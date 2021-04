Comprare azioni UBI Banca: come investire e se conviene [2021]

Come comprare in azioni UBI? Quali sono i broker migliori per investire in azioni UBI?

Investire nelle Banche è sempre una buona idea, specie per diversificare il proprio portafoglio. Certo, non mancano scandali legati anche agli istituti bancari. Quindi occorre sempre informarsi bene sulla storia di una banca, il suo management, i bilanci che presenta, gli utili e così via.

In questo articolo passiamo al setaccio la banca UBI e vediamo come investire. Il titolo ha fatto parte dell’indice FtseMib fino al 2020 in cui è stato comprato da una grande Banca Italiana ovvero Intesa.

Dopo l’acquisizione del gruppo UBI sa parte di Intesa Sanpaolo nel 2021 è ancora possibile investire su questo titolo?

Una situazione di cui approfittare per investire sul titolo. Attualmente la soluzione migliore è quella di utilizzare il broker eToro. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello del social trading che permettono di ricevere consigli per orientare con successo le proprie operazioni. Per saperne di più sui servizi di eToro clicca qui per visitare il sito ufficiale.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Azioni UBI Banca: significato

Cosa significa UBI? Si tratta di un acronimo stante per Unione di Banche Italiane SpA, comunemente nota per la sua denominazione commerciale UBI Banca.

UBI Banca: chi è?

Cos’è UBI Banca? Si tratta di un gruppo bancario italiano, il quinto in Italia per numero di filiali. È stato costituito il 1 ° aprile 2007 dalla fusione delle Banche Popolari Unite ( trading come BPU Banca) e gruppi bancari Banca Lombarda e Piemontese. Le azioni della Banca sono quotate alla Borsa Italiana e sono incluse nell’indice FTSE MIB (l’indice blue chip).

Azioni UBI Banca: storia

Banche Popolari Unite, con il ruolo di BPU Banca, è stata costituita dalla fusione della Banca Popolare di Bergamo – Gruppo Credito Varesino con il Gruppo Banca Popolare Commercio e Industria, entrambi Banca Popolare (Banca Popolare Italiana), una sorta di banca cooperativa urbana in Italia, nel 2003.

Le loro controllate erano allora Banca Popolare di Ancona, Cassa di Risparmio di Fano (Carifano), Banca Popolare di Luino e di Varese e Banca Carime. Sebbene i due gruppi si siano fusi, Banca Popolare di Bergamo e Banca Popolare Commercio e Industria sono state riconfermate come controllate sotto forma di società per azioni. Nel 2005 è stata rivenduta agli azionisti di minoranza della Banca Popolare di Ancona.

Nel 2006 il consiglio di amministrazione di Banche Popolari Unite ha concordato un’altra fusione con un altro gruppo bancario italiano Banca Lombarda.

Il Gruppo UBI Banca è stato costituito il 1 ° aprile 2007 dalla fusione del Gruppo BPU Banca e del Gruppo Banca Lombarda. Il Gruppo opera principalmente nel mercato retail [citazione necessaria] ed è presente nella maggior parte delle regioni italiane, sebbene il suo focus sia principalmente sull’Italia settentrionale. La capogruppo ha sede a Bergamo.

Il 20 gennaio 2015 il Consiglio dei ministri ha emanato un decreto legge che impone alle banche popolari (italiane: Banca Popolari) un patrimonio di oltre 8 miliardi di euro da demutualizzare in una società per azioni. Nello stesso anno UBI Banca è stata demutualizzata. [

Il 27 giugno 2016 è stato annunciato il business plan per il 2019-20. Le controllate Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Regionale Europea, Banca Popolare di Ancona, Banca Carime e Banca di Valle Camonica sarebbero assorbite dalla controllante UBI Banca nel 2016-17.

Il 12 gennaio 2017 UBI Banca ha presentato un’offerta vincolante di 1 euro per acquistare Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti (le tre banche che sono state salvate il 22 novembre 2015 dal Fondo nazionale di risoluzione nazionale , un fondo che era obbligatorio fornito dal settore bancario ed era gestito dalla Banca d’Italia).

UBI Banca avrebbe anche ricapitalizzato per un massimo di 400 milioni di euro al fine di controbilanciare l’effetto della cattiva volontà (avviamento negativo).

Il 18 gennaio l’offerta fu accettata e firmò il contratto. Il 10 maggio la transazione è stata completata. Lo stesso giorno è stato anche annunciato un piano per unire le 3 banche in UBI Banca. A giugno 2017, circa 167 milioni di nuove azioni sono state offerte agli azionisti esistenti per 2,39 euro ciascuna (uno sconto rispetto al valore di mercato), al fine di aumentare i citati 400 milioni di euro per il completamento dell’acquisizione delle 3 banche.

Il 5 Ottobre 2020 le azioni UBI sono state eliminate dalla Borsa italiana in quanto assorbito come detto da Intesa Sanpaolo per cui faremo riferimento a quelle quotazioni.

Per approfondimenti: Come comprare azioni Intesa Sanpaolo.

Migliori piattaforme per investire in azioni UBI Banca

WebEconomia.it ha selezionato una serie di piattaforme regolamentate che permettono di fare trading sulle azioni UBI Banca con commissioni davvero basse, una di queste è eToro che permette anche di copiare dai migliori trader:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Copy trading, CFD azioni

*75% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD su azioni e indici Conto demo illimitato ISCRIVITI Corso trading gratis, CFD azioni Segnali gratis ISCRIVITI Bonus 25€ Conti Zero spread! ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Dove comprare azioni UBI Banca

Dove investire in azioni UBI Banca? Il modo migliore è di farlo tramite le piattaforme per il trading online, chiamate in gergo finanziario Broker. Piattaforme online che hanno fatto superare di fatto la figura di un operatore in carne ed ossa.

Il Broker offre vari servizi appannaggio dei clienti. Ecco i più importanti:

Conto demo

Assistenza clienti

App per il trading mobile

Grafici

Segnali di trading

Pluralità di asset sui quali investire

Formazione attraverso vari strumenti

Comprare azioni UBI Banca con eToro

eToro (clicca qui per il sito ufficiale) è un Broker nato nel 2009, anche esso con sede a Limassol. Vanta quasi undici milioni di trader iscritti.

eToro si distingue per servizi come il Social trading, dove gli utenti possono scambiarsi opinioni e suggerimenti tra loro, proprio come un Social network tra quelli più famosi.

Poi abbiamo il CopyTrader, il quale consente ai trader alle prime armi di poter copiare quelli più esperti chiamati non a caso Popular trader. Che traggono un profitto con commissioni per ogni trader che li segue.

Infine, vale la pena segnalare i Copyportfolios. I quali raccolgono asset di varia natura gestiti da algoritmi automatici supervisionati però sempre da tecnici “in carne ed ossa”.

Per aprire un account gratuito con eToro clicca qui.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Comprare Azioni UBI con ForexTB

Per investire sulle azioni Intesa si può utilizzare il Broker ForexTB (clicca qui per saperne di più). Una piattaforma nata nel 2009, che si è fatta strada nel mondo del trading online.

ForexTB offre molti servizi, di cui 2 in modo unico: i segnali di trading (che trovi qui) e gli eBooks interattivi.

Per quanto concerne i primi, essi si distinguono da quelli degli altri Broker in quanto elaborati da un colosso della materia: Trading central. Società che ha sede a Parigi, Hong Kong e New York e che è stata insignita per nove anni di seguito con i prestigiosi Technical Analyst Awards. Sul proprio sito poi offre altri servizi, come webinar e grafici, sempre altamente professionali.

Gli eBooks interattivi, invece, si distinguono dai tradizionali in quanto sono utilizzabili sul sito stesso. Quindi risultano più coinvolgenti ed in fondo divertenti.

Per aprire un account gratuito su ForexTB clicca qui.

77,80% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Fare trading CFD sul titolo UBI Banca con Plus500

Chiudiamo questa panoramica con Plus500 (clicca qui per visitare il sito), Broker nato nel 2006 e sponsor dell’Atletico Madrid dal 2015 e dell’Atalanta dal 2020.

Anche questo Broker, come i precedenti, è spread-only, con commissioni vantaggiose, una piattaforma user-friendly. Fino a 32 lingue, una discreta assistenza clienti e un Conto demo molto apprezzato.

Plus500 vanta due licenze: CySEC e FCA ed è possibile investire su Intesa Sanpaolo che ha acquisito UBI Banca tramite CFD su azioni e indice azionario Ftse MIB di cui fa parte.

Per aprire un account gratuito su Plus500 clicca qui.

76.4% dei conti al dettaglio CFD perde denaro. Prima di fare trading dovresti cercare di capire come funzionano i CFD ed i rischi di perdita di denaro che comportano.

Gruppo UBI Banca com’è composto

Il gruppo è composto dalle seguenti società:

una banca internet specializzata nella gestione di investimenti individuali e familiari, IWBank Private Investments

aziende che operano nel modo seguente:

Prestiti personali garantiti da cessione del quinto Prestitalia

gestione patrimoniale: UBI Pramerica

factoring: UBI Factor

leasing: UBI Leasing

una società di servizi: UBI Sistemi e Servizi (UBISS)

interessi di minoranza / joint venture

Lombarda Vita, una compagnia di assicurazioni

Aviva Vita, una compagnia di assicurazioni

UBI Banca: società

UBI Banca ha adottato un sistema di governance a due livelli con due consigli di amministrazione, un consiglio di sorveglianza e un consiglio di amministrazione (ai sensi degli articoli 2409 octies e seguenti del codice civile italiano).

L’articolo 120 della legge finanziaria consolidata stabilisce che le persone che detengono più del 3% del capitale sociale in un emittente di azioni che ha l’Italia come stato membro di origine devono notificarlo alla società e alla Consob.

Sulla base delle comunicazioni della Consob, il 7 febbraio 2017 i seguenti investitori possedevano partecipazioni superiori al 2%:

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (5,910%)

Fondazione Banca del Monte di Lombardia (5,208%)

Silchester International Investors (5,123%)

Le due fondazioni bancarie hanno guadagnato parte delle loro azioni a causa del 2017 assorbimento di Banca Popolare Commercio e Industria e Banca Regionale Europea in UBI Banca.

Alcuni azionisti hanno sottoscritto anche patti parasociali, rappresentando il 17.04% dei diritti di voto nel 2016. Al 14 marzo 2017, “Patto dei Mille” rappresentava il 3.001% delle azioni, mentre il sindacato rivale “Sindacato Azionisti UBI Banca SpA “ha rappresentato il 13,64% delle quote; Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e Cattolica Assicurazioni fanno parte di” Sindacato Azionisti UBI Banca SpA “.

Il sindacato era il principale azionista, seguito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e da Silchester International Investors.

Nonostante fosse una delle 5 maggiori banche italiane per totale attivo, a partire dal 2015 la rete bancaria di UBI Banca si è concentrata solo nelle regioni da cui provenivano le banche aderenti.

Comprare Azioni UBI Banca: quotazione in tempo reale

Qual è la quotazione in tempo reale di UBI Banca? Al momento il gruppo è stato acquisito da Intesa San Paolo, dunque vi mostriamo la quotazione del più grande gruppo bancario Italiano:

Nel 2018, il picco è stato toccato il 15 maggio con 4,40 euro, poi è crollato lentamente fino a 3,11 euro l’8 giugno 2018, per poi risalire leggermente. A settembre poi una nuova crescita, poi un nuovo crollo nel mese di ottobre. Giungendo poi a 2,60 euro il 26 ottobre 2018, da cui poi ha dato vita a leggere oscillazioni ma mantenendosi su questa quotazione.

Negli ultimi 5 anni, il periodo migliore è di 7,26 euro il 24 luglio 2015. per poi scendere a fine anno con un crollo fino a 3,13 euro. Per poi riprendersi tra alti e bassi, superando sporadicamente i 4 euro. Da ottobre 2018 non ha mai toccato i 3 euro.

Fino agli anni nostri in cui è stato comprato da Intesa San Paolo.

Conviene investire in Azioni UBI Banca?

Conviene investire in azioni UBI Banca? Vediamo in sintesi i vantaggi che ha questo gruppo:

Azioni UBI Banca vantaggi:

Il gruppo bancario UBI Banca gode di un interessante posizionamento a livello nazionale nel suo settore di attività.

UBI Banca è una banca che si rivolge più in particolare ai privati e che, per sviluppare al massimo le proprie attività, può contare su una assai vasta rete di succursali un po’ dappertutto in Italia. In totale si contano 1.900 agenzie e una presenza basata in tutte le regioni.

Sono le attività di retail bank quelle che generano attualmente il grosso del volume d’affari di questo gruppo con in totale oltre i tre quarti degli introiti globali.

Gode di una numerosissima clientela, di oltre 4 milioni di clienti al suo attivo.

Conta oltre 9.000 dipendenti di cui oltre 1.000 consulenti finanziari altamente qualificati.

Azioni UBI Banca svantaggi:

UBI Banca incontra qualche difficoltà nel penetrare il mercato europeo e quello internazionale. Si tratta quindi essenzialmente di un gruppo bancario regionale.

Negli ultimi anni i conti mostrano un forte aumento delle spese di gestione. E ciò può essere un forte handicap nei confronti della concorrenza del settore.

Le banche italiane, come quelle europee, risentono della forte crisi che sta colpendo il settore bancario. Di qui accorpamenti, licenziamenti del personale, tassi di interesse offerti ai clienti ridotti al lumicino.

Gli scandali vari ed eventuali che in questi anni hanno colpito il settore bancario italiano. Coinvolgendo anche banche storiche come Monte dei Paschi di Siena. Il che fa perdere la fiducia in molti trader su questo genere di investimento.

Dunque, conviene investire in azioni UBI Banca? Le prospettive future pare dicano di sì, sebbene noi consigliamo sempre prudenza. E di utilizzare questi titoli per diversificare il portafoglio.

UBI Banca dovrebbe raggiungere entro l’anno 2020 proventi operativi compresi tra 3,4 miliardi e 3,8 miliardi di euro. Inoltre, il gruppo prevede una notevole riduzione del costo del credito, grazie alla diminuzione dei flussi dei crediti deteriorati e una semplificazione e ottimizzazione delle risorse.

In programma ha inoltre una nuova strategia per i diversi segmenti di clientela. Sebbene per via prudenziale, alla luce dell’esigua crescita complessiva del PIL del nostro Paese.

Ancora, UBI Banca prevede forti investimenti nelle nuove tecnologie e nella formazione. Il gruppo, di concerto con un accordo con Confindustria, si impegna di fatto a istituire un plafond ricerca sviluppo e innovazione di 1 miliardo di euro. Da concedere alle imprese che vogliono investire nella digitalizzazione.

Come investire in azioni UBI Banca

Come investire in azioni UBI Banca? Il modo migliore è di farlo mediante i CFD. Acronimo di Contract for difference, strumenti finanziari che permettono di investire su un asset senza possederlo direttamente. E sia se il trend è in rialzo che in ribasso. Ovviamente azzeccando la previsione.

I cfd consentono di usufruire anche di una Leva finanziaria massima di 1:30, come da ultime disposizioni dell’ESMA. Entrate in vigore il primo agosto 2018. La leva finanziaria consente di moltiplicare il proprio profitto, al di là del proprio conto finanziario. Ma è una arma a doppio taglio, in quanto come moltiplica le vincite così moltiplica le perdite. Da qui anche le ragioni di una stretta da parte dell’ESMA.

Dopo l’acquisizione oggi è possibile fare trading CFD sul titolo di Intesa Sanpaolo.

Comprare Azioni UBI Banca: le domande frequenti

Cerchiamo ora di rispondere alle domande più frequenti (FAQ) sulle azioni UBI Banca:

Comprare azioni UBI Banca è ancora possibile? E’ possibile investire sul titolo Intesa Sanpaolo che ha acquisito il titolo UBI in quanto quest’ultimo non esiste più ed è stato “delistato” dall’indice della Borsa di Milano.

Qual è il Target price di UBI Banca? Dato che il titolo UBI non è più quotato bisogna parlare del target price delle azioni Intesa Sanpaolo che è fissato a 2,10 per azione nel prossimo anno.

Dove investire sul titolo UBI? Premesso che il metodo migliore è quello di sfruttare i contratti per differenza, è possibile investire sul titolo di Intesa Sanpaolo che ha acquisito UBI. E’ possibile utilizzare ad esempio broker come eToro o Capital.com che offrono due piattaforme molto facili da utilizzare.



Conclusioni

Abbiamo visto che comprare azioni UBI non è più possibile in quanto è stato comprato dal gruppo Intesa Sanpaolo. La banca dunque è passata di proprietà e ora bisogna fare riferimento a quel titolo.

E’ quindi ora possibile investire sulle azioni Intesa Sanpaolo con vari metodi tra cui quello dei contratti per differenza. Per iniziare nel migliore dei modi, sopratutto se si è all’inizio, è opportuno formarsi ed utilizzare il conto demo messo a disposizione dai vari broker.

Vi lasciamo con i link ufficiali che sono mediati dal server di WebEconomia in modo da garantire l’accesso sicuro: