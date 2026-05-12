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GUIDA PRATICA HOW-TO

Come calcolare il rendimento di un investimento?

1 min lettura 6 passi Aggiornato il 12 Maggio 2026 Borsa
In breve

Il ROI misura il rendimento totale: (Guadagno - Costo) / Costo × 100. Sopra l'anno si usa il CAGR, che tiene conto del tempo composto. Il rendimento netto è il lordo meno tasse (26% in Italia) e commissioni; il rendimento reale toglie anche l'inflazione. Quattro numeri, niente di esotico.

Sapere quanto rende davvero un investimento sembra banale, ma la maggior parte delle persone confonde rendimento lordo, netto e reale e finisce per credersi più ricca di quanto sia. In questa guida vediamo le formule che servono, ROI, CAGR, rendimento netto, rendimento reale, con i numeri al posto della teoria.

Guida passo passo

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Capire la formula del ROI

Il ROI (Return on Investment) ti dice quanto hai guadagnato in rapporto a quanto hai investito, in percentuale. La formula è:

ROI = (Guadagno - Costo iniziale) / Costo iniziale × 100

Mettiamo che investi 1.000 € e dopo un anno il portafoglio vale 1.150 €. Il guadagno è 150 €, quindi il ROI è (150 / 1.000) × 100 = 15%. Numero immediato, ma con un limite serio: non tiene conto del tempo. Un 15% maturato in dodici mesi e un 15% maturato in dieci anni vengono fuori uguali, anche se hanno un valore molto diverso.

Calcolare ROI di un investimento
Tip: Se l'investimento dura più di un paio d'anni, lascia perdere il ROI puro e passa al CAGR (Step 2).
2
Calcola il CAGR per gli investimenti pluriennali

Il CAGR (Compound Annual Growth Rate) ti dice quanto cresce, in media, ogni anno un investimento tenuto per più anni, includendo l'effetto degli interessi composti.

La formula è:

CAGR = (Valore finale / Valore iniziale)^(1/n) - 1

dove n è il numero di anni. Esempio: 10.000 € investiti, dopo 5 anni il portafoglio ne vale 15.000. Il calcolo è (15.000 / 10.000)^(1/5) - 1 = 8,45% all'anno. Vale a dire: come se ogni anno avessi guadagnato l'8,45%, reinvestendolo. È il numero giusto da usare quando vuoi confrontare fondi o ETF con orizzonti temporali diversi.

Investimenti: cos'è il CAGR
Tip: Piccolo glossario: nei prospetti dei fondi il CAGR è spesso indicato come "rendimento medio annuo composto".
3
Calcola il rendimento lordo

Il guadagno lordo è la differenza secca tra quanto vale oggi l'investimento e quanto hai messo all'inizio, senza ancora togliere niente.

Calcolo: Guadagno lordo = Valore finale - Investimento iniziale.

Esempio: hai comprato azioni per 5.000 €, oggi valgono 5.800 € → guadagno lordo 800 €. Da questo numero partiranno i conti su tasse, commissioni e rendimento reale.

 

In pratica: segnati il prezzo di carico esatto (commissione d'acquisto inclusa) e il valore attuale di mercato. Senza questi due numeri, qualsiasi rendimento calcolato altrove è solo una stima.

Tip: In pratica: segnati il prezzo di carico esatto (commissione d'acquisto inclusa) e il valore attuale di mercato. Senza questi due numeri, qualsiasi rendimento calcolato altrove è solo una stima.
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Togli le tasse e commissioni e arrivi al netto

Il rendimento netto è quello che resta in tasca davvero.

Si calcola sottraendo dal guadagno lordo le tasse sui guadagni finanziari (in Italia il 26%, che scende al 12,5% solo su titoli di Stato ed equiparati) e tutte le commissioni: di acquisto, di gestione, di custodia.

Formula: Rendimento netto = Guadagno lordo - Tasse - Commissioni.

Sui soliti 800 € di guadagno lordo: tasse 208 € (26% di 800), commissioni 40 €, netto 552 €. Sul capitale iniziale di 5.000 €, il rendimento vero è dell'11,04%, non del 16%.

 

 

Calcolare Rendimento netto e Rendimento lordo
Tip: Attenzione: controlla l'estratto conto titoli e il documento di sintesi annuale del broker. Le commissioni di gestione vengono spesso scalate giorno per giorno e non saltano all'occhio, ma a fine anno fanno la loro parte.
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Annualizza i rendimenti sotto i 12 mesi

Se hai tenuto un investimento per meno di un anno, il rendimento grezzo non è confrontabile con quello dei prodotti annuali.

Lo si annualizza con:

Rendimento annualizzato = (1 + Rendimento periodale)^(12 / Mesi) - 1.

Esempio: 5% in 6 mesi diventa (1,05)^2 - 1 = 10,25% su base annua. Serve a riportare investimenti di durata diversa su una scala comune.

Rendimento annualizzato: come si calcola
Tip: Importante: annualizzare non vuol dire prevedere. Un BTP che ha reso il 5% in sei mesi non ti garantirà il 10,25% l'anno prossimo, ti dice solo "se questo ritmo continuasse".
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Togli l'inflazione e arrivi al rendimento reale

Il rendimento reale è quello che ti resta dopo aver tolto l'inflazione, cioè la perdita di potere d'acquisto.

Formula semplificata: Rendimento reale ≈ Rendimento netto - Tasso di inflazione.

Formula precisa: (1 + Rendimento netto) / (1 + Inflazione) - 1.

Esempio: rendimento netto 8%, inflazione 2% → rendimento reale circa 5,88%. Questo numero ti dice se sei davvero più ricco di un anno fa o se hai solo tenuto il passo dei prezzi.

Come calcolare rendimento reale di un investimento
Tip: Per i dati ufficiali sull'inflazione italiana, l'ISTAT pubblica ogni mese l'indice NIC, da cui ricavi sia il valore mensile sia quello a dodici mesi.

Errori da evitare

  • Dimenticare commissioni e tasse
    Calcolare il ROI sul lordo è la trappola più comune: un 16% "sulla carta" può scendere all'11% una volta tolte tasse e commissioni. Sottrai sempre le due voci prima di confrontare due investimenti.
  • Usare il ROI per investimenti pluriennali
    Un 30% di ROI in 5 anni equivale a circa il 5,4% annuo composto: ben diverso dal "30% l'anno" che molti leggono d'istinto.
  • Ignorare l'inflazione
    Un rendimento netto del 5% con inflazione al 4% ti lascia praticamente fermo: l'1% di potere d'acquisto in più. Controlla sempre il dato reale, non solo quello nominale.
  • Fare la media semplice dei rendimenti
    Sommare i rendimenti percentuali di tre fondi e dividere per tre è un calcolo che non significa niente: ignora quanto capitale hai dentro a ciascuno.
  • Dimenticare dividendi e cedole
    Un'azione passata da 100 € a 102 € ma che ha staccato 4 € di dividendo ha reso il 6%, non il 2%. Aggiungi sempre cedole e dividendi al calcolo, altrimenti il rendimento è sottostimato.

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Calcolare il rendimento non richiede formule complicate: ROI per i confronti rapidi sul breve periodo, CAGR quando il tempo entra in gioco, rendimento netto per sapere quanto resta in tasca e rendimento reale per togliere di mezzo l’inflazione.

Mettere insieme questi quattro numeri basta per capire se il portafoglio sta facendo il suo lavoro o no.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra ROI e CAGR?
Il ROI è il rendimento totale e ignora il tempo: utile per investimenti brevi. Il CAGR è il tasso medio annuo composto: utile su orizzonti pluriennali. Un ROI del 30% in 5 anni corrisponde a un CAGR di circa il 5,4%.Il CAGR ti dice in pratica di quanto è cresciuto in media ogni anno.
Come calcolo il rendimento se l'azione paga dividendi?
I dividendi vanno sommati al capital gain. Se l'azione passa da 100 € a 110 € e nel frattempo paga 5 € di dividendo, il guadagno totale è 15 € e il ROI 15%.
Cosa significa rendimento negativo?
Vuol dire che hai chiuso in perdita. 1.000 € investiti che oggi valgono 900 € fanno un ROI del -10%. Più che drammatizzare, conviene capire da cosa dipende: mercato in generale, scelta del singolo titolo, o entrambe.
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Domenico Sacchi

Digital marketing specialist | Blockchain enthusiast | Mi occupo di temi legati alla finanza personale, investimenti e trading sulle criptovalute.

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