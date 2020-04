Citigroup, titolo in sofferenza per Coronavirus: ma investe su Komgo

Un’altra settimana iniziata male per le borse, con il benchmark Dow Jones Industrial Average e S&P 500 in calo rispettivamente del 4% e 3%. Le cose si sono riprese a metà settimana, quando il Senato americano ha concordato un piano di aiuti.

In tempi di Coronavirus, il settore finanziario sta vivendo un periodo di grossa difficoltà. Uno dei settori più colpiti. Basta vedere cosa sta accadendo a Bank of America (NYSE: BAC) e Citigroup (NYSE: C) entrambi in calo di quasi l’8%.

Del resto, più la pandemia da Covid-19 andrà avanti e mieterà vittime e chiusure di attività e più il Congresso americano tarda ad agire, e più il settore finanziario patisce.

I motivi possono essere diversi:

Una economia quasi ferma porterà di conseguenza un brusco freno della domanda di prestiti

Una maggiore disoccupazione potrebbe portare a tassi di insolvenza più elevati, poiché i consumatori hanno difficoltà a pagare i prestiti esistenti

I tassi di interesse precipitano, e questo probabilmente metterà un’enorme pressione sui margini di interesse. Le banche guadagnano principalmente pagando un basso tasso di interesse sui depositi dei consumatori e addebitando tassi relativamente elevati per i prestiti e approfittando della differenza dei tassi. I tassi di interesse di mercato più bassi in genere portano a margini di profitto inferiori

Tuttavia, pare che ora il Congresso americano si sia deciso ad effettuare un massiccio pacchetto di stimoli. E ciò potrebbe essere un catalizzatore positivo per gli stock bancari. Tuttavia, se la recessione è più profonda del previsto, ci potrebbe essere ancora più spazio al ribasso.

Citigroup ed altri colossi bancari sospendono i riacquisti di azioni complice il Coronavirus

Il Financial Services Forum, che include alcune delle più grandi banche degli Stati Uniti, ha annunciato domenica 22 marzo che i suoi membri avrebbero bloccato i riacquisti di azioni nel secondo trimestre dell’anno a causa della pandemia di coronavirus.

Il gruppo – che comprende JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Goldman Sachs e altre due banche – ha dichiarato in una dichiarazione che la pandemia era una “sfida senza precedenti”.

“La pandemia di COVID-19 è una sfida senza precedenti per il mondo e l’economia globale e le maggiori banche statunitensi hanno una capacità e un impegno indiscussi nel supportare i nostri clienti, clienti e la nazione”, ha affermato il forum.

Di cosa si tratta? I riacquisti sono un modo per le aziende di restituire capitali ai propri azionisti e possono aiutare ad aumentare il prezzo delle azioni. Nel quarto trimestre del 2019, JPMorgan da solo ha effettuato oltre 6 miliardi di dollari in riacquisti netti, che rappresentano le azioni extra emesse ai dipendenti.

Le azioni bancarie sono state messe a dura prova quest’anno, poiché il virus si è diffuso in tutto il mondo. Le azioni di JPMorgan e Morgan Stanley sono entrambe in calo di oltre il 25% dall’inizio del 2020, mentre le azioni di Citi sono diminuite di oltre il 36%.

Poiché la pandemia ha fortemente rallentato l’attività economica in alcuni settori, come i viaggi, le grandi aziende come Boeing hanno annunciato che trarranno le loro principali linee di credito dalle banche.

“La decisione sui riacquisti è coerente con il nostro obiettivo collettivo di utilizzare il nostro significativo capitale e liquidità per fornire il massimo supporto a privati, piccole imprese e l’economia più ampia attraverso prestiti e altri servizi importanti”. ha aggiunto il Forum.

L’annuncio arriva sulla scia di un’importante mossa da parte della Federal Reserve, che ha tagliato il suo principale obiettivo sui tassi di interesse dell’1%. E ha lanciato un programma di acquisti di attività di almeno $ 700 miliardi. La banca centrale ha anche ridotto a zero i requisiti di riserva per migliaia di banche.

Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha rassicurato nella stessa giornata di domenica, affermando di aver fornito una “guida generale ampia” alle principali banche.

“Vorremmo che usassero i loro buffer per fornire prestiti e anche per lavorare con i loro mutuatari. Come si noterà, stiamo fornendo loro molte indicazioni su una vasta gamma e stanno dicendo che hanno tutte le intenzioni di farlo. È bello sentire” ha detto Powell.

I riacquisti di azioni sono stati criticati da politici progressisti, tra cui il senatore del Vermont Bernie Sanders (anche uno dei due principali sfidanti nelle primarie del Partito democratico, l’altro è Biden) che ha proposto di vietare la pratica come parte della sua campagna presidenziale.

Le altre due banche membri del forum sono State Street e Bank of New York Mellon.

Citigroup punta sulla blockchain Ethereum tramite startup Komgo

Citigroup ha aumentato la sua partecipazione azionaria in Komgo, una startup che sviluppa una blockchain aziendale basata su Ethereum per il finanziamento commerciale. E ha iniziato a integrare il suo sistema di elaborazione commerciale con la blockchain di komgo.

Lanciata nel 2018 in collaborazione con ConsenSys, komgo presenta una piattaforma end-to-end per ottimizzare i finanziamenti commerciali nel settore delle materie prime. Utilizzando la piattaforma, acquirenti e venditori di azioni possono sfruttare la tecnologia di contabilità distribuita (DLT) per comunicare tra loro, nonché con le loro banche e fornitori di servizi.

Il progetto è stato avviato a fianco di numerosi fondatori di investitori tra cui Citi, Societe Generale, ING Group e Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

In una conversazione con ConsenSys pubblicata il 10 marzo, Kris van Broekhoven, responsabile globale della finanza commerciale delle materie prime, ha discusso della opportunità di supportare il progetto blockchain.

“Per oltre 100 anni, l’industria è stata fortemente dipendente dallo scambio e dall’elaborazione manuale dei documenti cartacei” ha affermato.

“Ora la tecnologia blockchain funge da catalizzatore per interrompere l’industria verso l’elaborazione di dati elettronici.”

Rispetto ad altri progetti blockchain là fuori, ha detto Broekhoven, la particolarità di Komgo risiede nella sua partnership con importanti banche e società.

“È uno dei pochi consorzi che combina banche e società come fondatori”, ha affermato. “In questo modo contribuiamo a garantire che le funzionalità sviluppate da Komgo affrontino realmente i punti deboli di un’ampia varietà di utenti, oltre alle banche, e che la piattaforma abbia un numero di istituzioni dietro di essa che si impegnano a effettuare transazioni sulla piattaforma.”

Citigroup figura come uno dei fondatori di komgo. Secondo Broekhoven, la banca ha recentemente “aumentato il [proprio] capitale per consentire alla società di continuare a svilupparsi”. Citigroup ha anche iniziato il processo di integrazione del proprio sistema di elaborazione commerciale con komgo per trarre vantaggio da tempi di consegna ridotti e altri vantaggi che komgo porta.

Inoltre, ora che la configurazione della sicurezza di Komgo è stata ulteriormente perfezionata, Citi sta iniziando a monitorare i costi di investimento per garantire le capacità di finanziarie del progetto. Al momento, la piattaforma si sta concentrando su lettere di credito, finanziamento di crediti verso clienti e KYC.

Ma in futuro, come ha rivelato Broekhoven, Komgo amplierà le sue caratteristiche per includere il finanziamento dell’inventario e l’auto-matching dei documenti elettronici.

