Comprare Ripple (XRP): metodi e alternative per investire

In questo approfondimento cercheremo di parlare di criptovalute ed in particolare di una delle principali per capitalizzazione: Ripple (XRP).

Se sei arrivato in questo articolo vuoi sicuramente approfondire la questione e capire come fare per comprare ripple. Ma procediamo con ordine.

Come funziona Ripple? Le criptovalute stanno attirando sempre più l’interesse degli investitori, complice anche il fatto che pure i media Mainstream cominciano a dare credito a questo asset virtuale.

Dopo tutta la differenza iniziale nei confronti del Bitcoin e delle prime criptovalute di successo. Una febbre che ormai sta coinvolgendo tutti i Paesi.

In Italia l’interesse sta crescendo con la solita lentezza, ma cresce. E anche i giornali più importanti come IlSole24Ore, Il Corriere della sera e LaRepubblica, iniziano a parlare con la serietà dovuta delle criptovalute. Nonché le principali aziende televisive, Rai, Mediaset e Sky Italia. Ma non c’è solo Bitcoin. Sono una decina infatti le criptovalute più interessanti su cui investire.

In questa sede ci occupiamo proprio di Ripple, ricapitolando cos’è, come funziona, come comprarlo e le migliori alternative per farlo.

In questa sede ci occupiamo proprio di Ripple, ricapitolando cos'è, come funziona, come comprarlo e le migliori alternative per farlo.

Ripple cos’è

Cos’è Ripple? La criptovaluta Ripple è nata nel 2013 e il suo protocollo è stato creato da OpenCoin, fondata a sua volta da Chris Larsen e Jed McCaleb. Con lo scopo di eliminare e superare le difficoltà e gli svantaggi del Bitcoin. L’idea alla base di Ripple è quella del sistema monetario P2P, basata sulla tecnologia peer to peer, la quale permettere di crittografare le transazioni (la stessa usata per crittografare le conversazioni su WhatsApp).

Ma il vero scopo primario di Ripple è quello di eliminare o, comunque abbassare, i costi di intermediazione sulle transazioni finanziarie. In pratica, quei costi di commissione che dobbiamo alla banca quando trasferiamo denaro o preleviamo tramite carte.

Opera su una piattaforma decentralizzata e su una rete open source, il che significa che gli sviluppatori hanno la facoltà di intervenire e modificare sempre attinendosi alla normativa di utilizzo della valuta virtuale. Viene sviluppata nei Ripple Labs, a San Francisco, in California. Utilizzano l’algoritmo Ripple Consensus per stabilire e registrare le transazioni su un database distribuito sicuro: il Ripple Consensus Ledger (RCL).

La popolarità di Ripple sta crescendo sempre più e anche le Banche stanno apprezzando il suo sistema. Ad oggi sono già più di 75 le Banche che la utilizzano per transazioni commerciali. Si pensi a Satander e a Bank of America.

Comprare Ripple: le FAQ o domande frequenti

Prima di proseguire in questa guida cerchiamo di rispondere alle domande più comuni su Ripple:

Conviene investire in Ripple? Assolutamente si. Nonostante ci siano progetti molto interessanti la criptovaluta XRP ed il progetto Ripple rimangono molto interessanti, basta vedere il prezzo che è in ascesa. Dove comprare Ripple in sicurezza? Basta utilizzare le migliori piattaforme CFD per criptovalute per essere sicuri di avere a che fare con siti seri e regolamentati. Qual è il token di Ripple? Il token che costituisce la base della criptovaluta dell’ecosistema Ripple è XRP.

Piattaforme per investire in Ripple

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI

CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Ripple come funziona

Come funziona Ripple? Una differenza col Bitcoin è la presenza di registri di transazioni chiamati Ledger, i quali permettono di monitorare gli scambi e completare le transazioni nel giro di pochi secondi. Un’altra sua caratteristica è la possibilità di scambiare e trasferire denaro tra valute nettamente diverse. Si pensi a quelle valute che sono costrette a passare per il dollaro. Grazie a Ripple, non solo non saranno più pagate commissioni, ma non dovranno neanche fare i conti con le oscillazioni del dollaro.

Il sistema Ripple si compone di 3 parti:

un network di pagamenti

una borsa

la stessa valuta (XRP)

Il funzionamento della rete Ripple si basa sul meccanismo della fiducia rappresentata dai crediti IOU (I Owe You) che rappresentano le valute reali. Ciò che si invia e riceve sono proprio questi crediti che vengono convertiti in denaro “reale” nei cosiddetti gateway Ripple.

Tutti i debiti, vale a dire le transazioni, avvengono solo tra soggetti che hanno instaurato un legame di fiducia. Aderendo appunto alla rete Ripple. Le transazioni Ripple sono istantanee, gratuite e irreversibili. XRP è l’unica valuta che circola nella rete Ripple ed è l’unità di misura per lo scambio dei crediti IOU.

Ripple però, come detto, è anche una moneta digitale. Riconosciuta con l’acronimo XRP.

Differenze Ripple e Bitcoin

Quali sono le differenze tra Ripple e Bitcoin?

La prima riguarda il fatto che, se Bitcoin è solo una criptomoneta, Ripple, oltre a ciò, è anche una ampia rete mediante la quale svolgere transazioni comodamente tra valute diverse. Con Ripple, le transazioni si svolgono in soli 2-5 secondi, mentre con Bitcoin occorrono circa 10 minuti. Ultima differenza è nella distribuzione massima in circolazione delle due valute virtuali: per i bitcoin è prevista una emissione di un massimo di 21 milioni, mentre per ripple 100 miliardi.

Come comprare Ripple: le quotazioni

Possiamo vedere nel grafico che segue quelle che sono le quotazioni attuali di XRP:

Il mondo Ripple vi sta già affascinando al punto da chiedervi: come comprare Ripple? Le possibilità sono 2: o tramite Exchange, o tramite CFD con i Broker.

In entrambi i casi, comunque, l’importante è affidarsi a piattaforme legali, trasparenti, sicure, controllate. Altrimenti rischierete seriamente di ritrovarvi il conto svuotato dai proprietari truffaldini o da un attacco Hacker perché poco protetti. Nei prossimi paragrafi vedremo quindi quali sono i migliori Exchange e quali sono i migliori Broker per farlo.

Nel caso degli Exchange va però anche premesso il fatto che, rispetto al Bitcoin, non tutti prevedono XRP. Quindi in alcuni casi occorre prima acquistare la regina delle criptovalute e poi prelevare ripple.

Comprare Ripple con CoinBase e Binance

Partiamo dagli Exchange. un’idea potrebbe essere quella di comprare Ripple “palleggiandola” tra due piattaforme molto utilizzate e sicure: CoinBase e Binance. I passi da seguire sono questi:

Registrarsi sul sito internet Coinbase Registrarsi sul sito internet Binance Acquistare Bitcoin o Ethereum su Coinbase Inviare la tua cryptovaluta a Binance Convertire la somma trasferita su Binance in Ripple (XRP)

Vediamoli meglio nel dettaglio:

1. Registrarsi su Coinbase

Coinbase è un Exchange tra i più popolari, che conta sui seguenti numeri nel momento in cui scriviamo:

• 12,6 milioni di utenti

• 40 miliardi di dollari in transazioni effettuate

• più di 20 miliardi di dollari di cryptomonete

• più di 39,700,000 portafogli attivi

• 47mila negozianti

• 11mila sviluppatori di applicazioni

Al momento Coinbase è l’unico sito, la cui reputazione è globalmente riconosciuta, che permette di registrarsi e completare il processo di verifica dei documenti in tempi molto brevi. Ci sarà richiesto di verificare l’indirizzo email, il numero di telefono e il documento di riconoscimento. All’utente sono fornite anche delle istruzioni che spiegano come eseguire ogni passaggio. Il documento sarà invece convalidato in pochi minuti grazie alla webcam del computer o in alternativa con la fotocamera del proprio smartphone.

Completato l’iter di registrazione e verifica, sarà possibile acquistare qualsiasi tipo di cryptovaluta presente su Coinbase. Anche Ripple.

2. Registrarsi su Binance

Binance è un Exchange di tipo decentralizzato partner dell’avveniristica criptovaluta NEO, il quale ha attivato il GAS Wallet per i depositi e dal 7 Agosto 2017 prevede pure la possibilità di scambiarlo con i Bitcoin. L’Exchange Binance si sta già imponendo come la piattaforma nella quale vengono eseguite le maggiori transazioni di NEO. Acquistare o vendere i GAS diventa pertanto più facile, senza dover ricorrere a Google Translator per utilizzare gli exchange cinesi.

Collegarsi al sito internet Binance

Completare il processo di registrazione e verifica della email.

Inviare i Bitcoin/Ethereum acquistati su Coinbase al portafoglio Binance

Accedere al proprio account Binance

Nella parte superiore della schermata si dovrà andare con il mouse su “Funds” e apparirà un menù a cascata dal quale occorre selezionare “Deposits Withdrawals”

3. Acquistare Ripple in maniera veloce con Coinbase e Binance

Occorrerà selezionare la criptovaluta con la quale intendiamo effettuare il deposito. In questo caso, come detto, Bitcoin o Ethereum, cliccando su “Deposit”

A questo punto si estende il menù a tendina mostrando l’indirizzo a cui mandare la cryptovaluta che intendi utilizzare per il versamento. Copia il codice alfanumerico e poi tornare su Coinbase.

Cliccare su “Invia” / “Send” relativo alla criptovaluta che si intende trasferire

Incollare o copiare il codice alfanumerico precedentemente copiato da Binance, seleziona l’importa da inviare e clicca su “Continua”.

Il trasferimento richiederà tra uno e 3 minuti, ma sarà altresì possibile seguire l’andamento della transazione sia da Coinbase che da Binance. A questo punto tornare su Binance e scambiare i Bitcoin appena arrivati in Ripple.

Andare alla pagina dedicata alla valuta BTC-XRP (o ETH-XRP), r

A metà pagina ci apparirà un grafico al di sotto del quale è presente un’interfaccia che consente di selezionare il tipo di operazione da effettuare. Volendo acquistare Ripple dovremo selezionare “Market” e inserire la percentuale di BTC da convertire.

Selezionato l’importo desiderato basterà cliccare su “Buy XRP”.

Come comprare Ripple? I CFD tramite Broker

Se queste alternative non ti convincono, puoi sempre acquistare Ripple tramite i Broker CFD.

Tramite i Broker è possibile di fatti acquistare criptovalute con i CFD. Esso è uno strumento finanziario il cui prezzo deriva dal valore di altre tipologie di strumenti d’investimento. Anziché negoziare o scambiare fisicamente l’attività finanziaria, il CFD rappresenta un’operazione in cui due parti (venditore e compratore) convengono per scambiare denaro sulla base della variazione di valore dell’attività sottostante che intercorre tra il punto in cui l’operazione viene aperta e il momento in cui la stessa viene chiusa.

Chi acquista consegue un guadagno nel caso in cui il valore dell’attività aumenti, e di contro una perdita nel caso in cui tale valore diminuisca. Chi vende, di contro, consegue una perdita a fronte dell’aumento del prezzo dell’attività e un guadagno se tale prezzo diminuisce.

I CFD si presentano come strumento di tipo derivato che consente agli investitori di trarre vantaggio dal rialzo (posizione long) o dal ribasso (posizione short) del prezzo di attività finanziarie sottostanti. E sono uno strumento molto preferito per speculare in questo tipo di mercati. Sono nati a Londra nei primi anni ’90. Basati sugli swap di capitale (termine che in gergo sta a significare un flusso di capitale tra due parti).

La scelta del Broker è molto delicata e occorre evitare di affidarsi a piattaforme che promettono facili guadagni tramite fantomatici sistemi automatizzati computerizzati. In genere ci si accorge che sono truffe quando ci mostrano persone sdraiate su un’amaca in una caraibica isola deserta, o circondati da belle donne e auto di lusso. Il trading è una cosa seria e mediamente, consente di fare, se si è fortunati, 1000-1500 euro al giorno. Ma non certo milioni come millantano questi truffatori.

Anzi, non solo non si vedrà un euro, ma si finirà pure per perdere i soldi messi all’inizio (in genere vengono chiesti 250 euro per aprire un conto). E quelli messi successivamente nel tentativo di investire ancora. Un po’ come si fanne macchinette dei bar. Tanti malcapitati asseriscono di aver perso tutti i propri soldi anche avendo esposto regolare denuncia.

Quindi, in conclusione, gli unici a finire in un luogo paradisiaco saranno i vostri soldi. Ma in Paradisi fiscali.

Come deve essere quindi un Broker affidabile? Deve avere le seguenti caratteristiche:

Regolare licenza CONSOB, il che significa che è sottoposto a severe norme sulla privacy e anti-riciclaggio Conto demo gratuito per fare pratica senza perdere soldi reali Grafici chiari sull’andamento degli asset nel tempo News sui principali fatti che interessano direttamente o indirettamente il mercato finanziario Formazione continua tramite download di ebook, webinar, corsi di formazione e-learning, incontri dal vivo Leva finanziaria che consente di moltiplicare i propri guadagni (ma è una arma a doppio taglio, dato che moltiplica pure le proprie perdite) Zero commissioni sulle operazioni Spread conveniente Assistenza clienti in italiano, H24, 7 giorni su 7, facilmente raggiungibile tramite chat integrata alla piattaforma, mail o numero di telefono Possibilità di acquistare criptovalute tramite CFD, i contract for difference. I CFD sono una ulteriore garanzia di sicurezza, dato che sono regolati dal CySEC. Massima autorità europea con sede a Cipro per il controllo sui mercati finanziari.

Come acquistare Ripple, migliori Broker

Come acquistare Ripple tramite Broker? Registrandosi ad uno di questi siti:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI

CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Conclusioni: Ripple è una truffa?

La risposta migliore a questa domanda è No. Nel senso che dipende da quale mezzo si utilizza per farlo.

Se si sceglie una delle piattaforme – Exchange o Broker – sopra elencate, allora non correremo rischi. Al massimo, il rischio è quello insito nell’investimento stesso, perché un investimento porta sempre un margine di rischio. Altro rischio potrebbe essere un attacco Hacker, sebbene tali piattaforme siano abbastanza sicure contro di essi. Quindi, rischi legati a cause esterne o alla nostra bravura come trader.

Se invece ci si mette nelle mani di chi millanta di farci diventare milionari senza alcuna conoscenza o sforzo i rischi di subire una truffa con Ripple saranno elevati. Rischi che non riguarderanno solo i nostri soldi, ma, peggio ancora, i nostri dati sensibili.

Se si utilizzano broker regolamentati si ha la certezza di operare con siti che rappresentano il massimo in termini di sicurezza.

Perché a questa piattaforma affidiamo, all’atto della registrazione dati come email, codice fiscale, indirizzo di residenza, numero telefonico, Iban o numero della carta prepagata. Dati che potrebbero essere usati per vari tipi di attività: dal semplice spam via mail o via sms la depauperamento dei nostri soldi sul conto. Riflettiamoci bene.