Comprare azioni Iliad come fare trading e se conviene [2021]

Iliad è una società francese di telecomunicazioni, che ha fatto irruzione sulla scena italiana a colpi di offerte incredibili. Portando di fatto all’immigrazione di tanti clienti di altre compagnie verso i suoi servizi.

I pareri riguardo Iliad sono però discordanti, non mancando frequenti lamentele riguardo la qualità della linea.

Essendo anche quotata in borsa, Iliad si presenta anche come un potenziale asset da detenere nel proprio portafoglio titoli.

Scopo di questa guida completa sulle azioni Iliad è capire se davvero conviene puntarci.

Iliad: chi è

Chi è Iliad? Iliad S.A. è, come anticipato nell’incipit, una società francese delle telecomunicazioni, con sede a Parigi.

Nata nel 1990 da una idea di un imprenditore transalpino, Xavier Niel, oggi proprietario con il 70% del capitale azionario, fornisce servizi di telefonia fissa e mobile, ma anche servizi relativi all’internet e hosting.

Conviene investire in Iliad?

Niel è anche co-proprietario del prestigioso quotidiano francese Le Monde, co-proprietario dei diritti della canzone My Way di Frank Sinatra e del marchio Lunettes Pour Tous (che produce occhiali a basso costo). E’ altresì proprietario di Iliad Italia e Monaco Telecom.[

Fa parte del Cda di KKR e nel consiglio di Unibail Rodamco Westfield.

L’ultima stima Forbes del suo patrimonio è di $9,1 miliardi.

Azioni Iliad: Storia

Qual è la storia di Iliad? Tutto è cominciato trenta anni fa, quando quest’ultimo ha acquistato Fermic Multimedia, all’epoca fornitore di servizi telematici per adulti, ribattezzandolo Iliad.

Nel 1999 Iliad ottiene le licenze per sviluppare una propria rete indipendente e lancia il marchio Free. L’anno seguente, la sua rete viene interconnessa a quella di France Télécom, ma al contempo, dismette il servizio Minitel.

Negli anni seguenti, ha prima lanciato un terminale multimediale, chiamato Freebox e poi propri servizi di connessione Internet DSL in Francia.

Nel 2004 arriva l’approdo in borsa, su quella di Parigi.

Nel 2008 acquista il provider Internet Alice France, da Telecom Italia. Il che lo porterà alle spalle solo di un altro colosso francese delle telecomunicazioni: Orange.

Nel 2011 lancia invece una propria sussidiaria, Free Mobile, diventata cinque anni dopo quarta in Francia per numero di clienti.

Tra il 2013 e il 2014 tenta invano di rilevatore T-Mobile US da Deutsche Telekom.

Dopo che la Commissione europea ha approvato la fusione tra Wind e 3 Italia, Iliad è potuta diventare il nuovo quarto operatore mobile italiano. Inoltre, in chiave antitrust, il nuovo operatore Wind Tre doveva cedere una determinata quantità dello spettro radio mobile della joint venture proveniente da diverse bande di frequenza.

Ciò ha portato alla nascita di Iliad Italia. Il successo è stato imminente, raggiungendo un milione di clienti nel giro di 2 mesi dal lancio, mentre al 31 dicembre 2020, ha superato i 7 milioni e 200 mila utenti attivi nel nostro Paese.

Iliad ha introdotto in Italia le Simbox, un nuovo tipo di punti vendita, concepiti e realizzati dal Gruppo francese Aures. Già attivi in Francia.

In pratica, si tratta di una sorta di distributore automatico di carte SIM, così da poterla ottenere subito seduta stante. Si trovano nei centri commerciali.

Iliad Italia collabora con Cisco Systems e Nokia per lo sviluppo della propria infrastruttura segment routing (SRv6), predisposta per la tecnologia 5G.

Nel 2019 Iliad ha comunicato la cessione delle proprie antenne a Cellnex.

Il 2 giugno 2020 annuncia di aver creato una join venture insieme a Digicel per operare in Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Saint-Barthélemy e Saint-Martin. Pur mantenendo entrambi una indipendenza commerciale e delle infrastrutture.

Verso la fine del 2020, Iliad ha acquistato l’operatore polacco Play, tramite OPA, entrando così in possesso del 96,66% del capitale sociale e dei diritti di voto della società. Nel Cda entrano così anche sei amministratori in quota Iliad e 3 indipendenti.

Conviene comprare azioni Iliad?

Come si confà, per capirlo dobbiamo eseguire una analisi tecnica e una analisi fondamentale prima di comprare azioni.

Azioni Iliad analisi tecnica

Quotate sulla borsa di Parigi da gennaio 2004, le azioni Iliad hanno spiccato il volo soprattutto nella seconda metà del 2011, quando sono passate da una quotazione di poco inferiore ai 90 euro per azione a quasi il doppio (intorno ai 176 euro).

Tra il 2014 e il 2016 hanno toccato diversi picchi, con frequenti alti e bassi, raggiungendo il massimo storico di 236 euro per azione.

Le azioni Iliad sono scese intorno agli 85 euro nel settembre 2017, per poi conoscere un costante rialzo che le ha portate di nuovo sui 175 euro nel luglio 2020, scendendo di poco sotto verso fine anno.

Al momento della scrittura, ecco il grafico del prezzo delle azioni Iliad in tempo reale:

Dunque, parliamo di azioni capaci di intraprendere rally molto importanti, pur non disdegnando anche cali evidenti. Con il trading CFD puoi approfittare di entrambe le situazioni, posizionandoti long o short a seconda della situazione.

Azioni Iliad analisi fondamentale

I numeri 2020 di Iliad Italia sono stati eccezionali. Il fatturato è stato di 674 milioni di euro, praticamente segnando un +58% rispetto al 2019. Nel solo Q4 ha registrato un fatturato di 192 milioni di euro, conferma che il Covid-19 non ha praticamente danneggiato le compagnie tecnologiche.

Riguardo gli investimenti di Iliad, anche essi sono con un vistoso segno più: +37,8% rispetto al 2019, per un totale di 512 milioni di euro investiti nel 2020. Per il 2021 punta a un target di 8.500 siti attivi, dagli attuali 6.100.

Bene anche il bacino di utenza, con un +2 milioni registrati l’anno scorso, con 395.000 acquisiti nel Q4. Gli utenti totali superano i 7,2 milioni, per oltre il 9%.

Ma è tutto il gruppo Iliad a crescere positivamente. La società ha registrato ricavi di +10,1%. L’utile netto è stato di 420 milioni, in calo del 75,6% rispetto agli 1,7 miliardi del 2019. Il margine operativo lordo è in miglioramento: resta negativo per 133 milioni contro i 253 dell’anno precedente.

Nella sola madre patria francese, il fatturato segna un +1,9% a 5 miliardi, per 2,7 miliardi (+2,1%) nel fisso, per 2,1 miliardi (+3,6%) nel mobile e per 194 milioni negli impianti (-15%).

L’ebitda è cresciuti del 6% a 2,202 miliardi e il gruppo ha raggiunto l’obiettivo di un cash flow operativo superiore a 700 milioni, escluso il B2B con 736 milioni.

L’acquisto dell’utente polacco Play nel corso del 2020 ha portato Iliad ad essere il sesto utente europeo per numero di clienti.

Infine, in Italia Iliad vuole anche proporsi nel fisso, incoraggiato dai numeri positivi.

Insomma, parliamo di un gruppo con ampi margini di crescita ancora davanti a sé. Se riesce ad entrare anche nel fisso e magari fare breccia in altri paesi europei, sicuramente le cose non possono che migliorare ulteriormente.

Competitors Iliad

Un’attenta analisi fondamentale non può prescindere dal prendere in considerazione quali sono le società in concorrenza con quella della quale intendi comprare le azioni. Nel caso di Iliad dovrai osservare:

Orange

Proximus

AT&T

Verizon

Singtel

Spectrum

Deutsche Telekom

Telenet

BT Group

Cox

In Italia, invece, occhio a:

Vodafone

Tim

WindTre

Ho.mobile

Compare azioni Iliad: le previsioni

Le previsioni sulle azioni Iliad sono molto rosee, come visto dall’analisi fondamentale. Gli investimenti in Polonia del 2020 l’hanno resa la sesta compagnia europea per numero di clienti, mentre in Francia è seconda solo ad Orange. In Italia ha superato i 7 milioni di clienti attivi, sottraendoli costantemente alla concorrenza.

Dunque, la società ha davanti a sé ancora importanti margini, anche perché in Italia sta cercando di imporsi anche nel settore del fisso. Importante soprattutto per i clienti business, dato che sempre più persone stanno abbandonando la rete domestica in luogo dei telefoni mobili.

Target Price Iliad

Qual è il target price delle azioni Iliad? Secondo il parere di analisti, questi i 3 scenari di Iliad per il 2021:

TP più basso: 100 euro

TP medio: 159,14 euro

TP alto: 300,00

Conclusioni

Iliad è una compagnia francese impegnata nelle telecomunicazioni: dalla telefonia fissa a quella mobile passando le infrastrutture.

Nata negli anni ‘90, è cresciuta esponenzialmente in Francia e dal 2016 ha fatto irruzione nel mercato italiano, arrivando a superare i 7 milioni di clienti entro la fine del 2020.

Nonostante il Covid-19, i numeri del 2020 sono stati molto positivi e incoraggiano per nuovi investimenti futuri.

Il titolo in borsa dà vita a interessanti rialzi e ribassi, che ben si prestano al trading CFD.

Per investire in Iliad suggeriamo broker come eToro, che offrono le commissioni più basse del mercato.