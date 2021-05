Comprare Avalanche (AVAX): token, guida e come investire [2021]

Come comprare Avalanche (AVAX)? Conviene farlo?

Come vedremo nel corso di questa guida completa su Avalanche (AVAX) si tratta di una criptovaluta di nuova generazione che punta ad essere un punto di riferimento della DeFi. La cosiddetta Finanza decentralizzata, basata sulla tecnologia. Il futuro dell’economia

Vedremo dunque come funziona, maggiori dettagli sul progetto e i migliori broker per investire.

La soluzione migliore per operare sulle criptovalute rimane quella dei CFD. Ricordiamo che le migliori piattaforme di trading consentono il trading con i CFD sul prezzo delle criptovalute. Ad esempio OBRinvest (trovi qui il sito ufficiale) permette di negoziare sulle migliori critptovalute in circolazione, non solo su Bitcoin.Per saperne di più su questa piattaforma ti consiglio di visitare il sito ufficiale.

Avalanche : il progetto

Avalanche è una “piattaforma ombrello” utile per lanciare applicazioni destinate alla cosiddetta finanza decentralizzata (DeFi). Vale a dire le operazioni finanziarie che si svolgono tramite tecnologia, cercando di superare quelli che sono i canali tradizionali. Spesso costosi e tedianti.

Ma oltre alla DeFi, Avalanche cerca di essere anche un punto di riferimento in generale per le attività finanziarie, il trading online e gli altri servizi.



Punta ad essere una sorta di Exchange di risorse globali, permettendo a qualsiasi utente di lanciare o scambiare qualsiasi forma di risorsa crittografica e controllarla così in modo del tutto decentralizzato. Usando smart contracts e tecnologie avanzate utili allo scopo.

Conviene investire in Avalanche?



Il team di sviluppatori dietro al progetto sono quelli di Ava Labs, che vedremo a breve. I quali affermano che Avalanche è la prima rete di smart contract ad offrire la finalizzazione delle transazioni in meno di un secondo come standar



Avalanche è stato lanciato nel settembre 2020, con il token AVAX che permette al sistema di funzionare, ed è anche utilizzato come sistema di token di ricompensa per gli utenti.



I fondatori di Avalanche sono gli Ava Labs, ideati da 3 co-fondatori, tra cui troviamo Emin Gün Sirer. Che viene spesso accostato tra i fondatori ancora nell’anonimato del Bitcoin (BTC) e delle reti decentralizzate.



Non a caso, Sirer è impegnato da diverso tempo nel ridimensionamento di Bitcoin e Avalanche Consensus è un frutto di questo impegno.

Gli sforzi sono stati molto proficui, del resto. Avalanche consensus permette volumi di transazioni molto più alti rispetto a Bitcoin, grazie anche alla collaborazione di tecnici della piattaforma Visa.



Insieme a Sirer, troviamo anche Kevin Sekniqi e Maofan “Ted” Yin, associati alla Cornell University. Sirer è un consulente di Yin e sta concludendo un dottorato di ricerca in informatica.



Il resto del team è composto da esperti di informatica, economia, finanza e diritto. Del resto, la tecnologia da sola non basta. Occorre anche evitare di andare fuori legge. Visto che le criptovalute sono particolarmente attenzionate.

Broker per investire in criptovalute

Di seguito vi proponiamo i migliori broker per fare trading sulle criptovalute:

Conviene comprare Avalanche (AVAX)?

In effetti il progetto è molto interessante. Avalanche, infatti, fornisce il trading di asset decentralizzato che chiunque può lanciare e utilizzare. Proponendo una rete che è unica nel suo genere, capace com’è di fornire conferme di transazione, come detto, in meno di un secondo.



L’obiettivo degli sviluppatori dietro Avalanche è quello di cercare di riunire quello che è ad oggi l’enorme, frammentato e spesso opaco mondo del trading di asset sotto un unico ombrello. Il che andrebbe anche a vantaggio dell’abbattimento dei costi e della velocizzazione.

Gli sviluppatori possono creare e rilasciare tutti i tipi di entità: dalle blockchain alle rappresentazioni digitali di qualsiasi risorsa. Permettendo loro così di fare trading in base a determinati parametri. Come l’imitazione delle normative di conformità previsto da varie giurisdizioni nel mondo.

Così da operare nel solco della legalità senza il rischio di finire fuori legge ed essere bannati dai sistemi vigenti.



Abbiamo detto che il token AVAX costituisce il metodo di pagamento interno per Avalanche. Ed è usato per riscuotere le commissioni durante le transazioni, ma anche per incentivi e scopi correlati.

Infine, va anche ricordato che gli utenti possono pure guadagnare entrate passive puntando le loro monete sulla rete.

Tutto questo per dire che stiamo parlando di un progetto molto interessante, che come tanti della DeFi sembra futuristico. Ma investire oggi su di essi può ritornare molto utile domani. Si pensi a quanti sono andati all’incasso tra il 2012 e il 2013 avendo comprato fin da subito Bitcoin.

Qualcuno ha perfino atteso fino al 2017, quando la criptovaluta ha sfiorato i 20mila dollari di valore a fine anno.

Comprare Avalanche (AVAX): come iniziare?

Come comprare Avalanche (AVAX)? La premessa è che tu disponga di un discreto dispositivo per farlo, così come di una connessione internet efficiente. Poiché se il sistema si impalla e non è fluido, rischi di perdere tempo e non aprire posizioni interessanti quando la criptovaluta fa registrare movimenti importanti.

Ovviamente, queste sono cose di base ma anche scegliere la giusta piattaforma è molto importante. Sia una piattaforma facile da usare, ma anche fluida e poco avida in termini di commissioni.

Le strade per investire in Avalanche (AVAX) sono due:

il trading online con i CFD

acquistare direttamente la criptovaluta con gli Exchange

la terza, che è quella di far parte integrante del progetto e cercare di ottenere compensi tramite il token AVAX, è probabilmente invece quella più impegnativa. Con i frutti che magari non arrivano fin da subito.

Il token AVAX

Come accennato prima, il token Avax serve internamente per far funzionare la blockchain. Ma anche per poter usufruire di vari servizi interni al sistema. Oltre che come ricompensa per gli utenti.

Il token AVAX consente alle diverse chain di comunicare, ossia di poter usare altre blockchain pagando altri nodi.

Il token AVAX viene altresì usato per pagare le commissioni per le transazioni sul network, in formato Gas.

Gli AVAX sono in parte bruciati durante il pagamento delle commissioni, con lo scopo di renderli più scarsi e di aumentarne il valore di mercato.

Trading su Avalanche (AVAX) con le piattaforme CFD

Vediamo quali sono le migliori piattaforme CFD per comprare criptovalute.

Trading con eToro

eToro è l’unico broker che consente di guadagnare copiando cosa fanno i trader migliori: i popular investors. Che puoi selezionare visionando varie statistiche a riguardo.

Non ti sentirai solo, perché potrai interagire con gli altri trader iscritti come se ti trovassi su un social network comune.

Non è necessario fare depositi iniziali, ma puoi già usare il conto demo per fare pratica, con 100mila euro virtuali.

Bene anche per quanto riguarda commissioni e spread, dato che eToro non è particolarmente esigenze, anzi.

Quando ti sentirai pronto a fare sul serio, ti basterà depositare solo 200 euro.

Trading con Capital.com

Il broker Capital.com consente di fare trading con soli 20 euro di deposito, per iniziare con un account base.

Ricorda però che per iscriversi non è necessario versare denaro e già potrai testare la piattaforma con un conto demo.

Capital.com mette a disposizione piattaforme basate sull’intelligenza artificiale, che ti aiuteranno a prendere le decisioni migliori.

Ricorda poi che potrai fare accurate analisi tecniche con tantissimi indicatori ed oscillatori, quasi una ottantina.

Tante le info a disposizione del trader sulla Home, già senza necessità di iscriversi.

Ricorda poi che riguardo la pratica, oltre al conto demo, potrai usare la app Investmate creata a questo scopo.

Exchange per acquistare Avalanche (AVAX)

Se invece vuoi acquistare Avalanche direttamente, puoi provare Exchange Binance, l’unico al momento della scrittura che lo permette.

Stiamo comunque parlando di uno dei migliori Exchange in circolazione. E che sta puntando molto sulle criptovalute che si impegnano per l’implementazione della DeFi.

Iscriversi a Binance è semplice e la piattaforma è alquanto intuibile. Dovremmo poi anche confermare il nostro documento di identità, in ottemperanza alle attuali normative anti-riciclaggio.

Dopo esserci iscritti e aver depositato i nostri primi soldi, nella barra di ricerca dovremo inserire il nome AVAX, che è il codice di Avalanche sui mercati.

Andremo poi sulla voce Mercato per acquistare al prezzo attuale sullo scambio, inseriamo la quantità di criptovalute che vogliamo utilizzare per comprare AVAX Avalanche e avremo concluso lo scambio.

Grafico prezzo AVAX

Ecco il grafico in tempo reale sul prezzo della criptovaluta AVAX

Comprare Avalanche (AVAX): FAQ

Cos’è Avalanche (AVAX)? La criptovaluta Avalanche si propone come un punto di riferimento per la DeFi. La finanza decentralizzata.



Il token Avax serve per far funzionare la blockchain ma anche per usare alcuni servizi interni e come strumento di ricompensa. Nonché investimento per chi vuole puntarsi. Come investire in Avalanche (AVAX)? Puoi provare con il trading CFD, che ti permette di acquistarlo in modo indiretto. Puoi provare broker come eToro e Capital.com.



Se invece vuoi possederla direttamente, puoi provare un exchange come sc name=”binance-link” landing=”l_Home” anchor=”Binance” pos=”faq”]. Tra i più importanti al mondo.

Conclusioni

La Finanza Decentralizzata (DeFi) è il futuro verso il quale sta andando l’economia.

Tra le criptovalute che puntano ad essere protagoniste di questo mondo troviamo Avalanche (AVAX), lanciata a settembre 2020. Offre tanti servizi, oltre ad essere una occasione di investimento.

Puoi investire su di essa con il trading CFD o acquistarla direttamente. Se siete agli inizi potete partire da piattaforme semplici come eToro che consente di copiare dai migliori investitori.