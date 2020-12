Comprare criptovalute: regole e consigli per guadagnare

Come comprare criptovalute? Quali sono le regole per comprare criptovalute? Come guadagnare con le criptovalute?

A seguito del grande successo del Bitcoin nel 2017, che vide la prima criptovaluta come oggi le conosciamo sfiorare i 20mila dollari di valore, in tanti hanno imparato a conoscere le criptovalute. Ad interessarsi ad esse. E più che nelle naturali vesti di moneta virtuale (dove stentano ancora a decollare), come asset per fare trading.

Ormai tutti i Broker rinomati offrono le criptovalute tra i propri asset, ma occorre anche stare attenti in quanto non mancano le piattaforme truffa che millantano facili guadagni senza alcuna piattaforma ma basandosi solo su sistemi di trading miracolosi automatici.

Qui invece ci occuperemo dei canali formali e più sicuri per guadagnare con le criptovalute. Fermo restando che, come sempre nel mondo del trading, niente è sicuro e tutto è un rischio. Ancor di più in un campo così instabile come quello delle criptovalute. Sottoposto a estrema volatilità.

Basta considerare proprio il caso del Bitcoin. Passato da quasi 20mila dollari di metà dicembre a 6mila dollari in circa un mese e mezzo (inizio 2018).

Dunque vediamo come guadagnare con le criptovalute e alcuni consigli.



La soluzione migliore per operare sulle criptovalute rimane quella dei CFD. Ricordiamo che le migliori piattaforme di trading consentono il trading con i CFD sul prezzo delle criptovalute. Ad esempio ForexTB (trovi qui il sito ufficiale) permette di negoziare sulle migliori critptovalute in circolazione, non solo su Bitcoin. Per saperne di più su questa piattaforma ti consiglio di visitare il sito ufficiale.

Criptovalute cosa sono

Cosa sono le criptovalute? Una criptovaluta (anche definita moneta digitale) è un asset digitale progettato per funzionare come mezzo di scambio che utilizza la crittografia avanzata per proteggere le transazioni finanziarie, controllare la creazione di unità aggiuntive e verificare il trasferimento delle risorse.

Le criptovalute sono una sorta di valuta alternativa e valuta digitale (di cui la moneta virtuale è un sottoinsieme). Le criptovalute usano il controllo decentralizzato anziché la moneta digitale centralizzata ei sistemi di banche centrali.

Il controllo decentralizzato di ciascuna criptovaluta funziona attraverso la tecnologia di contabilità generalizzata, tipicamente una blockchain, che funge da database di transazioni finanziarie pubbliche.

Bitcoin, rilasciato per la prima volta come software open source nel 2009, è generalmente considerato la prima criptovaluta decentralizzata. Dal rilascio di Bitcoin, sono stati creati oltre 4000 altcoin (varianti alternative di Bitcoin o altre criptovalute). Le più importanti sono le seguenti:

Logo Simbolo Nome Quotazione Var. % Market Cap

Criptovalute storia

Nel 1983 il crittografo americano David Chaum ideò un denaro elettronico crittografico anonimo chiamato ecash. Più tardi, nel 1995, lo ha implementato tramite Digicash, una prima forma di pagamenti elettronici crittografici che richiedeva il software dell’utente per prelevare le note da una banca e designare chiavi crittografate specifiche prima di poterle inviare a un destinatario. Ciò ha permesso alla valuta digitale di non essere rintracciabile dalla banca emittente, dal governo o da una terza parte.

Nel 1996 l’NSA ha pubblicato un articolo intitolato “How to Make a Mint: the Cryptography of Anonymous Electronic Cash”, descrivendo un sistema di criptovaluta che lo pubblicava per la prima volta una mailing list del MIT e più tardi nel 1997, in The American Law Review (Vol. 46, Numero 4).

Nel 1998, Wei Dai ha pubblicato una descrizione di “b-money”, un denaro elettronico distribuito anonimo sistema. Poco dopo, Nick Szabo ha creato “bit gold”. Come bitcoin e altre criptovalute che lo avrebbero seguito, il bit-gold (da non confondere con il successivo scambio basato sull’oro, BitGold) era un sistema di moneta elettronica che richiedeva agli utenti di completare una prova di funzione del lavoro con soluzioni crittografate messe insieme e pubblicate.

Un sistema valutario basato su una prova di lavoro riutilizzabile è stato successivamente creato da Hal Finney che ha seguito il lavoro di Dai e Szabo. La prima criptovaluta decentralizzata, bitcoin, è stata creata nel 2009 dallo sviluppatore pseudonimo Satoshi Nakamoto. Ha usato SHA-256, una funzione hash crittografica, come schema di prova del lavoro.

Nell’aprile 2011, Namecoin è stato creato come tentativo di formare un DNS decentralizzato, il che renderebbe molto difficile la censura su Internet. Poco dopo, nell’ottobre del 2011, Litecoin è stato rilasciato. È stata la prima criptovaluta di successo ad utilizzare scrypt come funzione di hash invece di SHA-256. Un’altra notevole criptovaluta, Peercoin è stata la prima a utilizzare un ibrido proof of work / proof-of-stake.

Lo IOTA è stata la prima criptovaluta non basata su una blockchain e utilizza invece il Tangle.

Come comprare criptovalute

Come comprare criptovalute? E’ possibile farlo mediante i cosiddetti Exchange. In internet ce ne sono vari, di seguito parliamo dei più rinomati.

Coinbase, ad esempio, è un’interfaccia popolare per acquistare la crittografia con fiat (fiat = valuta cartacea come dollari o euro). Su Coinbase, gli utenti devono creare un account e verificare l’identità. Successivamente, possono acquistare con la loro carta di debito. Le regole per la verifica dell’identità sono diverse per ogni scambio / paese; in generale, gli utenti devono almeno fornire un ID / passaporto e abilitare l’autenticazione a 2 fattori.

Coinbase ha anche una società sorella denominata GDAX: questo tipo di piattaforma offre agli utenti un’idea migliore di come funzionano realmente gli scambi crittografici. È dotato di un’interfaccia intuitiva con molti strumenti grafici, la cronologia degli scambi e gli ordini in tempo reale. Questi sono tutti gli strumenti che gli operatori utilizzano per assicurarsi che stanno ottenendo il massimo dal loro trading.

Bitfinex è un altro Exchange molto popolare che è stato in circolazione già nel 2012. Il suo sito web vanta di essere la “piattaforma di trading di criptovalute più avanzata” al mondo, con molti strumenti grafici avanzati da attrezzare durante il trading. Il sito Web ha anche un’app disponibile per Android e iPhone. Il nucleo dello scambio è costituito da tre funzioni: trading di scambio, trading di margine e finanziamento di margine.

Il mercato dei finanziamenti P2P integrato in Bitfinex abbina i mutuatari con i finanziatori per portare gli strumenti avanzati del trading a margine. Una guida per principianti è offerta nella loro sezione di supporto in modo che anche un primo timer possa acquistare sul sito.

Mentre ci sono molti altri posti dove acquistare criptovaluta con fiat, Robinhood è unico nel suo approccio a tariffa zero e nei loro obiettivi essere una piattaforma ancora più semplice per comprare criptovaluta. Questo ibrido tra Exchange e trading consente agli utenti di acquistare Bitcoin ed Ethereum direttamente dal proprio telefono senza commissioni di trading. Confronta questo con le commissioni di Coinbase dell’1,49% -3,99% aggiunte ad ogni acquisto. Subito dopo l’annuncio del lancio di una piattaforma di trading crittografico, l’app di trading azionario ha ricevuto oltre 1 milione di utenti sulla loro lista d’attesa per provare in soli cinque giorni.

Esistono anche gli ATM, che funzionano come gli ATM normali quando siete ad esempio all’estero e convertite i soldi nella vostra valuta in quella locale. Purtroppo in Italia ce ne sono ancora pochi.

Come guadagnare con le criptovalute

Come guadagnare con le criptovalute? Se tramite Exchange possiamo acquistare criptovalute dalle monete FIAT e guadagnare rivendendole quando il loro prezzo sale (c’è gente diventata milionaria quando il Bitcoin è salito alle stelle), è possibile guadagnare in criptovalute anche in qualità di asset.

Per farlo, il modo migliore sono i CFD. Acronimo di Contract for difference. Si tratta di titoli che consentono di guadagnare sia qualora il valore dell’asset scenda, sia in caso contrario. Ovviamente, bisogna azzeccare la previsione. E’ anche possibile sfruttare la Leva finanziaria, che consente di moltiplicare i propri guadagni esponenzialmente rispetto al proprio conto.

Tuttavia, la Leva finanziaria è da considerarsi un’arma a doppio taglio, visto che come moltiplica le vincite può moltiplicare le perdite. Inoltre, con la pubblicazione delle nuove norme ESMA, la leva finanziaria massima applicabile dai Broker è di 1:30. Infine, è bene ricordare che tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Quindi, prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Come investire in criptovalute

Dove investire in criptovalute? Come investire in criptovalute? Il modo migliore è quello di affidarsi a Broker seri e rinomati. Che siano accreditati presso organi di controllo autorevoli. Ci sentiamo di suggerirvi i seguenti:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI CFD su Bitcoin e Criptovalute Segnali gratuiti ISCRIVITI Social trading

*75% dei trader perde soldi Trading Bitcoin, criptovalute ISCRIVITI CFD trading su Bitcoin Piattaforma di qualità ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Responsabilità: Tutti gli autori, i collaboratori e i redattori degli articoli pubblicati su webeconomia.it esprimono opinioni personali. Tutte le assunzioni e le conclusioni fatte nei post ed ulteriori analisi di approfondimenti sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime, indici) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e/o raccomandazioni all'investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di investimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali.