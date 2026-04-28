Come comprare Bitcoin su Kraken?

Compra BTC (Buy Crypto o Kraken Pro)

Kraken offre due interfacce e la differenza in commissioni è importante. "Acquista" è la più immediata: dalla home clicchi "Acquista", scegli Bitcoin, inserisci l'importo e confermi e in pochi secondi i BTC sono nel saldo, ma le fee sono intorno all'1,5% (incluso spread).

Oppure puoi cercare Bitcoin nella barra di ricerca e si aprirà il grafico e la scheda di Bitcoin. Da lì puoi usare Compra oppure la funzione Converti che ti permette di fare lo swap. Imposti l’importo e clicchi su conferma.

Kraken Pro è invece la versione avanzata dell’exchange, quella dove operano gli utenti più esperti: vai su pro.kraken.com con le stesse credenziali, seleziona BTC/EURC o BTC/USD per operare con le principali stablecoin e scegli il tipo di ordine.

Market esegue subito (fee taker 0,26%); Limit fissa il prezzo e si esegue come maker con fee 0,16%; Stop serve per la gestione del rischio. Controlli la fee in anteprima e confermi con "Acquista".

Se sei un utente esperto puoi fare anche trading con i perpetual o col margin trading operando in leva. Kraken è una piattaforma regolamentata quindi questi strumenti sono disponibili, anche se è consigliabile usarli solo se si è esperti.

Anche se scegli ad esempio BTC/USD 10x, la leva è disattivata di default quindi puoi operare in modo spot.