una o entrambe le parti di un contratto CDS devono inviare garanzie (il che è comune), possono esserci richieste di margini che richiedono la pubblicazione di garanzie aggiuntive. La garanzia richiesta viene concordata dalle parti al momento della prima emissione del CDS. L’importo del margine può variare nel corso della durata del contratto CDS, se cambia il prezzo di mercato del contratto CDS o se cambia il rating di credito di una delle parti. Molti contratti CDS richiedono anche il pagamento di una commissione anticipata (composta da “resettato alla pari” e una “cedola iniziale”).

. Se una o entrambe le parti di un contratto CDS devono inviare garanzie (il che è comune), possono esserci richieste di margini che richiedono la pubblicazione di garanzie aggiuntive. La garanzia richiesta viene concordata dalle parti al momento della prima emissione del CDS. L’importo del margine può variare nel corso della durata del contratto CDS, se cambia il prezzo di mercato del contratto CDS o se cambia il rating di credito di una delle parti. Molti contratti CDS richiedono anche il pagamento di una commissione anticipata (composta da “resettato alla pari” e una “cedola iniziale”). Un altro tipo di rischio per il venditore di credit default swap è il rischio di saltare o il rischio di saltare a default. Un venditore di un CDS potrebbe raccogliere premi mensili con poche aspettative che l’entità di riferimento possa essere inadempiente. Un default crea un obbligo improvviso ai venditori della protezione di pagare milioni, se non miliardi, di dollari agli acquirenti della protezione. Questo rischio non è presente in altri derivati over the counter.

Credit Default Swap: le differenze con un assicurazione

Quali sono le differenze tra un CDS e una assicurazione? E’ lecito chiederselo, dato che i contratti di CDS hanno evidenti somiglianze con l’assicurazione, perché l’acquirente paga un premio e, in cambio, riceve una somma di denaro se si verifica un evento avverso.

Tuttavia, ci sono anche molte differenze, la più importante è che un contratto di assicurazione fornisce un’indennità contro le perdite effettivamente subite dal titolare di polizza su un’attività in cui detiene un interesse assicurabile. Al contrario, un CDS fornisce un uguale pagamento a tutti i detentori, calcolato utilizzando un metodo concordato a livello di mercato. Il titolare non ha bisogno di possedere la sicurezza sottostante e non deve nemmeno subire una perdita dall’evento predefinito. Il CDS può quindi essere usato per speculare su oggetti di debito.

Le altre differenze riguardano:

In linea di principio, il venditore potrebbe non essere un’entità regolamentata (anche se in pratica la maggior parte sono banche)

Il venditore non è tenuto a mantenere riserve per coprire la protezione venduta (questa è stata una delle cause principali del disagio finanziario di AIG nel 2008, non aveva riserve sufficienti per soddisfare la “corsa” dei pagamenti previsti causati dal crollo della bolla immobiliare)

L’assicurazione richiede all’acquirente di rivelare tutti i rischi noti, mentre i CDS no (il venditore di CDS può in molti casi ancora determinare un rischio potenziale, poiché lo strumento di debito “assicurato” è un bene di mercato disponibile per l’ispezione, ma nel caso di alcuni strumenti come i CDO costituiti da “fette” di pacchetti di debito, può essere difficile dire esattamente cosa è assicurato)

Gli assicuratori gestiscono il rischio principalmente impostando le riserve di perdita in base alla Legge dei grandi numeri e all’analisi attuariale. I concessionari di CDS gestiscono il rischio principalmente attraverso la copertura con altri accordi di CDS e nei mercati obbligazionari sottostanti

I contratti di CDS sono generalmente soggetti alla contabilizzazione mark-to-market , introducendo la dichiarazione di reddito e la volatilità del bilancio mentre i contratti di assicurazione non lo sono

La contabilizzazione di copertura potrebbe non essere disponibile secondo i GAAP ( General Accepted Accounting Principles) statunitensi a meno che i requisiti di FAS 133 non siano soddisfatti. In pratica ciò accade raramente.

per annullare il contratto di assicurazione l’acquirente può in genere smettere di pagare i premi, mentre per i CDS il contratto deve essere svolto

Credit Default Swap utilizzi

Come vengono utilizzati i Credit Default Swap? In tre modi:

Speculazione

I credit default swap consentono agli investitori di speculare sulle variazioni degli spread dei CDS di singoli nomi o di indici di mercato come l’indice CDX nordamericano o l’indice europeo iTraxx. Un investitore potrebbe ritenere che gli spread di CDS di un’entità siano troppo alti o troppo bassi rispetto ai rendimenti obbligazionari dell’entità e tentare di trarre profitto da tale punto di vista entrando in una negoziazione, nota come base commerciale , che combina un CDS con un’obbligazione in contanti e uno scambio di tassi d’interesse .

Infine, un investitore potrebbe speculare sulla qualità creditizia di un’entità, poiché generalmente gli spread dei CDS aumentano al diminuire del merito di credito e diminuiscono con l’aumentare del merito di credito. L’investitore potrebbe quindi acquistare la protezione CDS su una società per ipotizzare che sia in via di default. In alternativa, l’investitore potrebbe vendere protezione se ritiene che la solvibilità della società potrebbe migliorare. L’investitore che vende il CDS è considerato ” long ” sul CDS e sul credito, come se l’investitore possedesse il titolo. Al contrario, l’investitore che ha acquistato protezione è ” short ” sul CDS e sul credito sottostante.

I credit default swap hanno aperto nuove importanti vie agli speculatori. Gli investitori potrebbero andare a lungo su un’obbligazione senza alcun costo iniziale di acquisto di un’obbligazione; tutto ciò che l’investitore deve fare è stato promettere di pagare in caso di inadempienza. La messa in cortocircuito di un vincolo ha incontrato problemi pratici difficili, tali che spesso il corto circuito non è stato possibile; I CDS hanno reso possibile e popolare il credito di corto circuito. Poiché lo speculatore in entrambi i casi non possiede il legame, si dice che la sua posizione sia una posizione sintetica lunga o corta.

I credit default swap sono utilizzati anche per strutturare le obbligazioni di debito collateralizzato (CDO). Invece di possedere obbligazioni o prestiti, un CDO sintetico ottiene un’esposizione creditizia a un portafoglio di attività a reddito fisso senza possedere tali beni attraverso l’uso di CDS. I CDO sono visti come strumenti finanziari complessi e opachi. Un esempio di CDO sintetico è Abacus 2007-AC1, che è l’oggetto della causa civile per frode intentata dalla SEC contro Goldman Sachs nell’aprile 2010. Abacus è un CDO sintetico composto da credit default swap che fa riferimento a una varietà di titoli garantiti da ipoteca .

Copertura

I credit default swap sono spesso utilizzati per gestire il rischio di insolvenza derivante dalla detenzione del debito. Una banca, ad esempio, può tutelare il rischio che un mutuatario possa essere inadempiente su un prestito stipulando un contratto di CDS come acquirente di protezione. Se il prestito va in default, i proventi del contratto CDS annullano le perdite sul debito sottostante.

Esistono altri modi per eliminare o ridurre il rischio di default. La banca potrebbe vendere (cioè assegnare) il prestito a titolo definitivo o portare altre banche come partecipanti . Tuttavia, queste opzioni potrebbero non soddisfare i bisogni della banca. È spesso richiesto il consenso del mutuatario aziendale. La banca potrebbe non voler sostenere il tempo e il costo per trovare i partecipanti al prestito.

Se sia il mutuatario che il creditore sono ben noti e il mercato (o peggio ancora i media) apprende che la banca sta vendendo il prestito, allora la vendita potrebbe essere vista come una mancanza di fiducia nel mutuatario, che potrebbe seriamente danneggiare la relazione banchiere-cliente. Inoltre, la banca potrebbe semplicemente non voler vendere o condividere i potenziali profitti derivanti dal prestito. Acquistando un credit default swap, la banca può liquidare il rischio di insolvenza mantenendo il prestito nel proprio portafoglio. Il lato negativo di questa copertura è che senza un rischio di insolvenza, una banca non può avere alcuna motivazione a monitorare attivamente il prestito e la controparte non ha alcuna relazione con il mutuatario.

Un altro tipo di copertura è contro il rischio di concentrazione. Il team di gestione del rischio di una banca può consigliare che la banca è eccessivamente concentrata con un particolare mutuatario o industria. La banca può licenziare parte di questo rischio acquistando un CDS. Poiché il mutuatario – l’entità di riferimento – non è parte di un credit default swap, l’iscrizione in un CDS consente alla banca di raggiungere i propri obiettivi di diversità senza incidere sul portafoglio di prestiti o sulle relazioni con la clientela. Analogamente, una banca che vende un CDS può diversificare il proprio portafoglio guadagnando esposizione a un settore in cui la banca venditrice non ha una base di clienti.

Una protezione per gli acquisti bancari può anche utilizzare un CDS per liberare il capitale regolamentare. Scaricando un particolare rischio di credito, una banca non è tenuta a detenere tanto capitale in riserva rispetto al rischio di insolvenza (tradizionalmente l’8% del prestito totale ai sensi di Basilea I ). Ciò libera risorse che la banca può utilizzare per concedere altri prestiti allo stesso cliente chiave o ad altri mutuatari.

Il rischio di copertura non è limitato alle banche come istituti di credito. I titolari di obbligazioni societarie, come banche, fondi pensione o compagnie di assicurazione, possono acquistare un CDS come copertura per ragioni analoghe.

Sebbene i credit default swap siano stati fortemente criticati per il loro ruolo nella recente crisi finanziaria , la maggior parte degli osservatori ritiene che l’utilizzo di credit default swap come dispositivo di copertura abbia uno scopo utile.

Arbitraggio

Capital Structure Arbitrage è un esempio di una strategia di arbitraggio che utilizza le transazioni CDS. Questa tecnica si basa sul fatto che il prezzo delle azioni di una società e la sua diffusione di CDS dovrebbero mostrare una correlazione negativa; cioè, se le prospettive di una società migliorano, il prezzo delle sue azioni dovrebbe salire e la sua diffusione di CDS dovrebbe essere più stretta, poiché è meno probabile che il suo debito sia insolvente. Tuttavia, se la sua prospettiva peggiora, la sua diffusione di CDS dovrebbe allargarsi e il suo prezzo delle azioni dovrebbe ridursi.

Le tecniche che dipendono da questo sono note come arbitraggio della struttura del capitale perché sfruttano le inefficienze del mercato tra le diverse parti della struttura del capitale della stessa società; vale a dire, errori di valutazione tra il debito di una società e il patrimonio netto. Un arbitraggista tenta di sfruttare lo spread tra i CDS di un’azienda e il suo capitale in determinate situazioni.

Ad esempio, se una società ha annunciato alcune cattive notizie e il suo prezzo delle azioni è diminuito del 25%, ma il suo spread sui CDS è rimasto invariato, un investitore potrebbe aspettarsi una crescita del CDS rispetto al prezzo delle azioni. Pertanto, una strategia di base sarebbe quella di andare a lungo sullo spread dei CDS (acquistando la protezione CDS) e allo stesso tempo coprire se stessi acquistando il titolo sottostante. Questa tecnica andrebbe a vantaggio nel caso in cui lo spread dei CDS si allargasse rispetto al prezzo delle azioni, ma perderebbe denaro se il CDS della società si restringesse rispetto al suo capitale netto.

Una situazione interessante in cui la correlazione inversa tra il prezzo delle azioni di un’azienda e la dispersione dei CDS è inferiore durante un Leveraged buyout (LBO). Spesso questo porta all’ampliamento degli spread dei CDS dell’azienda a causa del debito extra che presto verrà messo nei libri della società, ma anche di un aumento del prezzo delle sue azioni, dato che gli acquirenti di un’azienda di solito finiscono per pagare un premio.

Un’altra strategia di arbitraggio comune mira a sfruttare il fatto che lo spread aggiustato per swap di un CDS dovrebbe operare in stretta collaborazione con quello del sottostante prestito obbligazionario emesso dall’entità di riferimento. Disallineamenti negli spread possono verificarsi a causa di motivi tecnici quali:

Differenze di insediamento specifiche

Carenze in un particolare strumento sottostante

Il costo del finanziamento di una posizione

Esistenza degli acquirenti vincolati all’acquisto di derivati sotici

La differenza tra spread di CDS e spread di asset swap è chiamata “la base” e dovrebbe teoricamente essere prossima allo zero. Le operazioni di base possono mirare a sfruttare eventuali differenze per ottenere profitti senza rischi.

Credit default swap “scoperti” cosa sono e come funzionano

Cosa sono i Credit default swap “scoperti”? Come funzionano i Credit default swap “scoperti”? Attualmente esiste un dibattito negli Stati Uniti e in Europa sull’opportunità di vietare l’uso speculativo dei credit default swap. La legislazione è all’esame del Congresso come parte della riforma finanziaria. I critici affermano che i CDS scoperti dovrebbero essere banditi, confrontandoli con l’acquisto di un’assicurazione contro gli incendi sulla casa del vicino, il che crea un enorme incentivo per l’incendio doloso. Analogamente al concetto di interesse assicurabile , i critici dicono che non si dovrebbe essere in grado di acquistare un’assicurazione CDS contro il default, quando non si possiede il legame. Le vendite allo scoperto sono anche considerate come il gioco d’azzardo e il mercato dei CDS come un casinò.

Un’altra preoccupazione riguarda le dimensioni del mercato dei CDS. Poiché i credit default swap scoperti sono sintetici, non c’è limite a quanti possono essere venduti. La quantità lorda di CDS supera di gran lunga tutte le obbligazioni societarie “reali” e i prestiti in essere. Di conseguenza, il rischio di inadempienza viene amplificato causando preoccupazioni riguardo al rischio sistemico.

Il finanziere George Soros ha chiesto il divieto assoluto di credit default swap scoperti, considerandoli “tossici” e permettendo agli speculatori di scommettere contro e “soppiantare” società o paesi. Le sue preoccupazioni sono state riprese da diversi politici europei che, durante la crisi finanziaria greca , hanno accusato i compratori di CDS scoperti di peggiorare la situazione.

Nonostante queste preoccupazioni, il Segretario del Tesoro Geithner e il Presidente della Commodity Futures Trading Commission Gensler non sono favorevoli a un divieto assoluto di credit default swap scoperti. Preferiscono una maggiore trasparenza e requisiti di capitalizzazione migliori. Questi funzionari pensano che i CDS scoperti abbiano un posto nel mercato.

I fautori di credit default swap scoperti affermano che le vendite allo scoperto in varie forme, che si tratti di credit default swap, opzioni o futures, hanno l’effetto benefico di aumentare la liquidità nel mercato. Ciò giova alle attività di copertura. Senza gli speculatori che comprano e vendono CDS scoperti, le banche che vogliono proteggersi potrebbero non trovare un venditore pronto per la protezione. Gli speculatori creano anche un mercato più competitivo, mantenendo bassi i prezzi per gli hedger. Un robusto mercato dei credit default swap può anche fungere da barometro per i regolatori e gli investitori sulla salute del credito di una società o di un paese.

Nonostante le affermazioni che gli speculatori stiano peggiorando la crisi greca, BaFin, il regolatore di mercato tedesco, non ha trovato prove a supporto della richiesta. Alcuni suggeriscono che senza credit default swap, i costi di finanziamento della Grecia sarebbero più alti. A novembre 2011, le obbligazioni greche avevano un rendimento obbligazionario del 28%.

Una proposta di legge nel Congresso degli Stati Uniti ha proposto di conferire ad un’autorità pubblica il potere di limitare l’uso di CDS diversi da quelli di copertura, ma il disegno di legge non è diventato legge.

LCDS cosa sono e come funzionano

Un nuovo tipo di scambio predefinito è il “credit only” credit default swap (LCDS). Concettualmente molto simile a un CDS standard, ma a differenza dei CDS normale, la protezione sottostante è venduta su prestiti garantiti dall’entità di riferimento piuttosto che sulla più ampia categoria di prestiti. Inoltre, dal 22 maggio 2007, il metodo di regolamento predefinito per LCDS è passato al regolamento dell’asta piuttosto che al regolamento fisico. Il metodo di vendita all’asta è sostanzialmente lo stesso utilizzato nei vari protocolli di pagamento di liquidità ISDA, ma non richiede alle parti di intraprendere ulteriori azioni a seguito di un evento di credito (ad esempio, l’adesione a un protocollo) per ottenere il pagamento in contanti.

Poiché le negoziazioni di LCDS sono legate a obbligazioni garantite con valori di recupero molto più elevati rispetto agli obblighi obbligazionari non garantiti che sono generalmente considerati i più convenienti da offrire rispetto ai CDS vanigliati, gli spread LCDS sono generalmente molto più esigui rispetto a quelli CDS con lo stesso nome.

Dove comprare e vendere credit default swap

Dove comprare i CDS? Dove vendere i CDS? Sui I mercati finanziari non regolamentati: i cosiddetti mercati Over The Counter (OTC), mercati “paralleli o fuori borsa” che rappresentano una fetta importante degli scambi finanziari, alternativi alle borse ufficiali riconosciute. In virtù di ciò, le contrattazioni avvengono in modo informale, attraverso conversazioni bilaterali tra le parti (domanda e offerta), in maniera telefonica o telematica.

Alcuni operatori trovano molto vantaggioso operare in tali mercati nelle vesti di speculatori. I contratti sono poco standardizzati e quindi personalizzabili. Tutto ciò ovviamente ha un contraltare: non esiste un vero e proprio sistema di garanzie tipico dei mercati regolamentati. Quindi non è garantito ad esempio il puntale versamento di margini di garanzia a fronte dei rischi assunti.

ISDA cos’è

Cos’è l’Isda? Acronimo di International Swaps & Derivatives Association (ISDA), è l’ associazione creata e gestita dai principali operatori in derivati. Avente il compito di stabilire le varie tipologie di CDS e il contenuto dei contratti standard, oltre ad una ampia varietà di altri derivati finanziari.

L’ISDA svolge alcuni compiti che possono apparire simili a quelli svolti da un Istituto per la vigilanza pubblico sulle assicurazioni (IVASS per l’Italia) ma, occorre sempre precisare che l’ISDA è una associazione privata e non ha certo la caratura giuridica di una istituzione pubblica.

L’Isda produce contratti standardizzati definiti “ISDA Master Agreement” e rientrano tra una estesa documentazione legale dei contratti derivati che vengono stipulati nei mercati OTC.

Isda è stata fondata nel 1985 e si occupa di regolamentare i contratti derivati sottoscritti in mercati OTC. Vi aderiscono più di 800 soggetti finanziari, provenienti da 60 diversi paesi nel mondo. Ci troviamo: società, investment managers, governi ed enti sovranazionali, compagnie di assicurazione, aziende attive nel settore energetico ed in quello delle materie prime, nonché banche internazionali e nazionali. E ancora Borse Valori, le clearinghouses, i Monte Titoli, studi legali, società di revisione contabile e altri fornitori di servizi del settore finanziario.

