Come comprare azioni su Fineco

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Registrati e Accedi al tuo conto Fineco con username e password. Una volta autenticato, dovrai selezionare quale piattaforma preferisci. interfaccia classica se vuoi grafici semplici e non hai bisogno di fare analisi tecnica. Se preferisci qualcosa di più avanzato, FinecoX è la piattaforma di nuova generazione senza installazione. L'app mobile è la scelta giusta se operi da smartphone e tablet durante la giornata. Per registrarti basta inserire i tuoi dati, numero di telefono ed indirizzo email. Bastano pochi minuti per registrarti.