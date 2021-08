Comprare azioni Xpeng (XPEV): come investire, analisi e previsioni [2021]

Conviene comprare azioni Xpeng (XPEV)? Xpeng, chiamata anche Xiaopeng Motors, XMotors.ai o anche Guangzhou Xiaopeng Motors Technology Co, è una multinazionale automobilistica cinese fondata nel 2014 a Guangzhou. Si occupa soprattutto di veicoli elettrici.

Un settore molto in voga, il cui interesse è aumentato particolarmente con l’esplosione del Covid-19, la cui pandemia generata ha spinto molte tecnologie. Tra cui questa. Oltre ad una maggiore presa di coscienza verso le tematiche ambientaliste.

La storia di Xpeng, anche in Borsa, è molto recente. Ma possiamo provare a conoscere meglio questa azienda per capire se conviene investire e su quali broker.

Cos’è Xpeng

Abbiamo detto che Xpeng ha pure molte altre denominazioni:

Xiaopeng Motors

XMotors.ai

Guangzhou Xiaopeng Motors Technology Co

è stata fondata nel 2014 a Guangzhou, specializzata nella progettazione e sviluppo di veicoli elettrici.

La società vanta anche uffici di progettazione e sviluppo a Mountain View in California. Nel corso del 2020 è stata anche quotata alla Borsa di New York, quindi ha anche una certa attitudine statunitense.

La multinazionale cinese è stata co-fondata da Henry Xia (Xia Heng) e He Tao, che già facevano parte del management di GAC Group.

Quando era una start up ha goduto dei finanziamenti di He Xiaopeng (in seguito presidente di Xpeng), fondatore di UCWeb ed ex dirigente di Alibaba. Ma anche di Lei Jun, già fondatore di Xiaomi. Altra importante realtà cinese, ma specializzata nella produzione di smartphone. Pronta a scalzare Huawei, dopo il ban di Google.

Ed ancora, a credere in questo progetto troviamo altri colossi come Alibaba, Foxconn e IDG Capital. Nel 2018 è arrivato poi l’endorsement finanziario del vice presidente di Alibaba Joseph Tsai. Entrato poi a far parte del CDA di Xpeng.

La filiale di Xpeng in America, chiamata XMotors, nel settembre 2018 ha ottenuto un permesso speciale per testare le autovetture self-driving dal California Department of Motor Vehicles. Permesso poi revocatogli nel febbraio 2020 complice la mancata pubblicazione di una relazione sui risultati dei test. Che ne comprovasse la sicurezza. Del resto, non poche sono le notizie di incidenti, anche mortali, di auto a guida autonoma.

Il primo modello prodotto da Xpeng è stato il SUV Xpeng G3, presentato nel dicembre 2018 al Consumer Electronics Show 2018 di Las Vegas.

Il secondo modello prodotto da questa multinazionale cinese è una berlina elettrica a quattro porte chiamata Xpeng P7. Presentata in anteprima nell’aprile 2019 al salone di Shanghai. Arrivata poi sul mercato nel giugno 2020.

Nel novembre 2019 per Xpeng sono arrivati altri fondi. Ben 400 milioni di dollari ottenuti da Xiaomi diventato di fatto il maggiore investitori della società automobilistica asiatica.

Nel luglio 2020 sono piovuti per Xpeng altri fondi: 500 milioni di dollari da un gruppo di investitori. Nell’agosto 2020 sono arrivati altri 400 milioni di dollari da investitori quali Alibaba, Qatar Investment Authority e il fondo sovrano di Abu Dhabi Mubadala.

Comunque, non solo finanziamenti esterni. La società sta avendo anche un certo successo con le auto vendute, arrivando quasi a 10mila veicoli entro la fine del 2020. Malgrado l’anno funesto causa, inutile ricordarlo, Covid-19.

Azioni Xpeng: Riepilogo

Azioni Xpeng: dati societari

Vediamo i principali dati societari di Xpeng.

Xpeng contatti

Indirizzo: Changxing Street,Cencun, Tianhe District, Guangzhou, GNG 510640, China

Telefono: +86-20-66806680

Sito web ufficiale: www.xpeng.no

Management di Xpeng

Xiaopeng He, 43, Chairman of the Board, Chief Executive Officer, Co-Founder

Heng Xia, 37, Co-Founder, President, Director

Hongdi Gu, 48 dal 2018, President, Vice Chairman of the Board

Tao He, 35, dal 2015, Co-Founder, Senior Vice President, Director

Qin Liu, 48 dal 2020, Independent Director

Ji-Xun Foo, 52, dal 2020, Independent Director

Fei Yang, 63, 2020, Independent Director

Donghao Yang, 49, dal 2020, Independent Director

Qinghong Liao, 46, dal 2018, Chief Human Resource Officer, Vice President – Sales and Services

Hsuehching Lu, 57, dal 2019, Vice President – Finance and Accounting

Xinzhou Wu, 45, dal 2018, Vice President – Autonomous Driving

Yu Ji, 41, dal 2016, Vice President – Internet, Head – Customer Service and Operation Center

Jihan Xu, 70, dal 2017, Vice President – Automotive Research and Development

Ping Jiang, 65, dal 2019, Vice President – Manufacturing

Minghui Liu, 53 , dal 2017, Vice President – Powertrain

Jun Chen, 47, dal 2020, Director

Bilancio Xpeng

I ricavi del quarto trimestre 2020 sono stati migliori delle aspettative ma si è anche registrata una perdita più ampia del previsto.

Il fatturato del quarto trimestre 2020 è stato di 2,85 miliardi di yuan (437 milioni di dollari), in crescita del 345,5% su base annua e del 43,3% su base trimestrale. Le vendite delle auto, hanno generato ricavi pari a 419,2 milioni di dollari, rappresentando il 96% dei ricavi totali.

La perdita non-GAAP è stata invece di 0,15 dollari per azione. La stima era di di 0,12 dollari per azione con ricavi di 411,82 milioni.

Il margine lordo del Q4 2020 è salito al 7,4%, con un aumento di 280 punti base su base trimestrale. Nel 2019 i margini erano del -6,6%.

A fine 2020, le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti, i depositi vincolati a breve termine e gli investimenti a breve termine della società sono stati di 5,42 miliardi di dollari.

Il 2021 era iniziato a febbraio con un calo del 63% su base mensile a 2.223 unità, con le consegne complessive per il periodo gennaio-febbraio che invece hanno registrato un +577% su base annua. Attribuite però dalla società al calendario cinese, che come noto dura a lungo e praticamente blocca per qualche settimana l’economia del dragone asiatico.

Le consegne del Q4 hanno sfiorato le 13mila unità, segnando un aumento del 302,9% su base annua e un balzo del 51,1% su base mensile. Praticamente un record.

Riguardo altri numeri di fine 2020, ricordiamo che la società aveva:

160 negozi

54 centri di assistenza in 69 città

159 stazioni di ricarica

Un’altra buona notizia di inizio 2021, ha riguardato il rilascio del primo aggiornamento over-the-air (OTA) di XPILOT 3.0, il sistema di XPeng per la guida autonoma. Nel quale è stata introdotta la guida autonoma per autostrade chiamata Navigation Guided Pilot (NGP). Circa il 20% di tutte le P7 consegnate hanno il sistema NGP attivato al loro interno.

Previsioni azioni Xpeng

L’azienda prevede comunque una crescita per il 2021 del 450% su base annua. Xpeng prevede che i ricavi avranno una crescita del 531% su base annua, a 2,6 miliardi di yuan.

L’azienda prevede altresì di lanciare la tecnologia lidar di classe automobilistica nel suo terzo modello di SUV smart. Con l’introduzione del sistema XPILOT 4.0, sistema basato sulla sua piattaforma hardware. Presentato nel 2022.

Nel corso del 2021, sono state consegnate le P7, i SUV G3 e le berline P7 con le nuove batterie al litio-ferro-fosfato. Inoltre, sarà varata una versione rinnovata di metà ciclo del G3.

Inel Q4, le azioni XPENG hanno registrato un -3,78%, scendendo a 26,97 dollari.

Le azioni XPeng, giunte sulla Borsa di New York da agosto 2020, hanno chiuso il 2021 con un guadagno di poco superiore al 100%.

Il titolo a maggio è sceso anche sotto i 26 dollari americani per poi registrare un rialzo superando i 45 dollari americani. Nei mesi successivi ha subito un nuovo calo, viaggiando su una media di 35 dollari.

Difficile capire dove andrà il titolo entro fine 2021, vista l’alta volatilità. Tuttavia, possiamo prevedere una forchetta, tra un supporto di 25 dollari ed una resistenza di 50 dollari.

Investire sul titolo Xpeng con i CFD

Proprio questa alta volatilità ci fa credere ancora di più che il modo migliore per investire sulle azioni Xpeng sia il trading con i CFD. In quanto permette di posizionarsi al rialzo o al ribasso, pur con le dovute giuste previsioni.

Vediamo i migliori broker per investire in azioni Xpeng.

Andamento azioni Xpeng in tempo reale

Vediamo il grafico delle azioni Xpeng in tempo reale

Modello di business di Xpeng

Attualmente Xpeng produce 2 modelli a Zhaoqing: la berlina P7 (molto somigliante alla Tesla) e il suv G3. E si vendono entrambi con grande successo, totalizzando 13.340 immatricolazioni nel primo trimestre 2021, con un +487% rispetto allo stesso periodo del 2020.

L’azienda di recente ha avviato la costruzione di un secondo stabilimento a Guangzhou, che inizierà a produrre entro la fine del 2022. Con la capacità di produrre 100.000 unità all’anno. Tradotto in ulteriori numeri, Xpeng Inc triplicherà la sua capacità produttiva nei prossimi anni. Considerando anche il terzo sito di Wuhan, piccola cittadina diventata tristemente nota per l’affaire Covid-19.

In fondo, Xpeng è ancora un’azienda di piccole dimensioni, dato che arriva a 3.700 dipendenti, ma nel 2020 ha venduto oltre 1,3 milioni di auto. Secondo Bloomberg Intelligence, il numero di auto vendute dall’azienda cinese potrebbe aumentare del 54% nel 2021.

Xpeng sta sfruttando appieno il vento a favore delle auto elettriche, sebbene il suo nome non venga ancora accostato ad altri importanti colossi del settore. Come l’americana Tesla o la connazionale Nio.

Competitors di Xpeng

Ecco le principali aziende che possono insidiare l’operato della cinese Xpeng:

NIO : 9,834 dipendenti, $720 milioni di dollari di fatturato nel 2020

: 9,834 dipendenti, $720 milioni di dollari di fatturato nel 2020 SsangYong Motor: 635 dipendenti, $3 miliardi di dollari di fatturato nel 2020

Gaming Innovation Group: 600 dipendenti, $144 miliardi di dollari di fatturato nel 2020

ARRIVAL; 1,500 dipendenti, $407 milioni di dollari di fatturato nel 2020

Nissan Motor Corporation: 138,693 dipendenti, $118 miliardi di dollari di fatturato

Pony.ai: 600 dipendenti, $126 miliardi di dollari di fatturato

BYTON: 1,600 dipendenti, $473 miliardi di dollari di fatturato

Lucid Motors USA: 2,000 dipendenti, $605 miliardi di dollari di fatturato

A livello mondiale, ovviamente, va citata anche Tesla, del pittoresco Ceo Elon Musk. La quale nel Q1 2020 ha superato il record di auto vendute pari a un milione di unità.

Queste sono quindi le altre multinazionali che dovrai tenere d’occhio nella tua analisi fondamentale.

Comprare azioni Xpeng: le domande frequenti

Cos’è Xpeng? Si tratta di una multinazionale cinese fondata nel 2014, dedita alla realizzazione esclusiva di auto elettriche. Attualmente una linea di berline e di Suv.

Negli anni, ha beneficiato dei finanziamenti di vari colossi cinesi, come Xiaomi, diventato di fatto il primo investitore, e Alibaba.

Conviene investire su azioni Xpeng? La società sta macinando numeri incredibili, anche nell’anno reso complicato dal Covid-19, il 2020.



Tuttavia, il titolo ha registrato anche una certa volatilità, tipica di chi produce auto elettriche. Quindi, il modo migliore è investire col trading CFD, per approfittare dei rialzi e ribassi di prezzo del titolo. Quali sono i migliori broker per investire sulle azioni Xpeng? Puoi sfruttare broker come eToro e OBRinvest che offrono un paniere di azioni molto ampio e sono regolamentati.

Conclusioni

Xpeng, chiamata anche Xiaopeng Motors, XMotors.ai o anche Guangzhou Xiaopeng Motors Technology Co, è una multinazionale automobilistica cinese fondata nel 2014 a Guangzhou. Si occupa di veicoli elettrici, producendo una serie di Suv e una serie di Berlina.

Le azioni Xpeng sono quotate dal 2020, quindi non c’è uno storico di lungo periodo da analizzare. Tuttavia, la sua volatilità lo rende un titolo interessante per il trading CFD.