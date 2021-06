Comprare Shiba Inu Token (SHIB): cos’è e come fare trading [2021]

Conviene investire su Shiba Inu Token (SHIB)? Come funziona Shiba Inu Token (SHIB)?

Il successo delle criptovalute ha dato vita anche a fenomeni singolari, come le cripto-meme. Si pensi al caso Dogecoin, che ha occupato le prime pagine dei siti economici nei primi mesi del 2021, complici i suoi rally, aiutati soprattutto dai tweet di Elon Musk. Che ne ha anche però causato il crollo.

Orbene, sulla scia del successo del Dogecoin, è nato anche lo Shiba Inu Token (SHIB). Criptovaluta decentralizzata creata nell’agosto 2020 da un certo “Ryoshi”. Il quale, proprio come il più famoso Satoshi Nakamoto, è ancora oggi anonimo.

Shiba Inu è un token ERC-20, quindi si basa anche esso sulla blockchain di Ethereum. Ma anche proprio su Dogecoin e si autodefinisce “il killer di Dogecoin”.

Come simbolo, ha sempre il simpatico ed omonimo cane del Dogecoin.

Conosciamo meglio il progetto Shiba Inu Token (SHIB), vediamo se conviene investire su Shiba Inu Token (SHIB) e dove farlo in totale sicurezza.

Shiba Token Cos’è

Shiba Token si presenta come “Dogecoin Killer”, quindi, ha lo scopo di prenderne il posto come criptovaluta nata per gioco ma che in qualche modo, attraverso la leggerezza, riuscire a creare un sistema decentralizzato che dia il potere economico alle persone e abbatta quello costituiti.

Conviene investire su Shiba Inu?

Del resto, già il simbolo usato è il medesimo del DOGE: il cane Shiba Ibu, sebbene stilizzato e reso accattivante.

Shiba Inu Token, nella sua pagina ufficiale, si presenta pertanto come “esperimento nella costruzione di una community spontanea e decentralizzata”. Dando il pieno potere ai possessori dei token di governance del sistema.

Come funziona Shiba Inu

Il white paper del token viene chiamato “Woofpaper” e descrive soprattutto la ShibaSwap.

Quest’ultimo sarebbe un nuovo ed innovativo exchange decentralizzato chiamato DEX per scambi crittografici.

Ad oggi, il team di sviluppatori che ne è alla base, parla ancora di “test ed aggiornamenti conclusivi”.

Sebbene si presenti come sistema del tutto nuovo, in realtà si rifà soprattutto allo yield farming. Ed oltre allo SHIB, presenterebbe anche BONE e LEASH. Il primo però non ancora disponibile all’interno del mercato.

LEASH, diversamente dallo SHIBA, conta solo 100mila token totali.

Quindi, rientra nei progetti legati alla nascente tecnologia DEX e al sistema yeld farming (usato ad esempio in PancakeSwap), cioè trattenere le criptovalute per ottenere poi degli interessi. Il che è utile affinché il prezzo di una criptovaluta salga e non sia oggetto di speculazioni dannose per il successo finale.

Ciò che caratterizza soprattutto il progetto Shiba Token riguarda la presenza di molti strumenti in circolazione. Stando a quanto afferma lo stesso progetto, i token hanno subito un’unica biforcazione.

La metà del valore totale, sarebbe infatti stato inviato del tutto ad Uniswap, così da avere come effetto l’implementazione del livello di liquidity. L’altra metà sarebbe invece stato bruciato.

Bruciando token – proprio come faceva il Narcos Escobar con i suoi innumerevoli soldi – l’ecosistema punta a strutturare un mercato completamente decentralizzato. Sono gli scambi stessi che ne sanciscono il funzionamento.

Ad aumentare la popolarità di Shiba Token è stato però anche l’inserimento in elenco da parte di uno dei più importanti Exchange esistenti: Binance.

Non a caso, ad inizio maggio, Shiba Token ha visto aumentare notevolmente il proprio valore, fino a 0,000032 dollari per unità.

Shiba INU – Riepilogo

Dove comprare Shiba Token

Vediamo ora dove comprare Shiba Token in modo sicuro e conveniente.

In effetti, considerando il modo con cui viene presentato il progetto, molti potrebbero scambiarlo per uno scherzo da prendere poco sul serio. Quindi, un modo per guadagnare denaro facile.

Le truffe non attendono altro. Creando siti fake utili solo per ottenere il denaro da persone disinformate, che sperano di fare l’affare della vita.

Il consiglio, invece, è sempre quello di utilizzare piattaforme sicure, ampiamente note tra gli utenti. Possibilmente, anche fare trading cfd così potrai anche speculare su eventuali ribassi di prezzo dello Shiba Token.

Grafico Shiba Token (SHIB) in tempo reale

Vediamo il grafico in tempo reale sul prezzo di Shiba Token (SHIB)

Comprare Shiba Token conviene?

Difficile dire se comprare Shiba Inu Token conviene oppure no. Certo, il progetto ha avuto la fortuna di nascere proprio quando le criptovalute hanno visto il loro risveglio, agosto 2020. Con una particolare accelerazione nei primi mesi del 2021.

Quindi, questo token ha beneficiato appieno di questo rialzo dei prezzi, presentandosi come interessante e conveniente.

Tuttavia, bisogna anche capire quali prospettive future ha e non fermarsi ai rialzi correnti. Oltretutto, sono già sorte altre versioni, come Green o Baby.

Certo, non c’è solo ilarità e leggerezza, visto che comunque abbiamo elementi che fanno sul serio. Come il DEX, scambiatore decentralizzato, oppure l’altro token parallelo, BONE. Inoltre, Shiba Inu token si basa sulla tecnologia ERC-20, che gira sulla blockchain Ethereum ed è quella che appartiene alle criptovalute impegnate nella DeFi.

Infine, è interessante pure il fatto che Binance o alcuni broker, lo prevedano in lista.

Tuttavia, fa da contraltare il fatto che poco si sa sui risvolti futuri del progetto e sulla sua solidità reale. E’ solo un progetto speculativo al Dogecoin o fa sul serio. Ormai di criptovalute ne sono nate tante, fin troppe.

Venendo alla domanda di partenza, diciamo che il modo migliore è investire col trading CFD, poiché ciò permette di disimpegnarsi velocemente e facilmente dall’investimento.

Cosicché, anche se si dovesse trattare di un progetto fuffa, quanto meno avremo già tratto i nostri bei profitti (sempre però azzeccando le previsioni, of course).

Shiba Inu: le domande frequenti

Conclusioni

Nel marasma delle criptovalute apparse negli ultimi anni, troviamo anche quelle che si ispirano a meme popolari su Facebook. Su tutte, quella che ha ottenuto maggiore successo è stata Dogecoin (DOGE).

La quale, a sua volta, ha ispirato un’altra criptovaluta: Shiba Inu Token, che trae il suo nome proprio dal simbolo di Doge: l’omonima razza di cane.

Nata ad agosto 2020, Shiba Inu Token si presenta perfino come “Dogecoin killer”. Si rifà soprattutto allo yield farming. Ed oltre allo SHIB, presenterebbe come token anche BONE e LEASH. Shiba Inu è un token ERC-20, quindi si basa anche esso sulla blockchain di Ethereum.

E’ possibile investire su Shiba Inu o comprandola direttamente tramite exchange o piattaforme CFD.

Se conviene farlo, difficile dirlo. Forse meglio affidarsi ad investimenti brevi, approfittando di momentanei cambi di prezzo. Sul lungo, infatti, occorre capire anche quanto questo progetto possa durare realmente.