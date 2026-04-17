Come comprare azioni su Fineco
Per comprare azioni su Fineco, accedi al sito o all'app mobile, ricerca il titolo, inserisci la quantità e l'ordine. Con pochi click puoi aggiungere stop loss e ordini condizionati per proteggere i tuoi investimenti.
Guida passo passo
Registrati e Accedi al tuo conto Fineco con username e password.
Una volta autenticato, dovrai selezionare quale piattaforma preferisci. interfaccia classica se vuoi grafici semplici e non hai bisogno di fare analisi tecnica. Se preferisci qualcosa di più avanzato, FinecoX è la piattaforma di nuova generazione senza installazione. L'app mobile è la scelta giusta se operi da smartphone e tablet durante la giornata.
Per registrarti basta inserire i tuoi dati, numero di telefono ed indirizzo email. Bastano pochi minuti per registrarti.
Vai in Mercati e Trading, poi seleziona → Azioni dalla barra laterale sinistra e poi StockScrenener.
Qui potrai filtrare tra le azioni di tutte le borse.
In alternativa sulla barra di ricerca digita il nome dell'azienda o il codice ticker. Per azioni italiane, usa il ticker (ad es. "MB" per Mediobanca). Per azioni estere, digita il ticker internazionale ("AAPL" per Apple, "MSFT" per Microsoft). Su Fineco hai accesso a tutti i mercati globali quotati in tempo reale con push delle quotazioni.
Supponiamo di voler comprare azioni ENI. Clicca su "Compra" (Conto di trading) o "BUY" o “book” col tasto destro sul titolo. (FinecoX, app mobile).
Si apre il form dell'ordine. Inserisci la quantità di azioni che vuoi acquistare. Scegli tra ordine a mercato (eseguito al prezzo corrente) o a limite (eseguito solo se il prezzo scende al livello desiderato). I principianti dovrebbero preferire gli ordini a mercato: sono istantanei e semplici.
Fineco ti consente di aggiungere stop loss e take profit durante la creazione dell'ordine o dopo, dal monitoraggio ordini.
Sul conto trading, non è possibile impostare questi parametri più avanzati. E’ una piattaforma dedicata principalmente agli investimenti,. Su FinecoX e app, invece è molto intuitivo. Basta cliccare sull’icona dello scudo.
Lo stop loss è il tuo salvagente: se il prezzo cala oltre il livello che imposti, la posizione si chiude automaticamente limitando le perdite. Il take profit invece chiude la posizione quando il tuo guadagno raggiunge il livello desiderato.
Se vuoi operare come i professionisti, sfrutta gli ordini automatici (condizionati). Quando una condizione si verifica (ad es. il prezzo raggiunge un livello specifico), Fineco ti invia una notifica e esegue automaticamente l'ordine collegato.
Questo ti permette di impostare strategie sofisticate senza stare incollato allo schermo. Perfetto se lavori a tempo pieno.
Tip utile: Gli ordini condizionati sono il segreto dei trader che operano anche quando non sono davanti al computer. Imposta le tue regole e il sistema le eseguirà perfettamente.
L'app mobile Fineco è una piattaforma completa: avvisi, ordini condizionati, stop loss, take profit, trailing stop.
Tutto sincronizzato con il tuo conto. Gestisci le tue posizioni da smartphone o tablet con la stessa facilità del desktop. Le notifiche in tempo reale ti terranno sempre aggiornato sui movimenti importanti del tuo portafoglio.
Errori da evitare
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Non controllare le commissioni
Fineco applica 2,95 euro per ogni ordine su azioni italiane e percentuali su quelle estere. Se fai molti ordini piccoli, le commissioni divorano i profitti. Raggruppa gli acquisti per risparmiare.
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Dimenticare lo stop loss
Comprare senza protezione è rischioso. Ogni ordine deve avere uno stop loss. Non negoziare mai senza.
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Operare negli orari After Hours
Durante After Hours, stop loss e take profit non sono attivi. Aspetta la riapertura del mercato.
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Non usare ordini a limite
Se vuoi un prezzo specifico, usa ordini a limite. Non aspettare manualmente che il prezzo scenda.
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Fare trading senza analisi
Usa l’analisi tecnica e valuta l’andamento di un titolo azionario, prima di comprare. Non acquistare a caso.
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Ignorare le notizie economiche
Fineco offre 6.000+ news in real time. Controlla le notizie sull'azienda prima di investire.
Broker consigliati
Fineco Bankraccomandato da WebEconomia
- Sostituto d'imposta: fiscalità automatica
- Servizi bancari integrati
- 701 ETF senza commissioni d'acquisto
Comprare azioni su Fineco è semplice: scegli la piattaforma, ricerca il titolo, imposta uno stop loss, e acquista.
Fineco offre tutto quello che serve per operare consapevolmente: grafici avanzati, ordini condizionati, notizie in real time e protezioni automatiche.
Se vuoi imparare di più su come scegliere i broker, gestire il rischio e costruire una strategia di investimento vincente, leggi la nostra guida completa su comprare azioni. Ti aspetta un universo di opportunità.