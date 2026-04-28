Instagram Linkedin Telegram X Youtube
GUIDA PRATICA HOW-TO

Come comprare Bitcoin su Kraken?

1 min lettura 5 passi Aggiornato il 28 Aprile 2026 Bitcoin (BTC)
Come comprare Bitcoin su Kraken
In breve

Per comprare Bitcoin su Kraken bastano cinque passaggi: account, KYC, 2FA, deposito euro (anche solo 10€) e ordine, semplice o avanzato su Kraken Pro. In mezz'ora i BTC sono nel saldo, pronti per il prelievo su wallet personale.

Kraken è uno degli exchange crypto più anziani al mondo: nato nel 2011, ha sede negli USA ed è iscritto al registro OAM in Italia. Il 95% dei fondi è in cold storage e la versione Pro è pensata per chi vuole controllare ordini, fee e leva. Ecco come si compra BTC su Kraken passo per passo, dall'iscrizione al primo prelievo, evitando le commissioni inutili e gli errori da principiante.

Guida passo passo

1
Crea l'account Kraken e completa la verifica KYC

Apri il sito di Kraken (da qui) da browser desktop e clicca su "Registrati".

Inserisci la tua email e clicca su Continua. Ti arriverà un codice che dovrai confermare cliccando sul link che ti arriverà. Subito dopo dovrai scegliere una password e inserire il paese di residenza.

Fatto questo dovrai inserire i dati personali completi. Subito dopo Kraken ti propone tre livelli di verifica: Starter (solo email e telefono, funzioni limitate), Intermediate (documento d'identità, selfie e prova di indirizzo che sblocca SEPA, carta e acquisti spot) e Pro.

Per la maggior parte degli utenti italiani Intermediate è il livello giusto (ovvero il livello 2): il caricamento avviene da browser o smartphone tramite QR e la verifica si chiude in 15-30 minuti.

Kraken: crea un account
Tip: Scegli direttamente Intermediate. È il livello che ti consente di depositare in EUR via SEPA senza fee aggiuntive e di acquistare BTC senza limiti stringenti già dal primo giorno.
2
Attiva la 2FA e blocca l'account

Prima di depositare un solo euro, vai in Impostazioni → Sicurezza e attiva l'autenticazione a due fattori.

Su Kraken la 2FA si configura in modo granulare: una per Login, una per Funding (depositi e prelievi) e una per Trading.

Le opzioni sono Google Authenticator (consigliata), Authy o chiavi hardware FIDO/U2F come YubiKey. Salva i codici di backup in un posto sicuro, non sul desktop, non nelle email.

Attiva anche il Global Settings Lock: blocca per 24-72 ore qualsiasi modifica di sicurezza, così se un attaccante ti ruba l'accesso non può disattivare la 2FA o cambiare il wallet di prelievo prima che tu te ne accorga.

Kraken: attiva autenticazione a 2 fattori 2FA
Tip: Attiva la 2FA separata per Login, Fund e Trading. Sono trenta secondi in più ad accesso, ma rendono l'account praticamente impenetrabile anche se ti rubano la password.
3
Deposita euro su Kraken

Con account verificato e 2FA attiva è ora di caricare euro. Vai in Trasferisci → Deposita e si aprirà la schermata per i depositi.

Puoi scegliere tra Euro, altre valute, crypto e persino le nuove xStocks.

Una volta scelto Euro dobbiamo scegliere il metodo che può essere un Bonifico tradizionale, carta di credito e c’è anche Paypal.

Il bonifico SEPA è il più economico: zero commissioni, accredito in 1-2 giorni, minimo 1€. Carta Visa o Mastercard con 3D Secure accredita all'istante ma le fee oscillano tra l'1,5% e il 3,75%. Apple Pay e Google Pay funzionano come la carta; PayPal è disponibile in alcuni paesi UE.

Se usi SEPA, copia con precisione il codice univoco nella causale: senza quel codice il deposito non si associa al tuo account.

Il minimo per testare è 10 €, ma per un primo acquisto sensato conviene partire da 50-100 € così le fee fisse pesano meno.

Kraken: deposita Euro sull'account
Tip: Per importi sopra i 200 € usa sempre SEPA. La differenza tra le fee carta e quelle del bonifico sono evidenti, soprattutto se prevedi più acquisti DCA mensili.
4
Compra BTC (Buy Crypto o Kraken Pro)

Kraken offre due interfacce e la differenza in commissioni è importante. "Acquista" è la più immediata: dalla home clicchi "Acquista", scegli Bitcoin, inserisci l'importo e confermi e in pochi secondi i BTC sono nel saldo, ma le fee sono intorno all'1,5% (incluso spread).

Oppure puoi cercare Bitcoin nella barra di ricerca e si aprirà il grafico e la scheda di Bitcoin. Da lì puoi usare Compra oppure la funzione Converti che ti permette di fare lo swap. Imposti l’importo e clicchi su conferma.

Kraken Pro è invece la versione avanzata dell’exchange, quella dove operano gli utenti più esperti: vai su pro.kraken.com con le stesse credenziali, seleziona BTC/EURC o BTC/USD per operare con le principali stablecoin e scegli il tipo di ordine.

Market esegue subito (fee taker 0,26%); Limit fissa il prezzo e si esegue come maker con fee 0,16%; Stop serve per la gestione del rischio. Controlli la fee in anteprima e confermi con "Acquista".

Se sei un utente esperto puoi fare anche trading con i perpetual o col margin trading operando in leva. Kraken è una piattaforma regolamentata quindi questi strumenti sono disponibili, anche se è consigliabile usarli solo se si è esperti.

Anche se scegli ad esempio BTC/USD 10x, la leva è disattivata di default quindi puoi operare in modo spot.

Comprre BTC su Kraken Pro
Tip: Se compri più di 500 €, passa direttamente a Kraken Pro con un ordine limit a un prezzo leggermente sotto il market. Risparmi sulle fee e ottieni un prezzo migliore se il mercato scende anche di poco.
5
Trasferisci i Bitcoin sul tuo wallet personale

Comprare BTC è solo metà del lavoro: per sicurezza non lasciare grossi importi sull'exchange. Vai in Portfolio → Preleva → Bitcoin e configura un indirizzo di prelievo whitelisted (richiede conferma email e l'attesa del Global Settings Lock).

Se vuoi prelevare verso un tuo wallet personale, imposta la rete corretta (es: Bitcoin Network, Lightning, o altre reti se hai una versione “wrapped”. In genere per Bitcoin tradizionale la rete giusta è “Bitcoin”.

🛠 GUIDA PRATICA Consulta la nostra guida sui wallet crypto se parti da Zero Leggi la guida → Inserisci l'indirizzo del tuo hardware wallet (Ledger, Trezor) o di un wallet software self-custody come Sparrow.

Seleziona il network Bitcoin nativo, non Lightning o altri network se il wallet di destinazione non li supporta. Indica l'importo, controlla la fee di rete (in genere 0,00005-0,0002 BTC) e conferma con l’autenticazione a due fattori 2FA. In 10-60 minuti i BTC arrivano sul wallet a seconda delle conferme del network richieste (ci vuole un pò di tempo).

Tip: Prima di prelevare cifre grosse, manda 0,001 BTC come test. Se hai sbagliato a copiare l'indirizzo perdi pochi euro e non l'intero portafoglio. È la regola d'oro che separa i principianti dai veterani.

Errori da evitare

  • Comprare BTC da "Acquista" per cifre alte
    Paghi spread e fee più alte di Kraken Pro. Su 1.000€ la differenza tra l'1,5% di Buy e lo 0,16% di Pro pesa 13,40 €.
  • Saltare l’autenticazione a 2 fattori (2FA) al primo accesso
    Basta un phishing e i fondi spariscono. È la prima causa di perdita crypto retail.
  • Copia-incolla parziale dell'indirizzo wallet
    Alcuni malware modificano la clipboard. Verifica sempre i primi cinque e gli ultimi cinque caratteri prima di confermare.
  • Depositare con carta da 1.000 €
    La fee 3,75% vale 37,50 €, lo stesso SEPA non costa nulla. Solo un'urgenza giustifica la carta.
  • Lasciare tutti i BTC su Kraken
    Per importi sopra qualche centinaio di euro l'hardware wallet è la regola, non l'eccezione.
  • Sbagliare network di prelievo
    BTC va sulla rete Bitcoin nativa. Network sbagliato non supportato dal wallet = fondi persi senza recupero.

Broker consigliati

Kraken
★ 8,5/10
Fee: 0,16% Crypto: 200+ Reg: MiCA EU ✅ Staking
Apri conto gratis → Leggi recensione


Comprare BTC su Kraken è una procedura semplice: cinque step e qualche scelta intelligente su deposito e tipo di ordine ti permettono di risparmiare commissioni e mettere al sicuro i tuoi Bitcoin.

L’interfaccia è molto semplice e ci sono varie crypto oltre anche alla novità delle azioni tokenizzate (xStocks).

Per entrare nel dettaglio di fee, staking e funzionalità avanzate dell’exchange, leggi la nostra recensione completa di Kraken per capire se è la piattaforma giusta per il tuo profilo.

Compra crypto su Kraken
Sicurezza top Fee competitive Regolamentato
Apri conto gratis →
Investire in criptovalute comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Domande frequenti

Quanto serve come minimo per comprare Bitcoin su Kraken?
Il deposito minimo è 10 € via SEPA, ma per un primo acquisto sensato conviene partire da 50-100€. L'ordine minimo su Kraken Pro è frazionale: puoi comprare anche 0,0001 BTC. Più carichi in un singolo ordine, meno pesano le fee fisse.
Kraken è sicuro per comprare BTC nel 2026?
Sì. Opera dal 2011 senza hack rilevanti dei fondi clienti, è iscritto OAM, detiene il 95% in cold storage e ha certificazioni ISO/IEC 27001:2022 e SOC 2 Type 2. La 2FA con chiavi FIDO/U2F è protezione di livello enterprise.
Quanto costa comprare 100€ di Bitcoin su Kraken?
Su Kraken Pro con ordine maker la fee è 0,16% (16 centesimi su 100€); con taker sale a 0,26%. Con "Buy Crypto" sale a circa 1,5% perché include spread. Aggiungi le fee carta (1,5-3,75%) se non usi SEPA, che è praticamente gratis.
📚
Vuoi approfondire?
Kraken: recensione exchange crypto

Domenico Sacchi

Digital marketing specialist | Blockchain enthusiast | Mi occupo di temi legati alla finanza personale, investimenti e trading sulle criptovalute.

Webeconomia è un portale di carattere economico finanziario con guide aggiornate sul trading e news sui principali mercati finanziari.
© 2026 -Webeconomia.it P. IVA IT02302220740 - Iscritta al registro imprese Pescara - Numero REA 148234 - Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione parziale e o totale dei contenuti del sito.
CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 61-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.