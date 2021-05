Comprare azioni EasyJet: analisi, come investire e previsioni [2021]

EasyJet è una nota compagnia aerea low cost, con molte tratte servite anche nel nostro Paese. Essendo quotata in borsa, puoi anche comprare le azioni Easyjet.

In questo articolo ti offriamo una guida completa sulle azioni EasyJet. Conosciamo meglio la società, l’andamento del titolo azionario nel tempo, le previsioni future, i migliori broker per comprare azioni EasyJet.

EasyJet: chi è

Chi è EasyJet? Si tratta, come anticipato nell’incipit, di una compagnia aerea low cost di origine britannica. Il cui nome completo è easyJet Airline Company Limited (plc).

Conviene investire su Easy Jet?

La sede centrale è presso uno degli aeroporti di Londra, Luton. Ma è molto diffusa in Europa, tra cui una sede anche a Milano-Malpensa. Proprietario è Stelios Haji-Ioannou, un imprenditore britannico, di origini greco-cipriote e naturalizzato inglese.

Oltre ad aver fondato la compagnia aerea, ne controlla anche altre società satellite. Come easyInternetCafe, easyCar, easyCruise e easyHotel.

EasyJet: storia

EasyJet nasce il 18 ottobre 1995, sebbene le operazioni di volo iniziarono un anno dopo, con i primi voli da Londra-Luton diretti verso Glasgow e Edimburgo.

A circa tre anni di distanza dalla fondazione, effettuò una importante operazione, acquistando il 40% delle azioni della compagnia charter TEA Switzerland. La quale divenne quindi easyJet Switzerland.

Nell’ottobre 2000 arriva la quotazione sulla London Stock Exchange. Due anni dopo, rileva la concorrente Go Fly, garantendosi così una presenza presso l’aeroporto di Londra Stansted.

Da ottobre 2002, ha iniziato a sostituire i Boeing 737 con i 120 Airbus A319. In concomitanza, vengono anche migliorate le vie di fuga degli aerei.

Nel luglio 2017 nasce easyJet Europe, una compagnia basata in Austria, verso i quali sono stati trasferiti i dipendenti e gli aerei impiegati nell’EU27, senza basi nel Regno Unito.

Nel corso della sua attività, EasyJet è diventata la terza compagnia aerea operativa nel settore low cost più grande del Mondo. Dopo Southwest Airlines e un’altra europea: l’irlandese Ryanair. Quest’ultima principale concorrente nel vecchio continente.

Comprare azioni EasyJet: dati societari

La compagnia è gestita dalla easyJet Airline Company Limited, registrata in Inghilterra e in Galles con numero di registrazione 3034606.

La sede legale è presso l’Hangar 89, nell’aeroporto di Londra Luton, Luton, Bedfordshire LU2 9PF.

La società fa capo ad un gruppo che include anche easyJet Switzerland S.A., registrata in Svizzera con numero di registrazione 106.034.481 e sede legale presso Route de l’Aeroport 5, Meyrin, CH-1215, Ginevra, 15 Svizzera.

I dati finanziari dell’anno 2020 sono pesantemente negativi. Influenzati, come prevedibile, dalla situazione Covid-19.

Infatti, per la prima volta in 25 anni di attività, la compagnia ha riportato una perdita pari a 1,3 miliardi di sterline.

La differenza col 2019 si evidenzia col fatto che due anni fa aveva registrato utile di 430 milioni di sterline. E dal fatto che appena sono stati annunciati i primi vaccini, il titolo in borsa ha guadagnato il 45% in un giorno. Mentre le prenotazioni sono aumentare del 50 percento in una giornata.

Nel giro di un anno, le azioni EasyJet hanno perso quasi la stessa percentuale.

La compagnia britannica vuole tenere sotto controllo la liquidità, passata da 774 milioni di sterline nel terzo trimestre a 651 milioni di sterline nel quarto trimestre. Con un taglio di 4.500 posti di lavoro. La liquidità attuale è di 2,4 miliardi di sterline.

Il numero di passeggeri trasportati, complici i lockdown è praticamente dimezzato tra il 2019 e il 2020. passando da 96,1 milioni a 48,1 milioni. Con i ricavi pure dimezzati, dai 3.009 milioni di sterline del 2020 rispetto ai 6.4 miliardi di sterline del 2019.

Nel primo trimestre 2021, EasyJet ha continuato le sue operazioni di volo a regime molto ridotto. Sebbene la diffusione dei vaccini a livello globale lascia sperare che per la stagione estiva si dovrebbe volare di più tra i paesi.

Piattaforme per investire in EasyJet

Vediamo quali sono i migliori broker per investire su EasyJet.

Azioni EasyJet: Grafico in tempo reale

Ecco il grafico in tempo reale sulle azioni EasyJet:

Il titolo EasyJet aveva fatto registrare quasi il raddoppio del proprio valore tra febbraio 2017 e giugno 2018. Passando da circa 900 sterline a quasi 1800 sterline britanniche.

Poi un graduale ribasso, perdendo di oltre la metà il proprio valore nel giro di circa un anno. Poi un nuovo rialzo fino a 1900 sterline britanniche a febbraio 2020. Quando poi è esplosa la Pandemia ed il titolo è crollato a 475 dollari. Poi un leggero rialzo e altri ribassi, con un deciso rialzo ad inizio 2021 arrivando a mille sterline al momento della scrittura.

Modello di business di EasyJet

EasyJet si presenta come un’ impresa manageriale consociativa. Ciò significa che la maggior parte del capitale azionario è posseduta dalla famiglia del fondatore Stelios Haji-Ioannou. Mentre la direzione è gestita dai manager.

easyJet punta a fornire ai propri clienti servizi aerei sicuri, convenienti e diretti. Il tutto, mantenendo tariffe a basso costo e migliorando costantemente il livello del proprio personale e stabilendo rapporti di cooperazione duratura con i propri fornitori.

Per offrire tariffe altamente concorrenziali, easyJet punta a mantenere i costi al minimo tagliando tutti i dettagli non essenziali, vendendo direttamente ai clienti e utilizzando aeroporti meno costosi e congestionati.

Garantisce anche prenotazioni rapide, convenienti e sicure, per le principali destinazioni europee.

Prenotazioni effettuabili online H24 e 7su7, con la massima flessibilità in ogni tariffa.

EasyJet si propone anche di rispettare l’ambiente, inviando email che riportano al dettaglio tutti i dati utili. Così da ridurre costi di milioni di sterline annuali.

Così come tutte le attività di gestione e amministrazione vengono effettuate su sistemi IT. La compagnia punta anche alla soppressione dei pasti durante il volo e prassi burocratiche.

Competitors di EasyJet

Vediamo quali sono i principali competitors di EasyJet:

Ryanair

Compagnia irlandese nata anche essa negli anni ‘90 e principale concorrente di easyJet in Europa e nel Mondo nel campo del low vost. Opera in molti paesi europei, e dal nostro effettua voli verso Spagna, Francia, Germania, Inghilterra, Scozia, Irlanda, Belgio, Olanda, Norvegia, Svezia, Slovacchia.

Hapag Lloyd Express

La low-cost tedesca HLX garantisce voli per 7 città tedesche da 12 aeroporti italiani.

Sterling Airlines

Compagnia danese che collega il nostro paese con le 4 capitali scandinave.

Transavia.com

Compagnia olandese che collega Amsterdam (Shiphol) con 10 città italiane. Mentre collega Rotterdam da Roma Fiumicino.

WizzAir

Nome completo Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft., più nota semplicemente come Wizz Air, stilizzato in W!ZZ, è una compagnia aerea a basso costo ungherese. Specializzata soprattutto nei collegamenti coi paesi dell’Est Europa.

Possibili nuovi competitors di easyJet

Alcune compagnie potrebbero entrare nel settore del low cost nel prossimo futuro, essendo un comparto commerciale in ascesa. Come:

Alitalia

Compagnia di bandiera in perenne attesa di un definitivo rilancio.

British Airways

Altra compagnia britannica che collega con voli diretti Londra con 9 città italaine.

Lufthansa

Compagnia aerea tedesca che effettua rotte europee ed intercontinentali principalmente dall’hub di Francoforte per un totale ad oggi di 181 destinazioni in 76 paesi.

Air France – KLM

Compagnia francese nata dalla fusione della compagnia transalpina Air France e l’olandese KLM. Ad oggi collega i principali aeroporti italiani (direttamente o con società partner) con gli aeroporti di Parigi e di Amsterdam. Oltre a molte rotte internazionali.

Previsioni andamento EasyJet in Borsa

Per il settore in cui opera, è chiaro che le azioni easyJet sono fortemente legate all’andamento delle vaccinazioni, soprattutto in Europa dove le operazioni della compagnia sono concentrate.

Il titolo ha già dato segnali di rialzo che dovrebbero proseguire ancora, alla luce del proseguimento della campagna vaccinale. Pertanto, potrebbe essere interessante comprare il titolo ora che è ad un prezzo ancora abbordabile nella speranza di futuri rialzi con la ripresa del turismo di massa.

Comprare azioni EasyJet: le domande frequenti

Conclusioni

easyJet è una compagnia aerea low cost londinese, operativa dagli anni ‘90, con molti voli anche in Italia per destinazioni europee.

Seconda in Europa e terza a livello mondiale, ha risentito pesantemente in borsa della Pandemia Covid-19 ma da inizio 2021 il titolo è in forte ripresa.

Puoi comprare le azioni easyJet da broker eToro, che fra le altre cose permettono di seguire i migliori investitori e prenderne spunto.