Comprare azioni CD Projekt Red: analisi, come investire e previsioni [2021]

I patiti di videogame conosceranno sicuramente CD Projekt RED. Si tratta, per tutti gli altri, di un’azienda polacca che sviluppa videogiochi. Fondata nel 2002 da Marcin Iwiński di CD Projekt.

Tra i titoli più noti, troviamo la serie di The Witcher (fino ad ora ne sono uscite tre), giochi action-RPG basati sui romanzi di Andrzej Sapkowski. Ma anche Cyberpunk 2077.

Essendo una società quotata in Borsa, CD Projekt RED è anche un asset interessante. Ed è di questo aspetto che ci occuperemo in questo articolo. Come comprare le azioni CD Projekt RED e se conviene realmente farlo.

Attualmente la soluzione migliore per investire in Borsa è quella di sfruttare i CFDs utilizzando broker come Capital.com. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi che permettono di orientare con successo le proprie operazioni.

Per saperne di più sui servizi di Capital.com clicca qui per visitare il sito ufficiale.

CD Projekt Red : chi è

Oltre a quanto già detto nell’incipit, aggiungiamo che CD Projekt RED ha sede nella capitale polacca di Varsavia ed è nata come diramazione interna, di CD Projekt. Società già esistente da 10 anni.

Il primo gioco realizzato dalla società polacca è un action RPG basato sui racconti di Andrzej Sapkowski, che sarebbe poi diventato noto come The Witcher. Quest’ultimo è uno scritto classe ‘48, noto soprattutto per i racconti fantasy.

Il team di sviluppatori fu ampliato a partire dal 2003 e fu anche aperto un sito web.

Due anni dopo il gioco venne mostrato al grande pubblico, prima a Lipsia e poi all’Electronic Entertainment Expo. Il budget totale per lo sviluppo del gioco raggiunse i 20 milioni di złoty (5 milioni di euro).

La pubblicazione di The Witcher avvenne nel 2007 e ricevette un’ottima accoglienza da parte della critica e del pubblico, vendendo in pochi mesi oltre 600mila copie in tutto il mondo.

In concomitanza, sull’onda del successo di The Witcher, fu anche annunciato lo sviluppo di They, uno sparatutto in prima persona.

A settembre 2009 venne ufficialmente annunciata la lavorazione di The The Witcher 2: Assassins of Kings. Sempre con protagonista Geralt di Rivia.

Nel gennaio 2010, però, CD Projekt annullò lo sviluppo di They, al fine di concentrarsi principalmente sul sequel.

CD Projekt RED utilizzò un nuovo motore grafico avanzato, chiamato REDengine. Che prese il posto dell’Aurora Engine di BioWare.

The Witcher 2: Assassins of Kings uscì così nel 2011, con un’ottima accoglienza di critica e pubblico. Vendette 940.000 copie a 2 mesi dal lancio, di cui 250.000 in digitale tramite Steam e GOG.com. Fu però anche oggetto di pirateria.

Nel corso del 2012 CD Projekt annunciò un nuovo action RPG a tema fantascientifico-cyberpunk: Cyberpunk 2077. Altro titolo destinato ad avere successo.

Mentre nel 2013 arrivò l’annuncio del terzo capitolo della serie: The Witcher 3: Wild Hunt. Costò ben 81 milioni di dollari e fu rilasciato nel 2015, accolto anche esso molto bene tanto da vincere anche un titolo “Gioco dell’Anno”.

Arrivò a vendere oltre 6 milioni di copie nel giro di poco più di un mese.

CD Project RED si dedicò così totalmente al progetto messo in cantiere dal 2015 Cyberpunk 2077. Nel marzo del 2018 la casa produttrice ha aperto una nuova divisione a Breslavia denominata CD Project Wrocław, con lo scopo di supportare ulteriormente lo sviluppo del gioco.

Il 10 giugno all’E3 2018 viene mostrato il primo trailer ufficiale, che vede il protagonista V, un mercenario che vuole farsi un nome in città, narrare l’attrazione e l’odio che gli uomini provano per Night City. Una violenta e distopica metropoli ricca di opportunità.

Giusto un anno dopo, sempre all’E3, durante la conferenza Microsoft Xbox, viene mostrato un nuovo trailer in cui farà la sua comparsa in qualità di NPC un personaggio costruito sulle fattezze dell’attore Keanu Reeves (il protagonista di Matrix). Il quale parteciperà alla conferenza entrando verso la fine annunciandone la data d’uscita: il 16 aprile 2020.

Tuttavia, come tutti, anche CD Project Red non aveva fatto i conti con l’esplosione del Covid-19. E così l’uscita del titolo fu rinviata al 17 settembre 2020. ttuttavia, ci furono altri due rinvii: il 27 ottobre e poi finalmente uscirà il 10 dicembre 2020.

L’uscita dei due giochi è intervallata da Gwent: The Witcher Card Game. Uno spin-off che riprende un videogioco di carte collezionabili free-to-play pubblicato da CD Projekt per Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One nel 2018, per iOS nel 2019 e per Android nel 2020.

Si tratta di un’estensione stand alone del minigioco Gwent presente in The Witcher 3: Wild Hunt e viene citato anche nei libri di Andrzej Sapkowski e nei precedenti videogiochi della serie The Witcher.

Comprare azioni CD Projekt Red: riepilogo

❓Dati societari Azienda polacca che sviluppa videogiochi. Fondata nel 2002 da Marcin Iwiński di CD Projekt. 🕹️ Settore Gaming 🏢 Sede Varsavia in Polonia 📊 Quotazione WSE (Borsa di Varsavia) 👍 Ticker CDR 👍 Come iniziare Utilizzando i conti demo delle piattaforme CFD. 🥇Migliore piattaforma con conto demo eToro 🥇Miglior broker per azioni Capital.com

Broker per investire in azioni CD Project Red

Se siete interessati agli investimenti in azioni potete utilizzare i seguenti broker per investire in azioni:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Copy trading, CFD azioni

*67% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD su azioni e indici Conto demo illimitato ISCRIVITI Corso trading gratis, CFD azioni Segnali gratis ISCRIVITI CFD su azioni, demo gratis Servizi di intelligenza artificiale ISCRIVITI Bonus 25€ Conti Zero spread! ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 67-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

si tratta di piattaforme registrate in Consob e dunque sono tra le più sicure da utilizzare.

Dati societari CD Projekt Red

Ecco i principali dati societari di CD Project Red.

Contatti:

Indirizzo: Ul Bokserska 66, Warsaw, 02-690, Poland

Telefono: 48 223 75 77 00

Fax: 48 223 75 77 10

Borsa: WSE (Borsa di Varsavia)

Ticker: CDR

Sito: https://en.cdprojektred.com/

ISIN: PLOPTTC00011

Fondazione: Febbraio 2002

Fondatore: Marcin Iwinski

Quartier Generale: Varsavia, Polonia

Presidente e joint CEO: Adam Kicinski

Co-fondatore e joint CEO: Marcin Iwinski

Settore: Intrattenimento

Business Principale: Videogame

Dipendenti: 214

Slogan: “The industry leader in creating role-playing games”

Bilancio

CD Projekt ha ammesso che i profitti netti del primo trimestre del 2021 non sono stati come si attendevano. I ricavi hanno fatto registrare un -65%, quantificabili in 8,84 milioni di dollari. Complici anche gli aggiornamenti necessari per Cyberpunk 2077.

Il dato positivo è stato però il guadagno record che ha fatto passare il fatturato da 272.1 milioni di dollari a 517 milioni di dollari.

Cyberpunk 2077 comporterà anche altri costi futuri per i continui aggiornamenti di cui necessita. Del resto, il gioco non è neanche ancora tornato su PlayStation Store. Piotr Nielubowicz, CFO del team, ha confermato come “I profitti più bassi del previsto sono dovuti in larga parte ai lavori postumi su Cyberpunk e allo sviluppo di progetti futuri“.

Comunque, gli sviluppatori sono pronti a lanciarsi sui lavori di due progetti tripla-A in contemporanea. Si sospetta The Witcher 4.

Cyberpunk 2077 è invece considerato dalla società un “progetto a lungo termine“. Che a lungo termine comporterà altri costi, ma anche altri profitti.

Management

Di recente, c’è stata l’uscita di Hollie Bennet, Head of Communication, distintosi sovente nei Night City Wire che hanno anticipato l’uscita del gioco.

Cambia anche il Game Director, con l’ex-Bioware Gabriel Amatangelo che ha preso il posto di Adam Badowski. Il quale comunque resterà per i progetti futuri.

Piattaforme CFD per fare trading sul titolo CD Projekt Red

Su quali broker investire sulle azioni CD Project Red? La scelta deve sempre ricadere su piattaforme sicure. Ma anche convenienti, dato che i costi di trading finiscono per erodere i nostri profitti. Occorre poi anche che offrano un gran numero di servizi.

Il trading CFD resta comunque la soluzione migliore per investire sulle azioni CD Project Red, in quanto si tratta di una società di videogame e in quanto tale è soggetta ad un mercato in continuo mutamento. Tecnico nonché consumistico.

La tecnologia va avanti, così come il gusto degli utenti finali. E una società che si occupa di sviluppo di videogame non può restare indietro, anche per la concorrenza agguerrita che si ritrova. Molte sono le società fallite o pesantemente ridimensionatesi in questi ormai 50 anni di storia dei videogame.

Inoltre, questo mondo è ulteriormente cambiato e diventato più dinamico con l’arrivo del web. Che ha portato al lancio di giochi poi migliorati in itinere, sfruttando proprio la possibilità di aggiornarli in seguito. Quindi, si spende meno rispetto a prima nello sviluppo iniziale, ma poi i costi si diluiscono nel tempo. E non è detto che facciano seguito anche dei profitti.

I CFD permettono quindi di posizionarsi in base all’andamento del mercato, ora long che le previsioni sono rialziste, ora short se sono ribassiste.

Inoltre, il trading CFD consente di disimpegnarti agevolmente da un investimento, quando il contratto giunge al termine. Così come ti permette di guadagnare su uno stock anche quando le cose stanno andando male. Posizionandoti appunto short e speculando sui ribassi del prezzo.

Vediamo di seguito quelli che a nostro avviso corrispondono a queste caratteristiche.

Investire sul titolo CD Projekt Red con eToro

Vediamo le caratteristiche principali del broker eToro:

Deposito minimo: 50 euro

Conto demo: 100mila euro virtuali

Spread e commissioni: broker spread-only e commissioni basse

Servizi disponibili: copy trading, copyportfolios, social trading e eToroX

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Comprare azioni CD Projekt Red con OBRinvest

OBRinvest è un broker innovativo che sta facendo molto parlare di sé, ecco le caratteristiche principali:

Deposito minimo: 250 euro

Conto demo: 100mila euro virtuali

Spread e commissioni: broker spread-only e commissioni basse

e commissioni: broker spread-only e commissioni basse Servizi disponibili: ebook e webinar gratuiti, segnali di trading, intelligenza artificiale, glossario





78,15% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Trading sul titolo CD Projekt Red con Capital.com

Capital.com è uno dei broker del momento, grazie al suo deposito accessibile. Inoltre offre le seguenti funzionalità:

Deposito minimo: 20 euro

Conto demo: 100mila euro virtuali

Spread e commissioni: broker spread-only e commissioni basse

Servizi disponibili: intelligenza artificiale, app Investmate, +70 oscillatori e indicatori, segnali di trading





Andamento CD Projekt Red quotazione in tempo reale

Ecco il grafico della quotazione in tempo reale dell’andamento delle azioni CD Projekt Red

Previsioni e target Price CD Projekt Red

CD Projekt Red si sta caratterizzando per il fatto che, alla costante crescita dei ricavi non ha fatto seguito un rialzo dei prezzi del titolo. Che, anzi, si è deprezzato.

In effetti, è anche vero che, come visto il bilancio di CD Projekt Red sia stato pesantemente colpito dai costi relativi agli aggiornamenti di Cyberpunk 2077. La cui uscita era già stata rinviata nel corso del 2020 causa Pandemia. E si sa che il rinvio di un nuovo prodotto per una società è solo un danno.

Riguardo le previsioni sul titolo, ecco alcune stime future di importanti analisti:

AlphaValue ha abbassato le azioni di CD Projekt Red a un rating di “mantenimento”

Berenberg Bank ha assegnato alla società un rating di “vendita”

VTB Capital ha abbassato le azioni di CD Projekt Red da un rating di “acquisto” a un rating di “mantenimento”

Goldman Sachs Group ha abbassato le azioni di CD Projekt Red da un rating “neutrale” a un rating di “vendita”

Non proprio un quadro ottimistico sul futuro di questo titolo, insomma. Perché vendita corrisponde ad un deprezzamento. Mentre mantenimento segna una certa incertezza. Nessuno consiglia l’acquisto.

Il target price medio a dodici mesi per le azioni CD Projekt Red è di 194,58 zloty.

Ricordiamo che il cambio Euro-Zloty è pari a 4,63 al momento della scrittura. Ma generalmente supera sempre i 4. Quindi, per fare un veloce calcolo a mente, dividete sempre per 4 la valutazione in zloty e aumentatela leggermente.

In euro, al momento della scrittura, le azioni CD Project Red valgono circa 40 euro, corrispondenti a circa 185 zloty. Dunque, si prevede entro un anno un rialzo leggero.

Ovviamente, molto dipenderà dai progetti futuri e da cosa ha in serbo la società polacca. Che per ora, tutto sommato, non ha sbagliato un colpo. Almeno stando al rapporto pubblico-critica.

CD Project Red competitors

Chi sono i principali concorrenti di CD Project Red? Una domanda importante perché occorre anche guardare in casa d’altri. Eccoli di seguito:

Ubisoft

Activision Blizzard

Nintendo

Electronic Arts

Roblox

Tencent

Comprare azioni CD Projekt Red: FAQ

Chi è CD Project RED? Si tratta di una società dedita alla realizzazione di videogame, destinati alle principali console oltre che i principali sistemi operativi. E’ nata nel 2003, come ramo di Cd Project, già operativa da 10 anni. Conviene investire sulle azioni CD Project RED? Negli ultimi tempi, il titolo in borsa sta annaspando, malgrado gli ottimi fatturati. A pesare anche i costi sostenuti per aggiornare il gioco Cyberpunk 2077. In cantiere ci sono altri 2 progetti importanti, tra cui forse il quarto capitolo della fortunata serie The Witcher.



L’investimento in Borsa con i CFD permette comunque di speculare sia sul rialzo che sul ribasso delle azioni. Quali sono i migliori broker per investire su Cd Project Red? Puoi provare eToro e Capital.com.

Conclusioni

CD Projekt RED è un’azienda polacca che sviluppa videogiochi. Fondata nel 2002 da Marcin Iwiński di CD Projekt.

Tra i titoli più noti, troviamo la serie di The Witcher (fino ad ora ne sono uscite tre), giochi action-RPG basati sui romanzi di Andrzej Sapkowski. Ma anche Cyberpunk 2077.

I fatturati recenti sono da record, sebbene le azioni CD Project RED siano in ribasso e gli analisti suggeriscono soprattutto una posizione di vendita o mantenimento.

Quindi, il trading CFD si presenta quanto mai indicato per speculare sulle speculazioni di presto.

I migliori broker per il trading CFD delle azioni CD Project RED sono quelli che offrono anche il conto demo gratuito.

Per iniziare è fondamentale partire a fare pratica con le demo. Vi lasciamo con i link ufficiali che sono mediati dal server di WebEconomia in modo da garantire l’accesso sicuro:

Sono le migliori piattaforme con conti demo illimitati e sopratutto gratuiti per sempre.