Comprare Klaytn (KLAY): token, guida e come investire [2021]

In questo articolo ti presentiamo una guida completa su Klaytn e il suo token Klay.

I primi mesi del 2021 stanno vedendo un nuovo interesse verso le criptovalute, trascinate dagli aumenti di prezzo di nuovo vertiginosi di Bitcoin. Che sta trascinando le restanti cryptocurrency.

Del resto, Klaytn ha proprio questo scopo: una blockchain con lo scopo di favorire l’adozione di massa delle blockchain per milioni di utenti in tutto il mondo. E, quindi, con una contestuale adozione altrettanto massiva delle criptovalute.

Ma oltre a ciò, può essere anche un interessante asset su cui investire, acquistando in modo diretto tramite Exchange o indiretto tramite trading CFD, il token Klay.

Vediamo di seguito di cosa si tratta.

Klaytn (KLAY): il progetto

Cos’è Klaytn? Si tratta, come anticipato nell’incipit, di una blockchain incentrata sui servizi. Avendo una missione precisa innescare l’adozione di massa dell’utilizzo delle blockchain per milioni di utenti sparsi per il globo.

Per raggiungerlo, Klaytn si concentra sul consentire alle aziende e agli imprenditori di offrire applicazioni Blockchain (BApps) proprio come si fa con le tecnologie legacy. Così da rimuovere ogni ostacolo alla loro adozione su larga scala.

klaytn: come investire nel progetto?

Klaytn già collabora con numerosi marchi globali affidabili per gestire la sua rete distribuita sotto una governance trasparente e condivisa. Oltre a realizzare una piattaforma aziendale affidabile supportata da fiducia decentralizzata.

Sul sito ufficiale della blockchain puoi visualizzare il white paper completo del progetto.

Le proposte di miglioramento Klaytn (KIP) comprendono gli standard per la piattaforma Klaytn, comprese le specifiche del protocollo principale, le API client e gli standard dei contratti. Chiunque può proporre nuovi standard e modifiche.

Prima di proseguire con la guida su Klaytn vediamo alcuni broker regolamentati per negoziare sulle criptovalute:

Comprare Klaytn (KLAY): Cosa serve per iniziare?

Per comprare il token Klay di Klaytn hai 2 alternative principali:

acquistarlo direttamente tramite Exchange

acquistarlo in modo indiretto sottoscrivendo un contract for difference

Nel primo caso, dunque, devi registrarti ad una piattaforma che consente di cambiare criptovalute con criptovalute o cripto con valute FIAT. Puoi provare anche ad ottenere un margine di profitto acquistando Klay quando il prezzo è contenuto per poi scambiarla quando il prezzo sarà aumentato in modo rilevante.

Eccone alcuni tra i più sicuri:

Nel secondo caso, utilizzi i CFD sulle criptovalute, contratti standardizzati derivati, che replicano il valore di un asset. Potrai sfruttare così il fatto di poterti anche posizionare short, cioè speculare nel caso in cui il valore di Klay dovesse scendere.

Klaytn (KLAY): Storia

Il primo lotto di 9 KLAY BApp è arrivato nel giugno 2019. Tra questi, l’attesissimo “Knight Story for Klaytn”, una versione aggiornata di “EOS Knights”. Un gioco digitale per animali domestici.



Klaytn ha anche collaborato con Crypto Legends, il TCG (gioco di carte collezionabili) sudcoreano. Crypto Legends permette ai giocatori di usare le loro carte digitali su blockchain come risorse uniche.

Per allargare la platea di giocatori, Klaytn sta mettendo in campo una serie di strategie per far evolvere Crypto Legends in un gioco di e-Sport, con tantissimi altri servizi.



Da annoverare anche il gioco di ruolo collezionabile di Skypeople: “FiveStars”. La particolarità è che i giocatori devono creare i loro oggetti di gioco unici mentre coltivano i materiali. I quali possono trasformarsi in NFT (token non fungibili).



Anche la piattaforma di gioco “PlayDapp” è un altro partner KLAY BApp. Aggiungiamoci ancora “Crypto Dozer”, che è stato classificato al primo posto come Ethereum Dapp; “Dozer Bird” e “Dozer Treasures”.



Altri importanti partner includono:

“Battle Racers”, un gioco arcade ricco di azione in cui si progetta, si costruisce e si gareggia con modellini di auto “EVOLUTION”, un gioco di simulazione di appuntamenti in cui decori la tua isola e scopri una sirena “Terra Virtua”, una piattaforma di oggetti da collezione digitali che offre oggetti da collezione coinvolgenti con gamification su PC, dispositivi mobili, AR e VR

Ground X, la società che ha lanciato Klaytn, si basa su un team di sviluppatori che punta a superare i problemi che ancora oggi frenano l’adozione di massa della blockchain.

Ground X è la sussidiaria blockchain della più grande piattaforma mobile coreana, Kakao, con oltre 50 milioni di utenti mensili. Sviluppando una piattaforma blockchain scalabile con servizi blockchain tangibili e pratici, Ground X aspira a raggiungere l’adozione di massa di servizi potenziati dalla blockchain per dimostrare il valore e l’utilità della tecnologia blockchain.

Ground X sta sviluppando Klaytn, una blockchain pubblica globale che fornisce UX / UI user-friendly e enterprise-friendly Developer Experience (DX) per gli sviluppatori per creare servizi blockchain.

Ground X dà anche la priorità ai suoi sforzi sullo sviluppo di altri servizi e attività, incluso lo sfruttamento della blockchain per guidare l’impatto sociale.

Il token KLAY

Con un’offerta massima indefinita e una fornitura totale attuale di 10.527.368.819 token KLAY, la blockchain di Klaytn sta guadagnando popolarità tra gli appassionati di criptovaluta.

L’attuale offerta circolante è di 2.448.059.130 gettoni KLAY. Con ogni nuovo blocco, il KLAY di nuova emissione e la somma delle commissioni di transazione utilizzate nel blocco (denominate collettivamente “ricompensa del blocco”) vengono aggregate e distribuite ai seguenti tre account di destinazione seguendo il rapporto predeterminato:

il Klaytn Governance Council riceve 34 % dell’offerta

il consenso blockchain ottiene un altro 54% dell’offerta

il restante 12% è dedicato alla riserva per il miglioramento di Klaytn (KIR).



Klaytn riconosce che i meccanismi di consenso proof-of-work (PoW) e proof-of-stake (PoS) hanno degli svantaggi, motivo per cui la rete si basa su una versione ottimizzata di Istanbul BFT, che implementa Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) con modifiche per ottenere le caratteristiche di rete blockchain necessarie.

Klaytn introduce anche una prova di contribuzione (PoC), progettata per compensare tutti i partecipanti alla token economy di Klaytn che apportano contributi significativi.

Combinando questi meccanismi di consenso, Klaytn raggiunge un ambiente versatile e decentralizzato, assicurando che i validatori di blocchi siano incentivati a svolgere i loro compiti. Non solo, la blockchain realizza con successo la missione di essere un ambiente pronto per le imprese e incentrato sui servizi per i suoi utenti attraverso questo approccio ibrido di consenso.



La piattaforma Klaytn sta attirando l’attenzione degli investitori aziendali, motivo per cui è salita tra le altcoin più popolari.

Dove comprare Klaytn (KLAY): le migliori piattaforme

Vediamo ora le migliori piattaforme per comprare Klaytn (Klay).

Klaytn (Klay): grafico e quotazione in tempo reale

Ecco qual è il grafico per controllare la quotazione in tempo reale di Klaytn (Klay):

Conviene comprare Klaytn (KLAY)

L’altcoin Klaytn (Klay) si posiziona attualmente 24mo per capitalizzazione di mercato, con 6.364.908.233 USD.

Il prezzo al momento della scrittura è pari a 2,58 USD, il che può suonare poco attrattivo, ma lo diventa se si comprende che nell’ultimo anno solare sia salito del 3134.5%. Con una accelerazione, come è capitato per altre altcoin, da gennaio 2021.

Ciò è sicuramente dovuto anche alla digitalizzazione in forte ascesa grazie al Covid-19, che ha accelerato abitudini che avremmo impiegato molto più tempo a recepire ed integrare nelle nostre vite.

Le criptovalute stanno avendo beneficio da tutto ciò, proprio perché ad averlo è la DeFi nonché la Fintech.

Ovviamente, le spinte esterne non bastano e un progetto deve essere comunque valido per approfittare in pieno e a lungo del vento a favore.

Sicuramente Klaytn è un progetto con solide basi e molto particolare, che ha già stretto molte partnership e sicuramente ne stringerà altre.

Comprare Klaytn (KLAY): le FAQ

Cos’è Klaytn (KLAY)? Si tratta di una blockchain lanciata dal team di sviluppatori GroundX, made in Sud Corea. Il loro scopo è quello di facilitare l’utilizzo di massa della blockchain con soluzioni semplici che superino i limiti di oggi.



Il token è Klay, che si sta facendo notare per il rialzo di prezzo da gennaio 2021. Dove comprare Klaytn (Klay)? Puoi farlo tramite Exchange come ad esempio Binance o col trading CFD su eToro.

Conviene comprare Klaytn (Klay)?

Il progetto è in grande ascesa e bisogna capire se il progetto è solido. Comunque, è già una realtà importante.

Conclusioni

Klaytn (Klay) è una blockchain che ha come mission quella di facilitare l’adozione di massa dell’utilizzo delle blockchain per milioni di utenti nel Mondo.

Per fare ciò, punta a consentire alle aziende e agli imprenditori di offrire applicazioni Blockchain (BApps) proprio come si fa con le tecnologie legacy.

Il team di sviluppatori è GroundX mentre il token è Klay.

La criptovaluta ha visto aumentare nel giro di un anno il proprio valore di oltre il 3mila percento e sta attirando sempre più interesse.

Puoi investire su Klaytn (Klay) col trading CFD con broker semplici come eToro, che permettono addirittura di copiare le operazioni dagli altri investitori.