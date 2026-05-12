Come calcolare il rendimento di un investimento?

Capire la formula del ROI

Il ROI (Return on Investment) ti dice quanto hai guadagnato in rapporto a quanto hai investito, in percentuale. La formula è:

ROI = (Guadagno - Costo iniziale) / Costo iniziale × 100

Mettiamo che investi 1.000 € e dopo un anno il portafoglio vale 1.150 €. Il guadagno è 150 €, quindi il ROI è (150 / 1.000) × 100 = 15%. Numero immediato, ma con un limite serio: non tiene conto del tempo. Un 15% maturato in dodici mesi e un 15% maturato in dieci anni vengono fuori uguali, anche se hanno un valore molto diverso.