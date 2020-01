Coinsbit Exchange, recensione completa: se conviene e alternative

Se avete deciso di investire in criptovalute, avete tre alternative: minarle, tramite Broker o comprandole e vendendole tramite Exchange. In questo articolo, vi proponiamo una recensione completa su Coinsbit.

In effetti, le tre opzioni comportano ciascuna pro e contro. Per esempio, se decidete di minarle, ciò comporta onerosi costi di tempo e di energia. In quanto dovrete risolvere calcoli matematici, investire negli hardware adatti e consumare molta corrente elettrica.

Tanto che ormai sono nati i Pool mining, colossi che minano criptovalute in massicce quantità, con sede nei Paesi dove la corrente elettrica si paga di meno.

La seconda alternativa prevede investire tramite Broker, ma qui dovrete stare attenti a scegliere quelli con regolare licenza per operare, da parte di una Commissione di vigilanza sui mercati finanziari. Come la nostra Consob o la cipriota CySEC.

Inoltre, dovete scegliere Broker che non prevedono commissioni sul trading ma solo spread. Un costo praticamente inevitabile e per loro irrinunciabile.

Infine, dovete stare attenti a non incappare in quelle piattaforme che vi promettono facili guadagni senza alcuna preparazione in materia. Dicendo che hanno un sistema di trading super-tecnologico esclusivo, basato su algoritmi automatici, i quali sono capaci di prevedere anzitempo l’andamento dei mercati. Il che è una balla colossale. Perderete solo tempo e, soprattutto, soldi.

Veniamo alla terza via: quella degli Exchange, piattaforme per cambiare criptovalute con altre criptovalute. O queste ultime con valute FIAT. Per intenderci, quelle che hanno corso legale ufficiale dei singoli Stati.

Anche gli Exchange hanno però i loro contro. Per esempio, non sono obbligati ad avere una licenza per operare. Hanno sede in paradisi fiscali in genere asiatici (Hong Kong o Singapore). Sovente sono vittima di attacchi Hacker che portano via criptosoldi dai wallet, come si trattasse di una rapina in Banca.

Per quanto riguarda le prime due criticità, in pratica significa che non c’è un organo di controllo a monte sul loro operato. Che li obbliga su questo o quello. Quanto al terzo punto critico, significa che è meglio non detenere per troppo tempo soldi sul conto. Ma trasferirli su wallet cosiddetti freddi, in quanto non hanno bisogno di funzionare online. Il che può aggirare gli attacchi Hacker.

I wallet freddi migliori sono quelli cartacei (aventi codice QR e la forma di uno scontrino); i software per Pc; le S-Pen (simili alle Pen drive che usate per trasportare dati o per ascoltare musica in formato digitale).

Se vi interessa comunque la strada degli Exchange, di seguito vi parliamo di Coinsbit. Quindi risponderemo a domande frequenti come Cos’è Coinsbit, come funziona Coinsbit, quali sono le opinioni e le recensioni su Coinsbit, se usare Coinsbit conviene, quali sono le migliori alternative a Coinsbit.

Coinsbit Exchange cos’è

Cos’è l’Exchange Coinsbit? Si tratta di una piattaforma che consente di cambiare criptovalute con criptovalute. Ma anche criptovalute con valute Fiat quali Dollaro ed Euro. Il che è un grande vantaggio, in quanto sono pochi gli Exchange che consentono di farlo.

E’ nato nel 2018 in Estonia, con sede legale nella capitale Tallin. Anche questa è una novità, dato che generalmente questo tipo di servizio ha sede nei paesi asiatici come Hong Kong, Singapore e Corea del sud (non a caso, i Paesi che maggiormente usano criptovalute), o negli Usa.

Per quanto concerne i volumi di scambi, si piazza 24mo al mondo per volumi di scambi e 29mo a livello mondiale come piattaforma in generale. Non proprio il Top quindi e si può trovare sicuramente molto di meglio.

Coinsbit Exchange come funziona

Come funziona Coinsbit Exchange? Sul proprio sito, dichiara di fornire assistenza clienti H24 e 7×7.

Riguardo le lingue disponibili, ne ha ben 13. Diverse asiatiche, mentre le europee sono Inglese, Tedesco, Portoghese, Spagnolo e Russo.

Siamo quindi alla solita mancanza della lingua italiana, giustificabile forse col fatto che di italiani che usano gli Exchange sono davvero ancora pochissimi.

Tuttavia, a quei pochi sconsigliamo di usare questo sito se non conoscete bene le lingue previste. Meglio evitare pure Google Translate, spesso non impeccabile. Ne va dei vostri soldi che potreste perdere con scelte sbagliate indotte da cattiva traduzione.

L’Exchange Coinsbit lascia comunque intendere che vuole accaparrarsi il mercato asiatico, molto avvezzo di criptovalute. E non solo per le tante lingue asiatiche previste, ma anche perché entro il 2020 renderà disponibile effettuare transazioni in Yuan e prevede di irrompere contestualmente sul mercato cinese.

Dal punto di vista tecnico, questa piattaforma si mostra altamente efficiente. Dato che supporta fino a 10mila transazioni al secondo.

Coinsbit Exchange commissioni

Quali sono le commissioni previste dall’Exchange Coinsbit? Prevede una commissione fissa dello 0,2%. Anche in questo, questa piattaforma si distingue, dato che in genere gli Exchange prediligono imporre commissioni a tassi variabili in rapporto al volume di transazioni effettuato dall’utente o dalla criptovalute.

Se non prevede, un po’ come tutti e ci mancherebbe, commissioni sui depositi, Coinsbit ne prevede sui prelievi:

In Bitcoin (BTC): 0.0012 BTC e un importo minimo prelevabile di 0.002 BTC

In Etherum (ETH): 0.01 ETH e un importo minimo prelevabile di 0.02 ETH

In Litecoin (LTC): 0.01 LTC e un importo minimo prelevabile di 0.02 LTC

Previste poi altre criptovalute minori oltre a queste tre più note.

Migliori piattaforme per investire in Criptovalute

Coinsbit Exchange opinioni e recensioni

Usare l’Exchange Coinsbit conviene? Quali sono le opinioni e le recensioni sull’Exchange Coinsbit?

Tra i punti forti dell’Exchange Coinsbit occorre annoverare:

la piattaforma user-friendly

il fatto che preveda valute Fiat come Euro e Dollaro (e presto, a quanto pare, pure lo Yen)

commissioni chiare e trasparenti in quanto fisse

una assistenza clienti che, almeno stando a quanto dichiara, copre tutto il giorno e tutta la settimana

Veniamo ora alle dolenti note:

manca l’italiano tra le lingue previste e l’inglese sul sito è pure grossolano

totale assenza di riferimenti sulla società che lo gestisce (vediamo solo la città dove ha sede)

si registrano lamentele riguardo ritardi dei prelievi

lamentele dei clienti anche sulla qualità dell’assistenza clienti, probabilmente lenta e poco esaustiva

Dunque, come per tutti gli Exchange, ci sono pro e contro. Se non vi ha convinto, di seguito vi suggeriamo alcune valide alternative. Ossia, Broker che consentono di poter investire sulle criptovalute senza commissioni, con regolare licenza CySEC e con servizi davvero interessanti.

