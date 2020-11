Comprare azioni Gazprom (e vendere): come fare e se conviene [2020]

Conviene comprare azioni Gazprom? Gazprom è un colosso russo del gas, una multinazionale che porta il gas nelle case di centinaia di milioni di persone.

Il gas, come noto, è già di per sé un asset sul quale è possibile investire. Facendo leva sui movimenti di prezzo. I quali tendono a salire durante i periodi invernali, dove il consumo medio sale un po’ ovunque per via del riscaldamento. Ovviamente nelle zone della stessa Madre Russia e quelle limitrofe ancora di più.

Non solo il fattore climatico, però, incide sulle materie prime energetiche. Bensì, anche i fattori geopolitici per esempio. Basta una crisi diplomatica, una crisi di governo, un colpo di stato o una malaugurata guerra, che il prezzo tende a salire o a crollare.

Così come influenti sono anche i fattori economici, come le crisi industriali per esempio. O i fattori tecnologici, come la scoperta di una nuova fonte di energia rinnovabile, o la sua diffusione.

Tuttavia, il gas ha bisogno di essere estratto, lavorato e condotto nelle case. E per fare ciò ci sono delle società specializzate, sulle quali è altrettanto possibile investire. E anche su tali società possono pesare quei fattori. Così come la concorrenza interna ed estera di altre società.

In questa guida completa sulle azioni Gazprom, ci occuperemo quindi di tali aspetti. Per comprendere se conviene investire e in che modo.

Gazprom descrizione

Per investire su di un asset, dobbiamo ovviamente prima conoscerlo bene. Quindi, partiamo su qualche nota riguardo la multinazionale Gazprom.

Nome completo PJSC Gazprom, si tratta di una multinazionale energetica russa, con la sede principale a San Pietroburgo. Precisamente a Laktha Center.

Nel 2019 ha raggiunto un primato: superando le proprie vendite per oltre 120 miliardi di dollari, è diventata la più grande società nel settore del gas naturale quotata in borsa al mondo.

Forbes, nel suo annuale Global 2000 stilato nel 2020, ha posizionato Gazprom al 32mo posto della classifica mondiale delle società pubbliche più grandi del Mondo.

Gazprom è la combinazione di due parole: Gazovaya e Promyshlennost. Che tradotti in italiano stanno per Industria del gas.

Gazprom occupa tutti gli aspetti dell’industria del gas:

esplorazione

produzione

raffinazione

rasporto

distribuzione

marketing

generazione di energia

Nel 2018, Gazprom è arrivata a produrre oltre un decimo del gas naturale mondiale. Nella fattispecie: 497,6 miliardi di metri cubi di gas naturale e associato, e 15,9 milioni di tonnellate di gas condensato. Imponenti anche le riserve di gas accertate.

Gazprom possiede a sua volta altri colossi all’estero, come Nord Stream e TurkStream.

Gazprom ha una importante presenza anche nel settore petrolifero, mediante la controllata Gazprom Neft, arrivando a produrre circa 41 milioni di tonnellate, mentre le riserve sono pari a 2 miliardi di tonnellate.

Infine, ha diversificazione degli investimenti del colosso russo si è spinto anche verso i settori industriali. Tra cui finanza, media e aviazione. Oltre a presenze con quote in altre società.

Gazprom è anche proprietario e sponsor della squadra di calcio dello Zenit San Pietroburgo, dei club di pallavolo VC Zenit-Kazan e Gazprom-Ugra Surgut.

Dal 2007 è diventato anche sponsor dello Schalke 04 e dal 2010 dello Stella Rossa di Belgrado.

Dal luglio 2012 è diventata sponsor della UEFA Champions League e della Supercoppa UEFA. Partnership terminata il 2015. Nello stesso 2012, Gazprom è diventata sponsor del Chelsea, che proprio quell’anno aveva vinto la Champions League. Anche in tal caso è finita nel 2015.

Ha sponsorizzato anche la Coppa del Mondo FIFA 2018 organizzata dalla Russia.

Gazprom è stata anche sponsor del team Minardi F1 tra il 2002 e il 2003.

Comprare azioni Gazprom: le domande frequenti

Prima di vedere se conviene investire in azioni Gazprom rispondiamo ad alcune domande frequenti:

Conviene comprare azioniGazprom? Decisamente si, Gazprom è uno dei colossi del settore energetico. Si tratta dunque di quei titoli che ogni trader dovrebbe utilizzare. Qual è la quotazione del titolo Gazprom? Basta consultare il grafico con l’andamento del titolo per capire che è in crescita. Dove comprare azioni Gazprom? Si possono utilizzare le migliori piattaforme di investimento come Plus500 ed eToro che consentono di fare trading sul prezzo del titolo tramite CFD.

Gazprom storia

Le origini di Gazproim risalgono al 1943, quando l’Urss diede avviò ad una industria del gas di respiro nazionale, coordinata. Circa un trentennio dopo, ha centralizzato nelle mani del Ministero dell’industria e del gas l’attività di esplorazione, sviluppo e distribuzione del gas.

L’Urss è diventata leader nella produzione di Gas, quando, tra gli anni ‘70 e ‘80, furono rinvenuti importanti giacimenti in Siberia, negli Urali e nella regione del Volga.

Nel 1989, con ormai il crollo dell’Urss alle porte, il Ministero dell’Industria del gas fu ribattezzato State Gas Concern Gazprom. Diventando di fatto la prima impresa corporativa statale di tutta l’Unione sovietica. Ma è anche quest’anno che viene creata ufficialmente la società Gazprom.

Con il suo disfacimento, l’industria del gas fu smembrata in varie società nazionali di nuova costituzione, come Ukrgazprom e Turkmengazprom.

Nel 1989 Gazprom fu privatizzata, sebbene mantenendo determinati obblighi patrimoniali nei confronti dello Stato. Per poi tornare sotto il controllo del governo all’inizio degli anni 2000 per volere del Presidente Putin.

La società è dunque prevalentemente statale con una parte quotata sulla Borsa di Mosca.

Conta una capitalizzazione di mercato di circa 80 miliardi.

Gazprom è stata spesso accusata dall’organizzazione ambientalista internazionale Greenpeace per le sue trivellazioni nell’Artico.

Nel 2013 la polizia russa ha anche arrestato trenta attivisti di Greenpeace di sedici nazionalità diverse. Tra cui un italiano. Accusandoli di pirateria e teppismo, una accusa che prevede per la legge russa fino a 15 anni di reclusione. Gli attivisti sono stati poi rilasciati ma hanno sempre sostenuto di stare operando in acque internazionali.

Compare azioni Gazprom conviene?

Conviene comprare azioni Gazprom? Abbiamo visto che stiamo parlando di un colosso del Gas, che serve, oltre al continente russo, altri paesi europei. Ben 25.

L’Unione europea, nel suo complesso, riceve un quarto del suo approvvigionamento di gas da Gazprom. Infatti, quasi la metà del profitto di Gazprom proviene dall’Ue.

Per quanto concerne l’utile per azione (EPS), Gazprom è cresciuto di quarto all’anno negli ultimi 3 esercizi.

Per quanto riguarda i margini di interessi e di tassazione (EBIT), i suoi azionisti possono contare su un incremento passato dal 20% al 22%. Mentre i ricavi sono in aumento.

Vediamo come stanno andando le quotazioni del titolo Gazprom in Borsa:

Dunque, comprare le azioni Gazprom e tenerle nel proprio portafoglio titoli resta comunque una scelta valida. Essendo un titolo dalle basi solide.

