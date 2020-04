Coca-Cola pesantemente colpita da Coronavirus: ma potrebbe essere ottima occasione

Nell’ultima sessione di trading, Coca-Cola (KO) ha chiuso a $ 46,49, segnando un -0,39% rispetto al giorno precedente. Questa modifica è rimasta indietro rispetto alla perdita giornaliera dello S&P 500 dello 0,16%. Nel frattempo, il Dow ha perso lo 0,12% e il Nasdaq, un indice ad alto contenuto tecnologico, ha perso lo 0,33%.

Prima della negoziazione odierna, le azioni del più grande produttore di bevande del mondo avevano perso il 10,01% nell’ultimo mese. Ciò è stato più limitato della perdita del settore dei beni di prima necessità del 10,8% e della perdita di S&P 500 del 10,5% in quel momento.

Si prevede che la società riferirà EPS di $ 0,44, in calo dell’8,33% rispetto al trimestre dell’anno precedente.

Per l’intero anno, le stime prevedono guadagni di $ 2,04 per azione e ricavi di $ 36,57 miliardi. Che rappresenterebbero variazioni del -3,32% e -0,07%, rispettivamente, rispetto all’anno precedente.

Gli investitori devono inoltre tenere conto di eventuali recenti modifiche alle stime degli analisti per KO. Queste recenti revisioni tendono a riflettere la natura in evoluzione delle tendenze economiche a breve termine.

Alla luce di ciò, è possibile considerare le revisioni di stime positive un segno di ottimismo sulle prospettive di business dell’azienda.

In generale, l’industria delle bevande analcoliche fa parte del settore dei beni di prima necessità. In perdita del 38% rispetto ad oltre altri 250 settori.

Comunque, il titolo Coca Cola è in rialzo dal 23 marzo, quando quotava 37,56 dollari. Il crollo più evidente si è verificato dal 4 marzo, in concomitanza con l’epidemia da Covid-19 che ha iniziato ad infiammare il Mondo. Il valore delle azioni Coca Cola era infatti di circa 59 dollari, già però in affanno da fine febbraio.

Le azioni della società con sede ad Atlanta, hanno dunque subito una correzione ancora più netta di quelle di Pepsi.

Azioni Coca-Cola mai così in discesa da quando è quotata

Per quanto riguarda la diversificazione, vale la pena notare che il calo di prezzo di un mese di KO del 37,5% a partire dal 23 marzo è stato il più ripido sperimentato dal titolo almeno dai primi anni ’60. Una correlazione così elevata tra le azioni e il vasto mercato, anche durante periodi di difficoltà, non è certamente la norma.

Ad esempio, dal 1999, i rendimenti giornalieri di KO hanno seguito vagamente le prestazioni dell’S&P 500, con un fattore di correlazione piuttosto basso di 0,49. Durante i mega orsi del 2000-2001 e del 2008-2009, le perdite cumulative del mercato di KO sono state meno di un terzo di quelle dell’S&P 500.

Per quanto riguarda i fondamenti aziendali, è comprensibile che la Coca-Cola debba soffrire dell’attuale pandemia di coronavirus, proprio come praticamente ogni azienda al mondo, ma probabilmente in misura minore.

Il più grande successo per la società verrà probabilmente dal lato concentrato del business, che nel 2019 rappresentava il 55% dei ricavi della Coca-Cola.

Questo è probabilmente il caso perché ristoranti e minimarket sono stati più gravemente danneggiati dalle quarantene mondiali. I prodotti finiti, d’altra parte, potrebbero anche trarre vantaggio dal fenomeno delle scorte accentuate da panico, che è stato probabilmente un fattore positivo per Pepsi, peer snack e bevande.

Guardando oltre i problemi attuali, si presuppone che la Coca-Cola sperimenterà un deterioramento a lungo termine, se non addirittura nullo, delle prestazioni operative e finanziarie a seguito di COVID-19.

Mentre la società non si aspetta più di soddisfare le sue prospettive finanziarie per il 2020 a causa della pandemia, il consumo e la distribuzione delle bevande dovrebbero infine normalizzarsi.

Prima della crisi innescata dal Coronavirus COVID-19, la Coca-Cola aveva registrato ricavi crescenti in ciascuno dei suoi segmenti di business, anche nella regione più matura del Nord America (ex-valuta e fusioni e acquisizioni).

Nel frattempo, le aspettative più aggressive per la crescita dei profitti nel 2020 (ormai stantio) hanno suggerito la fiducia nell’espansione dei margini, insieme alla crescita del flusso di cassa libero che credo possa essere nuovamente conseguibile.

E’ un buon momento per investire in Coca-Cola?

Attualmente, KO viene scambiato con un multiplo di 20x che è ancora superiore alla media di mercato ampia.

La posizione di leadership di Coca-Cola nello spazio delle bevande e la portata globale senza pari, dovrebbero aiutarla a mantenere la crescita dei ricavi e la generazione di flussi di cassa a livelli ragionevoli anche durante una grave crisi. Sicuramente rispetto al resto del mondo aziendale.

Inoltre, un P / E finale di 20x e un rendimento da dividendi del 3,7% sono alla pari, se non migliori, delle metriche comparabili di KO durante le due precedenti recessioni.

Potrebbe essere un buon momento per acquistare le azioni Coca-Cola, in quanto la società è già in ripresa e molto probabilmente farà registrare importanti rialzi quando l’emergenza Coronavirus – attualmente nel suo momento più tragico negli Usa – si sarà alleviata.

Vendita di azienda Coca-Cola interrotta in Turchia, Kazakistan e Azerbaigian

Coca-Cola İçecek (CCI) della consociata del gruppo Anadolu, ha dichiarato che le attività di vendita e distribuzione del marchio di tisane Doğadan in Turchia verranno interrotte a partire dal 30 aprile.

Le attività di vendita e distribuzione della società del marchio Doğadan in Turchia saranno terminate a partire dal 30 aprile.

“La dichiarazione ha aggiunto che di conseguenza, anche le attività di vendita e distribuzione della società del marchio Doğadan in Kazakistan e Azerbaigian saranno terminate alla fine di aprile”.

La quota del marchio Doğadan sul volume totale di CCI, i ricavi delle vendite e l’EBITDA nel 2019 sono stati rispettivamente dell’8,3%, 1,9% e 0,2%.

Il marchio turco di tisane Doğadan è stato acquisito dalla Coca Cola Co. nel 2007 per $ 50 milioni (TL 333,9 milioni ). La società di imbottigliamento Coca-Cola İçecek fa parte del sistema Coca-Cola e il suo principale azionista è Anadolu Efes con una quota del 50,3%. Mentre circa il 20,1% appartiene alla Coca-Cola Co., 3,7 % a Özgörkey Holding e il restante 25,9% è negoziato in borsa.

Una brutta notizia per un marchio già in grande affanno dunque.

Coca-Cola, uno stabilimento chiuso per lavoratori contagiati

L’impianto di imbottigliamento della Coca-Cola a Oakleys Lane, nella parte orientale di Henrico, è stato temporaneamente chiuso dalla pulizia dopo che i dipendenti si sono dimostrati positivi per COVID-19.

“Possiamo confermare che due colleghi della nostra struttura di Sandston sono risultati positivi per COVID-19”, un portavoce di Coca-Cola Consolidated ha risposto via e-mail quando gli è stato chiesto dei risultati del test.

“I nostri colleghi hanno ricevuto assistenza medica e auguriamo loro un rapido recupero”.

La compagnia ha informato altri lavoratori che potrebbero aver avuto stretti contatti con i dipendenti infetti.

“Abbiamo esercitato le quarantene raccomandate. Per una grande cautela, abbiamo anche preso la decisione di sospendere temporaneamente le nostre operazioni per condurre una pulizia profonda e la sanificazione dell’intera struttura da parte di un gruppo di terze parti”, ha continuato il portavoce. “Tale processo è stato completato e le nostre operazioni sono riprese.”

I funzionari sanitari della Virginia, dove lo stabilimento ha sede, hanno sollecitato le precauzioni che in linea generale sono quelle raccomandate a tutti.

