Azioni Intesa Sanpaolo, come comprare e se conviene: quotazione in tempo reale

Come comprare azioni Intesa Sanpaolo? Qual è la quotazione delle azioni Intesa San Paolo? Acquistare azioni Intesa Sanpaolo conviene? Dove vedere le azioni Intesa Sanpaolo in tempo reale? Qual è la storia della banca Intesa Sanpaolo? Conviene acquistare azioni Intesa Sanpaolo?

Rispondiamo a tutte queste ed altre domande in questo articolo. Del resto, le azioni Intesa Sanpaolo attirano sempre l’interesse dei trader. Intesa Sanpaolo S.p.A. è un gruppo bancario italiano nato dalla fusione di Banca Intesa e Sanpaolo IMI con sede a Torre Intesa Sanpaolo, Torino. Nel 2014 è stato il più grande gruppo bancario in Italia per capitalizzazione di mercato e secondo per totale attivo.

Banca Intesa Sanpaolo chi è

Chi è la Banca Intesa Sanpaolo? Intesa Sanpaolo S.p.A. è un gruppo bancario italiano nato dalla fusione di Banca Intesa e Sanpaolo IMI con sede a Torre Intesa Sanpaolo, Torino. Nel 2014 è stato il più grande gruppo bancario in Italia per capitalizzazione di mercato, e secondo per totale attivo. La banca ha inoltre registrato una crescita nel mercato internazionale, concentrata in Europa centro-orientale, Medio Oriente e Nord Africa. Quando è stato costituito nel 2007 ha superato Unicredit Group come la più grande banca in Italia con 13 milioni di clienti e Stati Uniti 690 miliardi di dollari in attività.

Entro il 2010 le sue attività sono cresciute fino a $ 877,66 miliardi di dollari, classificandosi al 26 ° posto in Forbes Global 2000. La società è una componente dell’indice del mercato azionario Euro Stoxx 50. Nell’agosto 2018, Intesa Sanpaolo ha lanciato il portafoglio digitale a pagamento XME.

Banca Intesa Sanpaolo storia

Qual è la storia della Banca Intesa Sanpaolo? Banca Intesa e Sanpaolo IMI, le due banche che si sono fuse nel 2007 per creare Intesa Sanpaolo, erano esse stesse il prodotto di molte fusioni. Cariplo e Banco Ambrosiano Veneto si fusero nel 1998 per costituire Banca Intesa. L’anno successivo entra in gioco la Banca Commerciale Italiana. Sanpaolo IMI nasce nel 1998 dalla fusione dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino, specializzato in retail banking, e IMI (Istituto Mobiliare Italiano), una banca d’investimento.

La parte più antica del gruppo bancario è Cariplo Sp.A. che affonda le sue radici nella Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, che è stata fondata nel 1823 a Milano. La cassa di risparmio è stata avviata da un gruppo filantropico italiano, il Comitato Centrale della Carità; una risposta del governo ai duri tempi economici del 19 ° secolo. All’inizio del XX secolo la banca aiutò le compagnie italiane del Nord a ottenere capitale durante e dopo la prima e seconda guerra mondiale, principalmente sotto la guida di Giordano Dell’Amore.

Le riforme bancarie avviate nel 1990 da Giuliano Amato (Amato Law e Legge Amato) hanno portato alla ristrutturazione / riorganizzazione delle banche costringendo il governo a rinunciare al controllo di esse (il risultato è stato una banca più orientata al mercato che si è concentrata meno sui programmi sociali / le cause sociali furono abbandonate).

Cariplo SpA è stata costituita nel 1991 quando la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (venduta da Ente Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde) si è fusa con la sua controllata IBI. Banco Ambrosiano Veneto è nato con Nuovo Banco Ambrosiano e Banca Cattolica del Veneto che si sono fuse nel 1989. La banca è cresciuta negli anni ’90 a causa di numerose acquisizioni (Citibank Italia, Banca Vallone di Galatina e commerciante di titoli europei Caboto tra gli altri).

La Banca Commerciale Italiana (BCI) iniziò nel 1894 come prestatore di prestiti alle imprese che operava nel settore commerciale del Nord Italia. Nel 1994 Mediobanca acquistò una partecipazione in BCI (ironicamente BCI fu una delle 3 banche che costituirono Mediobanca quasi 50 anni prima). BCI ha cercato di acquisire Banco Ambrosiano Veneto nello stesso anno ma è stato respinto dagli azionisti che non avrebbero accettato l’offerta da 1,13 miliardi di dollari.

Nel 1999 il più grande gruppo bancario italiano, Unicredit Group, tentò un’acquisizione ostile di BCI ma fallì a causa dell’interesse di Mediobanca nella società (Mediobanca voleva fondere Banca di Roma con BCI). BCI si fuse con l’ex Banca Ambrosiano e Cariplo in 1998 per formare un istituto finanziario ribattezzato Banca Intesa nel 2003.

Sanpaolo IMI è stata costituita nel 1998 quando l’Istituto Bancario San Paolo di Torino e l’Istituto Mobiliare Italiano (IMI) si sono fusi, (la stessa IMI è stata fondata nel 1931) in un accordo da 37,8 miliardi di dollari USA.

Nel gennaio 2007, Banca Intesa e Sanpaolo IMI, due delle tre maggiori banche d’Italia, si sono fuse ufficialmente. Come parte dell’autorizzazione della fusione, l’Autorità garante della concorrenza (AGCM) ha vietato a Intesa Sanpaolo di aprire nuove filiali per due anni nelle province di Udine e Gorizia (Friuli-Venezia Giulia), province di Rovigo e Padova (Veneto), Valle d’Aosta, province di Biella e Alessandria (Piemonte), Provincia di Bolzano (Alto Adige), Provincia di Bologna (Regione Emilia-Romagna), Provincia di Pavia (Regione Lombardia), Provincia di Napoli (Regione Campania), Provincia di Imperia (Regione Liguria), Province di Sassari e Cagliari (Isola di Sardegna), Provincia di Rieti (Regione Lazio), provincia di Terni (regione Umbria), provincia di Pesaro-Urbino (regione Marche), provincia di Pescara (regione Abruzzo) e provincia di Catanzaro (regione Calabria).

Il gruppo bancario francese Crédit Agricole ha iniziato a decollare da Intesa Sanpaolo , con l’acquisizione di Cariparma, p iulAdria nel 2007 e Carispezia nel 2011, oltre alle filiali di Intesa Sanpaolo. Nel 2012, Crédit Agricole ha venduto tutte le azioni di Intesa Sanpaolo.

Nel dicembre 2007, anche la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli è stata venduta alla Banca Monte dei Paschi di Siena per € 399 milioni. Nel 2008, Intesa Sanpaolo ha acquisito Banca CR Firenze. Nel dicembre 2008, la Cassa di Risparmio di Fano è stata venduta al Credito Valtellinese.

Nel 2009, le acquisizioni di gruppo includevano una partecipazione del 30% nella società di informazioni commerciali MF Honyvem, e una quota maggiore in Alitalia – Compagnia Aerea Italiana fino al 33,3%.

Anche se si diceva che la banca avesse lavorato con il governo per impedire all’Air France di acquisire una partecipazione in Alitalia, Air France ne acquistò il 25%. Alitalia – Compagnia Aerea Italiana ha ceduto parte della propria partecipazione nella compagnia aerea ad Etihad Airways nel 2015. Dal 2012 al 2013, Intesa Sanpaolo ha svalutato il valore dell’investimento in Banca delle Marche (una quota di minoranza del 5,84% del capitale sociale) per un totale di 90 milioni di euro (18 72 milioni di euro), nonché 26 milioni di euro per una partecipazione di minoranza nella Cassa di risparmio della provincia di Chieti nel 2014. Gli azionisti delle banche hanno beneficiato del piano di salvataggio nel 2015.

Nel 2014 la Cassa di Risparmio di Venezia e la Banca di Credito Sardo sono state assorbite in Intesa Sanpaolo. Il business plan 2014-17 della banca ha dichiarato che il gruppo bancario avrebbe semplificato la loro struttura legale. Nel 2015, le banche locali Banca Monte Parma, Banca di Trento e Bolzano, Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Cassa di Risparmio di Rieti e la Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo fu assorbita in Intesa Sanpaolo. Banca dell’Adriatico e Casse di Risparmio dell’Umbria sono state progettate per essere assorbite da Intesa Sanpaolo a metà 2016. Un sito Web unificato è stato utilizzato anche per le restanti banche retail del gruppo nel 2016.

Nel 2016-17, il gruppo bancario ha anche venduto le proprie attività non core, come lo 0,49% delle azioni ordinarie di Visa Europe in contanti più Intesa Sanapolo Card e la controllata Setefi a Mercury (capogruppo dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane) per 1,035 miliardi di euro e il 4,88% di azioni della Banca d’Italia agli azionisti della banca Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo e fondi pensione del gruppo per 366 milioni di euro.

Il 26 giugno 2017, come parte di un salvataggio finanziato dai governi dei depositanti (e il bail-in degli investitori di le banche fallite), Intesa Sanpaolo ha acquisito il patrimonio della Banca Popolare di Vicenza (BPVi) e Veneto Banca, incluse alcune controllate quali Banca Apulia e Banca Nuova. Le filiali di BPVi e Veneto Banca diventerebbero dapprima filiali di Intesa Sanpaolo, ma alcune di esse sarebbero state chiuse nel prossimo futuro per efficienza, in quanto Intesa Sanapolo era anche una delle maggiori banche del Veneto, sede delle banche fallite. A ottobre 2017 è stato inoltre annunciato il piano di assorbimento di Banca Nuova in Intesa Sanpaolo.

A dicembre 2017 è stato annunciato il piano di assorbimento della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia. Il 6 febbraio 2018, altre 10 fusioni sono state annunciate nel piano industriale 2018-2021: Banco di Napoli. Banca CR Firenze, CR Pistoia e della Lucchesia, CR Veneto, Carisbo, Cariromagna, Banca Apulia, Banca IMI, Banca Prossima e Mediocredito Italiano.

Azioni Intesa Sanpaolo, conviene acquistare?

Conviene acquistare azioni Intesa Sanpaolo? Dobbiamo comprendere alcuni dati. Intesa Sanpaolo è uno dei gruppi bancario leader a livello nazionale. Oltre ad essere una Banca nel senso stretto del termine, essa si occupa anche di altri importanti settori: investimento, finanziamenti, se servizi assicurativi, gestione di fondi comuni e private banking.

Al momento della scrittura, Intesa Sanpaolo gestisce oltre 340 miliardi di euro di crediti e ben 370 miliardi di depositi con agenzie sparse in tutto il territorio nazionale. A parte l’Italia, questa Banca è presente in tutta Europa, soprattutto nella zona centro orientale, ma anche in Medio Oriente e Nord Africa con 1.200 sportelli e 7,8 milioni di clienti complessivi. Per un totale di 28 Paesi, tra cui anche Stati Uniti, Brasile, Russia, India e Cina. Dunque storiche superpotenze ma anche nuove realtà.

Ovviamente, Intesa Sanpaolo deve vedersela anche con la concorrenza:

Unicredit Group

HypoVereinsbank e Capitalia

Monte dei Paschi di Siena

BNL

UBI Banca

Unipol Banca

Banco Popolare

Banca Popolare di Milano

Banca Popolare dell’Emilia Romagna

Mediobanca

Per quanto riguarda l’andamento delle sue azioni, hanno un andamento particolarmente condizionato.

Questo è influenzato, come spesso accade, da fattori esterni, come ad esempio le normative e gli eventi che coinvolgono tutto il settore delle banche. In linea di massima, in base all’andamento dei dividendi del gruppo Intesa Sanpaolo, a partire dal 2012, ha sempre registrato una crescita costante.

Per il periodo compreso tra il 2012 ed il 2015, invece, le quotazioni hanno subito un rialzo passando da 1 euro a 3,5 euro. In questo caso, i dividendi hanno fatto registrare un importo compreso tra lo 0,05 euro e 0,15 euro per azione, con una maggiorazione per le azioni di risparmio.

Nonostante un trend in costante crescita negli anni, il 2015 ha fatto registrare, per le quotazioni Intesa Sanpaolo, un ribasso. Questo lo si deve principalmente alle normative entrate in vigore.

L’anno successivo, ha fatto registrare un aumento dell’utile netto superiore ai 2 miliardi di euro. Il risultato più importante degli ultimi anni, dopo quello ottenuto a chiusura del primo semestre dell’anno 2008.

Sempre il 2016 è stato considerato come l’anno che si è concluso con un utile netto in crescita: + 3 miliardi di euro, portando a una riduzione del 10% i crediti deteriorati, scesi sotto i 30 miliardi di euro.

Da qui ne è derivato un bilancio positivo, che ha fruttato per gli azionisti del gruppo Intesa Sanpaolo un dividendo complessivo pari a 3 miliardi di euro.

Nel 2017 poi, il dividendo relativo al bilancio d’esercizio del 2016, è stato di 0,178 euro per ogni azione ordinaria, mentre si è trattato di una cedola di 0,189 euro per le azioni di risparmio.

Dalla fine del 2013 a oggi, invece, ricordiamo come il gruppo Intesa Sanpaolo ha ottenuto il valore più alto, rispetto a qualsiasi altra azienda in Europa, legato alla somma dell’incremento del valore delle azioni e dei dividendi distribuiti. Questo ha fatto creato quello che in gergo si chiama total shareholder return.

In pratica, dal 2013 ad oggi, chi ha investito in Intesa Sanpaolo ha ottenuto un rendimento pari al 50%.

Come investire in azioni Intesa Sanpaolo

Quindi, alla domanda: conviene investire in azioni Intesa San Paolo? Possiamo rispondere senza indugi di sì. Almeno stando ai numeri degli ultimi anni, alla sua solidità e diffusione nel Mondo. Poi si sa, i mercati finanziari sono estremamente volatili. Per questo, vi suggeriamo sempre di diversificare il proprio portafoglio. Magari inserendo asset non correlati tra loro, così da controbilanciare eventuali perdite. Oltre ovviamente ad utilizzare piattaforme per il trading online che abbiano regolare licenza da parte degli organi dedicati al controllo dei mercati finanziari. Ciò metterà a riparo i vostri soldi e i vostri dati sensibili da eventuali truffatori.

Dunque, alla domanda: come investire in azioni Intesa Sanpaolo? La risposta è scegliendo i Broker che vi elencheremo tra poco e farlo tramite i CFD. Acronimo di Contract for difference (traducibile, come intuibile in Contratti per differenza). Tramite i CFD è possibile speculare sui prezzi in rialzo o in ribasso nei mercati finanziari internazionali (o prodotti) come le Azioni, gli Indici, le Materie prime, le Valute, le criptovalute e i Titoli di Stato.

Per ogni punto per cui il prezzo dello strumento si muove in tuo favore, otterrai multipli del numero di unità che hai venduto o acquistato. Per ogni punto per cui il prezzo si muove in tuo sfavore, otterrai invece una perdita. A tal proposito, ricordiamo che i CFD non sono un gioco. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Per farlo, puoi sfruttare strumenti come il Conto demo e la formazione teorica che gli stessi Broker che vedremo più avanti mettono a disposizione. Occorre poi dire che i CFD consentono di utilizzare la leva finanziaria. Che però tramite le nuove normative ESMA ha un limite del 1:30. La Leva finanziaria è un’arma a doppio taglio. Così come moltiplica le vincite, così moltiplica le perdite.

Dove acquistare Azioni Intesa Sanpaolo

Dove acquistare Azioni Intesa Sanpaolo? Su Broker sicuri e rinomati, che godono della licenza di organi di controllo come la nostra Consob o la cipriota CySEC. Quelli che suggeriamo noi:

Azioni Intesa Sanpaolo quotazioni tempo reale

Dove vedere quotazioni in tempo reale delle azioni Intesa Sanpaolo? Sulla nostra pagina dedicata alla Banca. Al momento della scrittura, il titolo viene scambiato a 2.1128 euro, in calo dello 0.09%.

