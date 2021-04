Comprare Theta (THETA): token, guida e come investire [2021]

Conviene comprare Theta? In questa sede ti proponiamo una guida completa su Theta (THETA), per darti una mano nel caso in cui abbia deciso di comprare ed investire su questa criptovaluta.

Dopo un periodo di calo tra il 2018 e il 2020, le criptovalute sono tornate prepotentemente in auge, grazie ai rally partiti da fine 2020.

Tuttavia, molti confondo le criptovalute con un gioco che fa vincere denaro facilmente. Quando in realtà serve formazione costante, sia teorica che pratica.

Dunque, bando alle ciance, vediamo meglio il progetto di Theta (THETA).

La soluzione migliore per operare sulle criptovalute rimane quella dei CFD. Ricordiamo che le migliori piattaforme di trading consentono il trading con i CFD sul prezzo delle criptovalute.

Theta (THETA): il progetto

Theta Network nasce per rendere rivoluzionaria la fruizione dello streaming mediante tecnologia blockchain. Dunque, il primo Video Streaming nel quale i telespettatori sono pure incentivati a condividere il video fruito. Nonché risorse informatiche e larghezza di banda ridondanti.

Conviene investire nel progetto Theta?

Una sorta di “World Cache” costituito da tutte le risorse di memoria e di banda degli utenti finali. In questo modo, questi ultimi non sono solo fruitori passivi, ma contribuiscono attivamente con i propri dispositivi e la propria forza tecnologica. Così da diventare “nodi di cache”, andando a costituire una rete mesh di consegna video.

Inoltre, si avvicina anche tecnologicamente il popolo del web. Infatti, attraverso la blockchain Theta, spettatori e apparecchi sono geograficamente molto più vicini rispetto al POP CDN. Il che va anche in favore della latenza e delle interruzioni che scaturiscono dal flusso gestito dai centri di traffico web.

Al fine di incentivare gli spettatori a contribuire con le loro risorse informatiche e di banda, viene utilizzato l’omonimo token THETA. Del quale parleremo a breve.

Broker per investire in criptovalute

Qui di seguito vi proponiamo le migliori piattaforme per investire in criptovalute:

Theta Mesh

Lo streaming peer-to-peer è basato sulla consegna puntuale di contenuti audio e video sotto stretto controllo, che vengono parametrati quasi in tempo reale.

Theta Ledger

Un altro termine col quale devi entrare in confidenza è il Theta Ledger. Un libro mastro decentralizzato progettato per l’industria dello streaming video.

E’ importante poiché è proprio quello che alimenta l’ecosistema Theta token utile per incentivare gli utenti finali a condividere la loro larghezza di banda ridondante e le loro risorse di storage. Diventano anche più attivi rispetto alle piattaforme video e i creatori di contenuti.

Tra le sfide che più attendono questo progetto, troviamo il supporto di un throughput di transazioni ultra elevato.

Il token THETA

Per tutelare la sicurezza, l’installazione di un’adeguata governance e la gestione ottimale dell’uso della rete, la blockchain Theta usa un sistema a doppia valuta:

Il token Theta: utilizzato per picchettare, mettere in sicurezza e governare la rete Theta il token Tfuel: per pagare le singole operazioni svolte sulla blockchain

Il token THETA è quello della governance del protocollo Theta, usato per picchettare come nodo Validator o Guardian, allo scopo di bloccare la produzione e la governance del protocollo della rete Theta.

Picchettando ed eseguendo un nodo, gli utenti guadagneranno una quantità proporzionale del nuovo TFUEL generato.

Ricordiamo però che il quantitativo di Theta disponibili è limitato ad un miliardo di unità.

Il token è quello operativo del protocollo Theta. Serve per potenziare le operazioni on-chain, come per esempio i pagamenti ai relè per la condivisione di un flusso video o per la distribuzione o l’interazione mediante smart contract.

I TFUEL sono, per intenderci, il “gas” del protocollo. Con il lancio di Mainnet avvenuto il 15 marzo, TFUEL diventerà il token nativo sulla blockchain Theta.

Comprare Theta (THETA): Cosa serve per iniziare?

Per comprare la criptovaluta Theta (THETA), hai tre opzioni disponibili:

partecipare attivamente al progetto Theta, così da conseguire il token come remunerazione

Exchange : puoi comprare direttamente il token tramite le piattaforme di scambio, che consentono il cambio cripto-cripto o cripto-valuta FIAT

: puoi comprare direttamente il token tramite le piattaforme di scambio, che consentono il cambio cripto-cripto o cripto-valuta FIAT trading CFD: comprerai theta indirettamente, mediante un contratto derivato che ne replica il valore

Ogni opzione disponibile ha però dei pro e dei contro.

Partecipare al progetto Theta

La prima, implica che dovrai partecipare attivamente al progetto, quindi, comprenderne bene il funzionamento ed impegnarti al fine di ottenere poi token. Il che, essendo agli inizi, potrebbero però non essere ancora del tutto remunerativo. Magari sarà più opportuno optare per ciò quando più utenti ne avranno appreso il funzionamento e avranno deciso di aderirvi.

Acquistare Theta tramite Exchange

Nel secondo caso, l’acquisto tramite Exchange, dovrai scegliere bene quale piattaforma utilizzare.

Innanzitutto, vedere quali tra essi prevedono nel proprio elenco questo token, se sia un exchange sicuro per come tratta i dati sensibili degli utenti e come cura la protezione del sito dagli attacchi hacker.

Quindi, meglio usare un Exchange sicuro e rinomato, ecco i migliori:

Possibilmente se prevede anche la valuta FIAT, così potrai evitare di usare due exchange.

Trading CFD su Theta

Il trading CFD su Theta implica sottoscrivere un contratto standardizzato che, come anticipato in precedenza, ne replica il valore essendo un contratto derivato.

I vantaggi sono tanti. Il trading CFD ti permette di non impegnarti davvero nell’investimento, visto che non possederai l’asset direttamente. Quindi, potrai disimpegnarti facilmente con esso.

Ed ancora, potrai investire sia long che short, dunque speculare anche sul ribasso dei prezzi della criptovaluta.

Potrai sfruttare anche le potenzialità della leva finanziaria, così da moltiplicare i profitti. Ricordandoti sempre che è un’arma a doppio taglio e che, se hai sbagliato previsione, ti moltiplicherà anche le perdite.

Per fare trading su Theta ti servirà un broker con regolare licenza per operare, commissioni e spread contenuti e tanti servizi a tuo vantaggio.

Nel prossimo paragrafo ne enunceremo qualcuno.

Dove comprare Theta (THETA): le migliori piattaforme

Quali sono le migliori piattaforme per comprare Theta (THETA)? Vediamole di seguito

eToro

eToro offre il vantaggio di presentarsi sia come Exchange che come broker CFD. Inoltre, puoi passare la criptovaluta da una modalità all’altra rimanendo sulla stessa piattaforma.

Il broker eToro è sicuro, vantando ben 3 licenze per operare. Inoltre, rispetta tutte le norme relative alla sicurezza e alla difesa anti-hacker.

Ancora, ti permette di fare pratica con un lauto conto demo di 100mila euro virtuali e di copiare i trader migliori iscritti sul broker, chiamati Popular Investors.

ForexTB

ForexTB ti permette di capirne di più su Theta e sulle criptovalute in generale scaricando tanti ebook, partecipando a webinar organizzati ciclicamente e di fare pratica con un conto demo di 100mila euro.

Oltre a ciò, ForexTB offre i segnali di trading di una società leader del settore: Trading central. Che ti arriveranno comodamente via sms.

Ed ancora, potrai sfruttare la moderna tecnologia dell’intelligenza artificiale col servizio Buzz.

Capital.com

Il broker Capital.com include l’intelligenza artificiale nelle sue piattaforme, così da aiutarti a non commettere gli errori che ripeti di più.

Del resto, per i suoi servizi all’avanguardia, Capital.com riceve spesso premi, l’ultimo nel 2020.

Capital.com ti consente anche di avere una formazione continua, come con l’app Investmate.

Potrai anche analizzare al meglio la criptovaluta Theta sui grafici con oltre 70 tra indicatori e oscillatori.

Altra chicca di Capital.com è che ti consente di iscriverti con 20 euro.

Conviene comprare Theta (THETA)?

Cerchiamo di capirne di più sul futuro andamento di Theta.

Progetto avveniristico

Da quanto detto fino ad ora, avrai ben inteso che Theta è un progetto rivoluzionario, che mira a sostituire l’attuale mondo del video streaming. Con una piattaforma verticale e distribuita, anche per DApps.

Ha già stretto varie importanti partnership

Ha già pure incassato l’attenzione di importanti players di questo settore. Si pensi a Google, Samsung, Gumi, nonché Binance.

Ciò ovviamente non significa che il progetto avrà sicuro successo, visto che le grandi multinazionali investono su tanti progetti sperando che siano validi. Ma, alla fine, solo una piccola percentuale tra questi si rivela tale.

Certo è comunque importante perché significa poter ottenere importanti finanziamenti, nonché rendere più attraente il progetto citando questi nomi.

Non ha rivali

Peraltro, Theta ad oggi non ha rivali nel suo progetto ed è già molto avanti. Certo, è anche vero che è abbastanza pionieristico.

Dunque, significa che è già molto in avanti in un settore che se prenderà il via, vedrà esso come principale protagonista.

Qualcosa di simile si avvicina con Tron, che invece è la criptovaluta che punta a rivoluzionare la fruizione dei prodotti culturali e la loro diffusione. Dando maggiore potere contrattuale agli autori stessi. Che si tratti di un film, una canzone, ecc.

Aggiornamenti in cantiere

Riguardo i progetti futuri, entro Maggio 2021 si prevedono aggiornamenti molto interessanti. Infatti, è in programma il lancio di un network relativamente ibrido, che potrà anche supportare NFT e DEX decentralizzato per lo scambio di criptovalute. Il tutto, non snaturando la natura del servizio attuale.

Correlazione positiva col Bitcoin

C’è poi un altro vantaggio presentato da Theta: l’alta correlazione positiva col Bitcoin. Significa cioè, che quando bitcoin muove al rialzo, lo fa anche Theta.

Il prezzo di Theta ha iniziato a farsi notare da dicembre 2020, quando ha toccato 1 dollaro di valore. Per poi innescare un rally importante nei primi 4 mesi del 2021, toccando quota 11 dollari a metà aprile.

Poi una flessione che lo ha portato a 7 dollari e una nuova ripresa.

Theta target price

Il target price di Theta è molto ottimistico ed arriva fino ad un valore di 35 dollari entro il 2025. Praticamente il doppio del valore odierno.

Ovviamente, con le criptovalute non si possono fare grandi previsioni e bisognerà capire quanto e se questo progetto troverà il favore del mercato.

Theta conviene comprare?

Al momento della scrittura, quota intorno ai 17 dollari, con una capitalizzazione di mercato intorno ai 10 miliardi di dollari e una posizione nella classifica market cap al 17mo posto.

Stiamo comunque parlando di una scommessa, di un progetto agli inizi.

Quindi, potrebbe essere conveniente comprare Theta oggi che il prezzo è contenuto per una eventuale strategia cassettista. Oppure, col trading CFD, approfittare delle oscillazioni di prezzo.

Grafico andamento Theta (THETA)

Ecco il grafico della quotazione in tempo reale di Theta (THETA):

Comprare Theta (THETA): domande frequenti

Cos’è Theta (THETA)? Theta Network nasce per rendere rivoluzionaria la fruizione dello streaming mediante tecnologia blockchain. I telespettatori sono incentivati a condividere il video fruito. Nonché risorse informatiche e larghezza di banda ridondanti. Si può dunque parlare di una “World Cache” costituita da tutte le risorse di memoria e di banda degli utenti finali.



Per consentire al progetto di avere successo, è stato ideato il token omonimo Theta, che sarebbe il contributo versato agli utenti che mettono a disposizione le proprie risorse tecnologiche e condividono i contenuti. Conviene investire in Theta (THETA)? Theta è un progetto futuristico, che ad oggi non prevede concorrenti simili. Ha già incassato l’interesse di player importanti come Google, Samsung o l’Exchange Binance.



Theta ha mostrato anche una certa correlazione rispetto al bitcoin, che ha contribuito ad aumentarne il prezzo.



Dunque, ad oggi Theta si mostra come una scommessa, che però può risultare vincente per chi avrà pazienza nel lungo termine. Un po’ come quanti sono diventati milionari col bitcoin dopo qualche anno dall’anno di nascita 2009.

Dove comprare Theta (THETA)? Conviene comprare Theta (THETA) in broker sicuri e convenienti come eToro, Capital.com e ForexTB.

Conclusioni

Theta rientra tra quelle criptovalute che si presentano come progetti avveniristici, che vanno oltre il semplice token digitale. Proprio come per esempio Ethereum, Ripple o Elrond.

Nella fattispecie, Theta Network nasce per rivoluzionare la fruizione dello streaming con la blockchain. I telespettatori non sono solo fruitori passivi come oggi, ma sono incentivati a condividere il video fruito e a mettere a disposizione le proprie risorse tecnologiche, in cambio del token Theta.

Parliamo di una “World Cache” costituita da tutte le risorse di memoria e di banda degli utenti finali.

Il progetto è ancora agli inizi e si presenta come una scommessa. Sebbene si siamo mostrati interessati colossi tecnologici come Samsung, Google o Binance.

Il prezzo di Theta sta salendo da dicembre 2020, dopo aver navigato a lungo sotto i 50 centesimi.

Ad oggi, si aggira intorno ai 9 dollari ed occupa la 17ma posizione per classifica marketcap.

Puoi provare a fare trading CFD su Theta tramite broker come eToro molto semplice da usare e con il copy trading che può dare un grosso aiuto sopratutto a chi inizia per la prima volta a cimentarsi con le valute digitali.