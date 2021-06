Comprare azioni AMC Entertainment: analisi, come investire e previsioni [2021]

In questa guida completa sulle azioni AMC Entertainment, scopriremo chi è la società, se conviene investire sul titolo, quali sono i migliori broker per farlo.

Chi è appassionato di cinema, forse saprà già di cosa stiamo parlando.

Infatti, AMC Entertainment Holdings, Inc. è una catena di cinema di origine americana, con sede a Leawood, nel Kansas. Ad oggi la più grande al mondo.

Nel 2020 ha compiuto un secolo di vita e conta la quota maggiore del mercato teatrale statunitense, posizionandosi anche davanti a colossi come Regal e Cinemark Theatres.

Essendo quotata in borsa, può anche essere un interessante asset sul quale investire, da detenere quindi nel proprio portafoglio titoli. Ed è proprio questo lo scopo di questo articolo.

Attualmente la soluzione migliore per investire in Borsa è quella di sfruttare i CFDs utilizzando broker come Capital.com. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi che permettono di orientare con successo le proprie operazioni.

Per saperne di più sui servizi di Capital.com clicca qui per visitare il sito ufficiale.

AMC Entertainment: chi è

AMC Entertainment Holdings, Inc., meglio noto con l’acronimo AMC e in alcuni stati chiamato anche AMC Cinemas o AMC Multi-Cinemas, è una catena di cinema americana con sede a Leawood, Kansas.

Nata nel 1920, ha acquistato altre importanti realtà nel 2016. Quali Odeon Cinemas, UCI Cinemas e Carmike Cinemas. Diventando di fatto la più grande realtà in questo settore.

Gli Usa restano la zona dove si espande maggiormente, con oltre 600 Cinema gestiti. Mentre in Europa sono poco più della metà, circa 360 cinema.

Conviene investire in azioni AMC Entertainment?

La società è quotata alla Borsa di New York e per una breve parentesi, dal 2012 al 2018, la cinese Wanda Group ne ha posseduto la maggioranza azionaria.

Silver Lake Partners ha investito $ 600 milioni in AMC nel settembre 2018, sebbene regole interne abbiano permesso a Wanda Group di mantenere sempre la maggioranza nel CDA.



Complice anche la Pandemia Covid-19, che ha costretto alla chiusura le sale cinematografiche per un lungo periodo, la partecipazione azionaria di Wanda si è sempre più diradata. Mentre AMC e Silver Lake hanno aumentato la propria presenza nel capitale sociale.

Wanda ha così convertito nel febbraio 2021 le sue azioni di Classe B in Classe A. il che ha finito per ridurre il suo peso nel CDA.

Broker per investire in azioni

Tra i broker più adatti ad investire in azioni vi elenchiamo i seguenti:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Copy trading, CFD azioni

*67% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD su azioni e indici Conto demo illimitato ISCRIVITI Corso trading gratis, CFD azioni Segnali gratis ISCRIVITI CFD su azioni, demo gratis Servizi di intelligenza artificiale ISCRIVITI Bonus 25€ Conti Zero spread! ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

AMC Entertainment: dati societari

Vediamo alcuni dati societari importanti di AMC Entertainment.

Dirigenti:

Adam Aron, 65 anni, dal 2016 President, Chief Executive Officer & Director

Sean Goodman, 55 anni, dal 2020 Chief Financial Officer & Executive Vice President

Derrick Leggett, Senior Vice President-Information Technology

John McDonald, 62, dal 2009 Executive Vice President-US Operations

Anthony J. Saich, Dr. 66 anni, dal 2012 Independent Director

Kathleen M. Pawlus, 59 anni, dal 2014 Independent Director

Lee E. Wittlinger, 37 anni, dal 2018 Independent Director

Adam J. Sussman, 48 anni, dal 2019 Independent Director

Philip Lader, 73 anni, dal 2019 Independent Director

John C. Merriwether, dal 2014 Vice President-Investor Relations

Azionisti

The Vanguard Group, Inc. , numero di azioni 36 996 803, peso sul totale 8,22%

, numero di azioni 36 996 803, peso sul totale 8,22% BlackRock Fund Advisors, numero di azioni 10 549 890, peso sul totale 2,34%

Fund Advisors, numero di azioni 10 549 890, peso sul totale 2,34% Greenvale Capital LLP, numero di azioni 8 656 254, peso sul totale 1,92%

Invesco Capital Management LLC, numero di azioni 6 649 325, peso sul totale 1,48%

SSgA Funds Management, Inc., numero di azioni 6 536 661, peso sul toale 1,45%

Geode Capital Management LLC, numero di azioni 6 218 795, peso sul totale 1,38%

Mudrick Capital Management LP, numero di azioni 4 622 538, peso sul totale 1,03%

Susquehanna Financial Group LLLP, numero di azioni 3 800 302, peso sul totale 0,84%

Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management), numero di azioni 3 699 372, peso sul totale 0,82%

Charles Schwab Investment Management, Inc., numero di azioni 3 588 724, peso sul totale 0,80%

Indirizzo e contatti:

AMC Entertainment Holdings, Inc.

One AMC Way

11500 Ash Street

Leawood, KS 66211

Numero telefono: +1.913.213.2000

Sito Web ufficiale: http://www.amctheatres.com

Paesi dove è presente:

United States, fatturato 826,70 M, 66.5% sul totale del mercato

United Kingdom, fatturato 127,90 M, 10.3% sul totale del mercato

Sweden, fatturato 63,20, 5.1% sul totale del mercato

Spain, fatturato 52,10 M, 4.2% sul totale del mercato

Italy, fatturato 47,50 M, 3.8% sul totale del mercato

Finland, fatturato 43,40 M, 3.5% sul totale del mercato

Germany, fatturato 38,20 M, 3.1% sul totale del mercato

Other Foreign Countries, fatturato 34,10 M, 2.7% sul totale del mercato

Ireland, fatturato 9,30 M, 0.7% sul totale del mercato

Piattaforme per Investire su AMC

Scopriamo ora quali sono le migliori piattaforme di trading CFD per investire sulle azioni AMC.

Comprare azioni AMC con eToro

Con soli 200 euro di deposito, potrai entrare nel mondo eToro e scoprirai vari servizi molto interessanti.

Come per esempio, la possibilità di copiare i trader migliori (CopyTrader), interagire con tutti gli altri iscritti (Social trading) o investire su pacchetti di asset scientificamente selezionati e divisi per categorie (CopyPortfolios).

Potrai aprire nuovi trades con pochi euro e pagherai solo lo spread.

Sui depositi non sono previste commissioni, mentre su prelievi e conti dormienti sono contenute.

Per fare pratica, ti viene concesso un conto demo di 100mila euro virtuali. Nel quale potrai ritornare per provare nuove strategie o nuovi asset quando sarai diventato un trader esperto.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Comprare azioni AMC con OBRinvest

Il broker OBRinvest è ideale per chi vuole studiare per bene il trading online.

Infatti, sulla piattaforma ci sono diversi eBook da scaricare e vengono organizzati dei webinar la cui calendarizzazione è resa nota su un apposito calendario.

Non solo teoria, anche pratica. Infatti, OBRinvest offre un Conto demo da 100mila euro e anche qui utilizzabile anche quando sarai diventato un trader avanzato.

Puoi anche ricevere i suggerimenti degli analisti esperti di Trading central, mediante segnali di trading in formato sms.

Per chi ama la tecnologia, è sicuramente una buona notizia il fatto che OBRInvest offra anche l’intelligenza artificiale a suffragio dei trader, che potrai trovare nel servizio Buzz.

Per iscriverti, puoi partire da 250 per il conto base e via via salire scegliendo altri 3 tipi di account.

Anche qui commissioni e spread non sono assolutamente avidi.

78,15% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Trading CFD su AMC con Plus500

Per chi ama il calcio, oltre che il cinema, anche Plus500 non suonerà estraneo. Dato che è sponsor ufficiale dell’Atletico Madrid dal 2015 (peraltro nel 2021 campione della Liga) e dall’agosto 2020 dell’Atalanta. Ormai presenza fissa da qualche anno tra le prime 4 della classifica di Serie A.

Bene anche l’assistenza clienti, dato che è in Live chat e disponibile in 32 lingue.

Se vuoi diversificare il tuo portafoglio titoli, qui troverai pane per i tuoi denti. Dato che ci troverai oltre 2.500 asset disponibili.

Il deposito minimo è di soli 100 euro, bassi commissioni e spread.

Molto bene sul fronte del conto demo, visto che è costituito da 40mila euro virtuali, che si ricaricano quando scende prossimo allo zero.

72% dei conti al dettaglio CFD perde denaro. Prima di fare trading dovresti cercare di capire come funzionano i CFD ed i rischi di perdita di denaro che comportano.

Trading azioni AMC Entertainment con Capital.com

Capital.com chiude in bellezza questa nostra panoramica sui migliori broker per investire in AMC Entertainment.

Infatti, parliamo di un broker con 3 account tra i quali scegliere, il cui deposito minimo è di soli 20 euro.

Mette a disposizione una app dedicata specificamente alla formazione pratica: Investmate.

Non manca poi un Conto demo per non rischiare i tuoi soldi facendo prove di trading.

Potrai seguire l’andamento grafico di AMC potendo personalizzare la grafica con gli oltre 70 tra indicatori ed oscillatori disponibili.

Capital.com viene premiato ogni anno per le sue piattaforme all’avanguardia. Di recente ne ha lanciate di integrate con intelligenza artificiale. Così da aiutarti a non commettere determinati errori.

Commissioni basse e spread ridotti completano il quadro di un broker serio e funzionale allo scopo.

67.7% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Modello di business di AMC Entertainment

Il modello di business di AMC Theatres, come immaginabile, si concentra sulla distribuzione di film nelle sale. Possibilmente di film con alta vocazione commerciale.

Nel mese di maggio 2021, tra l’altro, è arrivata una notizia spiazzante. La più grande catena di cinema americana ha infatti annunciato che non distribuirà più nelle sue oltre 1000 sale in tutto il mondo i film della Universal.

Il conflitto è partito quando il Ceo Universal, Jeff Shell, aveva fatto capire che il futuro sarà più sullo streaming che nelle sale. Riferendosi soprattutto al successo di Trolls World Tour.

Del resto, il Covid-19 ha costretto alla chiusura per oltre un anno delle sale cinematografiche. Il che ha favorito colossi come Netflix, non a caso cresciuti esponenzialmente in borsa.

Adam Aron, il CEO e presidente di AMC Theatres, ha rilasciato una nota nella quale annuncia la durissima presa di posizione contro Universal e l’esclusione di ogni loro futuro film dal proprio circuito distributivo.

Tra le altre cose, in una nota Aron ha così giustificato la presa di posizione della società che rappresenta:

“Questo radicale cambiamento annunciato da Universal nel modello di business che attualmente esiste tra le nostre due società non rappresenta altro che un aspetto negativo per noi ed è categoricamente inaccettabile per AMC Entertainment. In futuro AMC non concederà in licenza alcun film della Universal in nessuno dei nostri 1.000 cinema in tutto il mondo. Vogliamo essere assolutamente chiari, in modo che non vi siano ambiguità di alcun tipo. AMC ritiene che con questa proposta di far uscire i film contemporaneamente in digitale e nei cinema Universal rompa il modello di business e i rapporti tra le nostre due società. Non possiamo accettare docilmente questo, con zero preoccupazioni da parte di Universal su come le sue azioni ci influenzeranno.”

Una presa di posizione molto dura, se si considera anche che Universal ha prodotto tantissimi franchising molto redditizi.

Inoltre, sta per uscire con film come Fast & Furious 9 – The Fast Saga, Jurassic World: Dominion e Minions 2. Che si preannunciano pellicole di successo e che sicuramente aiuteranno un po’ i cinema a riprendersi dopo gli ultimi 15 mesi difficili.

Vedremo se la decisione di AMC avrà un seguito, oppure è sostanzialmente una minaccia.

Competitors di AMC Entertainment

Vediamo quali sono i principali concorrenti di AMC Entertainment da tenere d’occhio:

Cineplex Entertainment (precedentemente noto come Galaxy Entertainment) è una società di intrattenimento e media

Cinemark Holdings è impegnata nel settore delle mostre cinematografiche e gestisce numerosi cinema negli Stati Uniti

Regal Entertainment Group gestisce il circuito di teatri e cinema negli Stati Uniti

Marcus Corporation: Fondata nel 1935, The Marcus Corporation (NYSE: MCS), è leader nel settore alberghiero e dell’intrattenimento.

Alamo Drafthouse gestisce sale cinematografiche sul suolo americano.

Andamento azioni AMC e grafico

Ecco il grafico dell’andamento in tempo reale di AMC:

Previsioni azioni AMC Entertainment

Le azioni AMC Entertainment stanno facendo parlare di sé per l’incredibile rally che hanno innestato da metà maggio 2021, passando da 12 a 52 dollari americani in meno di un mese. Meritandosi anche essa il soprannome di meme-stock, come capitato a Game Stop o Black&berry ad inizio anno.

Bisognerà capire fino a quando questo rialzo proseguirà e come le azioni reagiranno alla costante riapertura delle sale man mano che si uscirà dalla emergenza Covid-19.

Un altro problema da affrontare è la questione streaming, visto che in questo anno e passa di Covid-19 molti hanno preso confidenza con questa modalità di fruizione. Ma, soprattutto, molte uscite principali rischiano di finire lì. A parte quei generi di film che rendono meglio al cinema, per gli effetti speciali. Sebbene le moderne Tv fanno sentire sempre meno la differenza.

Il futuro di AMC è ora tutto da scrivere e, sebbene i cinema abbiano vissuto già fasi critiche (per l’uscita della Tv prima e del web poi), bisogna capire le sale che posto avranno nella nuova era post-covid.

Operando con il trading CFD, comunque, puoi tentare di speculare sul “bello e il cattivo tempo” delle azioni AMC.

Comprare azioni AMC: le domande frequenti

Cos’è AMC Entertainment? Si tratta di una catena di cinema americana, nata nel 1920. Ha assorbito altre realtà importanti, tanto da avere oltre la metà della quota di mercato negli Usa. Conviene investire in AMC Entertainment? La società ha vissuto un periodo critico dovuto al Covid-19, mentre al momento della scrittura sta vivendo una incredibile fase rialzista, presumibilmente speculativa.



Bisognerà capire come andrà la fase post-covid per la fruizione cinematografica in generale. Dove comprare le azioni AMC Entertainment? Su broker come eToro, Plus500 e OBRinvest.

Conclusioni

AMC Entertainment Holdings, Inc., meglio noto con l’acronimo AMC e in alcuni stati chiamato anche AMC Cinemas o AMC Multi-Cinemas, è una catena di cinema americana con sede a Leawood, Kansas.

Nata nel 1920, ha acquistato altre importanti realtà nel 2016. Quali Odeon Cinemas, UCI Cinemas e Carmike Cinemas. Diventando di fatto la più grande realtà in questo settore.

Il titolo ha subito un forte calo durante la Pandemia Covid-19 per la nota chiusura delle sale. Ma tra maggio e giugno è stato oggetto di una forte azione speculativa che ricorda quella di Game Stop ad inizio anno.

Il futuro per le sale cinematografiche è tutto da scrivere nel periodo post-covid.

Puoi comunque speculare sulle azioni AMC sia al rialzo che al ribasso con il trading CFD.