Comprare azioni Orion Energy: come fare trading e se conviene [2021]

Cos’è Orion Energy? Conviene investire e comprare azioni Orion Energy?

Il settore delle energie rinnovabili è in grande ascesa da diversi anni ormai. Quando si è compreso che il vecchio modello di sviluppo industriale, basato esclusivamente sul petrolio e sul carbone, non poteva più andare avanti. Poiché avrebbe contribuito pesantemente a danneggiare l’ambiente e lasciarci un Pianeta Terra pesantemente compromesso.

Di sicuro, di danni ne sono già stati fatti tanti dalla rivoluzione industriale del 1800 in poi. Tuttavia, una seria consapevolezza si è avuta solo a partire dagli anni ‘80 del secolo scorso, quando ci si è accorti del buco dell’ozono nell’atmosfera. Nonché dello scioglimento dei ghiacciai.

Così i vari Paesi hanno iniziato ad investire sempre di più sulle fonti rinnovabili, basate cioè su fonti energetiche derivanti dalla natura. Promuovendo incentivi per le società affinché convertissero la loro produzione in un formato più ecosostenibile e i cittadini fossero più consapevoli del rispetto ambientale.

Dunque, è nata la Green econonomy. Ed essa è approdata anche in borsa tramite società impegnate in questo settore. Così anche il trading online offre grandi opportunità in merito, cercando le migliori azioni per investire in questo settore.

Ma non solo, oltre alle società che si occupano di green economy a tutti gli effetti, è anche possibile cercare quali siano le società quotate in borsa che si stanno sforzando di andare oltre la visione tradizionale degli investimenti in petrolio e gas: come Orion Energy Systems.

Leader nella realizzazione di impianti elettrici a basso consumo e a basso impatto per l’ambiente. Tanto da essere citata da Obama in uno dei suoi primi discorsi dopo il primo insediamento.

In questa guida completa sulle azioni Orion Energy, valuteremo se vale davvero la pena investire i nostri capitali su questa società. E quali sono i migliori broker per farlo.

Orion Energy: chi è?

Orion Energy Systems Inc. rientra a pieno titolo tra le aziende che puntano ad una produzione energetica alternativa e non dannosa per l’ambiente.

Si tratta infatti di una società statunitense dedita alla progettazione e realizzazione di sistemi di illuminazione e relativi controller.

E’ stata fondata nel 1996 a Manitowoc, nel Wisconsin, dove ha tutt’ora la propria sede principale.

E’ approdata in Borsa in un periodo non proprio fortunato, poco prima dell’esplosione dello scandalo sub-prime: il 18 dicembre 2007. Con una IPO tra l’altro di grande successo. E’ stata quotata sulla Borsa di New York, indice Nasdaq. Ciò ha inciso molto sul suo mancato decollo in borsa e ci sono voluti diversi anni per vedere un importante picco.

Tra l’altro, poco dopo la sua formazione, il presidente Barack Obama ha esaltato i sistemi di illuminazione realizzati dell’azienda in un discorso sulle nuove tecnologie energetiche e sui relativi lavori dei “colletti verdi”. Il 26 gennaio 2011 ha inoltre visitato l’azienda.

Orion Energy si distingue per l’approccio innovativo che impiega nel produrre sistemi di illuminazione a basso consumo. Nonché a basso impatto ambientale.

Al momento della scrittura, il Ceo dell’azienda è Mike Altschaefl.

Ecco i principali progetti sui quali Orion Energy è impegnata:

Produttore OEM

Progettista e produttore di piattaforme di illuminazione connesse basate sulle prestazioni, inclusa l’illuminazione a stato solido a LED.

Gestione progetti chiavi in mano

Servizio a spettro completo che include installazione e messa in servizio di dispositivi, controlli e sistemi IoT, manutenzione continua del sistema e gestione del programma.

Internet Of Things (IoT)

Portafoglio completo di controlli intelligenti per soddisfare le vostre esigenze di automazione degli edifici con esperti in progettazione, installazione e messa in servizio su larga scala.

Servizi di manutenzione

Gestione di tutte le esigenze di illuminazione, elettricità, HVAC, idraulica e appaltatore generale / tuttofare.

Questi invece i valori fondanti di Orion Energy:

Lo trattiamo come se fosse nostro

Ci aspettiamo la massima qualità, prezzi equi e cerchiamo sempre di stare al passo con i tempi.

Agiamo rapidamente

È fondamentale essere agili e rapidi nella manutenzione poiché ogni secondo conta!

Ci dedichiamo a mantenere le nostre promesse, in modo che tu possa mantenere le tue

Compare azioni Orion Energy: le domande frequenti (FAQ)

Prima di proseguire cerchiamo di rispondere alle domande comuni sulle azioni Orion Energy:

Conviene investire in azioni Orion Energy? Molto analisti suggeriscono di puntare sul settore energetico nei prossimi anni e sicuramente Orion Energy è un titolo da seguire. Orion Energy rappresenta un buon investimento? Sicuramente si, il titolo ha delle ottime performances nonostante gli utili in calo ed il target price si attesta sui 12$ per azione.

Orion Energy di cosa si occupa

La società si impegna a lavorare duramente al fine di garantire il rispetto del cliente, comprese risposte accurate e tempestive, piena trasparenza e impegno al miglioramento continuo.

Di fatto, l’impegno della società va oltre la fornitura di sistemi LED all’avanguardia e l’implementazione di progetti chiavi in mano. Offre un menu completo di servizi di manutenzione per rispondere al meglio a tutte le esigenze del cliente.

Orion Energy Systems divide così il proprio operato:

Core Team

Team con sede a Jacksonville, FL, dedicato al supporto di back office, alle relazioni chiave fornitore / appaltatore e, soprattutto, ai clienti.

Field Team

Team dislocato nelle aree di copertura del servizio che gestisce le riparazioni di manutenzione pratiche, la qualità del campo e il servizio clienti.

Sales Group

Team da remoto che avvia e mantiene relazioni con i clienti che durano negli anni e diventano vere e proprie partnership.

Orion Energy Systems va distinta da Orion Energy che invece si occupa di lavorazione e produzione del petrolio in America Latina. Anche se sono accomunati dalla stessa vena green.

Azioni Orion Energy Systems: quotazione in tempo reale

Come detto, Orion Energy Systems è stato quotato in borsa il 21 dicembre 2007 con una Ipo di grande successo data la bontà del progetto. Che ben si sposava con le istanze di una maggiore consapevolezza ambientale delle società. La sigla è OESX.

Tuttavia, di lì a poco sarebbe scoppiato lo scandalo dei sub-prime, che mando in tilt i mercati finanziari. Di fatto, la società ne soffrì molto, visto che il titolo, inizialmente quotato 19 USD finì nel giro di un paio di anni per raggiungere quasi quota 3 USD.

Poi qualche timida ripresa ma per rompere con decisione la resistenza dei 5 dollari dovette attendere il 2014, quando le azioni Orion Energy Systems raggiunsero quota 7 USD.

Poi un nuovo calo e un lungo appiattimento addirittura anche al di sotto del dollaro per azione lungo il 2018. Le azioni Orion Energy hanno poi registrato un discreto rialzo, ancora in corso al momento della scrittura, superando quota 10 USD per azione.

Tuttavia, questo andamento lento e poco esaltante non deve scoraggiarti nell’investire sulle azioni Orion Energy. Infatti, con il trading CFD puoi puntare anche al ribasso del prezzo di un asset. Quindi puoi comunque detenere nel tuo portafoglio le azioni di questa società, se magari prediligi titoli di aziende che opera nella green economy. Ovviamente azzeccando la giusta previsione.

Nei prossimi paragrafi vediamo quali sono i migliori broker per investire nelle azioni Orion Energy.

Comprare azioni Orion Energy conviene?

Il titolo ha fatto registrare un ottimo incremento del proprio prezzo nel corso del funesto 2020. Infatti, attualmente è presente in 7 portafogli di Hedge Fund, registrando anche un aumento di una unità visto che fino ad agosto del 2020 ne contava 6. Nella sua storia, ha fatto parte come massimo di 8 fondi.

Il target price delle azioni Orion Energy sistems è fissato prevalentemente su 12 USD. E dato che a metà gennaio 2020 si aggira intorno ai 10 dollari, è un target price più che possibile e anche superabile.

Del resto, il settore di cui si occupa, impianti Led a basso impatto ambientale, sono il futuro. E questa società ha raggiunto una ragguardevole leadership in questo settore. Distinguendosi fin da subito nel suo operato.

Conclusioni

In questa guida sulle azioni Orion energy abbiamo visto come mai molti analisti e investitori stanno puntando su questo titolo.

Comprare azioni Orion Energy vuol dire dare fiducia al settore energetico e credere nello sviluppo tecnologico non solo di questa società ma anche di altri.

Se non avete esperienza nel trading online vi consigliamo di esercitarvi con i conti demo delle piattaforme prima di comprare azioni Orion Energy

Tamite trading CFD, potrai puntare anche al ribasso delle azioni Orion Energy Systems. Basterà svolgere una accurata analisi tecnica e fondamentale.