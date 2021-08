Comprare azioni Robinhood (HOOD): analisi, come investire e previsioni [2021]

Come comprare le azioni Robinhood? Conviene investire sulle azioni Robinhood?

Robinhood è una startup innovativa oltre ad essere una piattaforma per il trading online. Anche se, in un certo senso, è stato un mezzo per frenare la speculazione ribassista che stavano subendo vari titoli azionari. Adoperato dagli utenti di un sub-reddit del famoso Forum Reddit.com.

Offre una app di trading molto semplice da usare e strizza l’occhio ai trader giovani.

In questo articolo offriamo una guida completa sulla piattaforma Robinhood, come funziona, se conviene usarla, le migliori alternative.

Una situazione di cui approfittare per investire sul titolo. Attualmente la soluzione migliore è quella di utilizzare il broker eToro. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello del social trading che permettono di ricevere consigli per orientare con successo le proprie operazioni.

Per saperne di più sui servizi di eToro clicca qui per visitare il sito ufficiale .

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Robinhood breve storia

Robinhood è un broker di borsa americano basato su app che offre trading senza commissioni.

È stata fondata a Palo Alto, in California, nel 2014 da due ex compagni di stanza di Stanford, Baiju Bhatt e Vlad Tenev.

Le varie commissioni associate alla negoziazione di azioni spesso dissuadono i giovani dall’entrare nel mercato, ma eliminando le commissioni e semplificando il processo, Robinhood spera di aprire il trading a un nuovo gruppo demografico.

Lo strumento è l’intermediazione con la più rapida crescita nella storia ed è stata la prima app finanziaria a vincere un Apple Design Award.



Nel 2016, Robinhood ha lanciato un modello di abbonamento, Robinhood Gold. Per $ 10 al mese, gli utenti ottengono depositi istantanei (nessun periodo di attesa di tre giorni) e possono fare trading appena prima dell’apertura del mercato e subito dopo la sua chiusura.

Questo privilegio è progettato per attirare i trader più esperti da altri broker. La società si è anche espansa in Cina, attraverso una partnership con Baidu, consentendo ai cittadini cinesi di acquistare e vendere azioni statunitensi tramite l’integrazione di un’app.

La società non ha uffici aperti al pubblico ed opera interamente online. La principale fonte di entrate dell’azienda deriva dagli interessi maturati sui saldi di cassa dei clienti e sui margini dei prestiti.

A partire dal 28 gennaio 2021 diverse azioni collettive sono state intentate contro la società, a seguito della decisione unilaterale di sospendere la negoziazione di titoli GameStop.

Non sono mancate anche diverse reazioni di personalità pubbliche e di politici, come quelle della democratica Alexandria Ocasio-Cortez, che ha definitivo “inaccettabile” l’iniziativa.

Rashida Tlaib, anch’essa democratica, ha parlato di “manipolazione del mercato” per “proteggere gli hedge funds”.

Anche Elon Musk, colosso di Tesla, si è schierato contro Robinhood e ha criticato la possibilità di vendere azioni allo scoperto.

Azioni Robinhood: Riepilogo

❓Dati societari Robinhood è un broker di borsa americano basato su app che offre trading senza commissioni. 💻Settore Technology / Borse 🏢 Sede California 📊 Quotazione NYSE sull’indice NASDAQ. 👍 Ticker HOOD 🥇Migliore piattaforma con conto demo eToro / OBRinvest 🥇Miglior broker per azioni Plus500

Broker per investire in azioni Robinhood

Se siete interessati agli investimenti in azioni potete utilizzare le seguenti piattaforme per negoziare azioni:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Copy trading, CFD azioni

*67% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD su azioni e indici Conto demo illimitato ISCRIVITI Corso trading gratis, CFD azioni Segnali gratis ISCRIVITI CFD su azioni, demo gratis Servizi di intelligenza artificiale ISCRIVITI Bonus 25€ Conti Zero spread! ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

si tratta di piattaforme registrate in Consob e dunque sono tra le più sicure da utilizzare.

Come comprare azioni Robinhood con i CFD

Conviene comprare le azioni Robinhood tramite i contract for difference, così potrai speculare sia quando il titolo sale, sia quanto il titolo scende. Potrai anche moltiplicare i tuoi profitti con la leva finanziaria e beneficiare di commissioni basse se scegli il broker giusto.

Ma quale broker scegliere per investire sulle azioni Robinhood tramite CFD? Vediamolo nel prossimo paragrafo.

Dove comprare le azioni Robinhood?

eToro

Il broker eToro è spread-only, vuol dire che paghi solo lo spread sui trades. E anche le commissioni sono contenute.

Potrai usufruire di diversi servizi, come il copy trading per copiare il trading dei migliori broker chiamati Popular Investors. I quali ci guadagnano a loro volta su ogni trader che li copia.

Ed ancora, puoi interagire con gli altri trader a mo’ di Social col Social trading, recandoti nella sezione Feed.

Se vuoi investire su un solo asset che riesca già a diversificare agevolmente il tuo portafoglio, puoi puntare ai CopyPortfolios.

Infine, se ti interessano anche le criptovalute, eToro funge da Exchange col servizio eToroX.

Ricordiamo che eToro richiede solo 50 euro di deposito minimo ed ha tre licenze per operare: CySEC, FCA e ASIC.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

OBRinvest

Il broker OBRinvest è molto interessante perché oltre ad avere 2 licenze per operare (CySEC e FCA), ed essere un broker spread-only, offre molti servizi gratuiti appannaggio di chi sceglie di iscriversi alla piattaforma.

Per esempio, puoi scaricare il manuale di trading diviso in più ebook. O puoi seguire i webinar di cui puoi essere informato tramite il calendario.

Ed ancora, OBRinvest offre i segnali di trading gratuiti di Trading central, un’autentica autorità del settore.

Potrai anche farti aiutare dall’intelligenza artificiale col servizio Buzz.

78,15% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Capital.com

Il broker Capital.com ha doppia licenza – CySEC e FCA – e conta su piattaforme all’avanguardia già integrate con intelligenza artificiale. Non a caso, spesso riceve premi per i servizi che offre.

Capital.com consente di approfondire i grafici grazie ad oltre 70 tra indicatori ed oscillatori di trading.

Il broker offre anche notizie costantemente aggiornate per l’analisi fondamentale. E tanti post che spiegano diverse sfaccettature sul trading online.

Molto interessante è poi l’app Investmate dedicata esclusivamente alla formazione pratica.

67.7% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Plus500

Il broker Plus500 ha anche esso la licenza CySEC e FCA e offre assistenza clienti tramite una Live chat.

Tra i servizi più interessanti, ricordiamo il conto demo che si auto-ricarica quando si sta esaurendo e un sistema di alert-mail che avvisa quando il prezzo degli asset stanno muovendo al ribasso o al rialzo.

Potrai agevolmente diversificare il tuo portafoglio con oltre 2.500 asset diversi e usufruire di piattaforme estremamente user-friendly.

Il deposito minimo è di 100 euro e anche qui siamo in presenza di un broker spread-only.

72% dei conti al dettaglio CFD perde denaro. Prima di fare trading dovresti cercare di capire come funzionano i CFD ed i rischi di perdita di denaro che comportano.

Modello di business di Robinhood

Robinhood Markets Inc. è una società di tecnologia finanziaria (fintech) che offre trading senza commissioni.

Fornisce una piattaforma di servizi finanziari basata su Web e dispositivi mobili che consente agli utenti di investire e negoziare azioni, quotate in borsa fondi (ETF), opzioni e ricevute di deposito americane (ADR).

Consente inoltre agli utenti di investire in determinate criptovalute in base alla loro posizione geografica.

La società guadagna tramite il pagamento del flusso degli ordini, quote associative premium, prestiti azionari, interessi sul denaro non investito, commissioni interbancarie relative alla sua carta di debito e altre entrate minori flussi.

Robinhood opera e riporta i suoi risultati finanziari come un unico segmento di attività. Tuttavia, fornisce una ripartizione delle entrate nelle seguenti categorie: entrate basate sulle transazioni; proventi netti da interessi; e altri ricavi.

Ecco le principali fonti di ricavi di Robinhood:

Ricavi basati sulle transazioni

Robinhood genera entrate basate sulle transazioni indirizzando gli ordini dei suoi utenti per opzioni, azioni e criptovalute ai market maker, un processo noto come pagamento per flusso di ordini (PFOF).

Le società di brokeraggio che utilizzano PFOF ricevono un piccolo pagamento come compenso per la direzione ordini a un determinato market maker. Il pagamento è di solito solo frazioni di centesimo per azione, ma può essere una fonte significativa di entrate per le aziende che si occupano di un gran numero di ordini. Il PFOF è uno dei motivi principali per cui Robinhood è in grado di offrire un trading a zero commissioni.

Le entrate basate sulle transazioni di Robinhood sono aumentate del 339,6% a $ 420,4 milioni nel primo trimestre dell’esercizio 2021, rappresentando oltre l’80% delle entrate a livello aziendale.

Ricavi netti da interessi

Robinhood genera ricavi da interessi netti (interessi attivi meno interessi passivi) sulle operazioni di prestito titoli. Vengono anche guadagnati interessi sui prestiti a margine agli utenti e vengono sostenuti gli interessi passivi in relazione alle linee di credito rotative della società.

Altri ricavi

Le altre fonti di reddito di Robinhood consistono principalmente nelle quote associative per Robinhood Gold. Robinhood Gold è un servizio di abbonamento a pagamento che offre agli utenti funzionalità premium, tra cui accesso istantaneo avanzato ai depositi, ricerca professionale, dati di mercato Nasdaq Level II e accesso agli investimenti a margine per gli utenti approvati.

Altre entrate includono anche sconti proxy e commissioni utente varie. I ricavi da queste fonti sono aumentati del 396,5% a 39,2 milioni di dollari nel primo trimestre dell’esercizio 2021, pari a quasi l’8% dei ricavi a livello aziendale.

IPO Robinhood

Dopo aver annunciato un deposito IPO riservato il 23 marzo 2021, Robinhood ha presentato una registrazione S-1 alla SEC il 1 luglio 2021. Il 19 luglio 2021 ha modificato il suo S-1 per annunciare che avrebbe venduto 52,4 milioni di azioni con i suoi fondatori e CFO vendendo altri 2,6 milioni per un totale di 55 milioni.

Robinhood è diventata pubblica a $ 38 per azione, dandogli una valutazione di $ 32 miliardi. Le azioni sono elencate sotto il ticker “HOOD” sul Nasdaq. Robinhood prevede che l’IPO raccolga circa $ 2 miliardi, forse fino a $ 2,3 miliardi se viene esercitata l’opzione greenshoe.

Il titolo ruota intorno ai 49 dollari fin dal suo lancio e ancora al momento della scrittura.

Conviene investire su Robinhood?

La società ha presentato un modulo S-1 alla SEC in previsione della sua IPO.

La SEC a giugno ha dichiarato che stava conducendo un ampio esame della struttura del mercato, compreso il pagamento per il flusso degli ordini. Robinhood ha affermato nel suo S-1 che un divieto della SEC di questa pratica rappresenterebbe un “rischio” per il suo modello di business.



Nel suo modulo S-1 recentemente presentato, Robinhood ha fornito risultati finanziari per il primo trimestre del suo anno fiscale 2021 (FY), il periodo di tre mesi terminato il 31 marzo 2021. La perdita netta della società è aumentata a $ 1,4 miliardi da $ 52,5 milioni nell’anno- fa trimestre.

Tuttavia, le entrate del trimestre sono più che quadruplicate a 522,2 milioni di dollari. La perdita netta è stata determinata principalmente da un onere una tantum di $ 1,5 miliardi, non in contanti, relativo a una variazione mark-to-market del valore equo delle obbligazioni convertibili e della responsabilità dei warrant.



I conti finanziati cumulativi netti di Robinhood, una metrica chiave che misura il numero di conti in cui gli utenti hanno effettuato un deposito iniziale o un trasferimento di denaro durante un periodo specificato, sono aumentati del 150,0% anno su anno (YY) a 18 milioni nel primo trimestre dell’anno fiscale 2021,7



La società ha anche fornito i risultati per l’esercizio 2020, conclusosi il 31 dicembre 2020. Robinhood ha registrato un utile netto di $ 7,4 milioni, un’inversione di tendenza significativa rispetto alla perdita netta di $ 106,6 milioni registrata nell’anno precedente. Le entrate annuali sono aumentate del 245,5% rispetto all’anno precedente a $ 958,8 milioni.

Robinhood affronta una concorrenza significativa da altri broker discount, società fintech nuove e consolidate, banche, scambi di criptovalute, società di gestione patrimoniale e piattaforme tecnologiche.

Diciamo che tra i principali concorrenti troviamo:

Grafico Robinhood in tempo reale

Vediamo il grafico delle quotazioni in tempo reale delle azioni Robinhood:

Previsioni e target Price Robinhood

E’ ancora presto per fare previsioni sulle azioni Robinhood dati i tempi troppo recenti della sua quotazione.

Il titolo ha toccato i 55 dollari il 6 agosto, partendo da 38 dollari il 30 luglio giorno della sua IPO.

Tuttavia, è gradualmente sceso fino a 42 dollari nel corso del mese per poi risalire verso i 50 dollari a fine agosto.

Dunque, da questo primo mese di contrattazione già intravediamo una certa oscillazione sensibile, in un range tra i 38 e i 55 dollari.

Volendo formulare in via prudenziale un target price, le azioni Robinhood dovrebbero mantenere un supporto intorno ai 40 dollari e una resistenza intorno ai 60 dollari per la fine del 2021. Tutto dipende comunque dalle future notizie che riguarderanno la piattaforma.

Azioni Robinhood: le domande frequenti

Cos’è Robinhood? Si tratta di un broker di trading americano che non prevede commissioni e ha molto semplificato il suo funzionamento attirando molti trader neofiti.



E’ diventata famosa per essere stata utilizzata ad inizio 2021 da diversi trader di Reddit per frenare la speculazione shortista a danno di alcuni titoli. Come Gamestop o BlackBerry. Conviene investire sulle azioni Robinhood? Il titolo è stato lanciato in borsa a fine luglio 2021, quindi ha una storia ancora troppo recente. Meglio quindi operare sul breve, almeno fino a quando una tendenza sarà più evidente. Quali sono le migliori alternative a Robinhood? Puoi provare broker come eToro o OBRinvest che offrono servizi innovativi.

Conclusioni

Robinhood è stata fondata a Palo Alto, in California, nel 2014 da due ex compagni di stanza di Stanford, Baiju Bhatt e Vlad Tenev.

Fornisce una piattaforma di servizi finanziari basata su Web e dispositivi mobili che consente agli utenti di investire e negoziare azioni, quotate in borsa fondi (ETF), opzioni e ricevute di deposito americane (ADR).

Consente inoltre agli utenti di investire in determinate criptovalute in base alla loro posizione geografica.

La società guadagna tramite il pagamento del flusso degli ordini, quote associative premium, prestiti azionari, interessi sul denaro non investito, commissioni interbancarie relative alla sua carta di debito e altre entrate minori flussi.

Da fine luglio 2021 è stata quotata in Borsa e nel primo mese di contrattazioni ha toccato i 55 dollari per azione, per poi ritracciare e tornare a salire a fine mese.

Puoi provare a speculare sulle azioni Robinhood con broker regolati che offrono conti demo.

Per iniziare è fondamentale partire a fare pratica con le demo. Vi lasciamo con i link ufficiali che sono mediati dal server di WebEconomia in modo da garantire l’accesso sicuro:

Sono le migliori piattaforme con conti demo illimitati e sopratutto gratuiti per sempre.