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GUIDA PRATICA HOW-TO

Come acquistare un ETF su Interactive Brokers?

1 min lettura 5 passi Aggiornato il 7 Maggio 2026 ETF
Come acqustare ETF su Interactive Brokers
In breve

Apri un conto su Interactive Brokers, fai un bonifico SEPA in euro e cerca l'ETF tramite codice ISIN, non via ticker. Imposta un ordine Limite, controlla l'anteprima e trasmetti. Le commissioni partono da 3 € a operazione sugli ETF europei e hai accesso a più di 13.000 strumenti.

Interactive Brokers è una di quelle piattaforme che premiano la pazienza. È potente: accesso diretto a centinaia di borse, costi tra i più bassi sul mercato, oltre 13.000 ETF disponibili, ma all'inizio mette soggezione.

La piattaforma ha decine di colonne, voci di menu, tipi di ordine. Non è complicata: serve solo un metodo. In questa guida ti mostro tutto, dall'apertura del conto al primo ordine eseguito, con riferimento preciso a ogni schermata, passo dopo passo.

Guida passo passo

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Apri il conto Interactive Brokers

Come prima cosa vai sul sito di Interactive Brokers. Clicca su "Apri un conto" e mettiti comodo: ti servono una quindicina di minuti per il modulo.

IBKR chiede dati anagrafici, codice fiscale, residenza, situazione patrimoniale, esperienza di trading, e ti fa caricare un documento d'identità più una prova di residenza recente (bolletta o estratto conto degli ultimi 90 giorni).

I clienti italiani vengono di solito assegnati all'entità irlandese IBIE, autorizzata da CONSOB. Per investire in ETF basta scegliere il tipo di conto Cash; il Margin serve solo a chi vuole leva o vendite allo scoperto.

Inviata la richiesta, la verifica documenti porta via 1-3 giorni lavorativi e poi ricevi le credenziali del Client Portal via email.

Apri un conto su Interactive Brokers
Tip: Nella registrazione compila il modulo W-8BEN. È quello che ti permette di sfruttare la convenzione fiscale Italia-USA e abbassare la ritenuta sui dividendi delle azioni americane dal 30% al 15%. Senza questo passaggio paghi più tasse alla fonte di quanto la legge ti chieda davvero.
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Deposita i fondi sul conto

Conto approvato? Entra nel Client Portal e segui "Trasferisci fondi → Deposito". Per i clienti italiani il canale standard è il bonifico SEPA in euro: gratuito, accreditato in 1-2 giorni lavorativi, senza limiti di importo.

IBKR non impone un deposito minimo per i retail europei, ma versare almeno 1.000 € rende sostenibili le commissioni minime sui primi acquisti. Quando inserisci il bonifico, copia con cura IBAN, beneficiario e soprattutto la causale alfanumerica che il sistema ti genera.

Senza quella stringa l'accredito non va a buon fine e i fondi restano in sospeso anche per giorni.

Deposita i fondi sul conto
Tip: Vuoi comprare ETF in dollari o sterline? Conviene convertire la valuta direttamente in piattaforma: lo spread è di pochi pip. Le banche italiane, sul cambio, applicano costi nascosti che possono arrivare al 2%. Su Interactive Brokers, invece, paghi quello che vedi.
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Cerca l'ETF con il codice ISIN o Ticker

Su IBKR il ticker da solo non basta. Lo stesso ETF, per dire l'iShares Core MSCI World, lo trovi con simboli diversi su Amsterdam (IWDA), Londra (SWDA) e Xetra (EUNL).

Il riferimento univoco è il codice ISIN, che leggi sulla scheda dell'emittente. Puoi anche cercarlo nel nostro motore “Cerca ETF” che vedi nel menu in alto.

Apri la piattaforma, posizionati in una riga vuota della watchlist, incolla l'ISIN e premi Invio. Oppure cerca nella barra di ricerca il ticker.

Si apre una finestra di selezione con tutte le borse e valute disponibili. Filtra per Valuta = EUR e poi scegli sempre "SMART" sopra l'elenco delle borse specifiche. In questo modo IBKR ti mostra le migliori quotazioni bid/ask aggregate e, dettaglio importante, ti garantisce dati in tempo reale gratuiti, senza dover sottoscrivere abbonamenti per singole sedi.

Cerca ETF su Interactive Brokers
Tip: Come investitore retail europeo puoi acquistare solo ETF UCITS: l'ISIN deve iniziare con IE (Irlanda), LU (Lussemburgo), FR (Francia) o DE (Germania). Gli ETF americani classici come Vanguard VTI, ARK o SPDR S&P 500 originale sono bloccati dal regolamento PRIIPs.
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Configura l'ordine di acquisto

Clicca sul prezzo Ask del tuo ETF: la piattaforma apre automaticamente una riga d'ordine appena sotto.

Oppure clicca su Acquista o Vendi sulla scheda ETF.

Il primo campo è la quantità, qui IBKR ti permette di scegliere tra numero di quote o importo in euro, sfruttando le quote frazionate dove disponibili. Poi seleziona il tipo nella colonna Tipo: Market (MKT) per esecuzione immediata al miglior prezzo, Limit (LMT) per fissare il prezzo massimo che vuoi pagare, Stop (STP) per attivare l'acquisto solo oltre una soglia. Se scegli Limit o Stop devi anche definire la durata: DAY (valido fino a fine giornata) oppure GTC (Good 'Til Canceled), valido fino a esecuzione o cancellazione manuale.

Ordine di acquisto su Interactive Brokers
Tip: Sugli ETF a media liquidità usa quasi sempre l'ordine Limite, posizionato qualche centesimo sopra il prezzo Ask del momento: eviti slippage in apertura di mercato e hai il controllo del prezzo finale di esecuzione.
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Verifica l'anteprima e trasmetti

Configurato l'ordine, clicca su "Trasmetti": prima dell'invio definitivo IBKR mostra una schermata di anteprima con il riepilogo completo.

Quantità, tipo, prezzo, destinazione, durata, importo lordo, commissioni stimate, totale dell'operazione e impatto sul saldo: c'è tutto. È il momento di rallentare e leggere ogni voce.

Per gli ETF europei la fee tipica con il piano Fixed è 3 € per ordini fino a 6.000 € (0,05% oltre quella soglia), quindi la commissione stimata in anteprima deve corrispondere.

Solo dopo questo controllo clicca su "Ignora e trasmetti" per inoltrare l'ordine al mercato. La posizione, una volta eseguita, compare nella sezione Portfolio sia su Client Portal che su TWS.

Sulla piattaforma mobile funziona allo stesso, modo qui sotto vedi un esempio equivalente sulla piattaforma Mobile.

Anteprima costi su IBKR - Piattaforma mobile
Tip: Con alcuni ETF che hanno borsa primaria BVME.ETF (Borsa Italiana) lo SMART routing può essere rifiutato. Se vedi un errore alla trasmissione, clicca sulla destinazione e scegli manualmente XETRA o EBS: l'ordine parte senza problemi.

Errori da evitare

  • Cercare l'ETF solo via ticker
    Lo stesso simbolo cambia tra Amsterdam, Londra e Milano: usa sempre l'ISIN, perché un ETF con TER, replica e fiscalità diversi ma simbolo identico ti trasforma il portafoglio senza che te ne accorga.
  • Selezionare una borsa specifica invece di SMART.
    Oltre a perdere i dati gratuiti in tempo reale, tagli fuori la liquidità delle altre sedi e finisci per ottenere esecuzioni peggiori del necessario.
  • Usare ordini a Mercato nelle prime ore di mercato.
    Anche su ETF molto scambiati gli spread sono allargati nei primi 20-30 minuti: un ordine Market in quei momenti può costarti l'1% sul prezzo atteso.
  • Ignorare la valuta dell'ETF.
    Comprare uno strumento in USD con saldo solo in EUR ti fa partire in margine valutario, e il margine ha costi notturni: conviene sempre convertire prima.
  • Non controllare l'anteprima prima di trasmettere
    Un errore di battitura sulla quantità diventa un ordine 10× più grande del previsto: dieci secondi di verifica valgono migliaia di euro.
  • Pensare di poter comprare ETF americani non UCITS
    La piattaforma li cerca, ma poi blocca la transazione: per il retail europeo restano accessibili solo via opzioni o derivati, non in acquisto diretto.

Broker consigliati

Interactive Brokers

8,5 Molto Buono
Commissione ordine: 3 € fisso
Costo del conto: 0,00 €
Costi del PAC: -
  • Costi e Commission basse
  • Accesso Mercati Internazionali
  • Tecnologia e Piattaforme
Scopri il broker*
La nostra valutazione 8,5/10


Interactive Brokers non è il broker più intuitivo, ma è quello che ti dà più controllo su prezzi, borse e costi. Capito funzionamento del portafoglio e tipi di ordine, la piattaforma poi diventa molto semplice da utilizzare.

Domande frequenti

Quanto costa comprare un ETF su Interactive Brokers?
Con il piano Fixed (la scelta più ragionevole per chi inizia) la commissione su ETF europei è 3 € per ordini fino a 6.000 € e 0,05% del controvalore oltre quella soglia. Su oltre 90 ETF è attivo un programma "commission-free" che rimborsa la fee se mantieni le quote almeno 30 giorni. Il piano Tiered ha senso solo per chi muove volumi alti.
Posso impostare un piano di accumulo (PAC) automatico su IBKR?
Interactive Brokers non ha un PAC automatico nativo come Trade Republic o Scalable Capital. Però puoi pianificare ordini ricorrenti sulla piattaforma, oppure replicare il PAC manualmente, lanciando ogni mese un ordine Limit sugli stessi ETF. Per chi cerca semplicità il PAC manuale è la soluzione più usata sulla piattaforma.
Quali ETF posso comprare come investitore retail europeo?
Solo ETF UCITS, riconoscibili dall'ISIN che parte con IE, LU, FR o DE. Gli ETF americani classici (Vanguard VTI, ARK, SPDR S&P 500 originale) sono bloccati dal regolamento PRIIPs. Buona notizia: per quasi ogni indice trovi una versione UCITS equivalente quotata su Borsa Italiana, Xetra o Amsterdam.
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Recensione Interactive Brokers

Domenico Sacchi

Digital marketing specialist | Blockchain enthusiast | Mi occupo di temi legati alla finanza personale, investimenti e trading sulle criptovalute.

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