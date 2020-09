Conto demo eToro: cos’è e come funziona, è una truffa?

Cos’è un Conto demo eToro? Come funziona?

Se ti stai ponendo queste domande, vuol dire che stai facendo un pensierino di registrarsi alla piattaforma per il trading online eToro, e fai benissimo. Almeno se hai intenzione di fare trading online. Infatti, eToro risulta essere uno dei Broker più rinomati esistenti in circolazione e più affidabile. Dato che vanta regolari licenze e una serie di servizi appannaggio dei clienti. Tra cui appunto il Conto demo.



Prima di soffermarci sul Conto demo eToro, ricordiamo di fatti che fare trading online è una cosa seria e richiede strumenti affidabili. In tanti si stanno avvicinando al trading online, spinti dalla crisi e dalle difficoltà economiche. Per cui sono attratti da altre vie di guadagno. L’esplosione delle criptovalute da un lato e il fatto che si possa fare trading comodamente da smartphone e tablet dall’altro, hanno fatto il resto. Pertanto, in tanti si stanno affidando a piattaforme poco affidabili, che millantano facili guadagni tramite fantomatici software automatici, che lavorano per noi mentre siamo beatamente al mare o in montagna.

Ma si tratta di autentiche truffe, in british scam. Infatti, promettono di farvi guadagnare e vi dicono di caricare il conto con 250 euro iniziali e di mettere poi altri soldi. Ma poi scoprite non solo che non avete vinto niente. Ma che avete perso pure tutti i vostri soldi senza possibilità di recuperarli.

Infatti, anche se denunciate questi truffatori, queste società hanno sede in Paradisi fiscali e sono organizzate in mille rivoli. Per cui è impossibile risalire al proprietario. Ma anche affidandosi a Broker seri ed affidabili, si rischia di perdere i propri soldi se non si ha l’adeguata formazione di cosa si sta adando a fare.

Di qui, dunque, l’importanza di utilizzare un Conto demo. Il quale, come vedremo, vi consente di fare pratica senza perdere i vostri soldi iniziali. In questo articolo vi parliamo del Conto demo eToroo.

Conto demo cos’è

Cos’è un Conto demo? Prima di parlare del Conto demo eToro, partiamo col vedere cos’è e come funziona un Conto demo. Come dice il termine stesso, il Conto demo è un conto virtuale, nel quale i soldi sono finti. Quindi, in caso di perdite il trader non perde i propri soldi reali. Il termine demo dovrebbe essere noto agli amanti dei videogame, dato che spesso insieme alle console, vengono date le demo di alcuni giochi a scopo pubblicitario. Oppure all’interno di alcuni giochi, viene data la possibilità di giocare per pochi minuti a qualche gioco in uscita, così da farlo “assaggiare”. Ecco, così funziona anche il Conto demo. Ogni Broker offre un tipo diverso di Conto demo. C’è chi ne offre uno con soldi limitati, altri a tempo limitato, altri ancora entrambi limitati o illimitati.

Il Conto demo è ottimo per fare pratica quando si è agli inizi. Ma viene anche scelto dai professionisti esperti, i quali possono così sperimentare nuove strategie senza rischiare i propri soldi. Attenzione però. Il Conto demo va preso sul serio, non come un gioco. Va messa in campo tutta la propria emotività, come se si trattasse di denaro reale. Altrimenti si rischia di fare trading con leggerezza e di non imparare nulla. Cosa che sarà scoperta con amarezza quando si passerà al trading vero e proprio.

Conto demo vantaggi

Quali sono i vantaggi di utilizzare un Conto demo? Possiamo sintetizzarli così:

si impara ad usare una piattaforma di trading

si comprende come funzionano tutte le azioni come stop loss, take profit, limit order e via dicendo

si impara il funzionamento dei principali indicatori di analisi tecnica (Medie mobili, RSI, MACD)

si capisce come applicare strategie di trading vincenti ed sperimentarne di nuove

si migliora la propria capacità di fare trading online e fare esperienza

si opera sui mercati senza spendere soldi e rischiare

si capisce come funziona il forex

è possibile sfruttare le piattaforme demo Forex senza dover fare il primo versamento

possibilità di prendere familiarità con il software della piattaforma

possibilità di fare analisi tecnica sfruttando i grafici e gli indicatori tecnici

Conto demo nel Forex

Il Come abbiamo è molto diffuso sopratutto nel mercato Forex. Che ricordiamo essere quello dove si specula sui cambi valutari. La maggior parte dei broker forex offre il trading tramite i contratti per differenza. Meglio conosciuti come CFD, che consentono di investire meno capitali ed avere rendimenti più elevati. Puntando su un asset senza possederlo direttamente. Il Forex è il mercato più grande, che muove ingenti miliardi di dollari. Dunque in molti usano il Conto demo proprio per fare pratica sul Forex.

Etoro cos’è

Prima di vedere meglio da vicino come funziona il Broker eToro, vediamo cos’è eToro. Si tratta di una piattaforma per il trading online, più precisamente, di un social investment network. Su eToro è possibile seguire o copiare i migliori trader presenti sulla piattaforma, ma anche investire in qualsiasi tipologia di mercato finanziario. E dunque su una pluralità di asset: azioni, materie prime, criptovalute. eToro è una piattaforma regolata da CySEC. Dunque non è assolutamente una truffa.

A riprova di ciò il fatto che il Broker eToro offra una miriade di servizi appannaggio dei clienti. Nato nel 2007, gestito dalla società eToro (Europe) Ltd di origini israeliane, ha sede a Cipro, un ex Paradiso fiscale oggi sede proprio di uno dei più importanti organi di vigilanza a livello europeo: il succitato CySEC.

eToro come funziona

Come funziona eToro? Tra le chicche di eToro, sicuramente ci troviamo la funzionw del Social trading. Che offre la possibilità di seguire ciò che fanno i trader più rinomati. O, almeno, questa è una delle parti del Social trading di eToro: il Copy trader. Infatti, c’è anche un’altra funzione: il CopyPortfolio. Il quale invece permette di investire su un intero paniere di stessi asset.

Copy trader

La funzione copy trader consente di copiare i maggiori trader di successo presenti sulla piattaforma. Quindi trarre profitto dalle loro strategie. Il Copy trader non va inteso solo come uno scopiazzamento dei trader di tipo passivo, ma anche comprendere le loro migliori strategie ed impararle. Copiando altri trader, il limite di denaro che può essere investito per ogni strategia è del 20% del capitale presente sul conto. In questo modo il Broker limita anche le perdite dei propri clienti. E ciò è un’altra prova di come esso sia affidabile. Per trovare i trader che fanno al caso nostro, la piattaforma ha sviluppato uno strumento di ricerca chiamato Discover People, prima denominato “GuruFinder”. Il quale consente di filtrare i trader disponibili da copiare in base alla loro esposizione, tasso di vincita e tasso di rischio medi. Ogni trader viene caratterizzato da una foto del profilo e dalle sue performance.

Va poi sottolineato il fatto che gli utenti non sono tenuti a pagare alcuna commissione per il servizio.

Ma cosa ci guadagnano i CopyTrader a farsi appunto copiare dai trader neofiti? Intanto, occorre dire che la graduatoria degli utenti si basa sulla loro cronologia di scambi e sul loro successo personale.

CopyPortfolio

Altro servizio compreso nel Social trading è il CopyPortfolio. Si tratta di asset che funzionano in modo simile agli ETF. Tramite essi, un trader può acquistare vari strumenti finanziari come le valute, i CFD, gli indici di borsa e le materie prime. Trattasi pertanto di veri e propri asset di investimento copiabili sotto forma aggregata. Dunque, sono diversi dal Copy trading in quanto se con esso possiamo copiare gli utenti più esperti, con i CopyPortfolio possiamo copiare interi asset che includono più strumenti finanziari. I tipi di CopyPortfolio offerti da eToro sono 4, ognuno dei quali inclusivo di tanti CopyPortfolio differenti:

Market CopyPortfolio : trattasi di asset che includono molti strumenti come azioni, valute, indici. Il tutto è supervisionato dal Comitato Investimenti di eToro, che si avvale della collaborazione della banca d’investimento Barclays, che si occupa di servizi di assistenza e consulenza.

: trattasi di asset che includono molti strumenti come azioni, valute, indici. Il tutto è supervisionato dal Comitato Investimenti di eToro, che si avvale della collaborazione della banca d’investimento Barclays, che si occupa di servizi di assistenza e consulenza. Top Trader CopyPortfolio : trattasi di asset composti da investitori. Pertanto, non si copierà un singolo trader ma un gruppo di trader. In questo modo, il rischio viene gestito meglio dato che non puntiamo su un solo trader come nel caso del Copy trading.

: trattasi di asset composti da investitori. Pertanto, non si copierà un singolo trader ma un gruppo di trader. In questo modo, il rischio viene gestito meglio dato che non puntiamo su un solo trader come nel caso del Copy trading. Partner CopyPortfolio : sono sviluppati direttamente dai partner di eToro, i quali conducono analisi di mercato approfondite per sviluppare tali asset. Consente ai gestori di investimento di creare i propri asset su misura. E’ uno strumento collegato con i copy portfolio che consente ai clienti della piattaforma di investire in copy portfolio a tema (settore tecnologico, bancario, videogame, ecc.). Tutti questi strumenti danno la possibilità di far crescere il loro patrimonio in gestione e produrre entrate aggiuntive sulla base della partecipazione agli utili della piattaforma.

: sono sviluppati direttamente dai partner di eToro, i quali conducono analisi di mercato approfondite per sviluppare tali asset. Consente ai gestori di investimento di creare i propri asset su misura. E’ uno strumento collegato con i copy portfolio che consente ai clienti della piattaforma di investire in copy portfolio a tema (settore tecnologico, bancario, videogame, ecc.). Tutti questi strumenti danno la possibilità di far crescere il loro patrimonio in gestione e produrre entrate aggiuntive sulla base della partecipazione agli utili della piattaforma. CopyPortfolio Cripto: si occupa dell’asset del momento: le criptovalute. Contiene le più importanti, come Bitcoin, Ethereum, Ripple e Litecoin. Ma anche tante altre.

Community su eToro

Siamo nell’era dei Social network ed eToro lo sa bene. Il Social trading di eToro, infatti, consiste anche nel fatto di poter far parte di una Community di trader che parlano tra loro, si scambiano consigli ed opinioni. E anche ciò va tutto a vantaggio della formazione del trader.

eToro come registrarsi

Come registrarsi su eToro? Occorre cliccare sul bottone verde che si trova in home “Iscriviti subito”. E poi possiamo scegliere tre opzioni:

collegare il proprio account Facebook, una prassi che ormai stanno seguendo molti siti

collegare il proprio account Google (alias Gmail)

compilare il form in alto inserendo i soliti dati: nome, cognome, nicknamee password per il login. Dopodiché si riceverà una mail con dentro un link da cliccare

eToro deposito e prelievi

Prima di poter aprire un Conto demo su eToro, occorre appunto depositare sul conto soldi reali. Come funziona deposito su eToro? Il deposito minimo da versare su questo Broker è pari ad almeno 200 euro e bisogna scegliere quale strumento vogliamo utilizzare per questa operazione: Neteller, paypal, webmoney, bonifico bancario e carte di credito dei circuiti Visa e Mastercard. Farlo è molto semplice ed intuitivo.

Per quanto concerne i prelievi, sono accettati gli stessi strumenti visti per il deposito. Tutto viene illustrato con informazioni e con una apposita Faq. In totale trasparenza. Inoltre, sia depositi che prelievi sono super garantiti tramite una protezione dei dati personali di tutti gli iscritti eToro con l’applicazione della tecnologia Secure Socket Layer (SSL) su ogni operazione. Per prelevare, viene richiesta una somma minima pari a 20 dollari. Il prelievo viene gestito tramite un apposito pannello.

eToro opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su eToro? Di eToro sul web si parla molto bene. Ecco i punti che vengono esaltati del Broker:

Semplicità : le piattaforme offerte da eToro sono facilmente utilizzabili, anche dagli utenti alle prime armi.

: le piattaforme offerte da eToro sono facilmente utilizzabili, anche dagli utenti alle prime armi. Social trading : il Social trading è il marchio di fabbrica di eToro e gli utenti lo apprezzano molto. Tanti sono i Broker che ormai usano questa funzione, ma possiamo dire che su questa piattaforma è laddove funziona meglio. Quindi, oltre al Conto demo, eToro consente di apprendere il trading anche “copiando” gli altri. Abbiamo visto che si divide in copy trading e social trading

: il Social trading è il marchio di fabbrica di eToro e gli utenti lo apprezzano molto. Tanti sono i Broker che ormai usano questa funzione, ma possiamo dire che su questa piattaforma è laddove funziona meglio. Quindi, oltre al Conto demo, eToro consente di apprendere il trading anche “copiando” gli altri. Abbiamo visto che si divide in copy trading e social trading Trading consapevole : eToro offre ai suoi utenti una miriade di strumenti e servizi che consentono loro di aumentare la propria esperienza e quindi affrontare meglio i rischi derivanti dal trading

: eToro offre ai suoi utenti una miriade di strumenti e servizi che consentono loro di aumentare la propria esperienza e quindi affrontare meglio i rischi derivanti dal trading Assistenza dedicata : molto apprezzata è anche l’assistenza clienti offerta da eToro, la quale consentirà di superare ogni ostacolo tecnico. Le alternative sono: o un form per i contatti, presente stesso sul sito. Ci verrà chiesto se siamo un visitatore o un utente già presente, poi basterà prendere contatto con il servizio clienti inviando un messaggio. La risposta sarà ricevuta alla mail indicata in fase di contatto. Altrimenti, è possibile utilizzare la live chat che si trova sul sito o il numero di telefono

: molto apprezzata è anche l’assistenza clienti offerta da eToro, la quale consentirà di superare ogni ostacolo tecnico. Le alternative sono: o un form per i contatti, presente stesso sul sito. Ci verrà chiesto se siamo un visitatore o un utente già presente, poi basterà prendere contatto con il servizio clienti inviando un messaggio. La risposta sarà ricevuta alla mail indicata in fase di contatto. Altrimenti, è possibile utilizzare la live chat che si trova sul sito o il numero di telefono Formazione gratuita : la piattaforma israelo-cipriota offre tanti corsi, attività di training, informazioni e analisi. Così da formare al meglio i suoi trader.

: la piattaforma israelo-cipriota offre tanti corsi, attività di training, informazioni e analisi. Così da formare al meglio i suoi trader. Pluralità di asset su cui investire: azioni, valute, materie prime, criptovalute e indici. Include non solo gli strumenti finanziari o le coppie di valute principali, ma pure quelle apparentemente secondarie o esotiche.

eToro conto demo come funziona

Come funziona conto demo eToro? Per iniziare, eToro offre la possibilità di aprire un conto gratuito per fare pratica con il trading online. Mentre i conti reali possono essere creati sul Broker in vari modi: tramite Bancomat, carte di credito, PayPal, Western Union, e così via. E sono gestiti in dollari statunitensi $ USD. Quando si apre un Conto reale, al trader vengono offerti vari incentivi, che arrivano fino a $10.000 di bonus. Da Febbraio 2016, il deposito minimo per aprire un conto è di $200 per tutti i clienti provenienti da ogni Paese.

Non appena ci si è registrati al Broker e si è versato il primo deposito, sarà subito possibile attivare tale demo. La demo eToro, infatti, è sempre disponibile in piattaforma e consente al trader tramite il menù dal nome portafoglio, di passare ad entrambe le modalità virtuale e reale.

Ecco come accedere al Conto demo eToro:

Registrare i dati richiesti nel modulo registrazione eToro e versare il primo deposito online per l’attivazione del conto e della relativa demo

Accedere alla piattaforma Etoro con le credenziali scelte nella precedente fase di registrazione e ottenuta la conferma anche dell’esecuzione del primo deposito sul nuovo conto online

Ci si renderà conto che usare la modalità virtuale corrisponde in tutto e per tutto a quella reale, solo che si differenzia ovviamente per il fatto che si tratta di soldi virtuali. Quindi, non perderemo, ma, ovviamente, non guadagneremo neppure. Ricordiamo che il Conto demo eToro è illimitato.

Conto demo eToro vantaggi

Quali sono i vantaggi di utilizzare un Conto demo eToro? Eccoli di seguito:

La possibilità di comprendere cosa si intenda realmente per piattaforma sociale e le funzioni principali per scegliere i migliori trader e copiarli (diventando loro followers)

Interagire con la piattaforma sociale eToro e simulare delle operazioni con la demo gratuita

Fare la stessa operazione prima in demo e poi sul conto reale e verificare sul campo come investire su Etoro tramite una soluzione illimitata e vantaggiosa

Possibilità di usare praticamente tutti gli strumenti che si usano con un conto reale. Compresi i grafici, ecc.

Conto demo eToro è una truffa?

Il Conto demo eToro è una truffa? Ovviamente la risposta è no. Proprio perché è gratis e illimitato, quindi non vi farà gravare costi aggiuntivi né vi darà altri grattacapi. E’ semplicemente uno strumento utile per fare pratica e conoscere le migliori tecniche per fare trading online. Le truffe sono altre, come quelle descritte nell’incipit dell’articolo.

Conto demo eToro alternative

Quali sono le alternative al Conto demo eToro? Se nonostante tutto, il Conto demo eToro non ti ha convinto, potrai trovare altre interessanti alternative. Noi suggeriamo i seguenti Broker:

