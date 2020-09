Come Guadagnare 500 Euro subito? Ecco 8 modi semplici

Come guadagnare 500 Euro subito? Come fare 500 euro in maniera semplice? Se lo chiedono in tanti, in questo periodo di povertà diffusa e difficoltà economiche. Certo, 500 euro non arricchiscono di certo, ma sicuramente servono per avere un po’ di ossigeno.

Tuttavia, trovare il modo di guadagnare 500 euro subito in maniera onesta potrebbe rivelarsi più complicato del solito. Specie se non si hanno idee. Sul web circolano varie soluzioni. E anche noi proveremo a dare le nostre, soprattutto quelle di più semplice applicazione.

Vediamo dunque di seguito come guadagnare 500 Euro subito. O, come diceva il titolo di un film del 1970 col grande Jack Nicholson, “Cinque pezzi facili”.



Attualmente la soluzione migliore per fare investire online è quella di sfruttare le piattaforme CFD. Ad esempio una ottima è quella del broker ForexTB. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello dei segnali che permettono di ricevere consigli per orientare con successo le proprie attività online ed essere più profittevoli. Per saperne di più sui segnali clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Come Guadagnare 500 Euro subito, il trading online

Come Guadagnare 500 Euro subito? Non possiamo non annoverare come prima soluzione il trading online. Cos’è il trading online? Si tratta di un processo mediante il quale i singoli investitori e commercianti acquistano e vendono titoli su una rete elettronica, in genere con una società di intermediazione. Definita più comunemente Broker. Questo tipo di trading e investimento è diventato la norma per i singoli investitori e trader dalla fine degli anni ’90 con molti broker che offrono servizi tramite un’ampia varietà di piattaforme di trading online.

Il trading online avvicina sempre più persone grazie ai nuovi strumenti mobili: smartphone e tablet. Che consentono, facilmente, di fare trading ovunque ci si trovi. Ciò però sta costituendo un pericolo, dato che troppe persone si affacciano al trading online scambiandolo per un gioco. Ma non è così.

Intanto, vi raccomandiamo di leggere qualche libro a riguardo (in formato cartaceo o ebook) e di fare pratica con il Conto demo che lo stesso Broker mette a disposizione. Questo servizio vi consentirà di fare trading con soldi virtuali senza correre rischi. In questo modo imparerete cos’è il trading e se fa per voi.

I Broker che vi consigliamo sono:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Social trading, copy trading

Come Guadagnare 500 Euro subito, rispondi a sondaggi

Come Guadagnare 500 Euro subito? Puoi rispondere a sondaggi. Questa modalità di guadagno non ti farà di certo arricchire, ma può rappresentare un modo facile per ottenere del denaro senza avere particolari competenze.

Rispondendo alle domande, infatti, ti verranno assegnati premi in denaro o beni di valore commerciale variabile ma che possono esserti utili.

Il funzionamento è molto semplice: basta iscriversi e, una volta accettati, ti saranno inviati periodicamente i questionari a cui rispondere. Semplice, no?

Ecco i principali siti operanti in Italia che ho testato e selezionato per te:

Nielsen ha sviluppato una comoda app che effettua sondaggi per grandi aziende semplicemente mentre navighi online. Puoi guadagnare fino a 5€ a settimana scaricando l’app ed installandola sul tuo dispositivo mobile. Fai attenzione: la possibilità è riservata solo se installi l’app su dispositivo mobile, se ti registri da computer non riceverai pagamenti;

Bidoo: Il noto portale di aste online può rappresentare una buona occasione per capitalizzare il tempo libero: iscrivendoti partecipi ad aste con base di partenza bassissima e rilancio di appena 0,01 centesimi. In palio ci sono ricchissimi premi come tv di ultima generazione, tablet o smartphone. Per i nuovi utenti c’è un bonus di 10€ spendibile in crediti per le aste: con il bonus puoi fare ben 1000 rilanci provando ad aggiudicarti subito quello che più ti interessa.

American Consumer Opinion: questo portale vanta oltre 6 milioni di membri in tutto il mondo che vengono pagati per partecipare a sondaggi e progetti di ricerca. Il valore degli incentivi varia da 100 a 5.000 punti per sondaggio o progetto di ricerca, in funzione del tempo richiesto. Un punto equivale a un centesimo. È un po’ come votare, ma in questo caso si esprimono preferenze su prodotti e servizi che si desiderano nel futuro. Avrai l’opportunità di valutare nuovi prodotti e nuove idee relative a prodotti nonché di ottimizzare i design delle confezioni e dei prodotti esistenti. Quindi, si guadagna, ci si diverte e si provano nuovi prodotti.

GlobalTestMarket: Con la partecipazione ai sondaggi online di GlobalTestMarket contriburai allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e verrai premiato. Iscriversi e partecipare ai sondaggi online remunerati è gratuito La tua partecipazione verrà premiata con Points con i quali potrai riscattare dei premi. La tua privacy è assicurata e non riceverai mai spam. GlobalTestMarket è sponsorizzata da uno dei maggiori operatori mondiali nel campo delle ricerche di mercato.

MySurvey: l’iscrizione è sempre gratuita e può partecipare semplicemente compilando il modulo di registrazione. Una volta confermata l’iscrizione, potrà iniziare a guadagnare punti completando sondaggi online retribuiti in qualsiasi momento e ovunque tramite PC, laptop, tablet, telefono cellulare o applicazione mobile. Una grande varietà di prodotti, buoni regalo, e-certificate, voucher, soldi e molto altro ancora. E’ possibile anche scegliere di ricevere il pagamento attraverso il suo account PayPal e fare soldi online. Alcune delle ricompense più famose sono e-certificate PayPal e IKEA.

Come Guadagnare 500 Euro subito, affittare parti di casa inutilizzate

Come Guadagnare 500 Euro subito? Il caro, vecchio mattone, può venire in soccorso anche in questo caso. Affittando ambienti e stanze di casa inutilizzate. Dipende tutto dalla grandezza della tua casa o meno, dagli spazi che senti voler/poter condividere e anche dal grado di confidenza che hai con l’ospite. Per poterlo fare, oltre al classico passaparola, ci si può avvalere di portali specializzati come il più famoso Airbnb e HomeAway. Ciò da un lato vi sottrarrà qualche guadagno in quanto sarà trattenuto dal sito che vi ospita, ma dall’altro avrete maggiore sicurezza su chi vi entrerà in casa.

Come Guadagnare 500 Euro subito, vendere oggetti inutilizzati

Come Guadagnare 500 Euro subito? Un altro modo per racimolare soldi è quello di vendere oggetti inutilizzati. Ciò che per noi è solo un fastidio, per altri può tornare molto utile. Fare dunque un censimento di tutto quanto si ha a casa, scattare un po’ di foto da più angolazioni e pubblicare annunci su un portale. Il più famoso per tale scopo è Subito.it. Ma c’è anche il più recente Marketplace di Facebook.

Naturalmente, stando attendi alle truffe, magari da parte di quei malintenzionati che vi fanno inviare l’oggetto ma poi non lo pagano più. O che si dicono interessati a qualcosa solo per vedervi da vicino e truffarvi. Cercate sempre luoghi dove passano persone, vedetevi di giorno, stabilite sempre un contatto telefonico (anche WhatsApp) e non limitatevi alle mail.

Utile allo scopo è anche eBay, più professionale, ma anche più costoso. Quanto meno avrete però maggiore visibilità e più sicurezza nell’ottenere i soldi.

Come Guadagnare 500 Euro subito, offrire servizio come autista

Come Guadagnare 500 Euro subito? Un’altra idea è anche quella di offrirsi come autista. Pensiamo a studenti, anziani, chi non può permettersi l’auto essendo diventata un lusso, viaggiatori che devono raggiungere stazioni o aeroporti. Oggi offrire passaggi a pagamento è diventato ancora più facile, considerando anche la scarsità dei mezzi pubblici. Pattuite fin da subito quanto vorreste, magari facendovi un calcolo su quanti euro a Km, quante ore (se c’è da attendere, come nel caso di una visita o di una lezione) e così via.

Come Guadagnare 500 Euro subito, dare lezioni private

Come Guadagnare 500 Euro? Sfruttare il proprio titolo di studio o il proprio istinto da insegnante, può essere un’altra modalità di guadagno. Potete dare lezioni private a domicilio, a casa vostra o online. Anche in questo caso, pensate bene alla tariffa, così da imporre voi un prezzo fin da subito.

Come Guadagnare 500 Euro subito, riciclare materiale

Il riciclo dei rifiuti è un altro business che pochi conoscono. Informandosi sulla possibilità di vendere i rifiuti (plastica, metalli, alluminio, ferro, rame…) sarà facile smaltire ma anche guadagnare. L’alluminio vale circa 0.50 euro al chilo, il ferro ne vale 0,20 e la carta 0,0,5 euro al kg. Non a caso, ci sono paesi che pagano oro i rifiuti, come quelli scandinavi o la Cina.

Come Guadagnare 500 Euro subito, trovare metalli preziosi in casa

Infine, cercate sempre in casa dei metalli preziosi: oro, argento, bronzo. Vecchi oggetti che avete nei cassetti a prendere polvere, possono essere ottima fonte di guadagno. Qualche anno fa, soprattutto nel 2012, i compro oro sono spuntati come funghi nelle nostre città. Complice la crisi e il buon prezzo dell’oro.

