Conto demo forex: scopri i migliori [2021]

Quando si parla di conto demo forex si fa riferimento ad una tipologia di conto di trading molto utile per fare pratica quando si è alle prime armi. Ma come funzionano i conti demo nel Forex?

A titolo introduttivo, possiamo dire che i conti demo in generale sono molto utili per esercitarsi senza correre il rischio di perdere i propri soldi reali. Così come sono utili per i trader più navigati che vogliono provare nuove strategie senza rischiare il proprio conto reale.

I conti demo sono dunque delle simulazioni di un conto reale, in quanto la piattaforma mette a disposizione anche in questa fase una grafica uguale a quando si fa sul serio. Proprio per far immergere il trader che fa training in una realtà molto simile a quella reale.

Il conto demo non va preso però come un gioco e non va utilizzato superficialmente nella certezza che sia tutto finto. In questo modo, infatti, si rischia di non imparare nulla e ce ne accorgeremo sulla nostra pelle (e sui nostri soldi) quando passeremo ad un conto live (come viene chiamato in gergo anglosassone un conto reale).

Attualmente la soluzione migliore per fare trading forex è quella di sfruttare le piattaforme CFD. Ad esempio una ottima è quella del broker etoro. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello del social trading che permettono di ricevere consigli per orientare con successo le proprie operazioni. Per saperne di più sui servizi di eToro clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Conto demo nel Forex: I Broker

Va poi anche detto che la pratica con un Conto demo da sola non basta. Anzi, è consigliabile seguire la formazione dei Broker stessi in quanto questi ultimi hanno tutta la convenienza a farci guadagnare, dato che traggono loro stessi un guadagno dalle nostre vincite mediante Spread.

I Broker seri e rinomati offrono vario materiale didattico: ebook, corsi on demand, corsi e-learning, seminari annuali dal vivo, webinar. Diffidate pertanto da quei Broker che vi dicono che il trading sia roba facile, un gioco che vi fa guadagnare milioni all’anno, senza alcuna preparazione in materia.

Anzi, statisticamente, si calcola che in media tra il 74 e l’89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Dunque, figuriamoci se ci si butta a capofitto sul trading senza alcuna preparazione. Un errore che stanno facendo in tanti, ammaliati dalle pubblicità ingannevoli sul web o dalla facilità del trading su smartphone e tablet.

Eccone alcuni:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Social trading, copy trading

*75% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD Demo ISCRIVITI Corso trading gratis, CFD Segnali gratuiti ISCRIVITI Forex, azioni, criptovalute Webinar ed ebook ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Insomma, il conto demo Forex ti consente di fare trading in condizioni di trading reali senza il rischio di perdere denaro reale. È un ambiente sicuro per i principianti per muovere i primi passi nel mondo del trading Forex dove possono imparare, praticare e provare diversi stili di trading.

Conto demo Forex: cos’è

Cosa sono i conti demo nel Forex? Un account demo è un tipo di account offerto dalle piattaforme di trading, che è finanziato con denaro virtuale che consente a un potenziale cliente di sperimentare con la piattaforma di trading e le sue varie funzionalità, prima di decidere di creare un conto reale finanziato con i soldi reali dei clienti.

Gli account demo sono offerti da una vasta gamma di piattaforme di trading online, tra cui piattaforme di trading di titoli, piattaforme di trading di valute estere e mercati di materie prime.

Tecnicamente, un account demo non è diverso da quello reale: replica l’ambiente di trading live ma non richiede alcun deposito in denaro reale.

L’assenza di rischi finanziari nel trading su un conto di pratica forex ti consente di valutare oggettivamente la situazione sul mercato, mentre nel trading reale c’è un aspetto psicologico che può impedire un processo decisionale disinvolto. Grazie a un account demo, puoi familiarizzare con il mercato Forex e imparare come analizzarlo.

Inoltre, acquisirai familiarità con il Terminale Metatrader 4, acquisirai esperienza pratica nel forex trading, svilupperai e proverai le tue nuove strategie di trading.

Gli account demo sono anche strumenti popolari per i trader che hanno esperienza nel trading di titoli, ma vogliono sperimentare strategie. Ad esempio, gli investitori potrebbero voler aprire un conto demo prima di iniziare a investire in futures, materie prime o nel Forex, anche se hanno già molta esperienza nell’investire in azioni. Questo perché questi mercati sono soggetti a influenze diverse, consentono diversi tipi di ordini di mercato e presentano diversi tipi di requisiti di margine rispetto ai mercati azionari.

Conto demo Forex: le domande frequenti

Cerchiamo di rispondere ora ad alcune domande sul conto demo forex che ci fanno molti lettori:

A cosa serve un conto demo Forex? Si tratta di un conto virtuale molto utile per chi vuole operare senza prendersi nessun rischio. E’ fondamentale per chi vuole imparare a fare trading nel forex.

Cosa significa conto demo Forex? Il nome “demo” sta appunto per dimostrativo. Si tratta di un conto di trading offerto gratuitamente dai broker che consente di provare tutti i servizi senza spendere denaro, ovviamente senza possibilità neanche di fare profitti. Dove trovare i migliori conti demo Forex? I conti demo forex sono quelli gratuiti, alcuni broker come eToro ad esempio offrono conti demo illimitati nel tempo e gratuiti sempre.

Conti demo Forex caratteristiche

Ci sono alcune caratteristiche notevoli che vengono fornite con un account demo che viene apprezzato come il vero conto forex:

Comprare e vendere a prezzi reali e a valori reali

Bulk di denaro virtuale accreditato in conto demo

Trading online per 24 ore e 5 giorni per la settimana

Anche se i conti demo erediteranno le caratteristiche e avranno tutte le capacità di replicare i mercati reali, a volte operano in un ambiente che è 100% simulato. Quindi ovviamente ci saranno differenze chiave che normalmente li differenziano dai conti reali. Ma questo avrà la loro mancanza di dipendenza dalla liquidità del mercato forex dal vivo. Inoltre, è possibile osservare la disponibilità di più prodotti qui che potrebbero non essere consentiti per la negoziazione sui conti forex dal vivo.

In un ambiente demo, le funzionalità operative mentre l’esecuzione degli ordini può comportare invariabilmente transazioni veloci e mancanza di rigetto; con o senza l’assenza di guasti o slittamenti. Potrebbero esserci anche casi in cui le esigenze di margine variano da quelle degli account live per quanto riguarda gli aggiornamenti agli account demo. Inoltre potrebbero non essere sempre gli stessi con i conti reali.

Gli account demo utilizzano gli stessi dati in tempo reale con i quali si farebbe trading. L’unico modo in cui non è preciso, è che le vittorie e le perdite dei tuoi scambi non sono reali. Non stai facendo soldi perché è tutto denaro del gioco. La sensazione di fare trading in un ambiente dal vivo sarà diversa a causa della natura psicologica della paura della perdita. Quindi, trader, puoi aspettarti che operare con un account live sia una cosa diversa. Anche se la piattaforma è la stessa.

Conto forex demo, tipologie

Quali sono i tipi di Conti demo Forex? Possiamo dividerli in 4 tipi:

Conto demo con tempo di utilizzo limitato ma denaro disponibile illimitato

Conto demo con tempo di utilizzo illimitato ma denaro disponibile limitato

Conto demo con tempo di utilizzo e denaro disponibile illimitati

Conto demo con tempo di utilizzo e denari disponibile illimitati

Ancora, i conti demo Forex si dividono anche in base al fatto che i Broker richiedano un versamento o meno per il loro utilizzo. In genere, tutti chiedono una registrazione per poter utilizzare i conti demo presenti sulla propria piattaforma.

Conto demo Forex: vantaggi

Quali sono i vantaggi di utilizzare i Conti demo Forex? Usando l’account demo Forex, otterrai molti vantaggi:

Comprendi il meccanismo del trading forex

Potrai esercitarti con i dati reali, la transizione e il ritmo di velocità in tempo reale con cui avvengono le transazioni reali

Non perdi nulla dal trading dimostrativo

Supporta le strategie forex principali, così da testarle senza rischiare nulla

Ricapitolando, il trading online demo rimuove l’elemento psicologico dal trading, quindi per questo motivo non può valutare con precisione le capacità di trading di una persona. Tuttavia, il trading virtuale può avere grandi benefici quando si testano le prestazioni di un piano commerciale e anche per scopi di formazione dei trader. Quando usato come strumento educativo, un conto demo forex offre ai principianti un inizio senza rischi per il trading nel mercato forex. Inoltre, le strategie possono essere messe alla prova senza assumere alcun rischio, tutte in situazioni di trading in tempo reale.

Nel complesso, il trading in un account demo offre un ottimo servizio ai principianti che altrimenti avrebbero dovuto imparare a utilizzare, e probabilmente a perdere, denaro reale. Mentre la fretta emotiva di rischiare denaro reale durante il trading può mancare nel trading demo, il trading di un account demo ti permette di imparare a guardare da vicino il mercato e può aiutarti a capire meglio come funziona il mercato forex senza mettere soldi veri.

Conto demo Forex svantaggi

Quali sono gli svantaggi di utilizzare i conti demo Forex?

Non guadagni nulla dal trading Forex, così come non perdi nulla. Quindi ricorda questo particolare, prima di esultare esageratamente per un trade azzeccato

Rischio di prendere il trading come un gioco e non imparare nulla. Quindi rischio di perdere i propri soldi reali quando si passerà al trading live

i conti demo offrono una quantità di denaro maggiore di quella che un trader utilizzerà durante un vero trading. Un trader può scegliere qualsiasi somma di denaro per la pratica. Tuttavia, le persone spesso scelgono più di quelle con cui scambieranno realmente. Prendono soldi extra per gli errori. Ma sul reale (live) account, gli operatori non avranno soldi per i loro errore.

Con un grande capitale, il trader non comprende le perdite reali poiché sono più facili da recuperare da un grande capitale piuttosto che da uno minore come lo si trova su un conto live

Un altro importante svantaggio del conto demo è la mancanza di emozioni reali. Può essere descritto dalla psicologia. Quando non hai nulla da perdere, non provi paura. La paura influenza il comportamento dei trader e non molti commercianti possono controllare le loro emozioni. Di conseguenza, non ha molto senso praticare le tue abilità quando non sai come ti comporterai in una situazione stressante. Tuttavia, se segui diverse regole, l’account demo può essere uno strumento davvero utile per la pratica. Quindi bisogna fare pratica con la stessa emotività che impieghiamo quando il conto è reale. Provate ad immaginare che i soldi che avete sul conto demo sono reali e anche i profitti e le perdite sono reali.

Ricordate che se non siete riusciti a ottenere profitti su un conto demo, non sarà in grado di farlo su quello reale, quindi cerca di cogliere gli elementi chiave del trading mentre usi l’account demo.

Un account demo ti aiuterà ad apprendere le sue funzionalità ed evitare scambi accidentali. Se vuoi iniziare a utilizzare una nuova strategia di trading e vuoi vedere se funziona per te. È possibile utilizzare l’account demo per il backtest di questa strategia: si applica questa strategia al grafico e si vede se avrebbe potuto portare a scambi proficui in passato. Dopo di ciò, puoi provare la strategia in tempo reale. Questo, ovviamente, non ti garantirà al 100% che la strategia sia buona, ma è meglio di niente.

Quando non prendi sul serio il trading, può portare a grandi perdite sul conto reale. Se lo vedi come un gioco, gioca su quello demo. Concludendo, possiamo dire che l’account demo è una buona opzione per l’allenamento. Puoi testare le tue strategie senza perdere denaro se non sono redditizie. Ma dovresti ricordare le debolezze del trading dimostrativo.

Per aggirare alcune delle suddette cause delle differenze di rendimento tra account live e demo, alcuni trader hanno scelto di aprire account micro o mini con un broker forex, utilizzando una piccola quantità di fondi anziché finanziare l’intero account di trading immediatamente. Questa strategia consente loro di testare il broker forex o le strategie di trading in un ambiente di trading dal vivo, senza mettere a rischio di perdita i fondi del conto principale.

Conti demo Forex: come iniziare

Come iniziare con i conti demo Forex?

La maggior parte degli account demo funziona esattamente come un normale account. Aspettatevi che il broker finanzi il conto con crediti di gioco. Questi crediti sono utilizzati per il trading in un ambiente che imita l’ambiente live. Quando ti registri per un account demo, verifica il tuo account inviando la documentazione necessaria. Il tuo account sarà disponibile a breve e riceverai i dati di accesso al tuo account. È comune per gli operatori utilizzare MetaTrader4.

Alcuni account demo scadono dopo un periodo di tempo, a meno che tu non apri un account normale. Quando apri un account live, sarai in grado di mantenere il tuo account demo. Questo è utile per continuare a testare nuove idee e praticare mentre si fa trading dal vivo.

Un account demo Forex è un ottimo modo per fare il tuo primo ingresso nel forex trading. Se usato troppo a lungo può generare cattive abitudini e permetterti di sviluppare scorciatoie che possono influire sul tuo trading in un ambiente reale. Ti suggerisco sempre di utilizzare il tuo account demo come faresti con il tuo account normale. È un ottimo posto per imparare come usare MT4, come aprire un trade, imparare a leggere i diversi grafici, fare analisi tecniche e provare nuove strategie.

Conti demo Forex e Conti live Forex differenze

Quali sono le differenze tra i conti demo e i conti live? In pratica, spesso a causa della mancanza di un impegno in denaro reale, i risultati ottenuti dalla negoziazione in un account demo possono differire notevolmente dai risultati effettivi di trading dal vivo. Anche se una persona esegue un trading account estremamente efficace, i risultati in un account live spesso differiscono notevolmente.

In generale, questo fenomeno tende a sorgere perché quando i vostri fondi sono a rischio, spesso si verifica una diversa mentalità di negoziazione rispetto a quando si negozia con denaro virtuale. Questo fattore di differenza potenzialmente significativo deve essere preso in considerazione da un operatore nel valutare il valore di un particolare strategia di trading o i servizi di un broker forex che stanno testando. Le principali ragioni per cui tali differenze possono essere osservate tra live e demo account trading tendono a ricadere in due categorie principali: correlate all’esecuzione e correlate ai trader.

Le seguenti cause potenziali per le differenze di rendimento osservate tra live e demo account possono essere attribuite a problemi di esecuzione:

Un broker forex non può mai richiedere una commissione a un trader che abbia aperto un account demo, ma potrebbe spesso richiedere commissioni reali nella pratica effettiva

non può mai richiedere una commissione a un trader che abbia aperto un account demo, ma potrebbe spesso richiedere commissioni reali nella pratica effettiva Gli spread di negoziazione per il trading dimostrativo possono differire dai prezzi forniti per i conti di trading live

Il broker può eseguire ordini di stop loss con precisione, ma un notevole slittamento può verificarsi in un ambiente di trading dal vivo.

Errori che a volte si verificano quando il trading può costare un trader considerevole in termini di tempo, impegno e persino denaro quando tenta di risolverli tramite il servizio clienti del broker. La maggior parte dei trader non osserverebbe o ignorerebbe questo fenomeno durante la demo trading

A volte un broker non offrirà la sua vera piattaforma di trading a scopo dimostrativo. Questo può significare che il trader deve imparare e abituarsi ad una nuova piattaforma quando passa al trading dal vivo.

Una possibile mancanza di impegno emotivo quando non è in palio denaro reale può creare un ambiente di trading non realistico nel demo trading che non si trova nel trading dal vivo quando i fondi del conto del trader sono effettivamente in linea.

L’incapacità del trader di seguire il proprio piano di trading non ha conseguenze reali. Di conseguenza, un trader può sviluppare cattive abitudini legate alla disciplina che possono costare denaro quando si fa trading dal vivo.

Gli operatori potrebbero essere tentati di sovraperformare o valutare in modo insufficiente il rischio durante il trading in un account demo. Questo comportamento può quindi avere gravi conseguenze negative quando passano ad impegnarsi nel trading dal vivo.

Conti demo Forex esempio MT4

Abbiamo più volte citato MetaTrader4, in quanto è la piattaforma per il trading demo più diffusa tra i Broker. Essa consente di testare gli strumenti e le strategie di trading senza alcun rischio; fare trading usando fondi virtuali. Le caratteristiche high-tech della piattaforma rendono il trading sul mercato Forex il più user-friendly possibile.

Le caratteristiche principali di MT4 sono:

Interfaccia multilingue e intuitiva

Gamma completa di ordini di negoziazione: market, pending, stop orders and Trailing Stop

9 timeframes, oltre 50 indicatori tecnici incorporati e strumenti di analisi tecnica

Personalizzazione della combinazione di colori per i grafici e le proprietà di oggetti e indicatori grafici

Gestione sicura delle operazioni di trading grazie alla crittografia a 128 bit delle chiavi

Conti demo Forex con eToro

eToro rappresenta uno dei broker più utilizzati nel Forex da coloro che iniziano a fare trading. La piattaforme di eToro è molto facile da usare, anche i principianti possono operare superando le difficoltà.

Il Broker eToro conta ben 3 licenze (CySEC, FCA e ASIC), ottime condizioni di spread e commissioni, un solo account con deposito minimo di 200 euro.

Tra i servizi, segnaliamo il Copy trading per copiare quanto fanno i migliori trader. Che prendono il nome di Popular trader. Così da poter copiare cosa fanno i trader vincenti, senza particolari vincoli e numero minimo di popular trader da seguire.

Il broker eToro prevede altresì un alto numero di criptovalute disponibili e la eToro Accademy per la formazione.

Puoi aprire gratuitamente il conto demo con eToro cliccando qui.

75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Conto demo Forex con ForexTB

ForexTB è un broker ottimo per chi vuole iniziare con un conto demo forex che sia gratuito e illimitato nel tempo. Grazie a strumenti avanzati tutti possono ottenere ottimi risultati.

l Broker ForexTB consente di investire sul Forex in tutta sicurezza, avendo regolare licenza CySEC.

Il Broker offre la possibilità di scegliere tra conti differenti. Si va da un deposito minimo di 250 euro a 50mila euro.

Va da sé che più il conto richiede un deposito elevato, più beneficerai di condizioni economiche di trading vantaggiose. Nonché di servizi aggiuntivi, come il numero crescente di segnali di trading, la consulenza di un coach dedicato, ecc.

I segnali di trading sono suggerimenti che esperti inviano ai trader sulle posizioni da assumere sui mercati finanziari. Possono essere inviati sia via sms, via email o chiamata diretta. Quelli di ForexTB si distinguono in quanto sono forniti dal colosso Trading Central.

Interessante anche l’offerta formativa del Broker, con un Conto demo di 100mila euro virtuali, eBook da scaricare, webinar da seguire da remoto.

Per aprire gratuitamente il conto demo con ForexTB cliccando qui.

Conto demo Forex con Plus500

l broker Plus500 ha anche esso licenza CySEC e FCA, ma vanta anche diverse partnership con società di calcio. Si pensi alla italiana Atalanta o alla spagnola Atletico Madrid.

Plus500 è tradotto in ben 32 lingue, consente una importante diversificazione del portafoglio dato che prevede ben oltre 2mila asset disponibili.

Per chi cerca assistenza, è possibile raggiungerla comodamente in Live chat.

Al posto dei segnali di trading, prevede un interessante alert sui cambi di prezzo degli asset.

Plus500 prevede un solo account, con deposito minimo di 100 euro.

Puoi aprire gratuitamente il conto demo con Plus500 cliccando qui.