Comprare Ocean Protocol (OCEAN): cos’è e come funziona [Guida 2021]

Ocean Protocol è un protocollo di scambio dati che permette agli sviluppatori di creare mercati e altre applicazioni.

Utili per pubblicare, scambiare e utilizzare i dati in modo privato e sicuro.

Dunque, siamo di fronte ad un altro progetto che consente agli utenti di gestire i propri dati in modo decentralizzato ed indipendente. Ma, emettendo anche un token chiamato Ocean, può essere anche un modo per investire.

In questo articolo ti offriamo una guida completa su Ocean Protocol, così da darti delle delucidazioni nel caso in cui tu voglia utilizzare i servizi o investire sul progetto

Ocean Protocol: cos’è

Cos’è Ocean Protocol? Partiamo dalla definizione ufficiale:

“Un protocollo di scambio dati decentralizzato che consente alle persone di condividere i dati e monetizzare attraverso di esso, fornendo meccanismi di controllo, controllabilità, trasparenza e conformità per tutti i partecipanti interessati.”

Come anticipato nell’incipit, Ocean Protocol consente agli sviluppatori di creare mercati e altre applicazioni in modo del tutto autonomo e decentralizzato. Al fine di pubblicare, scambiare e usare i dati in modo completamente privato e sicuro.

Conviene investire su Ocean Protocol?

Grazie all’ausilio di Ocean Protocol, gli utenti possono creare il proprio mercato dei dati usando componenti software collegati a una rete decentralizzata per la condivisione dei dati.

I fornitori di dati mantengono una privacy elevata grazie ad un controllo diretto e totale sui dati. Inoltre, possono anche guadagnarci.

Oltretutto, grazie allo sharing dei dati, gli utenti possono accedere a dati prima non disponibili, e anche a dati privati.

Ed ancora, grazie all’ausilio di Ocean protocol e Web3, i dati possono essere archiviati in modo più sicuro rispetto a prima.

C’è infatti una differenza tra la divulgazione di dati privati e l’uso di tali dati. Stabilendo un equilibrio di tipo professionale. E ciò grazie al fatto che la piattaforma conserva i dati in modo locale e permette a terzi di usarli per permettere loro di creare modelli utili.

Infine, gli utenti di Ocean protocol possono usare dati speciali per creare modelli basati sull’IA.

Ocean Protocol: il progetto

Il progetto è alquanto avveniristico, ma già parla al presente visto che viviamo in un mondo dove i dati, anche quelli sensibili, sono ormai gestiti in cloud computing.

La sfida del domani, sarà proprio quella di garantire servizi che possono offrire la gestione di una grande mole di dati, a fronte di una privacy preservata.

Ocean Protocol entra di diritto nella Data economy, proprio il mercato che si basa sull’offerta di servizi a costi concorrenziali. Nel quale troviamo diversi colossi informatici, già attivi da anni.

Il sistema organizzativo di Ocean non è da meno, anzi, molto avanzato. Offre di fatti una serie infinita di chain e dati privati, collegati ad una chain principale. Che ha il compito di gestirne domanda e offerta.

Da non sottovalutare il fattore hype, vale a dire entusiasmo che si crea dietro ad un progetto. Nel caso di Ocean Protocol è molto alto, con il token che è stato tra i big gainer dell’inizio del 2021.

Gli analisti devono comunque restare con le antenne dritte, per cercare di capire se in realtà ci siano dei presupposti solidi affinché questo hype prosegua nel tempo.

In fondo, il progetto si presenta solido, chiaro e con i capitali sufficienti per poter proseguire.

Su questo ultimo punto, non è da trascurare il fatto che Ocean Protocol sia strettamente correlato a Bitcoin. E ciò lo rende interessante anche se lo si guarda nell’ottica di un investimento finanziario.

Infine, Ocean Protocol si differenzia dagli altri per la forza commerciale e tecnologica che ha alla base.

La concorrenza è alta, ma riguardo le criptovalute vale molto anche l’esperienza consolidata negli anni. Certo, è un settore che evolve continuamente, con nuovi attori che rischiano sempre di scalzare i precedenti.

Sulla scia di Bitcoin ed Ethereum sono nati tanti altri progetti simili, che ne hanno emulato il progetto, pure implementandolo. Tuttavia, se un progetto esistente non vive sugli allori ma si evolve, non potrà mai essere scalzato proprio perché dalla sua ha appunto il vantaggio di essersi fatto già un nome.

Basta vedere quanto succede ad Ethereum. Se è vero che sono nati diversi “Ethereum killers”, è anche vero che la criptovaluta lanciata da Vitalik Buterin ha ancora una leadership consolidata per quanto concerne la DeFi.

Come funziona Ocean Protocol

Ocean Protocol è allo stesso tempo una struttura aziendale, tecnica e di governance che si intreccia per consentire la condivisione e la vendita di dati e servizi in modo sicuro.

Tra le principali funzioni di Ocean Protocol, troviamo il fatto che memorizza i metadati, i collegamenti ai dati e fornisce un framework di licenza. Nonché mette a disposizione un set di strumenti per i prezzi.

In questo modo, un grande volume di dati può connettersi a Ocean Protocol al fine di fornire servizi del tipo “ultimo miglio” utili per mettere in connessione fornitori di dati e utenti finali destinatari.

Ocean Protocol è progettato in modo che i proprietari di dati non possano essere bloccati in un singolo mercato. Il proprietario dei dati controlla ogni set di dati.

Ocean Protocol sblocca i dati in modo che possano essere utilizzati in modo produttivo. I dati mondiali stanno crescendo in modo esponenziale, ma sono massicciamente sottoutilizzati.

La maggior parte delle aziende dispone di enormi quantità di dati, ma ha difficoltà a sfruttarli. Al contrario, molti altri sono affamati di dati, in particolare nell’IA. Ocean Protocol consente ai fornitori di dati di condividere i dati mantenendo il controllo e la trasparenza.

I principali attori di Ocean Protocol sono i fornitori di dati, i consumatori di dati, i mercati dei dati, i fornitori di servizi e i gestori di rete.

Ecco ricapitolati i principali attori che compongono Ocean Protocol:

fornitori di dati offrono dati consumatori di dati ottengono i dati per il proprio uso mercati dei dati collegano produttori di dati e consumatori di dati calcolo della fornitura di fornitori di servizi, archiviazione e algoritmi per la vendita gestori di rete supportano il protocollo Ocean eseguendo nodi all’interno della rete

Ocean Protoco: il token OCEAN

Ocean è un protocollo di Exchange dati decentralizzato e La rete e il protocollo sono alimentati con un token nativo simile a Bitcoin, Ethereum o Filecoin.

Il token che svolge questo compito è Ocean e viene utilizzato come mezzo di scambio all’interno della rete. I fornitori guadagnano Ocean quando i loro dati vengono venduti. I consumatori utilizzano Ocean per acquistare dati.

Per acquistare i tuoi Ocean Token, devi aprire un account online con uno scambio di criptovalute o un broker che lo supporti.

Poiché Ocean è un token basato su Ethereum, potresti inviare Ethereum a un Exchange decentralizzato per convertire le tue criptovalute in ocean direttamente dal tuo wallet.

OCEAN è un token di utilità che viene utilizzato per la governance della comunità e lo staking sui dati, oltre all’acquisto e alla vendita di dati come unità di scambio di base sull’Ocean Market.

Sono pochi gli Exchange che prevedono Ocean nella propria lista.

Kraken è uno di questi. Ecco i passaggi da seguire.

Primo deposito su Kraken

Dopo aver creato un account su Kraken, puoi scegliere di depositare denaro sia in formato criptovalute sia valute FIAT. Anche l’Euro è contemplato e sono diversi i metodi per inviare fondi. Se invece opti per le criptovalute, rcorda che su Kraken il il ticker per Bitcoin non è BTC, ma XBT.

È abbastanza comune che la transazione richieda fino a mezz’ora per essere completata, quindi non aspettarti che i fondi siano immediatamente disponibili sul tuo account Kraken. In genere, depositare ETH è solitamente più veloce rispetto al deposito di BTC.

Se il tuo deposito è già stato elaborato, l’importo apparirà sotto Saldi del conto nella pagina appena aperta. Se hai più token, l’importo disponibile verrà mostrato sotto Saldo totale.

Acquista Ocean Protocol su Kraken

Per effettuare un ordine, vai alla barra di navigazione nella parte superiore del sito Web e fai clic su Scambia.

Nell’angolo in alto a sinistra, fai clic sulla coppia XBT/EUR, dove XBT è il ticker per Bitcoin sullo scambio Kraken. Apparirà un menu a tendina. Seleziona XBT, quindi seleziona la coppia di trading OCEAN/XBT.



Dopo aver fatto clic sulla coppia di trading, nell’angolo in alto a sinistra, la coppia di trading dovrebbe essere cambiata in OCEAN/XBT. Puoi effettuare il tuo ordine di acquisto selezionando Nuovo ordine.

Se desideri acquistare OCEAN quando raggiunge un prezzo specifico, utilizza l’ordine limite selezionando il pulsante Limite. Inserisci il prezzo desiderato (in BTC) e la quantità di OCEAN che desideri acquistare, quindi fai clic sul pulsante Acquista OCEAN con XBT.



Se desideri acquistare OCEAN al prezzo corrente, fai clic sul pulsante Mercato e inserisci la quantità di OCEAN che desideri acquistare. L’ordine dovrebbe essere eseguito quasi istantaneamente e l’OCEAN verrà aggiunto presto al tuo saldo.



Altri Exchange importanti che offrono Ocean in elenco sono:

Ocean Protocol: grafico in tempo reale

Vediamo il grafico in tempo reale di Ocean Protocol:

Opinioni su Ocean Protocol

Le opinioni su Ocean Protocol sono largamente positivo e si crede diffusamente che il progetto continuerà ad aumentare di valore e prestigio.

La criptovaluta ha raggiunto il suo massimo storico ad inizio Aprile, toccando 1,76 dollari americani, per poi ritornare sui livelli di inizio anno, intorno ai 0,50 dollari statunitensi.

La criptovaluta sta seguendo le orme del Bitcoin, almeno in termini di andamento. Ma al di là di ciò, ha un progetto solido alle spalle.

Dunque, investire oggi su Ocean potrebbe essere un ottimo modo per giocare d’anticipo, fermo restando che il trading CFD permette anche di investire al ribasso sulla criptovaluta.

Conclusioni

Ocean Protocol consente agli sviluppatori di creare mercati e altre applicazioni in modo del tutto autonomo e decentralizzato. Al fine di pubblicare, scambiare e usare i dati in modo completamente privato e sicuro.

Il token Ocean serve al funzionamento interno della blockchain ma può anche essere acquistato direttamente. Gli Exchange che al momento della scrittura lo consentono sono Kraken, Binance, CEX.IO, Bittrex, Uniswap.

In alternativa, puoi fare trading CFD con broker sicuri. Se siete all’inizio conviene puntare su piattaforme facili come eToro o OBRinvest che hanno dei servizi utili come il copy trading ed i segnali.