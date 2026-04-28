Come comprare Bitcoin su Kraken?
Per comprare Bitcoin su Kraken bastano cinque passaggi: account, KYC, 2FA, deposito euro (anche solo 10€) e ordine, semplice o avanzato su Kraken Pro. In mezz'ora i BTC sono nel saldo, pronti per il prelievo su wallet personale.
Guida passo passo
Apri il sito di Kraken (da qui) da browser desktop e clicca su "Registrati".
Inserisci la tua email e clicca su Continua. Ti arriverà un codice che dovrai confermare cliccando sul link che ti arriverà. Subito dopo dovrai scegliere una password e inserire il paese di residenza.
Fatto questo dovrai inserire i dati personali completi. Subito dopo Kraken ti propone tre livelli di verifica: Starter (solo email e telefono, funzioni limitate), Intermediate (documento d'identità, selfie e prova di indirizzo che sblocca SEPA, carta e acquisti spot) e Pro.
Per la maggior parte degli utenti italiani Intermediate è il livello giusto (ovvero il livello 2): il caricamento avviene da browser o smartphone tramite QR e la verifica si chiude in 15-30 minuti.
Prima di depositare un solo euro, vai in Impostazioni → Sicurezza e attiva l'autenticazione a due fattori.
Su Kraken la 2FA si configura in modo granulare: una per Login, una per Funding (depositi e prelievi) e una per Trading.
Le opzioni sono Google Authenticator (consigliata), Authy o chiavi hardware FIDO/U2F come YubiKey. Salva i codici di backup in un posto sicuro, non sul desktop, non nelle email.
Attiva anche il Global Settings Lock: blocca per 24-72 ore qualsiasi modifica di sicurezza, così se un attaccante ti ruba l'accesso non può disattivare la 2FA o cambiare il wallet di prelievo prima che tu te ne accorga.
Con account verificato e 2FA attiva è ora di caricare euro. Vai in Trasferisci → Deposita e si aprirà la schermata per i depositi.
Puoi scegliere tra Euro, altre valute, crypto e persino le nuove xStocks.
Una volta scelto Euro dobbiamo scegliere il metodo che può essere un Bonifico tradizionale, carta di credito e c’è anche Paypal.
Il bonifico SEPA è il più economico: zero commissioni, accredito in 1-2 giorni, minimo 1€. Carta Visa o Mastercard con 3D Secure accredita all'istante ma le fee oscillano tra l'1,5% e il 3,75%. Apple Pay e Google Pay funzionano come la carta; PayPal è disponibile in alcuni paesi UE.
Se usi SEPA, copia con precisione il codice univoco nella causale: senza quel codice il deposito non si associa al tuo account.
Il minimo per testare è 10 €, ma per un primo acquisto sensato conviene partire da 50-100 € così le fee fisse pesano meno.
Kraken offre due interfacce e la differenza in commissioni è importante. "Acquista" è la più immediata: dalla home clicchi "Acquista", scegli Bitcoin, inserisci l'importo e confermi e in pochi secondi i BTC sono nel saldo, ma le fee sono intorno all'1,5% (incluso spread).
Oppure puoi cercare Bitcoin nella barra di ricerca e si aprirà il grafico e la scheda di Bitcoin. Da lì puoi usare Compra oppure la funzione Converti che ti permette di fare lo swap. Imposti l’importo e clicchi su conferma.
Kraken Pro è invece la versione avanzata dell’exchange, quella dove operano gli utenti più esperti: vai su pro.kraken.com con le stesse credenziali, seleziona BTC/EURC o BTC/USD per operare con le principali stablecoin e scegli il tipo di ordine.
Market esegue subito (fee taker 0,26%); Limit fissa il prezzo e si esegue come maker con fee 0,16%; Stop serve per la gestione del rischio. Controlli la fee in anteprima e confermi con "Acquista".
Se sei un utente esperto puoi fare anche trading con i perpetual o col margin trading operando in leva. Kraken è una piattaforma regolamentata quindi questi strumenti sono disponibili, anche se è consigliabile usarli solo se si è esperti.
Anche se scegli ad esempio BTC/USD 10x, la leva è disattivata di default quindi puoi operare in modo spot.
Comprare BTC è solo metà del lavoro: per sicurezza non lasciare grossi importi sull'exchange. Vai in Portfolio → Preleva → Bitcoin e configura un indirizzo di prelievo whitelisted (richiede conferma email e l'attesa del Global Settings Lock).
Se vuoi prelevare verso un tuo wallet personale, imposta la rete corretta (es: Bitcoin Network, Lightning, o altre reti se hai una versione “wrapped”. In genere per Bitcoin tradizionale la rete giusta è “Bitcoin”.
🛠 GUIDA PRATICA Consulta la nostra guida sui wallet crypto se parti da Zero Inserisci l'indirizzo del tuo hardware wallet (Ledger, Trezor) o di un wallet software self-custody come Sparrow.
Seleziona il network Bitcoin nativo, non Lightning o altri network se il wallet di destinazione non li supporta. Indica l'importo, controlla la fee di rete (in genere 0,00005-0,0002 BTC) e conferma con l’autenticazione a due fattori 2FA. In 10-60 minuti i BTC arrivano sul wallet a seconda delle conferme del network richieste (ci vuole un pò di tempo).
Errori da evitare
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Comprare BTC da "Acquista" per cifre alte
Paghi spread e fee più alte di Kraken Pro. Su 1.000€ la differenza tra l'1,5% di Buy e lo 0,16% di Pro pesa 13,40 €.
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Saltare l’autenticazione a 2 fattori (2FA) al primo accesso
Basta un phishing e i fondi spariscono. È la prima causa di perdita crypto retail.
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Copia-incolla parziale dell'indirizzo wallet
Alcuni malware modificano la clipboard. Verifica sempre i primi cinque e gli ultimi cinque caratteri prima di confermare.
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Depositare con carta da 1.000 €
La fee 3,75% vale 37,50 €, lo stesso SEPA non costa nulla. Solo un'urgenza giustifica la carta.
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Lasciare tutti i BTC su Kraken
Per importi sopra qualche centinaio di euro l'hardware wallet è la regola, non l'eccezione.
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Sbagliare network di prelievo
BTC va sulla rete Bitcoin nativa. Network sbagliato non supportato dal wallet = fondi persi senza recupero.
Broker consigliati
Comprare BTC su Kraken è una procedura semplice: cinque step e qualche scelta intelligente su deposito e tipo di ordine ti permettono di risparmiare commissioni e mettere al sicuro i tuoi Bitcoin.
L’interfaccia è molto semplice e ci sono varie crypto oltre anche alla novità delle azioni tokenizzate (xStocks).
Per entrare nel dettaglio di fee, staking e funzionalità avanzate dell’exchange, leggi la nostra recensione completa di Kraken per capire se è la piattaforma giusta per il tuo profilo.