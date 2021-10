Comprare azioni Palantir Tecnologies (PLTR): analisi, come investire e previsioni [2021]

Conviene comprare le azioni Palantir Tecnologies (PLTR)? Dove farlo?

Si tratta di una società di software americana specializzata nell’analisi dei big data. Ha sede a Denver, in Colorado, ed è stata fondata da Peter Thiel, Nathan Gettings, Joe Lonsdale, Stephen Cohen e Alex Karp nel 2003.

Scopriamo anche su quali broker conviene comprare azioni Palantir Tecnologies (PLTR) e quali sono i suoi principali competitors.

Palantir Tecnologies: chi è

Agli appassionati di film fantasy farà piacere sapere che il nome di questa azienda trova le sue origini nel film Il Signore degli Anelli, dove i magici palantíri sapevano leggere le pietre.

Descritte come sfere di cristallo indistruttibili utilizzate per la comunicazione e per vedere eventi in altre parti del mondo.

Sono tre i progetti principali per cui Palantir Tecnologies lavora:

Palantir Gotham : adoperato dagli analisti dell’antiterrorismo negli uffici della United States Intelligence Community (USIC) e del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Prima veniva anche utilizzata dalla Recovery Accountability and Transparency Board, un’ex agenzia federale degli Stati Uniti, esistente dal 2009 al 2015. Nonché dagli analisti informatici di Information Warfare Monitor, impresa pubblica-privata canadese attiva dal 2003 al 2012

: adoperato dagli analisti dell’antiterrorismo negli uffici della United States Intelligence Community (USIC) e del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Prima veniva anche utilizzata dalla Recovery Accountability and Transparency Board, un’ex agenzia federale degli Stati Uniti, esistente dal 2009 al 2015. Nonché dagli analisti informatici di Information Warfare Monitor, impresa pubblica-privata canadese attiva dal 2003 al 2012 Palantir Metropolis : utilizzato da hedge fund, banche e società di servizi finanziari

: utilizzato da hedge fund, banche e società di servizi finanziari Palantir Foundry: utilizzata da clienti aziendali come Morgan Stanley, Merck KGaA, Airbus e Fiat Chrysler Automobiles NV

La sua collaborazione con il sistema di sicurezza americano non sorprenda. Infatti, nasce con lo scopo di collaborare con le agenzie federali dell’USIC.

Comprare azioni Palantir Tecnologies: riepilogo

Broker per investire in azioni Palantir

si tratta di piattaforme registrate in Consob e dunque sono tra le più sicure da utilizzare.

Dati societari Palantir Tecnologies

Ecco i principali dati societari di Palantir Tecnologies.

Settore

Società attiva nella gestione dei big data, che collabora anche con enti di sicurezza del governo americano, nonché grandi realtà aziendali di diversi settori.

Dati di contatto

Indirizzo: Denver, CO 80202, United States

Telefono: +1-720-3583679

Fax: 302-6555049

Sito web: https://www.palantir.com/

Management

Lauren Elaina-Friedman Stat, dal 2021, ruolo: Independent Director

Alexandra W. Schiff, 39 anni, dal 2020, ruolo: Independent Director

Bryan Cunningham, ruolo: Senior Counsel and Member of Advisory Board

Stephen Andrew Cohen, 37 anni, dal 2005, ruolo: Co-Founder, President, Secretary & Director

Peter Andreas Thiel, 54 anni, dal 2003 , ruolo: Co-Founder & Chairman

Alexander C. Karp, 54 anni, dal 2003, ruolo: Co-Founder, CEO & Director

Alexander D. Moore, 37 anni, dal 2020, ruolo: Independent Director

Spencer M. Rascoff, 45 anni, dal 2020 , ruolo: Independent Director

Bilancio e utili

Fatturato: 1,09 miliardi di $ (2020)

Utile netto: -1,17 miliardi di $ (2020)

Dipendenti: 2439 (2020)

Azioni Palantir Tecnologies (PLTR): quotazione in tempo reale

Vediamo il grafico in tempo reale della quotazione delle azioni Palantir Tecnologies (PLTR)

Competitors di Palantir Tecnologies

Vediamo quali sono i principali concorrenti di Palantir Tecnologies.

Tyler Technologies

Tyler Technologies è un’azienda che fornisce soluzioni e servizi integrati di gestione delle informazioni per il settore pubblico, con un focus sui governi locali. I suoi servizi includono l’installazione di software e hardware, la conversione dei dati, la formazione e le modifiche del prodotto.

Inoltre, la società è un fornitore di servizi di valutazione immobiliare in outsourcing per le giurisdizioni fiscali.

Verint Systems

Verint Systems è un’azienda che fornisce soluzioni per l’ottimizzazione della forza lavoro aziendale e l’intelligence sulla sicurezza. Opera in due segmenti: Customer Engagement e Cyber Intelligence. Il segmento Customer Engagement fornisce soluzioni cloud, analitiche e di automazione per il coinvolgimento dei clienti, inclusi coinvolgimento della forza lavoro, self-service, gestione dell’esperienza e registrazione aziendale per frode e conformità.

Il segmento Cyber Intelligence offre software di data mining che consente alle organizzazioni di identificare, neutralizzare e prevenire il terrorismo, la criminalità e le minacce informatiche.

Tableau Software

Tableau Software è una società che sviluppa software di analisi e business intelligence. Questi i servizi offerti

Tableau Desktop, un prodotto self-service per chiunque abbia dati

Tableau Server, una piattaforma di business intelligence per le organizzazioni

Tableau Online, una versione software-as-a-service in hosting di Tableau Server

Tableau Public, una piattaforma basata su cloud per l’analisi e la condivisione di dati pubblici

Vizable, un’applicazione utilizzata per analizzare i dati su un tablet

ecc.

L’azienda serve una vasta gamma di settori, tra cui comunicazione, media, tecnologia, energia, assistenza sanitaria, viaggi, trasporti, vendita al dettaglio, ecc.

Splunk

Splunk è un’azienda che sviluppa una piattaforma di dati macchina che comprende funzionalità di indicizzazione, ricerca, reporting, analisi, avviso, monitoraggio e gestione dei dati. La piattaforma consente agli utenti di prevedere e prevenire i problemi, semplificare lo stack di sicurezza, ridurre al minimo i tempi di inattività, nonché esplorare e visualizzare i processi aziendali.

L’azienda serve i settori aerospaziale, della difesa, delle comunicazioni, dell’energia e dei servizi pubblici, dei servizi finanziari, della sanità, dell’istruzione superiore, della produzione, della vendita al dettaglio, dei servizi online e di altri settori.

Mu Sigma

Mu Sigma è un’azienda che offre servizi di analisi dei dati e sviluppa strumenti e software di supporto alle decisioni. Funziona con le organizzazioni per risolvere problemi aziendali nel marketing, nel rischio, nella catena di approvvigionamento, ecc. L’azienda fornisce anche software di analisi dei big data, software di analisi statistica, visualizzazione di big data e strumenti di reporting.

Cognizant Technology Solutions

Cognizant Technology Solutions è un’azienda che fornisce servizi di tecnologia dell’informazione, consulenza e outsourcing dei processi aziendali. Opera attraverso quattro segmenti:

Servizi finanziari; Assistenza sanitaria

prodotti e risorse

Comunicazioni, Media e Tecnologia

Cognizant offre servizi e soluzioni digitali, consulenza, sviluppo di applicazioni, integrazione di sistemi, test delle applicazioni, manutenzione delle applicazioni, servizi di infrastruttura e servizi di processi aziendali.

L’azienda sviluppa, concede in licenza, implementa e supporta anche prodotti e piattaforme software proprietari e di terze parti.

MathWorks, Inc.

MathWorks, Inc. è un’azienda multinazionale privata specializzata nella produzione di software per calcoli matematici. I prodotti principali sono MATLAB e Simulink.

Oltre all’utilizzo governativo e industriale, i software prodotti dall’azienda sono usati anche nella didattica e nella ricerca in molte università in tutto il mondo.

A partire dall’aprile 2010, l’azienda impiega circa 2.200 persone con il 70% situate nella sede centrale a Natick nello stato del Massachusetts USA.

Alteryx

Alteryx promuove risultati di business trasformativi attraverso analisi unificate, data science e automazione dei processi.

Previsioni e target Price Palantir Tecnologies

Vediamo quali sono le previsioni sul prezzo di Palantir Tecnologies e il target price.

Il 2020 è stato un anno importante per la multinazionale. Ha iniziato a collaborare con il SSN per supportare gli sforzi di COVID-19 attraverso la fornitura di software da Palantir Foundry. Da aprile 2020 anche altri paesi hanno adottato la sua piattaforma per monitorare e contenere il contagio

Sempre per facilitare la lotta al Covid-19, Palantir ha anche sviluppato Tiberius, un software per l’assegnazione dei vaccini utilizzato negli Stati Uniti

A fine 2020, ha chiuso un importante contratto da 44,4 milioni di dollari con la Food and Drug Administration statunitense. Il che ha portato ad un rialzo in borsa del 21%.

Dal 2013 viene annoverata tra le società con la capitalizzazione di mercato maggiore. Nel 2018, Morgan Stanley l’ha valutata 6 miliardi di dollari.

La società è sempre stata restia ad una IPO, sebbene le prime voci di una quotazione pubblica sono arrivate a partire da ottobre 2018 per mezzo del Wall Street Journal. IPO che è stata valutata l’anno seguente sui 41 miliardi di dollari.

La quotazione in Borsa alla fine è arrivata il 30 settembre 2020, con ticker “PLTR”.

Dunque, la storia in borsa della società è troppo recente per poter fare un’analisi di lungo periodo.

Tuttavia, stiamo comunque parlando di una società dalle solide basi finanziarie e che può contare su collaborazioni importanti con il governo americano. Nonchè importanti multinazionali.

Il titolo ha iniziato molto bene l’anno, toccando quota 35 dollari per azione a fine 2021. Le azioni Palantir sono lentamente calate fino a scendere sotto i 20 dollari il 7 maggio 2021.

Ha fatto seguito una incerta ripresa nel corso dell’estate, culminata con una quotazione di 28 dollari verso fine settembre. Ma il titolo sembra di nuovo allontanarsi da resistenza 30 dollari e minacciare il supporto dei 20 dollari.

Dunque, da ciò si evince che sulle azioni Palantir Tecnologies regna una evidente incertezza, sfruttabile comunque con il trading CFD sia al rialzo che al ribasso.

Riguardo il target price delle azioni Palantir Tecnologies, possiamo fissare 30 dollari come resistenza e 20 dollari come supporto entro fine 2021.

Conclusioni

Palantir Tecnologies (PLTR) è una società di software americana specializzata nell’analisi dei big data. Ha sede a Denver, in Colorado, ed è stata fondata nel 2003.

Sono tre i progetti principali di questa società:

Palantir Gotham: adoperato dagli analisti dell’antiterrorismo negli uffici della United States Intelligence Community (USIC) e del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti

Palantir Metropolis: utilizzato da hedge fund, banche e società di servizi finanziari

Palantir Foundry: utilizzata da clienti aziendali come Morgan Stanley, Merck KGaA, Airbus e Fiat Chrysler Automobiles NV

La società è quotata da settembre 2020 e la sua breve storia per ora si caratterizza per una evidente incertezza.

Incertezza che può essere sfruttata col trading CFD, su broker che offrono i conti demo.