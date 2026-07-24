Come scegliere un ETF obbligazionario: la guida completa per il 2026

Come scegliere un ETF obbligazionario nel 2026: scadenza, rating, valuta, costi e dati alla mano.

Hai già il tuo ETF azionario globale e adesso vuoi dare al portafoglio una spalla più solida.

La mossa naturale è affiancargli un ETF obbligazionario, la parte difensiva che incassa i colpi quando le borse tremano. Sulla carta è facile. Poi però apri lo screener, digiti “obbligazionari” e ti trovi davanti centinaia di prodotti: governativi, societari, aggregati, a breve, a lunga, in dollari, con copertura del cambio, a scadenza. E capisci al volo che la scelta non è così scontata.

Il mercato dei bond è enorme e, al contrario delle azioni, parla una lingua tutta sua: scadenze, rating, duration, cedole. C’è un punto su cui voglio insistere: non tutte le obbligazioni servono allo stesso scopo.

Alcune proteggono davvero il portafoglio nei momenti brutti, altre ci aggiungono rischio proprio quando meno lo vorresti. Scegliere l’ETF sbagliato vuol dire ritrovarsi con una parte “difensiva” che di difensivo ha ben poco.

In questa guida cercherò di spiegarti perché un ETF obbligazionario serve in portafoglio e quali tipologie esistono, comprese le ormai famose ETF a scadenza di cui nel 2026 parlano tutti.

E alla fine metteremo a confronto ETF, BTP e conto deposito ai tassi di oggi.

Perché inserire un ETF obbligazionario in portafoglio

Le azioni danno crescita, le obbligazioni danno stabilità. È la divisione dei ruoli su cui poggia ogni portafoglio bilanciato.

L’azionario fa il lavoro pesante sul lungo periodo; la componente obbligazionaria abbassa la volatilità complessiva e, soprattutto, ti aiuta a non vendere nel panico quando il mercato va giù.

Approfondimento Come creare un portafoglio bilanciato

Dietro c’è un meccanismo preciso, la “fuga verso la qualità”. Quando arriva una recessione, gli investitori scappano dagli asset rischiosi (es: Bitcoin o azioni) e si rifugiano nelle obbligazioni governative dei Paesi solidi, il porto sicuro per eccellenza.

Più gente le compra, più il loro prezzo sale: ecco perché questi titoli tendono a guadagnare proprio mentre le azioni perdono. Non è una legge matematica, però storicamente capita spesso, ed è il motivo per cui i governativi di alta qualità sono il diversificatore difensivo più usato nei portafogli in ETF. Questo è il compito che vuoi affidare alla tua quota obbligazionaria: attutire le perdite, non inseguire il rendimento.

Quanta parte del portafoglio destinare ai bond, poi, dipende da te: dall’età, dall’orizzonte temporale, da quanto riesci a reggere le perdite senza perdere il sonno.

Un giovane in piena fase di accumulo, con davanti decenni, può tenere una quota obbligazionaria contenuta e spingere sulla crescita azionaria. Chi invece si avvicina a un obiettivo, o è già in pensione, di solito alza la difensiva per proteggere quello che ha messo da parte.

Una percentuale buona per tutti non esiste; il principio sì: più ti serve stabilità, più spazio meritano le obbligazioni. La scelta dell’ETF arriva subito dopo aver fissato questo equilibrio di fondo.

Per aiutarti nella scelta puoi consultare i nostri simulatori nella sezione strumenti.

Approfondimento Simulatore PAC con costi e rendimenti

Le tipologie di ETF obbligazionari che hai davanti

Governativi, societari, aggregati, high yield ed emergenti

Le obbligazioni non sono tutte uguali. I governativi investment grade (i titoli di Stato dei Paesi sviluppati) sono i più sicuri: che una grande economia faccia default è improbabilissimo, e in recessione sono quelli che ti proteggono meglio.

I societari investment grade offrono un pizzico di rendimento in più, ma anche un po’ di rischio emittente. Gli aggregati mettono governativi e societari nello stesso paniere.

Gli high yield (le obbligazioni “spazzatura”) e gli emergenti promettono cedole ricche, però nei momenti di stress si muovono spesso come le azioni: poco adatti, quindi, alla parte difensiva.

Per il ruolo di stabilizzatore i governativi di qualità restano il punto di riferimento. Eccone alcuni

Ma ce ne sono tantissimi che puoi trovare sfruttando il nostro motore di ricerca ETF qui.

ETF a scadenza (target maturity e iBonds): la novità del 2026

C’è una famiglia che nel 2026 si è presa la scena: gli ETF obbligazionari a scadenza, chiamati target maturity o, nella versione iShares, iBonds.

Approfondimento Come funzionano gli iBonds

Funzionano così: emittenti come iShares, Xtrackers o BNP Paribas costruiscono un paniere di centinaia di obbligazioni che scadono tutte nello stesso anno (2026, 2028, 2030 e così via). Arrivata la data, l’ETF viene liquidato e ti restituisce il capitale più i rendimenti maturati, proprio come un’obbligazione singola, ma con la diversificazione di un fondo.

Il bello è la prevedibilità: sai in anticipo quando scade e puoi stimare il rendimento a scadenza, lo YTM.

Tanto per darti un numero, a metà 2026 l’iShares iBonds Dec 2026 € Italy Govt rendeva intorno al 3,4% annuo a scadenza.

Sono perfetti se hai una spesa programmata a una certa data; per la parte difensiva permanente del portafoglio, invece, restano più comodi gli ETF tradizionali, che reinvestono in automatico senza scadere mai.

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Tipologie di ETF obbligazionari e ruolo in portafoglio

Tipologia Rischio Ruolo in portafoglio Quando sceglierla Governativi IG (euro) Basso Difensivo, anti-crisi Stabilizzare il portafoglio azionario Societari IG Medio-basso Reddito con un po’ di extra-rendimento Cercare qualche punto in più Aggregati Medio Mix governativi + societari Soluzione “tutto in uno” High yield / Emergenti Alto Rendimento, ma volatili Quota satellite, non difensiva Indicizzati all’inflazione Medio Protezione dall’inflazione Secondo ETF obbligazionario A scadenza (iBonds) Basso-medio Scadenza certa, YTM noto Spesa programmata a una data

I criteri per scegliere l’ETF obbligazionario giusto

La qualità del credito: investment grade o high yield

Il primo filtro è il rating, cioè quanto è solido chi ha emesso le obbligazioni.

In genera abbiamo vari ratings tra investment grade (emittenti affidabili) e high yield (emittenti più fragili, che pagano di più per farsi perdonare il rischio). Per la difensiva vuoi investment grade, meglio ancora se governativo.

Una buona notizia: sugli ETF di governativi europei non devi quasi preoccupartene, perché sono già tutti investment grade. Tieni invece d’occhio la concentrazione per Paese, così capisci quanto pesano i singoli Stati dentro il paniere.

La valuta e la copertura del cambio (hedging)

Un’obbligazione in valuta diversa dall’euro ti espone al rischio di cambio, che scarica volatilità indesiderata proprio sulla parte che dovrebbe darti tranquillità. D

a investitore in euro, quindi, per la quota difensiva la scelta più logica è un ETF su governativi in euro: zero scommesse valutarie nascoste.

Ci sono anche ottimi ETF su governativi globali con copertura del cambio (li riconosci dalla sigla “EUR hedged” nel nome), che ti aprono a Stati Uniti, Giappone e Regno Unito. La copertura però ha un costo, perciò ha senso solo se quella diversificazione in più la vuoi davvero.

La scadenza e la duration: il cuore della scelta

Altro elemento importante è la scadenza di un ETF obbligazionario che si esprime come intervallo di anni e di solito è già nel nome: “7-10”, per dire, vuol dire obbligazioni che scadono tra sette e dieci anni.

Regola generale: più lunga è la scadenza, più sale il rischio e più sale il rendimento potenziale.

Il termine tecnico è duration, che misura quanto il prezzo dell’ETF balla quando si muovono i tassi di interesse.

Duration alta significa oscillazioni più ampie. In pratica si ragiona per fasce: breve termine (0-5 anni), medio termine (5-10 anni) e lungo termine (oltre i 10 anni).

Reazione degli ETF obbligazionari governativi euro per scadenza nei due grandi shock recenti.

Costi (TER), dimensione e liquidità del fondo

Sui bond i costi pesano più che altrove, semplicemente perché i rendimenti attesi sono più bassi.

Il TER di un ETF obbligazionario va di solito dallo 0,05% allo 0,50% annuo, contro l’1-2,5% dei fondi attivi: i migliori stanno tra lo 0,05% e lo 0,25%.

A parità di tutto, prendi quello che costa meno. Guarda anche la dimensione: un fondo con almeno 100 milioni di euro ti dà più liquidità e meno rischio di chiusura, mentre è prudente scartare gli ETF con meno di tre anni di vita, su cui hai pochi dati per farti un’idea.

Distribuzione o accumulazione delle cedole

Ultima decisione: cosa fare delle cedole.

Un ETF a distribuzione te le accredita periodicamente sul conto, comodo se cerchi un flusso di reddito, magari in pensione.

Un ETF ad accumulazione le reinveste da solo nel fondo, ti fa lavorare l’interesse composto e rimanda la tassazione: la scelta classica di chi è in accumulo e non ha bisogno di incassare.

Stesso indice, stessa strategia; cambia soltanto la gestione delle cedole.

La replica: fisica o sintetica

Un dettaglio tecnico da capire è inoltre come l’ETF replica l’indice.

Con la replica fisica il fondo compra davvero le obbligazioni, tutte o in parte (in quest’ultimo caso si parla di campionamento, frequentissimo sui bond perché i titoli da detenere sarebbero migliaia).

Con la replica sintetica, invece, il fondo usa uno swap: una controparte si impegna a consegnargli il rendimento dell’indice. La sintetica può abbassare costi ed errore di replica, ma porta con sé il rischio di controparte, cioè la possibilità che dall’altra parte qualcuno non onori l’impegno.

Per una strategia difensiva, dove cerchi solidità, molti preferiscono la replica fisica per stare tranquilli. Non è dogma, ma sapere come funziona ti fa leggere meglio la scheda del prodotto.

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GUIDA PRATICA Come leggere la scheda di un ETF

Scadenza breve, media o lunga? Cosa dicono i dati

La teoria dice che le obbligazioni a lunga scadenza, essendo più rischiose, dovrebbero rendere di più e proteggere meglio nelle crisi. La realtà è più sfumata, e due episodi recenti lo dimostrano.

Nella crisi finanziaria del 2007-2009, mentre un ETF sull’MSCI World colava a picco, i bond hanno retto: i governativi euro a breve termine sono saliti del 9,4%, quelli a lungo termine del 9,6%, ma il vincitore è stato il medio termine, con un balzo del 15,6%. Per una volta, la teoria si è sbagliata.

Tutto si è capovolto con l’inflazione del 2022-2023, quando i tassi sono schizzati in alto. Il breve termine ha perso appena il 2,3%, il medio è scivolato del 17%, e il lungo ha preso una mazzata da -34%.

Quando l’inflazione parte, possono comportarsi come le azioni e bruciare un terzo del valore. Sul rendimento di lungo periodo, infine, i numeri premiano ancora il medio termine: 2,8% annualizzato, contro il 2,4% del lungo (con circa metà del rischio) e l’1,4% del breve.

Vediamo in questo grafico una sintesi.

Rendimento annualizzato per scadenza: il medio termine offre il miglior compromesso.

Cosa capiamo da tutto ciò? Che le obbligazioni a lungo termine spesso non valgono il rischio che ti fanno correre, e il medio termine tende a offrire l’equilibrio migliore. La parola finale, però, spetta a te e ai tuoi obiettivi.

Pro e contro per scadenza

Scadenza Pro Contro Breve (0-5 anni) Bassa volatilità, quasi come liquidità; poco sensibile a inflazione e tassi Rendimento atteso più basso; meno utile in recessione Media (5-10 anni) Buon equilibrio rischio/rendimento; ottima a diversificare l’azionario Sensibile a inflazione e rialzo tassi; un po’ volatile Lunga (10+ anni) Rendimento atteso più alto; vantaggiosa in alcune recessioni Molto volatile; pesanti perdite con inflazione e tassi in salita

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ETF obbligazionario, BTP o conto deposito? Il contesto tassi 2026

È la domanda che prima o poi arriva, e oggi più che mai. Nel 2026 la BCE ha tenuto a lungo il tasso sui depositi al 2%, dopo la stagione dei tagli, e per il consensus Bloomberg potrebbe ritoccarlo al rialzo due volte nel corso dell’anno.

Con i rendimenti del reddito fisso tornati appetibili, tre strumenti si contendono la tua liquidità: l’ETF obbligazionario, il singolo BTP e il conto deposito.

Non sono la stessa cosa. L’ETF ti dà diversificazione immediata e reinveste da solo, però non ha scadenza fissa, quindi il valore oscilla. Il BTP singolo ti assicura una data di rimborso e una cedola certa (es: qui trovi la guida sul BTP Valore), ma concentra tutto su un emittente solo, lo Stato italiano.

Approfondimento Conto Deposito o BTP: quale conviene nel 2026?

Il conto deposito protegge il capitale e ti dice in anticipo quanto rende, però è rigido e legato a un vincolo.

La scelta dipende dall’orizzonte e dallo scopo: stabilizzare un portafoglio, parcheggiare liquidità per una spesa futura o incassare cedole.

ETF obbligazionario, BTP e conto deposito a confronto

Caratteristica ETF obbligazionario BTP singolo Conto deposito Diversificazione Alta (centinaia di titoli) Nulla (un emittente) Non applicabile Scadenza Nessuna (salvo iBonds) Certa Certa (vincolo) Oscillazione di prezzo Sì Sì (fino a scadenza) No Liquidità Alta (in borsa) Alta (in borsa) Bassa (vincolata) A chi serve Portafoglio di lungo periodo Scadenza-obiettivo certa Liquidità protetta

Come usare il “Cerca ETF”: i filtri per la lista finale

Una volta chiari i criteri, puoi usare la nostra sezione Cerca ETF. Parti dalla classe Obbligazioni, poi imposta, il tipo (Governativa, per la difensiva) e la scadenza che hai scelto. Oppure puoi fare una ricerca libera.

Fai attenzione agli ETF troppo giovani o con patrimonio sotto i 100 milioni e poi naturalmente valuta i costi tramite il TER.

Poi confronta quelli che hai scelto consultando la scheda dell’ETF, guardando rendimento, scadenza media, costi e performance storica.

Gli errori più comuni quando si sceglie un ETF obbligazionario

Anche con le idee chiare, inciampare è un attimo. L’errore più diffuso è inseguire il rendimento: vedi un ETF high yield o sugli emergenti che paga cedole succose e lo piazzi nella parte difensiva.

Peccato che, quando il mercato va male quei titoli affondino insieme alle azioni invece di proteggerti. Una strategia “difensiva” si fa con i governativi di qualità, non con le obbligazioni che rendono di più.

Il secondo passo falso è dimenticare il rischio di cambio. Comprare un ETF su Treasury americani in dollari, senza copertura, vuol dire legare la tua stabilità all’euro-dollaro, una variabile che con le obbligazioni non c’entra niente.

Il terzo è sottovalutare la scadenza: scegliere un lungo termine pensando solo al rendimento più alto, e poi vederlo perdere il 30% quando i tassi salgono.

Il quarto è fissarsi sul rendimento passato ignorando costi e dimensione del fondo.

Un ETF minuscolo, magari appena nato, può chiudere o avere spread di negoziazione più larghi, mangiandosi quel poco di rendimento che le obbligazioni concedono.

Spero che questo riepilogo ti aiuti a evitare questi errori comuni che fanno praticamente tutti gli investitori alle prime armi.

Domande frequenti (FAQ)

Conviene un ETF obbligazionario a breve o a lunga scadenza? Per la parte difensiva meglio breve o medio termine. Il lungo è molto volatile e può perdere parecchio quando inflazione e tassi salgono, come nel 2022-2023, quando alcuni ETF a lunga scadenza hanno ceduto oltre un terzo del valore. ETF obbligazionario in euro o globale coperto? Per stabilizzare il portafoglio l’euro basta ed è già ben diversificato. Il globale “EUR hedged” aggiunge diversificazione verso USA, Giappone e Regno Unito, ma costa di più. Meglio un ETF obbligazionario o un singolo BTP? L’ETF diversifica su centinaia di titoli e reinveste da solo; il BTP dà una scadenza certa ma concentra il rischio su un emittente unico. Dipende dal tuo obiettivo e dall’orizzonte.

Considerazioni finali

Scegliere un ETF obbligazionario, in fondo, è una questione di obiettivo più che di rendimento assoluto: ti serve quello che ti aiuta a “proteggere” il capitale.

Quindi governativi di alta qualità, restando in euro per tenere il rischio di cambio fuori dalla parte difensiva. Una scadenza coerente con il tuo orizzonte, ricordando che il medio termine ha offerto storicamente il miglior compromesso tra rischio e rendimento, mentre fai attenzione alle scadenze lunghe.

E poi naturalmente i costi col TER e la gestione delle cedole.

Ancora una volta gli ETF restano il modo più semplice ed economico per accedere al mercato obbligazionario con diversificazione immediata. Qui sotto per completare ti segnalo i migliori broker per poter comprare e vendere questi prodotti.