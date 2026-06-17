Come investire 50 euro al mese con gli ETF: si può fare davvero?
Cinquanta euro al mese bastano per iniziare a investire in ETF con un Piano di Accumulo. Non conta quanto metti ogni mese, conta da quanto tempo stai aspettando: ogni anno di ritardo è interesse composto che non lavora per te. In questa guida ti spiego come farlo, passo dopo passo, senza esperienza e senza grandi capitali.
Guida passo passo
Prima di mettere un solo euro sul mercato, costruisci un fondo di emergenza pari ad almeno tre mesi di spese, idealmente sei.
E salda i debiti che costano tanto: un debito al 15-20% annuo non si batte con nessun rendimento azionario. Capisci anche cosa stai comprando. Un ETF può perdere valore nel breve periodo e devi tenere i nervi saldi quando il mercato scende.
Per chi parte con piccole cifre, un ETF su indice globale è la scelta più pratica. Con un acquisto ti esponi a centinaia di aziende distribuite su più paesi, senza dover scegliere singoli titoli.
🛠 GUIDA PRATICA Migliori ETF MSCI World 2026: classifica aggiornata
I più usati nei piani di accumulo a lungo termine replicano l’MSCI World (mercati sviluppati) o l’MSCI ACWI, che include anche i mercati emergenti.
Non tutte le piattaforme vanno bene per chi parte con 50 euro. Controlla che il broker supporti PAC automatici, che l’importo minimo sia compatibile con il tuo budget e che le commissioni sugli ordini ricorrenti siano zero o quasi.
Verifica anche che sia regolamentato da un’autorità finanziaria riconosciuta.
Ecco i migliori:
- 701 ETF senza commissioni
- 701 ETF in PAC gratuiti
- Regime Sostituto d'imposta
- Sostituto d'imposta: fiscalità automatica
Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.
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- Zero commissioni su azioni reali
52% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con questo fornitore di CFD. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.
Configurare un PAC richiede dieci minuti: scegli l’ETF, imposta l’importo mensile e la data di addebito, preferibilmente il giorno dopo l’accredito dello stipendio.
L’acquisto avviene prima ancora che tu possa spendere quei soldi. Con il dollar-cost averaging, ogni mese compri più quote quando i prezzi scendono e meno quando salgono: protezione automatica dalla volatilità.
Cinquanta euro sono un punto di partenza, non di arrivo. Quando le entrate crescono, alzare la quota mensile anche di soli 10 euro ha un impatto sul capitale finale sproporzionato rispetto all’entità della variazione.
Definisci una regola semplice fin da subito: "ogni anno aumento il PAC di 10 euro", oppure "il 30% di ogni aumento stipendio va al PAC".
Errori da evitare
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Aspettare di avere "abbastanza"
Chi aspetta 10 anni in più per iniziare, pur versando il doppio ogni mese, spesso arriva con meno capitale. Il tempo batte l’importo.
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Vendere durante le crisi
Le flessioni di mercato sono il momento in cui il PAC compra quote a sconto. Chi tiene, vince.
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Non guardare il TER
Lo 0,5% di differenza annua sembra irrilevante, ma su 30 anni può valere migliaia di euro. Prima di scegliere un ETF, guarda il costo.
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Investire senza riserva di liquidità
Senza fondo di emergenza, la prima spesa imprevista ti costringe a vendere le quote, magari in perdita.
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Aprire troppi PAC su troppi ETF
Un ETF globale diversifica già su centinaia di aziende. Più ETF non significa meno rischio: significa più complessità.
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Guardare i rendimenti ogni settimana
L'orizzonte del PAC è 10, 20 o 30 anni. Controllare spesso non aiuta: aumenta solo la tentazione di intervenire.
Broker consigliati
Finecoraccomandato da WebEconomia
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- 701 ETF senza commissioni d'acquisto
Investire 50 euro al mese con un PAC in ETF si impara in dieci minuti. L’unica mossa che conta davvero è la prima.
Per costruire una strategia più completa, la nostra guida agli investimenti online è il posto giusto da cui partire.