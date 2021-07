Comprare azioni Diasorin (DIA): come investire, analisi e previsioni [2021]

Ti interessa comprare le azioni DiaSorin S.p.A.? Bene, sei nel posto giusto per informarti al meglio.

Diasorin è una multinazionale italiana di biotecnologie dedita alla produzione e commercializzazione dei kit di reagenti diagnostici in vitro, che si usano nell’immunodiagnostica e nella diagnostica molecolare.

Dal 2021 è entrata anche nel settore Life Science, a livello mondiale.

Dunque, parliamo di una bella realtà italiana, con ottime prospettive anche in vista di quest’ultima notizia. Ma vediamo di saperne di più.

Cos’è Diasorin S.p.A.

Si tratta di una multinazionale italiana che, come detto, è specializzata nella produzione e commercializzazione di kit di reagenti diagnostici in vitro.

I quali si usano generalmente nell’immunodiagnostica e nella diagnostica molecolare. E servono per approfondire i valori dei pazienti, comprenderne lo stato di salute o monitorare la progressione di patologie.

Dal 2021 è entrata ufficialmente anche nel settore della cosiddetta Life Science.

E’ al vertice di una Holding composta da 45 società e vanta 4 succursali estere. Le sedi per la produzione dei suoi prodotti sono geolocalizzate in Europa e negli Stati Uniti.

Fondata nel 1968, è quotata in borsa luglio 2007 presso la Borsa Italiana ed è presente nell’indice FTSE MIB.

Diasorin basa i suoi prodotti su 2 tipi di tecnologie:

immunodiagnostica

diagnostica molecolare

Esse sono in grado di funzionare su piattaforme automatizzate sviluppate direttamente dall’azienda insieme ad altre aziende partner.

Azioni Diasorin: Riepilogo

Piattaforme per investire in azioni Diasori

Se siete interessati agli investimenti in azioni potete utilizzare i seguenti broker per negoziare azioni:

si tratta di piattaforme registrate in Consob e dunque sono tra le più sicure da utilizzare.

Azioni Diasorin: valore e modello di business aziendale

Vediamo alcuni dei dati sociali principali di Diasorin.

Diasorin contatti

Indirizzo: via Crescentino snc, 13040 Saluggia

Tel.: +39 0161 487 526 – Fax: +39 0161 487 670

Dati bilancio Diasorin

Fatturato: 881,3 milioni di €

Utile netto: 248, 3 milioni di €

Dipendenti: 2.066 (2020)

Il Q1 2021 per Diasorin si è chiuso con ricavi pari a 266,7 milioni, un +52,7% rispetto al 1° trimestre 2020 (che sale a +59,5% se si considerano i tassi di cambio costanti).

Il margine lordo si è attestato a 185,1 milioni con un +53,4%, mentre l’Ebitda adjusted è pari a 129,6 milioni (+101% rispetto al 1° trimestre 2020) e l’Ebitda è pari a 118 (+82,9%).

L’Ebit è aumentato nel Q1 2021 di un +109,1% rispetto allo stesso periodo del 2020. pari a 103,3 milioni. Mentre l’utile netto è pari a 78,2 milioni, registrando un +107,2%.

La Guidance 2021 indica “una crescita dei ricavi compresi in una forchetta tra il 15% e il 25% e un incremento dell’Ebitda Adjusted Margin compreso tra il 44% e il 47%.

Modello business

La multinazionale vendere strumenti e servizi di diagnostica in vitro.

Da oltre mezzo secolo, la multinazionale italiana sviluppa, produce e commercializza kit di reagenti per la IVD in tutto il mondo.

Il Gruppo è presente in tutti i 5 continenti con 24 società, 5 succursali estere, 6 siti produttivi e 5 centri di ricerca dislocati nel mondo.

Il team di ricerca è composto da circa 200 persone è dedicato allo sviluppo di soluzioni per i test di specialità per il supporto a medici e responsabili di laboratorio nell’elaborazione delle diagnosi di malattie anche di nicchia.

Le tecnologie sviluppate sono aperte all’interconnessione con piattaforme di altri operatori diagnostici.

Per quanto concerne i kit di analisi, essi sono capaci di rilevare la eventuale presenza di uno specifico elemento. Che sia virus, ormoni ecc. Pure nel caso in cui la presenza sia minima.

I kit di analisi di DiaSorin sono utilizzati in questi ambiti medici:

Malattie infettive

Infezioni gastrointestinali

Metabolismo osseo e minerale

Endocrinologia

Ipertensione

Oncologia

Onco-ematologia

Autoimmunità

Altro prodotto di punta di Diasorin è il LIAISON XL che consente di analizzare i test diagnostici di specialità ad alta automazione. Sia in modalità stand alone, sia utilizzando sistemi di Laboratory Automation Systems prodotti da altre aziende.

L’altro prodotto è l’analizzatore LIAISON XS, disponibile in Europa e progettato per i laboratori di analisi che necessitano di throughput medio-basso.

Questa la presenza nel Mondo in termini di percentuali:

Europa e Africa: 44,4%

Stati Uniti e Canada: 40,5%

Asia e Oceania: 11,4%

America Latina: 3,6%

Azionariato Diasorin

Finde SS: 60.06%

Mercato: 26,66%

Carlo Rosa: 8,451%

Even Chen Menachem: 2,805%

T. Rowe Price Associates, Inc: 2,024%

Management

Chairman: Gustavo Denegri

Chief Executive Officer: Carlo Rosa

Chief Financial Officer: Piergiorgio Pedron

Chief Commercial Officer: Chen Even

Senior Corporate VP Human Resources: Stefano Ronchi

Senior Corporate VP Industrial Operations: Ugo Gay

President DiaSorin Molecular LLC: John D. Gerace

Trading CFD per investire in Diasorin

Vediamo ora quali sono i migliori broker per investire in azioni Diasorin.

Quotazione Diasorin in tempo reale

Vediamo qual è la quotazione in tempo reale delle azioni Diasorin in questo grafico.

Competitors di Diasorin

Bio-Rad

Si tratta di un’azienda che sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti e soluzioni per i mercati della ricerca nelle scienze della vita e della diagnostica clinica

Opera attraverso due segmenti, Life Science e Clinical Diagnostics. Il segmento Life Science sviluppa, produce e commercializza una gamma di reagenti, apparecchi e strumenti di laboratorio che vengono utilizzati nelle tecniche di ricerca, nei processi di produzione biofarmaceutica e nei regimi di analisi degli alimenti.

Il segmento Clinical Diagnostics progetta, produce, vende sistemi di test, sistemi informatici, kit di test e controlli di qualità specializzati che servono i laboratori clinici nel mercato della diagnostica

Dipendenti (dic 2019) 8.120: (-1% stesso periodo anno precedente)

Nuovi progetti: 181

Visite al sito web (aprile 2021): 657,9 k

Entrate (anno fiscale 2020): 2,5 miliardi di dollari (+11%)

Prezzo delle azioni (luglio 2021) $ 675,4 (+2%)

Valutazione della sicurezza informatica: livello C

Precipio

Ex Transgenomic, è una società che opera come laboratorio di riferimento per la diagnostica oncologica fornendo prodotti e servizi al mercato dell’oncologia.

Sviluppa un pannello proprietario di screening del profilo di mutazione ematologica dei tumori maligni e altri prodotti.

Dipendenti (stima marzo 2019): 42 (+36%)

Visite al sito web (maggio 2021): 20,8 k

Entrate (anno fiscale 2020): $ 6,1 milioni (+95%)

Prezzo delle azioni (luglio 2021): $ 3,1 (-3%)

Grado di sicurezza informatica: livello C

Mellitus

Si tratta di un’azienda che sviluppa un test diagnostico in vitro per l’individuazione e il monitoraggio del diabete. Si basa sulla misurazione di un biomarcatore del diabete chiamato Glycated CD59 (GCD59).

Anno fondazione: 2011

Dipendenti (stimati) (luglio 2021): 9

Valutazione della sicurezza informatica: livello C

HealPros

HealPros è un’azienda che fornisce iComply Solution, uno strumento mobile progettato per esami oculistici della retina diabetica. Inoltre, si concentra sul test della microalbumina, sull’emoglobina A1c e sullo screening del cancro del colon-retto.

Anno fondazione: 2011

Numero dipendenti: 50

Valutazione della sicurezza informatica: livello C

Royal Hotel

Royal Hotel è una società di biotecnologie con sede a 201 Market Way, Salinas, California.

Dipendenti: 86

ohnson & Johnson

Forse la più temibile delle concorrenti per Diasorin è Johnson & Jonhson. In quanto propone in particolare dei dispositivi sanitari con dei prodotti utilizzabili in chirurgia e ortopedia. Ma anche per il trattamento del diabete e di alcune malattie cardiovascolari.

Una multinazionale molto potente e con un portafoglio molto diversificato.

Fresenius

Fresenius è leader mondiale degli apparecchi destinati ai pazienti che soffrono di disturbi renali.

Propone servizi clinici e fabbricazione di apparecchi per la dialisi.

Eurofins

Primo fornitore mondiale di servizi biologici destinati a industria, ospedali e professionisti della sanità.

Thermofisher

Specializzato in strumenti diagnostici e di analisi, software ed altri prodotti.

BioMérieux

Attualmente il leader del settore della diagnostica in vitro con dei prodotti che permettono di individuare le malattie infettive, i tumori e le patologie cardiovascolari.

Cellnovo

Società francese specializzata in particolare nei kit mobili per il rilevamento del diabete di tipo 1.

Previsioni azioni Diasorin

Per formulare una previsione sulle azioni Diasorin, occorre tenere sempre presente il settore di cui si occupa. Quindi, prestare massima attenzione al lancio di nuovi prodotti da parte del gruppo, nonché le ricadute finanziarie della commercializzazione di tali prodotti.

Occorre tenere d’occhio le attività di ricerca e sviluppo di questa azienda e gli eventuali risultati. Che spesso non sono positivi per chi fa ricerche, per non contare il ritiro di prodotti che risultano inefficaci.

Oltre alla concorrenza, come visto corposa ed agguerrita, è bene sempre prestare molta attenzione alle partnership. Le quali, oltre appunto a contrastare proprio quest’ultima, serve anche a penetrare in nuovi settori e/o paesi.

Per esempio, nel caso di Diasorin, nel 2018 ha stretto una partnership cn la società Qiagen. Allo scopo di permettere ad entrambe di offrire ai loro clienti delle nuove possibilità di rilevamento automatizzato della tubercolosi.

Sarà così aggiunto il test diagnostico chiamato QuantiFERON-TB di Qiagen.

Questi strumenti aiuteranno a proteggere i pazienti a rischio individuando un’infezione da tubercolosi latente.

Oltre che negli Usa, è destinato anche alla Cina. Paese come noto, oltre che gigante economico, anche molto popoloso (circa 1,5 miliardi di abitanti) e peraltro soggetto ad invecchiamento.

Occorre poi prestare attenzione alla sanità pubblica, perché ovviamente gli enti pubblici sono un cliente importante per le multinazionali che si occupano di prodotti per la salute. Quindi pagamenti ritardati portano anche bassi profitti.

Occhio poi ai cambiamenti della normativa sul mercato europeo, che può essere ora favorevole, ora penalizzante.

Riguardo le previsioni delle azioni Diasorin, abbiamo detto che la società è in una ottima posizione rispetto a determinati prodotti diagnostici e che è entrata nel settore della Life Science, che propone un approccio nuovo nel rapporto medico-paziente.

Il titolo è in costante crescita dal 2012, accelerata dalla pandemia covid-19 che ha favorito molte multinazionali farmaceutiche. Superando quota 200 euro per azione a maggio e poi segnare vari alti e bassi, mantenendosi in un range tra 140 e 170 euro per azione tra giugno e luglio 2021.

Probabilmente su questo ritmo proseguirà lungo il resto dell’anno. Probabilmente tentando anche nuovi picchi e non escludendo anche la violazione di nuovi supporti.

Il trading CFD ti consente comunque di sfruttare entrambe le direzioni dei prezzi Diasorin.

Comprare azioni Diasorin: le domande frequenti

Conclusioni

Diasorin è una multinazionale italiana che si concentra nel settore della biotecnologia. Più precisamente, nella produzione e commercializzazione di kit di reagenti diagnostici in vitro. Che consentono di individuare in tempo determinate patologie.

La società ha assunto una posizione di mercato importante, ma la concorrenza non manca. Di recente però, è entrata nel mercato cinese (popoloso e soggetto ad invecchiamento) oltre che nella nascente Life Science.

Puoi approfittare della volatilità del titolo col trading CFD, su broker regolamentati come quelli di cui abbiamo parlato in questa guida.