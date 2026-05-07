Come acquistare un ETF su Interactive Brokers?

GUIDA PRATICA HOW-TO

In breve

Apri un conto su Interactive Brokers, fai un bonifico SEPA in euro e cerca l'ETF tramite codice ISIN, non via ticker. Imposta un ordine Limite, controlla l'anteprima e trasmetti. Le commissioni partono da 3 € a operazione sugli ETF europei e hai accesso a più di 13.000 strumenti.