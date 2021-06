Comprare azioni Clubhouse: analisi, come investire e previsioni [2021]

Avrai certamente sentito parlare di Clubhouse, Social che si distingue dagli altri perché è “su invito” ma vede anche il coinvolgimento di Vip in stanze.

Inoltre, a differenza di altri popolari post, non si basa su immagini, testi o video. Ma solo sulla voce.

Orbene, investire nelle azioni Clubhouse significa anche investire nell’insieme di 2 settori in grande ascesa: i Social network e il trading online.

Tuttavia, non bisogna lasciarsi prendere dall’eccessivo entusiasmo, poiché c’è chi potrebbe proprio approfittare della crescente popolarità di entrambi per creare truffe.

Scopo di questa guida completa sulle azioni Clubhouse è proprio quella di mettervi in guardia dalle truffe e mostrarvi le migliori occasioni per investire.

Attualmente la soluzione migliore per investire in Borsa è quella di sfruttare i CFDs utilizzando broker come Capital.com.



Che cos’è Clubhouse

Clubhouse è nata nel 2020 da una idea di Paul Davison e Rohan Seth. Due persone forti della loro esperienza rispettivamente in Pinterest e Google.

La sua crescita è stata alimentata da un recente finanziamento di decine di milioni di dollari. E il suo valore si aggira intorno al miliardo di dollari.

Per ora Clubhouse è disponibile solo su App Store e non è ancora chiaro se e quando arriverà su Android. Anche se qualche dichiarazione di inizio 2021 lascia ben sperare.

Conviene investire su Clubhouse?

Come anticipato nell’incipit, rispetto ad altri popolari social come Facebook o Instagram, non prevede foto, testi o video. E neanche messaggi vocali o chat dove scambiarsi, come per esempio WhatsApp o Telegram.

Gli utenti parlano solo mediante talk in diretta, senza possibilità di registrare o salvare nulla. Tutto avviene dal vivo e distrutto una volta che le conversazioni sono terminate.

Dunque a cosa serve? Clubhouse può essere visto come un aggregatore globale di tavole rotonde su ogni tipo di tema. Che si tengono ad ogni ora, in ogni lingua, con ogni genere di pubblico e di panelist.

Si divide in ‘stanze’ ciascuna con un argomento e con dei partecipanti. Prevede poi dei moderatori che controllano che tutto vada osservando le netiquette. E poi ci sono gli oratori invitati a salire sul palco a parlare e un pubblico che può solo ascoltare. O, al massimo, alzare la mano per salire a sua volta e dire la propria.

La cosa può avvenire anche molto dinamicamente. Posso entrare in più stanze ed essere anche invitato a parlare.

Gli incontri su Clubhouse possono arrivare a durare anche delle ore, con una qualità audio semplicemente eccellente.

Clubhouse va oltre l’idea di podcast o di radio. Perché il primo lo puoi riascoltare quando vuoi e può essere modificato una volta terminato l’audio e ottenuto il file. Mentre la radio è più un media passivo, dove il pubblico ascolta solamente e al massimo qualche trasmissione può invitare a fare qualche domanda.

Clubhouse: la quotazione in Borsa

In molti si stanno chiedendo: come investire su Clubhouse? Come dare loro torto.

Stiamo parlando di un Social network che, a pochi mesi dal lancio (inizio 2020), aveva già una valutazione di 100 milioni di dollari. Mentre a distanza di poco più di un anno, vale già 1 miliardo di dollari.

E pensare che per ora Clubhouse è disponibile solo sui dispositivi iOS di Apple. Figuriamoci come crescerà ulteriormente quando arriverà su Android, il sistema operativo più usato al mondo. Che ne consentirà l’ulteriore crescita.

Basti pensare che a dicembre 2020 gli utenti registrati erano 600mila, mentre a distanza di un anno dalla nascita, febbraio 2021, sono già più che triplicati in 2 mesi: 2 milioni.

A facilitarne la crescita, senza dubbio, oltre che le caratteristiche peculiari rispetto a tutto quanto c’è già in circolazione, il fatto che sia arrivato in concomitanza con la Pandemia Covid-19. Che ha ulteriormente avvicinato le persone alla tecnologia, rendendole di fatto ancora più dipendenti.

A fronte di tutto questo, però, devi sapere che non è possibile investire ancora su Clubhouse tramite trading online.

La società non è quotata ancora in Borsa ed in effetti ciò è anche normale, visto che si tratta di una start up nata nel febbraio 2020. E, come tante, preferisce prima crescere un po’ e farsi conoscere. Per poi arrivare sul mercato e sperare nell’exploit.

I numeri ci sono tutti affinché ciò avvenga. Stiamo parlando di cifre come visto già vertiginose.

Nel frattempo che arrivi la IPO di Clubhouse, puoi iniziare a pensare al broker che potrai utilizzare. Di seguito già ti diamo qualche dritta.

Piattaforme per comprare azioni Clubhouse

Prima della Ipo di Clubhouse, ti conviene già studiare su quali broker investire per comprare azioni.

Fermo restando che il modo migliore resta il trading CFD, giacché potrai guadagnare sia long che short sulle azioni Clubhouse, così approfitterai anche se le cose stanno andando male.

Ancora, acquisterai azioni Clubhouse indirettamente, così potrai disimpegnarti facilmente da questo investimento.

Ecco una serie di piattaforme di trading che offrono commissioni e spread contenuti e vantano più licenze così sono anche sicure.

Clubhouse il modello di Business

Essendo un social network, Clubhouse è mosso dalle stesse intenzioni di altri noti Social, come Facebook e Twitter.

Si tratta quindi di una piattaforma gratuita e tra l’altro Clubhouse non prevede neanche pubblicità come queste. Che trovano con questo escamotage un modo per farsi pagare.

Tuttavia, il modello di business di Clubhouse probabilmente sarà quello di monetizzare attraverso piani di abbonamenti da parte degli utenti. Vuole quindi allargare prima il bacino di utenza per poi iniziare a far pagare i servizi.

Interessante è anche la questione Android, cioè quando approderà sul sistema operativo più importante del mondo. Che secondo alcune stime conta anche su oltre il 90 percento dei device mobili.

Sebbene l’abbandono di Google verso Huawei non sarà così irrilevante, visto che il colosso cinese stava avanzando prepotentemente anche in Europa. Superando Apple e Samsung.

Clubhouse: i competitors

Clubhouse non ha proprio concorrenti diretti per come è caratterizzato. Tuttavia, ci sono social, più o meno noti, che offrono più o meno lo stesso tipo di servizi.

Twitter Spaces

Twitter ha lanciato Spaces, che è come Clubhouse ma integrato all’interno di Twitter insieme a Fleets. Servizio per ora diffuso solo in India, mentre nel resto del mondo può essere attivato solo per gli utenti che hanno oltre 600 follower.

Discord Stage Channels

Discord è una app per chattare che ha ora portato un’alternativa a Clubhouse chiamata Stage Channels. È un nuovo tipo di canale integrato in Discord, dove puoi invitare gli utenti ad avere una conversazione pubblica, proprio come Clubhouse.

Telegram Voice Chat

Telegram ha introdotto “Voice Chat” per clonare ciò che fa Clubhouse. Non è un’app autonoma ma unita all’app di Telegram. La chat vocale può essere abilitata solo da un amministratore di gruppo o dal proprietario di un canale.

Fondamentalmente, devi creare un gruppo prima di poter avviare la chat vocale. Tieni presente che, a differenza di Clubhouse, che è pubblico e consente agli utenti di cercare discussioni audio, Telegram non lo fa.

Reddit Talk

Per coloro che utilizzano ampiamente Reddit, trovare persone che la pensano allo stesso modo tramite la chat audio in un subreddit potrebbe essere l’opzione migliore e forse migliore di Clubhouse. Chiamata Reddit Talk, questa funzione consente solo ai moderatori di ospitare un discorso al momento. La società ha lasciato intendere che sta testando la funzione e potrebbe lanciare Reddit Talk a un pubblico più ampio.

Fireside

Se stai cercando un’alternativa alla Clubhouse Made in India, Fireside è una scelta degna. È stato sviluppato dallo stesso team che ha creato Chingari, che è un’alternativa a TikTok per gli utenti indiani. Parlando di Fireside, sembra sorprendentemente simile a Clubhouse e funziona anche come tale. Ha tre sezioni per esplorare le chat room attive, trovare aiuto rispetto al tema Covid e cercare la community più adatta a sé.

Facebook Hotline

Oltre alle app simili a Clubhouse menzionate sopra, alcune potenziali alternative di Clubhouse sono in fase di sviluppo da parte delle famose società di social media. Facebook sta sviluppando Hotline, che si dice sia un mashup di Clubhouse e Instagram Live. Il prodotto non è attualmente aperto al pubblico (neanche negli Stati Uniti) e la nuova app di social media basata su audio è in fase di test internamente.

In sintesi

Opinioni su Clubhouse

I numeri relativi a Clubhouse sono in rapida ascesa, da quando è stato lanciato. Inoltre, si attende il lancio su Android, che dovrebbe ulteriormente ampliare il bacino di utenza.

La sua peculiarità la rende molto diversa dalle principali concorrenti, che hanno comunque lanciato servizi simili. E ciò non può che favorirla.

Clubhouse IPO

Non è ancora chiaro quando la Ipo di Clubhouse avverrà, ci sono solo labili ipotesi.

Come altre start up si sta prima consolidando in termini numerici prima del grande passo. Quindi, potrebbe avvenire non prima della fine di quest’anno.

Anche perché una società prima di quotarsi in borsa deposita tutta la documentazione presso l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari locale.

E da parte di Clubhouse non è stato fatto ancora nulla del genere presso la SEC. Occorre considerare che tra il deposito della documentazione e il nulla osta dell’autorità passa qualche mese.

Conclusioni

Clubhouse è nata nel 2020 da una idea di Paul Davison e Rohan Seth.

Gli utenti parlano solo mediante talk in diretta, senza possibilità di registrare o salvare nulla. Tutto avviene dal vivo e distrutto una volta che le conversazioni sono terminate. E’ prevista la creazione di stanze a tema.

Per ora si attende la Ipo di Clubhouse. Nel frattempo puoi già pensare a quale broker utilizzare.