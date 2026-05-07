Come acquistare un ETF su Interactive Brokers?
Apri un conto su Interactive Brokers, fai un bonifico SEPA in euro e cerca l'ETF tramite codice ISIN, non via ticker. Imposta un ordine Limite, controlla l'anteprima e trasmetti. Le commissioni partono da 3 € a operazione sugli ETF europei e hai accesso a più di 13.000 strumenti.
Interactive Brokers è una di quelle piattaforme che premiano la pazienza. È potente: accesso diretto a centinaia di borse, costi tra i più bassi sul mercato, oltre 13.000 ETF disponibili, ma all'inizio mette soggezione.
La piattaforma ha decine di colonne, voci di menu, tipi di ordine. Non è complicata: serve solo un metodo. In questa guida ti mostro tutto, dall'apertura del conto al primo ordine eseguito, con riferimento preciso a ogni schermata, passo dopo passo.
Guida passo passo
Come prima cosa vai sul sito di Interactive Brokers. Clicca su "Apri un conto" e mettiti comodo: ti servono una quindicina di minuti per il modulo.
IBKR chiede dati anagrafici, codice fiscale, residenza, situazione patrimoniale, esperienza di trading, e ti fa caricare un documento d'identità più una prova di residenza recente (bolletta o estratto conto degli ultimi 90 giorni).
I clienti italiani vengono di solito assegnati all'entità irlandese IBIE, autorizzata da CONSOB. Per investire in ETF basta scegliere il tipo di conto Cash; il Margin serve solo a chi vuole leva o vendite allo scoperto.
Inviata la richiesta, la verifica documenti porta via 1-3 giorni lavorativi e poi ricevi le credenziali del Client Portal via email.
Conto approvato? Entra nel Client Portal e segui "Trasferisci fondi → Deposito". Per i clienti italiani il canale standard è il bonifico SEPA in euro: gratuito, accreditato in 1-2 giorni lavorativi, senza limiti di importo.
IBKR non impone un deposito minimo per i retail europei, ma versare almeno 1.000 € rende sostenibili le commissioni minime sui primi acquisti. Quando inserisci il bonifico, copia con cura IBAN, beneficiario e soprattutto la causale alfanumerica che il sistema ti genera.
Senza quella stringa l'accredito non va a buon fine e i fondi restano in sospeso anche per giorni.
Su IBKR il ticker da solo non basta. Lo stesso ETF, per dire l'iShares Core MSCI World, lo trovi con simboli diversi su Amsterdam (IWDA), Londra (SWDA) e Xetra (EUNL).
Il riferimento univoco è il codice ISIN, che leggi sulla scheda dell'emittente. Puoi anche cercarlo nel nostro motore “Cerca ETF” che vedi nel menu in alto.
Apri la piattaforma, posizionati in una riga vuota della watchlist, incolla l'ISIN e premi Invio. Oppure cerca nella barra di ricerca il ticker.
Si apre una finestra di selezione con tutte le borse e valute disponibili. Filtra per Valuta = EUR e poi scegli sempre "SMART" sopra l'elenco delle borse specifiche. In questo modo IBKR ti mostra le migliori quotazioni bid/ask aggregate e, dettaglio importante, ti garantisce dati in tempo reale gratuiti, senza dover sottoscrivere abbonamenti per singole sedi.
Clicca sul prezzo Ask del tuo ETF: la piattaforma apre automaticamente una riga d'ordine appena sotto.
Oppure clicca su Acquista o Vendi sulla scheda ETF.
Il primo campo è la quantità, qui IBKR ti permette di scegliere tra numero di quote o importo in euro, sfruttando le quote frazionate dove disponibili. Poi seleziona il tipo nella colonna Tipo: Market (MKT) per esecuzione immediata al miglior prezzo, Limit (LMT) per fissare il prezzo massimo che vuoi pagare, Stop (STP) per attivare l'acquisto solo oltre una soglia. Se scegli Limit o Stop devi anche definire la durata: DAY (valido fino a fine giornata) oppure GTC (Good 'Til Canceled), valido fino a esecuzione o cancellazione manuale.
Configurato l'ordine, clicca su "Trasmetti": prima dell'invio definitivo IBKR mostra una schermata di anteprima con il riepilogo completo.
Quantità, tipo, prezzo, destinazione, durata, importo lordo, commissioni stimate, totale dell'operazione e impatto sul saldo: c'è tutto. È il momento di rallentare e leggere ogni voce.
Per gli ETF europei la fee tipica con il piano Fixed è 3 € per ordini fino a 6.000 € (0,05% oltre quella soglia), quindi la commissione stimata in anteprima deve corrispondere.
Solo dopo questo controllo clicca su "Ignora e trasmetti" per inoltrare l'ordine al mercato. La posizione, una volta eseguita, compare nella sezione Portfolio sia su Client Portal che su TWS.
Sulla piattaforma mobile funziona allo stesso, modo qui sotto vedi un esempio equivalente sulla piattaforma Mobile.
Errori da evitare
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Cercare l'ETF solo via ticker
Lo stesso simbolo cambia tra Amsterdam, Londra e Milano: usa sempre l'ISIN, perché un ETF con TER, replica e fiscalità diversi ma simbolo identico ti trasforma il portafoglio senza che te ne accorga.
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Selezionare una borsa specifica invece di SMART.
Oltre a perdere i dati gratuiti in tempo reale, tagli fuori la liquidità delle altre sedi e finisci per ottenere esecuzioni peggiori del necessario.
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Usare ordini a Mercato nelle prime ore di mercato.
Anche su ETF molto scambiati gli spread sono allargati nei primi 20-30 minuti: un ordine Market in quei momenti può costarti l'1% sul prezzo atteso.
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Ignorare la valuta dell'ETF.
Comprare uno strumento in USD con saldo solo in EUR ti fa partire in margine valutario, e il margine ha costi notturni: conviene sempre convertire prima.
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Non controllare l'anteprima prima di trasmettere
Un errore di battitura sulla quantità diventa un ordine 10× più grande del previsto: dieci secondi di verifica valgono migliaia di euro.
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Pensare di poter comprare ETF americani non UCITS
La piattaforma li cerca, ma poi blocca la transazione: per il retail europeo restano accessibili solo via opzioni o derivati, non in acquisto diretto.
Broker consigliati
Interactive Brokers
- Costi e Commission basse
- Accesso Mercati Internazionali
- Tecnologia e Piattaforme
Interactive Brokers non è il broker più intuitivo, ma è quello che ti dà più controllo su prezzi, borse e costi. Capito funzionamento del portafoglio e tipi di ordine, la piattaforma poi diventa molto semplice da utilizzare.