Comprare Kusama (KSM): come investire, progetto e criptovaluta [2021]

Cos’è Kusama? Conviene investire in Kusama?

In questo articolo vi parliamo di KSM Kusama, rete congiunta, detta anche “canary network”, di Polkadot.

Ora ti starai chiedendo da cosa derivi l’appellativo di “canarino”. Semplicemente, deriva dal fatto che i canarini che venivano utilizzati soprattutto nel 1800, nel clou della rivoluzione industriale e nella prima metà ‘900, nelle miniere di carbone al fine di avvisare i minatori che avevano rilevato monossido di carbonio e altri gas tossici.

Se i canarini morivano o comunque si sbattevano in gabbia, allora voleva dire che il pericolo era imminente.

Un sistema certo casareccio e naturale, ma forse non del tutto esaustivo, rispetto all’aria pesantemente insalubre che si respirava e si respira ancora nelle miniere di carbone.

E così, KSM Kusama avvisa e aiuta a rilevare qualsiasi tipo di vulnerabilità o debolezza nella base del codice Polkadot.

In questa guida completa su Kusama, cerchiamo di capirne di più. Sul funzionamento e se conviene investire.

Kusama : cos’è

KSM Kusama è basato sullo stesso codice di Polkadot, sebbene una delle prime versioni non certificate.

Va pensato come una sorta di testnet ideata per essere una piattaforma di prova per nuove funzionalità da aggiungere poi in Polkadot.

Quindi, una volta che il team di sviluppatori ha avuto la conferma che in Kusama tutto funzioni bene, le novità passeranno su Polkadot.

Conviene investire su Kusama?

E’ un po’ quanto accade tra Litecoin e Bitcoin, dove Litecoin ha un valore inferiore e funge da rete più sperimentale di Bitcoin che invece si muove molto più lentamente.

O ancora, come fanno le multinazionali che producono smartphone, laddove lanciano in via sperimentale un device in paesi come l’India come prova. Per poi lanciarli in Europa e Usa (o Asia, in base a quale siano le loro origini)

Chiunque abbia partecipato alla vendita DOT e abbia ricevuto il gettone, ha diritto a una quantità equivalente di KSM sulla rete Kusama.

E’ possibile anche conseguire KSM Kusama mediante faucet. Occorre però soddisfare certi requisiti, come per esempio possedere un account GitHub creato prima del 21 giugno 2019.

Occorrerebbe quindi ottenere un indirizzo KSM che contenga la stringa “ksma”. L’indirizzo può essere usato solamente una volta e ogni account Github può usare il faucet solo una volta ogni 24 ore.

Ancora, è possibile conseguire KSM richiedendo una sovvenzione da Web 3 Foundation.

Infine, c’è il programma bug bounty, ideale per chi mastica di blockchain ed è bravo a scoprire eventuali bug. Si otterrà una ricompensa grazie al programma di bug bounty.

Kusama – Riepilogo

👍 Cos’ è? Si tratta della canary network legata a Polkadot. Cioè è una blockchain che serve per inserire in via sperimentale le novità che poi saranno introdotte in Polkadot.

Modifiche basate sul voto, Parachain, Governance 💰Token KSM 🥇Migliore piattaforma per criptovalute eToro 🥇Miglior exchange per Kusama Binance

Kusama: il progetto

Il punto cardine della governance di KSM Kusama è il referendum, che può essere votato da chi possiede token KSM per qualsiasi novità che si vuole apportare al sistema.

E’ possibile, per esempio, modificare tramite voto:

i parametri della blockchain

la registrazione / cancellazione di una parachain

la modifica del codice di runtime

la cancellazione di un referendum

il finanziamento di un progetto

Per arrivare al referendum, occorre avere una nuova proposta che sarà vagliata entro 28 giorni dal lancio. Se la rete la approva, si passa al referendum.

Qualora il referendum sarà approvato, la relativa proposta entrerà in vigore 30 giorni dopo.

Come funziona Kusama

L’esistenza di Kusama è collegata alla volontà della community.

Kusama è di fatto una prima versione non certificata del codice di Polkadot, disponibile fin da subito per poterne testare la funzionalità in ambiente reale, e quindi con valore economico reale.

Kusama, come detto, funge da canary network, per creare campagne per la governance, o votare per nuove proposte di runtime usando Democracy.

Ed ancora, affinare le configurazioni dei validatori, con requisiti minimi per lo staking molto inferiori a quelli previsti per Polkadot, distribuire una parachain, ed utilizzare a tutti gli effetti altre funzionalità non ancora incluse in Polkadot.

Kusama è di proprietà di coloro che detengono i token Kusama (KSM). Infatti non esiste un kill switch centrale, e tutte le modifiche vengono apportate esclusivamente con la governance on-chain del protocollo.

I token Kusama hanno un valore reale e quindi sono anche tradabili.

I possessori di token KSM hanno un ruolo attivo nella governance e possono utilizzare le funzionalità sperimentali. Si pensi a staking o ad aste parachain, pur con tutti i rischi del caso, perché, come detto parliamo sempre di esperimenti.

Kusama: il token KSM

Abbiamo detto che KSM è il token Kusama, che ha un valore economico vero e proprio malgrado alla fine sia collegato ad una blockchain sperimentale ed utile per testare tutte le novità che, se andranno a buon fine, finiranno anche su Polkadot.

Quindi, in quanto tale, KSM è anche negoziabile su exchange come Binance, ZBG, OKEx, Huobi Global. O su broker CFD che vedremo di seguito.

Migliori exchange per comprare Kusama (KSM)

Quali sono gli exchange per comprare Kusama (KSM)? Come detto, lo consentono di fare i seguenti:

Binance

Binance è un Exchange fondato nel 2017. Risulta essere, al momento della scrittura, l’exchange di assets digitali più grande del mondo in termini di volume di scambi.

Ha lanciato quasi fin da subito un proprio token: Binance Coin (BNB), di ottimo successo.

ZBG

ZBG è un exchange con 7 anni di esperienza nello scambio di criptovalute.

Ecco alcune caratteristiche principali:

Indice autorevole da 80 mercati

Servizio clienti professionale H24

Ampia gamma di token disponibili

Hub globale di criptovalute innovativo

Più opzioni di trading

stoccaggio sicuro e separato con “cold wallet”

Conservazione tempestiva di TIDID

OKEx

OKEx è un Exchange di criptovalute nato nel 2017, con sede alle Seychelles. Alcune delle caratteristiche principali di Exchange includono il trading spot e di derivati.

Qui trovi la recensione su OKEx Exchange.

Huobi Global

L’exchange Huobi Group è leader a livello mondiale al servizio di utenti professionali. Huobi Global si impegna a fornire servizi di gestione patrimoniale e trading di asset digitali sicuri e affidabili agli utenti globali.

Vanta milioni di utenti in più di 130 paesi, con un valore commerciale totale di oltre $ 1,2 trilioni.

Bene anche il lato sicurezza: le risorse digitali sono archiviate in portafogli freddi multi-firma. Il team di controllo del rischio finanziario ha più di 10 anni di esperienza. Supporta il trading API.

Quotazione Kusama (KSM) – Grafico in tempo reale

Ecco il grafico della quotazione in tempo reale di Kusama (KSM).

Conviene comprare Kusama?

Abbiamo detto che stiamo parlando di un progetto pilota, chiamato in gergo “canarino” perché serve da cavia per novità che si vogliono introdurre in progetti principali. Kusama fa da cavia a Polkadot.

Kusama ha però un token vero e proprio e risente della volatilità dovuta alla sua essenza. Proprio perché va in base al successo o all’insuccesso delle governance.

Quindi, parliamo di un investimento ad alto rischio, che va seguito per bene senza soffermarsi ai cambi repentini di prezzo che in genere portano ad entusiasmi eccessivi e fuorvianti.

Comprare Kusama: le FAQ

Conclusioni

