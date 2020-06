Migliori trader da copiare: come copiare dai migliori trader italiani in modo semplice ?

Come copiare i migliori trader? Quali sono i migliori Broker per copiare i migliori trader? Cos’è il CopyTrader di eToro?

A scuola ci hanno sempre insegnato di non copiare durante i compiti in classe. In quanto si tratta di una pratica inutile, dato che magari prenderemo pure un buon voto ma di fatto non avremo imparato nulla senza studiare. Ed è scorretto nei confronti del compagno di classe copiato, che, a differenza nostra, a sgobbato sui libri. Infine, è scorretto anche nei confronti dell’insegnante.

Nel trading online invece copiare si può. Ed è lecito. Basta utilizzare gli strumenti giusti messi a disposizione da alcuni Broker. Certo, come a scuola, non bisogna copiare e basta. Perché se è vero che il vantaggio di copiare è quello di guadagnare quando si è ancora dei trader neofiti, è anche vero che bisogna anche capire cosa fanno i trader copiati. Così da apprenderne le migliori strategie.

Nei prossimi paragrafi vediamo dunque come copiare i migliori trader in modo semplice.

Ad esempio grazie ad eToro (clicca qui per visitare il sito ufficiale) è possibile creare conti demo gratuiti ed imparare copiando dai migliori. La piattaforma consente infatti, grazie al Copy trading (che trovi qui) di replicare le operazioni degli utenti più esperti, un vero vantaggio per chi è agli inizi.

75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Come copiare i migliori trader

Come copiare i migliori trader? La risposta migliore a questa domanda è il Broker eToro, che conta quasi 11 milioni di utenti provenienti da ben 140 paesi diversi.

Etoro gode di regolare licenza CySEC e Consob per operare sui mercati finanziari. Ciò significa che deve rispettare una serie di regole stringenti in favore dei trader iscritti e vi mette a riparo dalle tante truffe che aleggiano in rete.

Tra i tanti servizi offerti da eToro, senza dubbio spicca il Social trading. Termine che racchiude una serie di funzioni che vanno oltre il sito stesso.

Il Social trading, ad esempio include la possibilità appunto di copiare i trader vincenti, grazie alla funzione Copia Persone. Che offre la possibilità di individuare i trader che più si confanno alle tue esigenze di trading e investimento.

Social trading eToro: come funziona

I trader vincenti sono denominati sulla piattaforma eToro Popular Investors, dove sono riportate le loro statistiche oltre che il loro volto. Cercarli e selezionarli è facile, basta usare il comodo strumento di ricerca e filtrare i risultati.

La schermata che vi apparirà presenta vari parametri, come; guadagno, punteggio di rischio, locazione, ecc. Quindi, su ogni trader copiabile ci sono delle informazioni preziose.

Naturalmente, gli stessi trader copiati ricevono una ricompensa per il fatto di essere copiati. I pagamenti ai Popular Investors si aggiungono agli utili del loro trading ordinario e possono raggiungere il 2% del loro totale AUM (acronimo di asset under management).

Non bisogna però credere che i Popular Investors siano degli scienziati, o dei trader provenienti da chissà quale Pianeta. Semplicemente, sono persone che provengano da tutte le estrazioni sociali, a cui eToro ha dato la possibilità di guadagnare un secondo reddito, a prescindere dal loro background finanziario iniziale.

Ovviamente, occorre preparazione pratica e teorica, questo sì. Non è gente (solo) fortunata al gioco. Ma persone che hanno acquisito negli anni competenza grazie ai svariati trades e studio orale.

Il Social trading di eToro offre anche il News Feed personalizzato. Si tratta di uno strumento che integra elementi del mondo dei social media e del trading online, al fine di seguire al meglio gli strumenti finanziari e i trader che più ci interessano. Oltre alla possibilità di interagire con altri trader della community eToro. Ed ancora, aprire discussioni, ecc.

Quindi, ti troverai al cospetto di un Social in tutto e per tutto: puoi pubblicare i tuoi aggiornamenti, condividere post, commentare quelli degli altri. In modo che il proprio feed (ossia ciò che ci appare sulla bacheca) sia sempre più attinente al nostro mondo trading.

Si riceveranno notifiche quando un utente che copiamo scrive un nuovo post, quando un asset iscritto alla propria Lista Preferiti è in particolare rialzo, ecc. Tali notifiche arrivano sia sulla piattaforma Web che come notifiche push sul proprio device mobile.

Canali Social eToro

Ovviamente, eToro ha anche dei profili sui canali Social di uso comune:

a) Facebook: iscrivendosi alla pagina eToro su Facebook, si riceveranno le ultime notizie sul Broker, si scoprono nuovi prodotti, è possibile visualizzare dei video Live, oltre ovviamente a rimanere in contatto con altri utenti trader eToro.

b) Twitter: è possibile ricevere aggiornamenti anche su questo Social molto amato negli Usa. E’ possibile partecipare alla conversazione finanziaria su Twittersphere.

c) Instagram: anche il popolare Social dedicato a foto e video non può mancare nel novero di eToro. Anche qui il Broker aggiorna i propri trader iscritti sulle ultime novità.

d) Youtube: qui eToro pubblica video tutorial, interviste, video informativi e molto altro.

e) Telegram: infine, eToro usa questa app per inviare notifiche se la piattaforma non è attiva e quando lo torna. Oltre che su aggiornamenti riguardo nuovi prodotti, notizie e notifiche importanti.

Clicca qui per saperne di più sul social trading di eToro.

75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Come fare trading seriamente con eToro

Cos’è il Copy Trading di eToro? Si tratta proprio del servizio di Copy trading offerto dal Broker, solo che sulla piattaforma viene chiamato così con tanto di trademark.

Queste sono le condizioni generali del CopyTrader eToro:

Importo minimo per investire in un trader: $200.

Numero massimo di trader che puoi copiare contemporaneamente: 100.

Importo massimo che puoi investire in un trader: $500.000.

Importo minimo per una posizione copiata: $1

Social trading con eToro: tutti i vantaggi

Come funziona il social trading di eToro? Intanto, non occorre pensarlo come un metodo per copiare e basta. Si può anche chiudere una posizione manualmente quando si vuole e i fondi verranno accreditati sul saldo della copia.

Occorre poi dire che le posizioni aperte esistenti verranno aperte sull’account del copiatore ai tassi di mercato disponibili al momento della copia (non ai tassi a cui sono state aperte le posizioni originali).

Esse prevedono gli stessi stop loss (SL) e take profit (TP) della posizione originale, così come le eventuali modifiche. l’importo investito resterà invece invariato.

Per poter controllare e avere sotto mano tutte le posizioni copiate da un singolo trader, basta andare sul proprio e fare clic sul nome del Trader Copiato.

E’ possibile anche copiare solo nuove posizioni del Trader copiato e avranno lo stesso tasso valido al momento dell’apertura. Mentre le proporzioni delle nuove posizioni vengono calcolate in base al patrimonio Realizzato del Trader Copiato (saldo dell’account + fondi investiti).

Altra funzione interessante è il Copy Stop-Loss, che sul sito viene denominato con l’acronimo CSL. E’ un sistema di controllo del rischio automatizzato che consente di impostare dei controlli sull’intero rapporto di copia, in dollari.

Se lo abbiamo impostato ad esempio al 40%, se il trade copiato scende sotto quella cifra la copia si interromperà. I livelli di CSL previsti da eToro vanno dal 5% al 95%.

Il CSL vale per un singolo trader e ricomincia ogni volta ad ogni trade copiato.

Altra funzione interessante è la Pausa copia, che permette di interrompere la copia di un trader senza chiudere effettivamente tutte le posizioni aperte in quel momento.

Clicca qui per saperne di più sul social trading di eToro.

75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

CopyPortfolio cosa sono

Cosa sono i CopyPortfolio? Etoro dà anche la possibilità di investire su panieri di asset o un gruppo di trader, gestiti da algoritmi ma supervisionati da tecnici “in carne ed ossa”.

L’importo minimo richiesto per investire è $5.000. Lo Stop Loss predefinito per un CopyPortfolio è invece impostato al 10%.

Un esempio efficace e molto attuale di CopyPortfolio è il BigTech CopyPortfolio. poiché raggruppa le grandi aziende del settore tecnologico.

Per aprire un account gratuito su eToro clicca qui.

Disclaimer: eToro è una piattaforma multi asset che consente dio investire sia in azioni che in criptovalute, e di fare trading sui CFDs.



Considera che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro dovuto alla leva finanziaria. 75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro.



Criptoasset non sono regolati e possono subire ampie variazioni di prezzo, dunque non sono appropriati per tutti gli investitori. Il trading di criptoasset non è regolamentato da alcuna normativa Europea.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.

Responsabilità: Tutti gli autori, i collaboratori e i redattori degli articoli pubblicati su webeconomia.it esprimono opinioni personali. Tutte le assunzioni e le conclusioni fatte nei post ed ulteriori analisi di approfondimenti sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime, indici) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e/o raccomandazioni all'investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di investimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali.