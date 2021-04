Comprare VeChain (VET): token, guida e come investire [2021]

Cos’è VeChain? Conviene comprare VeChain? Leggi questa guida completa su VeChain per scoprirlo!

Dopo l’esplosione del prezzo del Bitcoin nel corso del 2017, è moltiplicato l’interesse nei confronti delle criptovalute, portandole a conoscenza anche da parte di chi non sapeva neanche che esistessero.

Ma sono moltiplicati anche i progetti, per quelle criptovalute che, oltre a presentarsi come token, si presentano anche come veri ecosistemi. Ed è aumentato l’interesse per il trading di criptovalute.

C’è chi, come Ethereum, si presenta come ecosistema commerciale grazie agli smart contracts. C’è chi, come Ripple, si presenta come piattaforma per transazioni veloci ed economiche eseguite con valute diverse. O, ancora, c’è chi come Tron, che presenta una Blockchain dove chi crea materiale culturale può pubblicarlo senza onerosi intermediari.

Qui invece presentiamo VeChain. Si tratta di una blockchain che ha come scopo quello di migliorare la supply chain, il controllo logistico e l’ autenticità dei prodotti.

Permette in pratica agli utenti di monitorare i prodotti al fine di garantirne l’ autenticità e la qualità.

Prima di proseguire, se volete investire in criptovalute, è possibile usare eToro (trovi il sito ufficiale) , un broker regolamentato che permette di negoziare in modo semplice sulle principali criptovalute.

VeChain (VET): il progetto

Vediamo cos’è e come funziona VeChain (VET).

Cos’è VeChain?

Si tratta di una blockchain che punta a migliorare 3 aspetti del commercio:

supply chain controllo logistico autenticità dei prodotti

L’obiettivo è dunque quello di facilitare il flusso di informazioni e renderlo trasparente. Nonché velocizzare il trasferimento del valore.

In fase di sviluppo, è comunque già utilizzato da alcune società. Soprattutto di questi 3 settori:

agroalimentare

beni di lusso

organizzazioni governative

Si noterà facilmente la delicatezza dei comparti e non a caso VeChain aiuta gli utenti a monitorare qualità e autenticità dei prodotti.

Migliori broker per investire in criptovalute

Qui di seguito vi proponiamo le migliori piattaforme per fare trading di criptovalute:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI CFD su Bitcoin e Criptovalute Segnali gratuiti ISCRIVITI Social trading

*75% dei trader perde soldi Trading Bitcoin, criptovalute ISCRIVITI CFD trading su Bitcoin Piattaforma di qualità ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

VeChain come funziona

Ma come funziona VeChain? Avrai già intuito che stiamo parlando di una blockchain particolare. Come detto, aiuta gli utenti a controllare più facilmente l’autenticità dei prodotti per l’approvvigionamento, così da controllarne meglio la qualità.

Si pensi, appunto, ai prodotti griffati come gli accessori. Oppure ai prodotti alimentari.

VeChain: conviene investire?

Il tutto, anche appannaggio del risparmio economico. Infatti, se si pensa all’industria degli accessori di lusso, per il controllo di tutta la catena di produzione un marchio perde mediamente 450 miliardi di dollari.

Invece, grazie a VeChain, il prodotto riceve un chip intelligente al fine di tenerne traccia e memorizzare tutte le informazioni. Il che fa in modo che alla fine non arrivi un prodotto contraffatto al cliente.

Abbiamo anche parlato di prodotti agroalimentari. Si pensi al fatto che possano perdersi per i cambi di temperatura. Grazie a dispositivi, chip IoT e la tecnologia VeChain è possibile intervenire prima che avvenga il deterioramento e il prodotto vada perso. Ed anche qui, si pensi ai vantaggi economici di evitare tutte queste perdite.

Infine, si pensi ai vantaggi per la logistica, dato che i prodotti generalmente passano per più sedi ed occorre tenerne traccia.

Con i chip intelligenti VeChain è sufficiente eseguire la scansione del prodotto per ottenere tutte le informazioni preliminari. Anche qui, tutto a vantaggio di documentazione e costi.

Il token VET

Cos’è il token VET? Partiamo col dire che VeChain ha 2 gettoni diversi:

VeChain Tokens (VET)

Thor Power (THOR)

Quest’ ultima nata dopo il cambio di denominazione dell’ azienda diventata VeChain Thor. Che utilizza la piattaforma per Dapps, simile a Ethereum per intenderci.

L’ IFP è il token che gli utenti usano per poter utilizzare la piattaforma, mentre THOR è l’ unità che pagano per eseguire smart contract e le dapps. Anche qui, può essere fatto un raffronto con Ethereum: THOR è come GAS.

La piattaforma si basa su nodi che elaborano tutte le transazioni e facilitano il flusso di informazioni.

Per fare in modo che gli utenti mantengano i token VeChain, VeChain Thor offre nodi:

Strength Nodes: occorre mantenere almeno 10mila VET per 10 giorni

Thunder Nodes: occorrono almeno 50mila VET per 20 giorni

Mjolnir Masternodes: occorre mantenere almeno 150mila IFP per almeno 30 giorni

Thurdheim Masternodes: a partire dal 21 dicembre 2017 è necessario avere almeno 250.000 IFP

Infine, occorre sapere che i proprietari dei nodi possono usare la piattaforma per le proprie Dapps e ricevere la loro quota giornaliera di THOR.

Quotazione VeChain(VET): grafico e prezzo in tempo reale

Di seguito potete controllare il prezzo di VET in tempo reale nel grafico qui sotto:

Comprare VeChain (VET): Cosa serve per iniziare?

Per poter comprare il token VeChain e sfruttarlo all’interno della stessa piattaforma o per speculare sui cambi di prezzo, possiamo adoperare 2 strade:

acquisto diretto tramite Exchange

comprare VET indirettamente, tramite CFD

Se il secondo caso lo vedremo meglio più in avanti, qui ci soffermiamo sulla prima modalità. Per farlo, ci affideremo a piattaforme di scambio dove comprare e vendere criptovalute usando altre criptovalute o valute FIAT.

Non sono molti, a dire il vero, gli Exchange che offrono la possibilità di investire su VET, non essendo un token troppo popolare. O almeno non ancora.

Ecco di seguito i migliori Exchange che lo permettono:

EXCHANGE CARATTERISTICHE VANTAGGI Più semplice da usare Principali criptovalute ISCRIVITI PIù grande exchange Numerose criptovalute ISCRIVITI App facile da usare Carta VISA e tante crypto ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Questi Exchange sono molto popolari per i servizi che offrono. Nonché per la sicurezza con la quale trattano i fondi e i dati sensibili degli utenti contro gli attacchi hacker.

VeChain (VET): Storia

La blockchain di VeChain nasce nel 2018, sebbene i lavori per la sua realizzazione siano cominciati nel 2015.

VeChain si è subito mostrato come un progetto innovativo e attraente per trovare nuovi finanziatori. Proprio per la massima utilità prima vista. Con un risparmio economico e una semplificazione organizzativa notevoli.

Trae le sue origini geografiche nella città di Shanghai, per poi diffondersi oltre la Cina e giungere anche in Europa.

Nel team di sviluppatori dietro al progetto, spicca il nome di Sunny Lu, anche fondatore dello stesso progetto. Già autore di svariati progetti e ricoperto cariche prestigiose in altre società.

Dove comprare VeChain (VET): le migliori piattaforme

Vediamo quali sono i migliori broker per comprare VeChain (VET) tramite i CFD.

eToro

Il broker eToro ha 3 licenze per operare, quindi puoi stare tranquillo da questo punto di vista. Bene anche il fronte commissioni e spread.

La particolarità di questa piattaforma è che si propone sia come Exchange che come Broker CFD. E, oltretutto, puoi trasformare una criptovaluta che hai comprato in un modo passandolo nell’altro. Il tutto, all’interno della stessa piattaforma.

eToro crede molto nelle criptovalute, tanto che consente il trading CFD su circa 20 criptovalute, mentre permette di comprare su eToroX oltre 120 cryptoasset.

Puoi anche usare eToro come semplice wallet, per gestire criptovalute comprate altrove.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

ForexTB

Il broker ForexTB permette il trading CFD su diverse criptovalute. Puoi anche capirne di più scaricando gli eBook gratuiti o seguendo i webinar che il broker organizza ciclicamente.

Inoltre, puoi farti aiutare su quando puntare sul VET grazie ai segnali di trading di Trading central.

Infine, ForexTB prevede anche l’intelligenza artificiale col servizio Buzz.

Anche ForexTB ha commissioni e spread vantaggiosi, oltre a regolare licenza per operare.

78,15% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Capital.com

Il broker Capital.com, oltre alle caratteristiche già viste per altri broker in termini di licenze possedute e spread e commissioni, è interessante per i servizi che offre.

Per esempio, puoi fare trading sul token VET ovunque ti trovi con gli smartphone e i tablet, grazie alla app Investmate.

Inoltre, puoi contare su piattaforme realizzate dalla stessa società, basate sull’intelligenza artificiale.

71.2% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Conviene comprare VeChain (VET)

La criptovaluta, dopo aver viaggiato sempre sotto gli 0,02 centesimi dal suo lancio fino a fine 2020, da gennaio 2021 ha fatto conoscere un notevole rialzo di prezzo che l’ha portata ai 0,20 euro su cui è oggi.

Dunque, fa parte di quelle Altcoin che per motivi endogeni ed esogeni, sono letteralmente uscite dal letargo e stanno attirando sempre più interesse ed investitori.

Il discorso che si può fare riguardo VeChain (VET) è comunque a molte altre altcoin. Bisogna sempre capire se si tratta di una fiammata momentanea oppure il progetto ha preso definitivamente il lancio.

Troppo spesso, infatti, si è gridato alla criptovaluta pronta a sostituire il Bitcoin. Si pensi al Litecoin, Ripple, Monero, ultimamente il Dogecoin. Poi rientrate. Anche se alcune sono rimaste sul podio o nella top 10 per marketcap ancora oggi.

Se decidi di investire tramite Exchange, potresti approfittare quando il prezzo è calmo per comprare VET rivenderla quando torna a salire. Per conseguire un profitto.

Altrimenti, col trading CFD, puoi posizionarti long o short a seconda della tua previsione.

VeChain è comunque un progetto molto utile ed interessante, che può trovare ampio futuro seguito. Meglio seguirlo con attenzione, perché i settori prima citati potrebbero sempre più interessarsene.

Comprare VeChain (VET): le FAQ

Cos’è VeChain (Vet)? Si tratta di una blockchain molto interessante che punta a rendere più facile il monitoraggio sulla qualità dei prodotti, contro le contraffazioni durante la fase di produzione o contro il deterioramento. Si pensi al vantaggio per i prodotti di lusso nel primo caso o di quelli agroalimentari nel secondo.



VET è invece il token usato all’interno dell’ecosistema ma anche utile per investimenti.

Come comprare VeChain (VET)? E’ possibile farlo tramite Exchange, acquistando le criptovalute direttamente. Oppure facendo trading CFD. Dove comprare VeChain (VET)? Puoi usare Exchange come Binance o Coinbase . Oppure broker CFD come eToro.

Conclusioni

VeChain (VET) rientra tra quelle criptovalute che, oltre a proporsi come Token d’investimento, si propongono anche come blockchain utile per l’economia reale.

Infatti con VeChain, installando un microchip nel prodotto, è possibile monitorarlo in tutte le sue fasi di produzione. Si pensi quindi all’uso in ambito agricolo o nei prodotti di lusso.

La criptovaluta VeChain (VET) può essere comprata tramite Exchange o Broker CFD come eToro ad esempio che permettono di operare sulle principali criptovalute copiando dai migliori trader grazie alla funzione di copy trading, un bel vantaggio sopratutto per chi è agli inizi.