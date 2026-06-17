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GUIDA PRATICA HOW-TO

Come investire 50 euro al mese con gli ETF: si può fare davvero?

1 min lettura 5 passi Aggiornato il 16 Giugno 2026 Criptovalute
In breve

Cinquanta euro al mese bastano per iniziare a investire in ETF con un Piano di Accumulo. Non conta quanto metti ogni mese, conta da quanto tempo stai aspettando: ogni anno di ritardo è interesse composto che non lavora per te. In questa guida ti spiego come farlo, passo dopo passo, senza esperienza e senza grandi capitali.

C’è un errore diffusissimo tra i principianti: aspettare di avere "abbastanza" per iniziare a investire. I numeri dicono altro. Chi comincia prima con meno batte spesso chi inizia dopo con di più. Con 50 euro al mese e un piano di accumulo automatico in ETF, puoi farlo subito.

Guida passo passo

1
Metti in ordine le basi prima di investire

Prima di mettere un solo euro sul mercato, costruisci un fondo di emergenza pari ad almeno tre mesi di spese, idealmente sei.

E salda i debiti che costano tanto: un debito al 15-20% annuo non si batte con nessun rendimento azionario. Capisci anche cosa stai comprando. Un ETF può perdere valore nel breve periodo e devi tenere i nervi saldi quando il mercato scende.

Tip: Apri un conto separato e chiamalo "Emergenza". Versaci ogni mese una quota fissa finché non raggiungi il target. Solo dopo, avvia il PAC.
2
Scegli un ETF globale con costi bassi

Per chi parte con piccole cifre, un ETF su indice globale è la scelta più pratica. Con un acquisto ti esponi a centinaia di aziende distribuite su più paesi, senza dover scegliere singoli titoli.

🛠 GUIDA PRATICA Migliori ETF MSCI World 2026: classifica aggiornata Leggi la guida →

I più usati nei piani di accumulo a lungo termine replicano l’MSCI World (mercati sviluppati) o l’MSCI ACWI, che include anche i mercati emergenti.

Scegli un ETF globale con costi bassi
Tip: Cerca ETF con TER inferiore allo 0,25% annuo e scegli la versione ad accumulazione (ACC): i dividendi vengono reinvestiti in automatico. Su 20-30 anni la differenza si vede eccome.
3
Apri un conto su una piattaforma affidabile

Non tutte le piattaforme vanno bene per chi parte con 50 euro. Controlla che il broker supporti PAC automatici, che l’importo minimo sia compatibile con il tuo budget e che le commissioni sugli ordini ricorrenti siano zero o quasi.

Verifica anche che sia regolamentato da un’autorità finanziaria riconosciuta.

Ecco i migliori:

Consigliato
Fineco
9,5 /10
  • 701 ETF senza commissioni
  • 701 ETF in PAC gratuiti
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  • Sostituto d'imposta: fiscalità automatica
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Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Scalable Capital
9,3 /10
  • 1171 ETF senza commissioni
  • 2294 ETF in PAC gratuiti
  • Regime Report fiscale fac simile
  • PAC totalmente gratuiti
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  • Regime Nessun supporto fiscale
  • Copy Trading: copia i migliori investitori
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52% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con questo fornitore di CFD. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.

Tip: Il canone di custodia brucia più di quanto sembri. Un conto a zero commissioni per ordine ma con 3 euro mensili di canone ti costa 36 euro l’anno: su 600 euro investiti è già il 6% del capitale.
4
Imposta il PAC e non toccarlo

Configurare un PAC richiede dieci minuti: scegli l’ETF, imposta l’importo mensile e la data di addebito, preferibilmente il giorno dopo l’accredito dello stipendio.

L’acquisto avviene prima ancora che tu possa spendere quei soldi. Con il dollar-cost averaging, ogni mese compri più quote quando i prezzi scendono e meno quando salgono: protezione automatica dalla volatilità.

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Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Imposta il PAC e non toccarlo
Tip: Una volta impostato il PAC, smetti di controllarlo ogni giorno. La frequenza di controllo non sposta i rendimenti, ma alza la probabilità di fare mosse sbagliate.
5
Aumenta i versamenti nel tempo

Cinquanta euro sono un punto di partenza, non di arrivo. Quando le entrate crescono, alzare la quota mensile anche di soli 10 euro ha un impatto sul capitale finale sproporzionato rispetto all’entità della variazione.

Definisci una regola semplice fin da subito: "ogni anno aumento il PAC di 10 euro", oppure "il 30% di ogni aumento stipendio va al PAC".

Tip: Le piattaforme moderne permettono di modificare l’importo del PAC in pochi click. Bastano cinque minuti.

Errori da evitare

  • Aspettare di avere "abbastanza"
    Chi aspetta 10 anni in più per iniziare, pur versando il doppio ogni mese, spesso arriva con meno capitale. Il tempo batte l’importo.
  • Vendere durante le crisi
    Le flessioni di mercato sono il momento in cui il PAC compra quote a sconto. Chi tiene, vince.
  • Non guardare il TER
    Lo 0,5% di differenza annua sembra irrilevante, ma su 30 anni può valere migliaia di euro. Prima di scegliere un ETF, guarda il costo.
  • Investire senza riserva di liquidità
    Senza fondo di emergenza, la prima spesa imprevista ti costringe a vendere le quote, magari in perdita.
  • Aprire troppi PAC su troppi ETF
    Un ETF globale diversifica già su centinaia di aziende. Più ETF non significa meno rischio: significa più complessità.
  • Guardare i rendimenti ogni settimana
    L'orizzonte del PAC è 10, 20 o 30 anni. Controllare spesso non aiuta: aumenta solo la tentazione di intervenire.

Broker consigliati

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Commissione ordine: 0,19%
Costo del conto: 0,00 €
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Investire 50 euro al mese con un PAC in ETF si impara in dieci minuti. L’unica mossa che conta davvero è la prima.

Per costruire una strategia più completa, la nostra guida agli investimenti online è il posto giusto da cui partire.

Domande frequenti

Con 50 euro al mese si può davvero investire?
Sì. Con 50 euro al mese, un rendimento medio del 7% annuo e 20 anni di orizzonte si accumulano oltre 26.000 euro a fronte di 12.000 versati. Più si mette ogni mese e prima si inizia, più il risultato migliora.
Posso sospendere il PAC se ho bisogno di liquidità?
Sì. La maggior parte delle piattaforme permette di mettere in pausa il PAC senza costi. Le quote già acquistate restano nel portafoglio e puoi riprendere quando vuoi. Sospendere è sempre preferibile a liquidare in un momento di mercato negativo.
Come funziona la tassazione sui guadagni del PAC?
In Italia le plusvalenze sugli ETF vengono tassate al 26% al momento della vendita. Se usi una piattaforma italiana, l’intermediario funge da sostituto d’imposta e trattiene automaticamente l’aliquota. Finché non vendi, non si genera alcun obbligo fiscale.
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Come investire in ETF

Domenico Sacchi

Digital marketing specialist | Blockchain enthusiast | Mi occupo di temi legati alla finanza personale, investimenti e trading sulle criptovalute da oltre 15 anni.

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