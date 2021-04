Comprare Holochain (HOT): cos’è, token Holo e come investire [2021]

In questa guida parliamo di Holochain, una tecnologia basata su Blockchain che sta facendo parlare molto di sé. Come altri progetti in ambito criptovalute, anche Holochain offre un suo token e dunque una criptovaluta (token HOT).

Ma come funziona Holochain? E sopratutto conviene investire in questo progetto? Holochain esiste dal 2016 ma si sta sviluppando e affermando nell’ultimo periodo sopratutto come framework per costruire applicazioni.

Holochain offre una tecnologia a peer-to-peer e funziona in modo leggermente diverso dalla tradizionale blockchain.

In questa guida introdurremo dunque la tecnologia Holochain e il suo token HOT. Parleremo di vantaggi e svantaggi e vedremo se conviene investire in questo progetto.

Holochain (HOT): cos’è

Holochain si sta affermando come un framework di tipo open-source che facilita la costruzione di applicazioni in modo distribuito attraverso le reti peer-to-peer.

Insomma qualcosa di molto simile al modo di pensare della classica Blockchain ma che differisce negli aspetti tecnici interni. Ad esempio pensiamo a Bitcoin e tutte le criptovalute basate sull’algoritmo di consenso Proof-of-Work. Queste applicazioni portano ad un notevole consumo energetico e rappresentano il problema più grosso di questa tecnologia per quanto riguarda la rapidità di esecuzione delle transazioni, il consumo e i guadagni per i miners.

Cos’è Holochain e come investire?

Nell’ultimo periodo abbiamo assistito, invece, al crescere sia di progetti Defi (finanza decentralizzata) sia di criptovalute e tecnologie basate sul meccanismo Proof of stake. Esempi eclatanti sono Ethereum, o l’ultima nata Elrond che stanno avendo grosso successo e stanno rivoluzionano il settore delle criptovalute.

Da un punto di vista tecnica Holochain richiede molta meno potenza computazionale e le applicazioni possono essere scritti in linguaggi di programmazione più snelli aumentano le performances della rete.

Si tratta di un passo ulteriore che va nelle direzione delle scalabilità delle reti.

Holochain e la Distributed Ledger technology (DLT)

Ma cosa significa DLT quando sentiamo parlare di Blockchain? DLT sta per Distributed Ledger, una tecnologia che si basa un registro di transazioni distribuito.

Possiamo dire che la Blockchain che utilizzano Bitcoin e altre criptovalute è un tipo di registro di tipo Distributed Ledger (DLT) ovvero sono un sottoinsieme di queste. In questa rete ogni nodo può fare una copia del registro, leggerlo e modificalo.

Con la tecnologia Holochain questo significa che ogni nodo può avere una copia del secure ledger ed agire in maniera indipendente interagendo con altri dispositivi della rete. In questo modo si crea una soluzione molto più scalabile della classica blockchain e questo è un grosso vantaggio per questo tipo di sistemi.

Come funziona Holochain

Abbiamo visto come Holochain sia orientato alla scalabilità. Questa tecnologia può essere usata per creare applicazioni distribuite.

Ad esempio tramite Holochain si possono creare vari tipi di applicazioni:

applicazioni di natua collaborative

applicazioni di pagamento distribuite

applicazioni di interazione con i social media

applicazioni per gestire risorse

applicazioni per gestire la reputazione

applicazioni P2P

E l’elenco può essere molto più lungo. Per questo motivo Holochain potrebbe affermarsi come una valida alternativa a Ethereum che sta soffrendo molto in termini di usabilità e scalabilità. Basta vedere a quanto sono arrivate le commissioni per i trasferimenti su rete Ethereum.

Nei prossimi paragrafi vediamo come comprare invece la criptovaluta di Holochain che è Holo(HOT).

Come investire su Holo (HOT): i passi necessari

Vediamo ora una seconda modalità di investimento che è quella tramite Exchange. Ecco i passi necessari per investire sulla criptovaluta HOLO.

Selezionare un Exchange

Per acquistare la criptovaluta HOT bisogna trovare un exchange affidabile che consenta di investire in criptovalute.

Non è possibile per il momento acquistare direttamente Holo in Euro o in dollari sfruttando le carte di pagamento o la valuta corrente. Per poter acquistare il token è necessario procedere per scambi ad esempio acquistando un’altra criptovaluta come Bitcoin o Ethereum oppure sfruttando le applicazioni Defi come Uniswap.

Fatto questo sarà possibile cambiare il token per acquistare Holo (HOT). Vi segnaliamo ora due dei migliori exchange in circolazione:

Crypto.com: è uno dei migliori exchange che permette di negoziare su varie criptovalute oltre che acquistare la criptovaluta proprietaria CRO che da diritto anche alla richiesta di una carta di pagamento VISA. Per accedere ai servizi di Crypto.come creando un account gratuito clicca qui. Binance: è uno dei più grandi exchange di criptovalute con milioni di iscritti in tutto il mondo.

Depositare fondi

Prima di poter iniziare a comprare criptovalute è necessario registrarsi su un exchange (ne abbiamo suggeriti due sopra) e depositare i propri fondi.

Fatto questo è necessario inviare i documenti di identità come prevedono le normative sull’anti riciclaggio e fare verifiche con foto. Fatto questo dopo sarà possibile depositare con vari metodi di pagamento e prelevare i fondi in qualsiasi momento.

Comprare Holochain (HOLO)

Fatto questo si dovrà andare sull’Exchange cercando la coppia ad esempio HOT/BTC che permette di acquistare Holo vendendo Bitcoin. Come abbiamo detto in precedenza non è ancora possibile comprare direttamente HOT ma bisogna procedere per scambi.

Quotazione in tempo reale di Holo (HOT)

Nel grafico seguente possiamo vedere qual è la quotazione della criptovaluta Holo (HOT):

Previsioni su Holo (HOT): prezzo e analisi

Nel 2018, come per tutte le startup, c’è stata la ICO di Holochain che ha raccolta per il token HOL molti finanziamenti coniando circa 178 miliardi di token HOT.

Come per tutti i progetti inizialmente un 25% dei token è andato ai fondatori e al team di sviluppo, la restante parte è stata destinata al trading e agli scambi.

Dopo un periodo di silenzio il recente interesse verso le criptovalute con l’esplosione di Bitcoin ha riacceso l’interesse anche su Holochain.

Holo ha infatti iniziato a salire a Marzo 2021 con una quotazione HOT/USD che ha incrementato prezzo e volumi in modo significativo. Come vediamo nel grafico sopra c’è stato un picco nel prezzo che ha attirato l’attenzione di molti investitori,

Quali sono le previsioni sul prezzo di Holo per i prossimi mesi ed anni? Come sapete non è possibile dire come si muoverà una criptovaluta nel lungo termine.

Tuttavia riteniamo che il prezzo potrebbe salire molto se il tasso di adozione di Holochain sarà creccente. Si stimano prezzi in aumento nei prossimi mesi, addirittura si ipotizza che il prezzo nei prossimi anni possa arrivare a 0,05 centesimi di dollaro con una crescita esponenziale.

Domande frequenti su Holochain (HOT)

Conclusioni

In questa guida abbiamo visto come funziona Holo (HOT) ed i principi che stanno alla base di Holochain, una tecnologia per costruire applicazioni decentralizzate.

Chi crede nel progetto di Holochain può utilizzare una strategia di investimento a lungo termine acquistando e tenendo in portafoglio il token HOT.

A causa della giovane età e dei bassi volumi di scambio è consigliabile però puntare su broker CFD come possono essere eToro e Capital.com, che permettono di negoziare su queste criptovalute in tutta sicurezza.

E’ la scelta migliore per sfruttare le fluttuazioni del prezzo che avverranno da qui ai prossimi mesi o anni.