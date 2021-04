Azioni Gamestop: conviene comprare? Opinioni [2021]

Come comprare le azioni Gamestop? Ecco una guida completa su come fare e se conviene.

Se sei un appassionato di videogiochi, Gamestop per te non ha certo bisogno di presentazioni. Qualcun’altro avrà incrociato uno store passeggiando in un centro commerciale. Mentre per chi ne sente parlare per la prima volta, ricordiamo che è una catena dedita alla vendita di console, giochi, joystick e tutto quanto è legato al mondo del gaming.

In pochi però sanno che Gamestop è anche quotato in Borsa ed è balzato agli onori delle cronache per una operazione del sub-reddit del noto Forum Reddit Wallstreetbet.

I cui utenti hanno deciso di comprare in massa i suoi titoli al fine di porre termine alla speculazione shortista degli azionisti istituzionali. Una operazione ripetuta con altri titoli per lo stesso motivo.

Nel corso dell’articolo ti diremo tutto quanto occorre sapere se vuoi investire sulle azioni Gamestop.

Azioni Gamestop: caratteristiche

Quali sono le principali caratteristiche delle azioni Gamestop? L’azienda ha un modello di business definito dagli esperti del gaming un po’ “datato” rispetto a nuove società innovative. Malgrado ciò, ha ancora una buona fetta di mercato.

Gamestop: conviene ancora comprare azioni GME?

Il business core di GameStop si divide nei seguenti settori:

Vendite: eseguite sia tramite negozio fisico che tramite piattaforma e-commerce, è possibile comprare console usate di tutte le principali marche, nonché venderle ottenendo una percentuale previa valutazione sulle condizioni. Accessori: oltre alle console, da Gamestop ci trovi controller, custodie per Nintendo, microfoni, cavi, mouse da gaming, ecc. Riparazioni: potrai ottenere assistenza sulla tua console, venendo poi richiamato quando il prodotto sarà aggiustato.

Prendendo in considerazione gli ultimi dati di bilancio disponibili, complici anche i difficili periodi, si evince un fatturato pari a circa 6,46 miliardi di dollari [2019]

Gamestop azioni: breve storia

Partiamo proprio dal caso succitato del sub-reddit Wallstreetbets.

Fino al 26 gennaio 2021 le azioni di GameStop venivano quotate a 17$, mentre il 27 gennaio sono salite a 348$ (praticamente di 20 volte maggiore).

L’operazione fu decisa come detto dagli utenti di r/wallstreetbets, un sub-reddit dove i trader si confrontano e cercano le migliori occasioni di guadagno col trading online. Fondato nel 2013 e in continua crescita, ancora di più dopo le varie operazioni simili condotte da chi vi è iscritto. Oggi viaggia verso i 10 milioni di iscritti.

Si è verificato quindi uno “short squeeze”, determinando un aumento vertiginoso del prezzo, anche perché i trader che speculavano al ribasso sul titolo hanno dovuto acquistare a loro volta per coprire le ingenti perdite.

Ciò ha offerto più chiavi di lettura. C’è chi ha parlato di riscatto dei piccoli investitori rispetto agli squali della borsa. Ma c’è anche chi ci vede il lato inquietante, poiché il cambiamento repentino dei prezzi fa capire come basti poco per manipolare il mercato. E, in fondo, le nostre vite.

Prima di questa operazione, le azioni Gamestop non superavano i 20 dollari per titolo. Dopo l’operazione succitata, le azioni sono crollate sotto i 45 dollari.

Un nuovo rialzo a marzo le ha portate sopra i 264 dollari, poi di nuovo sotto i 200. Per una sorta di montagna russa continua.

Conviene acquistare azioni GameStop oggi?

GameStop Corporation, nota semplicemente come GameStop, è un’azienda statunitense con sede nel Texas nata nel 1984. Dunque, in pieno boom di videogame nelle case degli americani, trainato soprattutto dalla Nintendo.

Ancora oggi resta il più grande rivenditore di videogiochi nuovi e usati nel mondo, ma si occupa anche di giochi da tavolo ed altri accessori.

E’ presente in 17 paesi diversi, con circa 6mila negozi.

GameStop vende anche accessori per Nintendo e Sony prodotti con proprio marchio. Prevede anche un piano sconti, le cosiddette cards di 4 livelli.

Nel 2016 Gamestop ha deciso di collaborare attivamente nella produzione dei videogiochi, col progetto Gamestop Trust. Le partnership andate in porto sono state:

Insomniac Games

Ready at Dawn

Tequila Softworks

Frozenbyte

Gamestop viene però spesso criticata per il suo core business poco innovativo e rimasto fermo agli anni ‘80-’90. Il 2020 è stato particolarmente disastroso, registrando 6,46 miliardi di dollari di fatturato e un utile netto in netto calo con un -470,9 milioni di dollari.

Dunque, il futuro non è del tutto roseo e abbiamo visto come in borsa da gennaio il titolo registri evidenti rialzi e sensibili crolli.

Dunque, comprare le azioni Gamestop può convenire se si è disposti a restare costantemente concentrati sull’investimento, per prendere le decisioni più opportune. Posizionandosi long o short a seconda dei casi.

La sua volatilità può dare vita a profitti importanti ma anche a perdite sonore, come tutti gli asset volatili. Meglio utilizzarlo per equilibrare il portafoglio tenendo titoli più stabili.

Dove comprare azioni GameStop

Le azioni Gamestop possono essere comprate su broker sicuri e convenienti come i seguenti.

Comprare azioni GME con broker trading online CFD?

Abbiamo prima parlato della volatilità delle azioni Gamestop. Almeno in questa prima metà del 2021, dopo aver viaggiato a lungo sotto i 20 dollari.

Dunque il trading CFD ad esempio con IQ Option si offre molto bene a questo tipo di titolo, poiché ti consente di posizionarti sia long che short. Quindi di beneficiare appieno delle sue oscillazioni di prezzo.

Altro vantaggio del trading con i Contact for difference è che investirai sulle azioni GME in modo indiretto, dato che comprerai un contratto derivato che ne replica il prezzo.

I CFD sono anche contratti standardizzati, cioè hanno modelli e funzionamenti prestabiliti. Quindi non dovrai imparare chissà quale meccanismo burocratico per operare tramite essi.

Potrai altresì beneficiare di commissioni contenute e della leva finanziaria. Ricordandoti sempre che è un’arma a doppio taglio che può moltiplicare le perdite in caso di previsione errata.

Quotazione e grafico Gamestop (NYSE:GME)

Qual è la quotazione in tempo reale delle azioni Gamestop? Ecco il grafico:

Se filtrate sul timing di 1 anno sul pulsate 1Y potete verificare cosa è successo col caso Reddit.

Previsioni azioni Gamestop

Difficile fare previsioni sulle azioni Gamestop. Abbiamo visto quanto il titolo sia volatile e quanto sia oggetto di speculazioni in borsa. Un rally come quello del 27 gennaio o quello, seppur di minore entità come quello di metà marzo, potrebbero ripetersi nel corso del 2021. Come non potrebbero ripetersi.

Inoltre, un occhio va dato anche ai fondamentali della società, che non sono proprio ottimali. Basta vedere l’utile netto in drastico calo nel 2020. e se è vero che è stato caratterizzato dal Covid-19, è anche vero che stiamo parlando di una società che si occupa di videogiochi.

E se si guarda ai principali colossi come Nintendo, Sony o Microsoft (Xbox), vediamo che da quando è iniziata la pandemia sono tutti in costante rialzo.

Quindi, ribadiamo il consiglio di operare tramite trading CFD.

Gamestop: domande frequenti

Conclusioni

Gamestop è una catena di negozi dedita alla vendita di console, accessori, gadget legati al mondo dei videogiochi. Oltre che di giochi da tavolo. Offre anche assistenza per le riparazioni e l’acquisto di prodotti usati dietro percentuale.

Nato nel 1984, quando i videogames iniziavano a fare breccia nelle case, oggi conta una presenza in 17 paesi diversi, con circa 6mila negozi (generalmente nei centri commerciali) e oltre 45mila dipendenti. Sebbene venga criticata per un core business e un modus operandi non aggiornato ai tempi.

Il 2020 è stato un anno pesante, con un crollo del fatturato rispetto al 2019 e un utile netto in netto calo con un -470,9 milioni di dollari.

In borsa, il titolo sta facendo registrare una interessante volatilità che si può sfruttare appieno con il trading CFD.

Per iniziare è possibile ad esempio puntare su eToro, che permette di investire sui principali titoli azionari copiando dai traders migliori.