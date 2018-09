Come fare trading online con smartphone: vantaggi, rischi, migliori app

Cos’è il trading online tramite smartphone? Come fare trading online con lo smartphone? Quali sono i metodi principali per fare trading online con lo smartphone? Quali sono i vantaggi di fare trading online con lo smartphone? Quali sono le caratteristiche del trading online con lo smartphone? Lo vedremo in questo articolo.

Con lo smartphone, si sa, possiamo fare tantissime cose. Al punto che, ormai, lo usiamo perfino poco per telefonare. Le potenzialità del telefonino sono aumentate installando le app, ognuna delle quali ha una funzione specifica. Tra queste, appunto, ci troviamo la possibilità di fare trading online. Una grande comodità, visto che possiamo investire su una pluralità di asset comodamente ovunque siamo. Ma non mancano ovviamente anche in questo caso dei rischi.

Rispondiamo dunque di seguito alle domande poste nell’incipit.

Trading online con lo smartphone cos’è

Partiamo col dire cos’è il trading online. Il trading online è fondamentalmente l’atto di acquistare e vendere prodotti finanziari attraverso una piattaforma di trading online. Queste piattaforme sono normalmente fornite da broker su Internet e sono disponibili per ogni singola persona che desideri provare a guadagnare dal mercato. La maggior parte dei broker fornisce una varietà di prodotti finanziari tra cui Azioni, Materie Prime, Indici, Criptovalute e Forex.

Mentre il trading di azioni come Google o l’acquisto e la vendita di materie prime come l’oro o l’argento potrebbe essere abbastanza familiare, il trading sul Forex ha guadagnato popolarità negli ultimi due anni a causa di alcune delle sue principali caratteristiche. Per non parlare delle criptovalute, che hanno vissuto una grande momento di popolarità soprattutto nella seconda metà del 2017, quando il prezzo del Bitcoin ha continuato a lievitare incessantemente arrivando a sfiorare i 20mila euro a metà dicembre. Trascinando con sé le altre criptovalute.

Poi la corsa si è arrestata bruscamente, complici alcune restrizioni (vedi Corea del sud e quelle minacciate da Usa e Ue), e dunque il prezzo si è sgonfiato, giungendo a stabilirsi tra i 6mila e gli 8mila dollari nella prima metà del 2018. Creando anche diffidenza nei confronti del Bitcoin, visto da tanti come una bolla finanziaria.

I Broker mettono anche a disposizione un Conto demo, al fine di aiutare i principianti a fare pratica senza rischiare i propri soldi reali. O gli esperti a cercare nuove strategie sempre con lo stesso fine.

Detto cos’è il trading online, vediamo cos’è il trading online tramite smartphone.

Il trading online con lo smartphone, chiamato anche più semplicemente trading mobile, si riferisce all’uso della tecnologia wireless nel commercio di titoli. Il trading mobile consente agli investitori di accedere alle piattaforme di trading dai loro telefoni piuttosto che limitarsi ai tradizionali metodi di trading via computer (che a sua volta fece superare la presenza fisica obbligatoria nelle Borse o di un broker “in carne ed ossa”). Tale tecnologia consente un accesso più semplice agli utenti di smartphone per gestire attivamente i loro portafogli anche quando sono lontani da un desktop/laptop.

Trading online con lo smartphone migliori app

Quali sono le migliori app per il trading online con lo smartphone? Mentre i dispositivi mobili, come Blackberry e iPhone, hanno sempre consentito agli utenti di controllare le prestazioni del mercato azionario, le app di trading mobile forniscono l’accesso a piattaforme di trading online, che possono essere utilizzate per eseguire transazioni istantaneamente da qualsiasi luogo.

Vediamo quali sono le app che vengono maggiormente suggerite dagli esperti:

TD Ameritrade: TD Ameritrade Mobile offre ai clienti diverse applicazioni per monitorare il mercato e fare trading. TD Ameritrade Mobile Trader consente il trading di azioni, opzioni, futures e forex. Gli operatori possono tenere traccia delle notizie attraverso streaming live integrati da diversi canali regionali CNBC e un servizio di notizie finanziarie. Con l’accesso a materiali di ricerca completi, gli operatori di qualsiasi livello traggono vantaggio dall’esperienza di TD Ameritrade. Gli utenti di questa app possono chattare con altri trader e conoscere gli eventi imminenti attraverso il calendario di mercato interattivo. TD L’app Ameritrade Mobile, il secondo strumento offerto dalla divisione mobile dell’azienda, è principalmente focalizzata sull’analisi delle tendenze e tiene traccia delle posizioni e ordini del trader. Offre l’opportunità di trasferire contanti e assegni di deposito prendendo le immagini di loro con la fotocamera del telefono. Inoltre, gli utenti possono trovare informazioni di mercato sulle società semplicemente scansionando il codice a barre dei prodotti di consumo nel negozio. La versione iOS dell’applicazione è valutata più in alto dagli utenti del negozio mobile rispetto alla versione per dispositivi Android. Robinhood: Robinhood consente agli investitori di negoziare azioni senza commissioni. Mentre i trader più esperti possono essere scettici sulla semplicità dell’app e sui neofiti che attrae, non si può negare che sia un punto di svolta. Lanciato nel 2014, il target di riferimento di Robinhood è la generazione più giovane di trader con un’età media di 26 anni, il 25% dei quali è il primo investitore. Nel 2015, Robinhood è diventata la prima app finanziaria di qualsiasi tipo a vincere un Apple Design Award, grazie alla sua procedura di iscrizione rapida e all’interfaccia facile da usare. L’app utilizza la geolocalizzazione per suggerire scorte rilevanti. Fornisce un approccio social innovativo e basato sulla folla che condivide informazioni e tendenze da altri utenti di Robinhood, cercando di creare un seguito. Le ultime versioni aggiornate dell’app per iOS e Android sono state caricate nell’ottobre 2016 e finora hanno ricevuto recensioni positive da parte degli utenti. A settembre 2016, la società ha annunciato il lancio di Robinhood Gold, una versione avanzata della piattaforma con una serie di funzioni premium, come orari di apertura prolungati, una linea di credito e un’opzione più rapida per effettuare depositi e prelievi. La società considera Robinhood un conto a margine limitato e Robinhood Gold è un conto a margine; quindi, per utilizzare la funzione Gold, un investitore deve avere un saldo minimo di $ 2.000, come da regolamento. L’accesso a Robinhood Gold costerà agli utenti una tariffa flat al mese, con un importo variabile a seconda del livello di account per cui ti registri. (Per maggiori dettagli sul servizio, clicca qui.) Acorn: Acorns è un’ottima app per investire e fare trading come principianti. Le ghiande tracciano la spesa normale (quando si collega al tuo conto bancario) e “arrotondano” gli acquisti al dollaro più vicino, il resto viene trasferito sul tuo account Acorns per investire. Puoi anche trasferire fondi sul tuo account manualmente. Una volta che i dollari sono arrivati sul tuo account, Acorns creerà automaticamente un portafoglio di investimenti azionari e obbligazionari basato su un breve questionario che hai completato quando ti registri per un nuovo account. L’app robo-advisor investe esclusivamente in ETF per creare un portafoglio ampio e diversificato in linea con i tuoi obiettivi di investimento. E*Trade Mobile: L’interfaccia facile da usare di Trade Mobile aiuta gli utenti a localizzare rapidamente gli stock attraverso una funzione di ricerca vocale. Simile alle applicazioni TD Ameritrade, E * Trade Mobile offre l’opportunità di scambiare una varietà di titoli: azioni, ETF, fondi comuni di investimento e opzioni. Con le quotazioni e le notizie in tempo reale di Morningstar, MarketWatch, Briefing.com e vari cavi, insieme a CNBC Video on Demand, gli utenti hanno accesso a una grande quantità di informazioni. Gli utenti possono selezionare le informazioni che vengono visualizzate sul dashboard personalizzabile e avere accesso a strumenti didattici e grafici di confronto. E * trade L’applicazione mobile è disponibile su telefoni cellulari con entrambi i sistemi operativi e può essere collegata a Apple Watch. TradeHero è un’app di apprendimento che consente agli investitori di praticare il trading in un ambiente sicuro. Basato sui dati del mondo reale, l’app è perfetta per gli utenti che desiderano perfezionare le proprie competenze o testare nuove strategie senza rischi finanziari su borse simulate di tutto il mondo. Gli utenti ricevono $ 100.000 per costruire i loro portfolio fantasy e competere l’uno contro l’altro. I vincitori hanno la possibilità di essere elencati in classifica come eroi e ricevere un premio in denaro reale. I partecipanti ricevono avvisi sulle prestazioni dei loro titoli preferiti e possono accedere ai tutorial video e ai suggerimenti degli utenti esperti. Gli aggiornamenti più recenti per l’app sono stati lanciati a ottobre 2016 con recensioni prevalentemente positive da parte degli utenti. Attualmente le versioni iOS e Android dell’app differiscono leggermente per funzionalità, tuttavia la società ha promesso di aggiungere le funzionalità mancanti nelle prossime versioni. Stash: Se vuoi prendere le tue decisioni di investimento ma provieni da un livello di conoscenza per principianti, Stash è un’ottima scelta per le tue esigenze. Stash ti consente di investire a partire da soli $ 5 e ti aiuta a scegliere i tuoi investimenti mentre ti istruisci sugli investimenti mentre vai. Non solo è Stash un’app di trading e investimento, ma anche un’app piena di articoli e suggerimenti per aiutarti a salire di livello la tua conoscenza degli investimenti ogni volta che accedi al tuo account. Gli investimenti sono fatti tramite gli ETF, che sono curati in vari temi di investimento, come l’innovazione o l’ambiente, con l’aiuto dell’investment coach integrato di Stash. Stockpile: questa app ti consente di acquistare e vendere azioni come la maggior parte delle altre applicazioni di compravendita di azioni, ma ti consente anche di regalare singole azioni o acquistare azioni frazionarie con una commissione di vendita di 99 centesimi molto bassa. Per il tuo account, le transazioni frazionarie ti consentono di acquistare titoli di alto valore come Google, Amazon e Berkshire Hathaway senza pagare $ 1.000 o più per azione. Puoi investire in una porzione di una quota invece con un investimento minimo molto più basso. Charles Schwab: molti agenti di cambio si espandono per aprire la propria banca. Questo è vero per più broker in questa lista. Ma l’app di trading e di compravendita azionaria meglio integrata in una è l’app mobile di Schwab. Con Schwab Mobile puoi gestire tutti i tuoi investimenti e conti bancari Schwab con un’unica app mobile. Assegni i depositi, trasferisci i fondi e gestisci i tuoi investimenti in un unico posto. I viaggiatori internazionali amano che tu possa utilizzare la tua carta bancomat Schwab Investor Checking in qualsiasi parte del mondo senza commissioni. Puoi anche accedere ai dispositivi Apple, Android e Kindle Fire per gestire i tuoi investimenti, guardare un flusso live di CNBC, ricercare, inserire scambi e seguire le performance del tuo portafoglio. Puoi anche pagare le bollette con Schwab Bank Bill Pay dalla stessa app che acquisti e vendi azioni, ETF, fondi comuni di investimento e opzioni. MT4 per Android ed iOS ha la grafica più potente tra tutte le applicazioni mobili. Non solo è possibile osservare le tendenze e le variazioni di prezzo, è anche possibile aggiungere indicatori, modificare i timeframe ed accedere a tutte le funzionalità in un ambiente mobile. Con MT4 sul tuo dispositivo mobile non è necessario continuare ad aprire applicazioni aggiuntive che ti consentono di accedere a notizie economiche. Ricevi queste notifiche cliccando su “notifica” e ottenendo le notizie dell’ultimo minuto. Essere in contatto con il tuo broker è anche facile con questa opzione. Un’altra grande caratteristica dell’applicazione MT4 è che ti consente di utilizzare tutti i tipi di ordini.

A parte le app di cui sopra, ci sono ovviamente le app fornite dai Broker più rinomate. App ben fatte, che consentono di fare trading online dal proprio smartphone o tablet come si stesse davanti al proprio Pc.

Ecco i Broker per il trading online che forniscono ottime app per il trading:

Trading online con smartphone vantaggi

Quali sono i vantaggi di fare trading online tramite il proprio smartphone? Risposta alquanto scontata: poter fare trading online ovunque ci si trovi, facilmente e rapidamente. Poter tenere sotto mano il proprio pacchetto titoli senza dover utilizzare un Pc desk o portare con sé un computer portatile. Molto più semplice farlo tramite il proprio inseparabile smartphone o un tablet.

L’interfaccia utente è semplificata, ma al contempo soddisfacente per fare tutto ciò che serve. Quando scegliere un Broker, controllate anche come viene recensita la sua relativa applicazione. Fattore ormai fondamentale. Ma, come visto, potete eventualmente anche utilizzare app esterne.

Trading online con smartphone rischi

Quali sono i rischi di fare trading online tramite smartphone? Il fatto che, utilizzando uno smartphone o un tablet, nonché una app magari bella e colorata, siamo portati a fare scelte più avventate e dettate dalla leggerezza. E’ un fatto psicologico. Dobbiamo dare al trading online tramite smartphone lo stesso peso che diamo al trading online fatto mediante un computer. Il quale dà una maggiore parvenza di professionalità.

Non a caso, in Corea del sud le app per smartphone hanno contribuito a far accrescere la febbre da criptovalute. Costringendo il governo ad una forte restrizione, il che, essendo questo paese asiatico il terzo mercato delle criptovalute, ha portato come detto in precedenza, ad un crollo dei loro prezzi.

