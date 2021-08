Comprare azioni Tenaris: come investire, quotazione TEN e previsioni [2021]

Conviene comprare azioni Tenaris? Quali sono i migliori broker per investire sulle azioni Tenaris?

Stiamo parlando del maggior produttore e fornitore a livello mondiale di tubi e servizi per l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas.

È quotata su 4 borse: il NYSE, la borsa di New York; l’indice FTSE MIB della Borsa di Milano; la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la capitale Argentina); la Bolsa Méxicana de Valores di Città del Messico.

Investire in petrolio e gas è un must per molti trader, neofiti o professionisti. E lo si può fare sulle azioni delle società impegnate in questi settori o direttamente sulla materia prima o su fondi che ne replicano il valore.

Tenaris rientra nel primo caso e in questa guida completa sulle azioni Tenaris cercheremo di capirne di più.

Tenaris: dati societari

Quali sono i dati societari di Tenaris? Ecco i principali.

Settore di attività

Tenaris S.A. come detto è quotata con il codice TS sulle borse di NYSE, Buenos Aires, Messico. In Italia nella borsa di Milano è quotata col codice TEN. E’ dunque una delle migliori azioni italiane da comprare.

Produce e rifornisce tubi in acciaio ed eroga servizi destinati all’industria energetica mondiale. La sua attività prevede stabilimenti che producono tubi in acciaio, laboratori di ricerca, centri di finitura e di servizio. La presenza geografica è in Nord e Sud America, Europa, Asia e Africa.

Questi i settori destinatari dei suoi beni e servizi:

Collegamenti Premium

Rig Direct

Tubi Lineari Offshore

Tubi Lineari Onshore

Lavorzione degli Idrocarburi

Generazione d’Energia

Sucker Rods

Tubi a Spirale

Industriale, Meccanico ed Automobilistico

Dati di contatto

Indirizzo: Luxembourg, 2227

Telefono: +352-2-6478978

Fax: 2-6478979

Sito web: www.tenaris.com

Management

Roberto Bonatti, età 71, dal 2003 Director

German Cura, età 59, dal 2006 Vice Chairman of the Board

Guillermo Francisco Vogel Hinojosa, età 70, dal 2003 Vice Chairman of the Board

Carlos Alberto Condorelli, età 69, dal 2002 Director

Paolo Rocca, età 68, dal 2002 Chairman & CEO

Yves Speeckaert, età 60, dal 2017 Independent Director

Roberto Luis Monti, età 81, dal 2005 Independent Director

Jaime Jose Serra Puche, età 70, dal 2003 Independent Director

Simon Ayat, età 66, dal 2020 Independent Director

Gianfelice Mario Rocca, età 73, dal 2003 Director

Monica Tiuba, età 42 dal 2018 Independent Director

Azioni Tenaris: Riepilogo

Tenaris: dividendi e modello di business

Tenaris dividendi e dati bilancio

La Pandemia ha pesato fortemente sulle attività di Tenaris. Nel solo quarto trimestre del 2020 i ricavi sono crollati del 35%, passando da 1,74 miliardi a 1,13 miliardi di dollari. Sebbene rispetto al Q3 sia salito del 12%, grazie alla ripresa delle attività di perforazione in Usa e Canada.

In peggioramento anche l’utile netto, che è sceso da 151,77 milioni a 106,56 milioni di dollari.

A fine 2020 la posizione finanziaria netta era positiva per 1,1 miliardi di

dollari, rispetto ai 979,54 milioni di inizio anno. Malgrado un esborso di un miliardo di dollari per l’acquisizione di IPSCO ad inizio anno.

Per tutto il 2020, le attività operative di Tenaris hanno generato un flusso di cassa di 1,52 miliardi di dollari, mentre gli investimenti totali (capex) sono stati pari a 193,32 milioni.

Riguardo i dividendi 2021, i vertici della società hanno approvato la proposta di distribuire un dividendo 2021 (relativo all’esercizio 2020) di 0,21 dollari per azione, per un ammontare complessivo di 248 milioni di dollari.

La cedola comprende l’acconto di 0,07 dollari pagati a novembre 2020.

Il saldo del dividendo, pari a 0,14 dollari, sarà staccato il 24 maggio 2021 e messa in pagamento il 26 maggio.

Tenaris modello business

Tenaris è una holding che produce acciaio con stabilimenti in Messico, Argentina, Colombia, Stati Uniti e Guatemala. Più precisamente, rifornisce barre d’acciaio arrotondato e prodotti in acciaio piatto destinati alla produzione di tubature.

Tenaris opera mediante il segmento commerciale Tubi, che include la produzione e la vendita di prodotti tubolari in acciaio saldati e senza saldatura. Oltre a servizi destinati in particolar modo per l’industria petrolifera e del gas. Soprattutto tubi per l’estrazione di prodotti petroliferi utilizzati nelle operazioni di perforazione e per altre applicazioni industriali come trasformazione dell’acciaio in prodotti tubolari.

Le aree geografiche di maggiore presenza sono Nord America, Sud America, Europa, Medio Oriente, Africa ed Asia Pacifico.

Abbiamo già visto quali sono i settori destinatari dei suoi prodotti.

Comprare azioni Tenaris: ecco come iniziare

Conviene investire su Tenaris?

Il 2020, soprattutto il Q2 e il Q3, sono stati molto difficili per Tenaris. Data la pandemia Covid-19 che ha pesantemente colpito il settore petrolifero.

Tuttavia, una ripresa si è già vista a fine anno e il management del colosso dell’acciaio prevede una ripresa dell’attività di perforazione nel Nord e Sud America nel corso del 2021. Sulla base di un incremento del consumo di petrolio previsto.

Dovrebbe quindi esserci una graduale ripresa dei ricavi nel corso dell’anno, sebbene sul margine operativo lordo nel Q1 abbia impattato negativamente per 20 milioni di dollari da costi straordinari. Nonché da un previsto calo della produzione in USA e Messico.

Nel corso del Q2, l’Editda dovrebbe tornare a crescere, portando la marginalità nell’ordine del 20%, dato che l’aumento dei prezzi dovrebbe compensare l’incremento dei costi delle materie prime.

In realtà, Tenaris già proveniva da un periodo non facile. La crisi del settore della produzione di petrolio e gas ha fatto passare il fatturato di $10.1 miliardi e 27.816 dipendenti nel 2014 a un fatturato di $4.3 miliardi e 19.399 dipendenti nel 2016.

Dopo una ripresa, il titolo è di nuovo sceso gradualmente fino al tracollo dovuto al Covid-19, scendendo su livelli che non toccava dal 2004.

Nella prima metà del 2021 le azioni Tenaris hanno ripreso il valore pre-pandemico, ma l’incertezza regna sovrana.

Dunque, il consiglio è quello di operare sulle azioni Tenaris a breve termine seguendo le oscillazioni dei prezzi.

Quotazione azioni Tenaris

Qui di seguito il grafico con l’andamento in tempo reale delle azioni Tenaris:

Competitors di Tenaris

Per investire su un titolo quotato in borsa, occorre anche analizzare i suoi diretti concorrenti, per capire a che punto è rispetto ad essi.

Vediamo di seguito i principali competitors mondiali di Tenaris.

Forum Energy Technologies

Si tratta di una società globale di prodotti petroliferi. Opera attraverso tre segmenti: Perforazione e Downhole, Completamenti e Produzione.

Il segmento Drilling and Downhole offre tecnologie di perforazione, inclusi beni strumentali e una linea di prodotti consumati nel processo di perforazione; tecnologie di fondo pozzo, compresi strumenti di cementazione e rivestimento, prodotti di protezione per apparecchiature di sollevamento artificiale e cavi; e tecnologie sottomarine, inclusi veicoli robotici e altri beni strumentali, componenti e attrezzature speciali, ecc.

Il segmento Completions fornisce tecnologie di stimolazione e intervento, tra cui pompe di fratturazione idraulica, materiali di consumo per pompe, sistemi di raffreddamento, flusso di ferro, cavi e apparecchiature per il controllo della pressione come relativi servizi di ricertificazione e ristrutturazione.

Il segmento Produzione fornisce attrezzature di produzione, compresa la produzione di pozzi e attrezzature di processo, e una gamma di valvole industriali e di processo.

Forum Energy Technologies serve i settori di perforazione, pozzo, sottomarino, completamenti e produzione dell’industria petrolifera e del gas naturale.

Vallourec

Si tratta di un’azienda che fornisce soluzioni tubolari. Progetta e sviluppa tubi e connessioni senza saldatura per operazioni di perforazione, tubazioni di linea e apparecchiature per condizioni operative estreme (alta pressione o temperatura, pozzi deviati, offshore profondo, ambienti corrosivi) e una gamma di tubi per installazioni petrolchimiche e applicazioni di ingegneria meccanica.

La società serve i mercati dell’energia, come petrolio e gas, produzione di energia, nonché il settore industriale, tra cui meccanico, automobilistico, edile, ecc.

TimkenSteel

Società che produce prodotti in acciaio legato, al carbonio e microlegato. Offre barre, tubi meccanici, componenti in acciaio di precisione e billette, oltre a servizi di lavorazione e trattamento termico.

La società serve i mercati del petrolio e del gas, automobilistico, delle attrezzature industriali, minerario, edile, ferroviario, aerospaziale e della difesa, degli autocarri pesanti, dell’agricoltura e della produzione di energia.

Commercial Metals Company (CMC)

Trattasi di un’azienda che produce, ricicla e commercializza prodotti in acciaio e metallo, materiali correlati e servizi attraverso una rete di strutture. Lavora rottami metallici da utilizzare come materia prima, oltre a produrre tondini d’acciaio, angolari, piatti, tondi, canali, sezioni di pali di recinzione e altre forme. L’azienda piega, salda, taglia e fabbrica acciaio, principalmente tondo per cemento armato, e produce pali di recinzione in acciaio.

Inoltre, CMC vende e noleggia prodotti e attrezzature per l’edilizia a installatori di calcestruzzo e ad altre aziende del settore edile.

Comprare azioni Tenaris: le domande frequenti

Chi è Tenaris? Tenaris nasce nel 2002, quando il gruppo Techint decise di raggruppare tutte le sue attività nella produzione di tubi in acciaio in un’unica società. Tra cui troviamo anche la società italiana Dalmine.



La società opera praticamente in tutti i continenti ed è quotata su 4 borse: Italia, Stati Uniti, Messico e Argentina. Conviene comprare azioni Tenaris? La società ha risentito pesantemente della Pandemia, con un evidente crollo in borsa, già provenendo comunque da un lento calo partito nel 2018.



Nella prima metà del 2021, le azioni Tenaris sono ritornate sui livelli pre-pandemici ma il futuro è ancora incerto, tanto che gli esperti consigliano di investire sul breve periodo.

Conclusioni

Tenaris è un colosso mondiale nel rifornimento di tubi in acciaio destinati a oleodotti e gasdotti. Nonché servizi annessi.

La società opera in tutti i continenti della Terra ed è quotata in 4 paesi.

La pandemia Covid-19 ha colpito pesantemente le sue attività ma è stata anche capace di riprendersi subito.

Il futuro è ancora incerto e si consiglia cautela. Nonché di investire tramite broker regolamentati con conto demo.

