CFD Society, è una truffa o funziona davvero? Recensioni, opinioni e alternative

Cos’è CFD Society? Come funziona CFD Society? Quanto fa guadagnare CFD Society? CFD Society è una truffa? Quali sono le recensioni su CFD Society?

L’esplosione del trading online ha comportato anche la concomitante esplosione di parecchie truffe. Protese a fregare quanti, senza la minima preparazione teorica e pratica, hanno visto questa attività come spiraglio per risolvere i propri problemi finanziari.

Peccato che il trading online presuma di avere tanta preparazione, nonché capacità, intuito e perché no, fortuna. Il Broker CFD Society mantiene realmente ciò che promette? O siamo dinanzi alla solita truffa in questo settore? Lo scopriamo di seguito.

Detto ciò, vediamo se CFD Society fa guadagnare davvero o è una delle solite truffe.



Attualmente la soluzione migliore per fare trading online è quella di sfruttare le piattaforme CFD. Ad esempio una ottima è quella del broker ForexTB. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello dei segnali che permettono di ricevere consigli per orientare con successo le proprie attività di trading on line ed essere più profittevoli. Per saperne di più sui segnali clicca qui per visitare il sito ufficiale.

CFD Society cos’è

Cos’è CFD Society? Il Broker CFD Society è un robot per il trading Forex, che secondo quanto asseriscono è stato sviluppato da un certo Chris Chase. Il software stesso sembra essere stato realizzato nell’agosto 2016, a causa delle date nella cronologia delle negoziazioni.

Il sito web attuale è stato costruito solo a gennaio 2017.

CFD Society come funziona

Come funziona CFD Society? Un grave problema che si riscontra con il Broker CFD Society è che vogliono che depositiamo denaro presso il broker, prima che possiamo vedere se il software funziona davvero.

Dopo esserti registrato sul sito web della CFD Society, sei indirizzato a depositare $ 250 a qualche Broker CFD senza licenza. Chi lo ha provato, dice che dopo essersi registrato sia stato reindirizzato presso TradeFintech, per effettuare il deposito. Ma questo broker autorizzato o regolamentato.

Anche se la CFD Society afferma che questo sistema è gratuito, in realtà non lo è. Se ti iscrivi alla CFD Society ti verrà chiesto di depositare denaro con un broker per attivare il servizio. È qui che le persone dietro questa potenziale truffa fanno i loro soldi. Ed è qui che inizia la vera truffa.

Questa truffa funziona semplicemente convincendoti che è reale. Ti vengono mostrati screenshot che sembrano reali e c’è una storia abbastanza convincente che la accompagna. Tuttavia, tutti i truffatori vogliono davvero che tu faccia altro che mettere soldi nel broker che raccomandano. Questo perché sono affiliati con il broker e verranno pagati dopo aver effettuato un deposito.

In realtà, come ogni truffa del genere, il Broker non spiega come funziona davvero e ti rende ricco. La verità è che ilservizio offerto da queste persone non esiste. Una volta pagato il tuo deposito nel broker, puoi salutare i tuoi soldi. Perché nonostante sia stato dimostrato quante volte questo sistema abbia fatto vincere, la realtà è molto diversa.

Questo sistema non ti farà mai ottenere alcun profitto perché non è mai stato progettato per questo scopo. Questo Broker non è mai stato progettato per farti guadagnare un solo centesimo.

CFD Society truffa?

Il Broker CFD Society è una truffa? Pur non essendoci sentenze passate in giudicato, né provvedimenti da parte della Consob, tutto porta a credere che potrebbe diventare una truffa vera e propria.

In primis, questo broker mostra i successi di trading di sei mesi prima. Qualsiasi azienda che pubblicizza risultati di trading, di solito è una truffa perché la performance passata non è indice di risultati futuri. Quando un’azienda scrive false testimonianze di clienti che dichiarano di aver guadagnato $ 63.000 da $ 300 di partenza, sai che si tratta di un problema: ci sono letteralmente centinaia di Expert Advisor, noti anche come EA per il trading di forex e la maggior parte di loro non è molto valido.

Se sei nuovo nel trading di CFD, allora devi sapere che non è possibile fare quel tipo di denaro. Non succede mai nel mondo reale del trading online.

Esistono due tipi di broker online per il trading di Forex e CFD:

broker autorizzati e regolamentati da FCA, ASIC o CySEC,

broker senza licenza (truffa o potenziale tale)

Gli investitori che utilizzano un broker legittimo autorizzato e regolamentato, di solito non hanno problemi a ritirare il proprio denaro. Infatti, una cosa che fanno questi Broker truffa molto spesso, è di rendere difficoltoso il prelievo di denaro.

CFD Society, chi è Chris Chase?

Chi è Chris Chase? E’ davvero il fenomeno sbandierato dalla piattaforma? In realtà, come sovente accade con questo genere di truffe, Chris Chase è il nome dato all’entità falsa che promuove questo sito. Non c’è nulla di reale in questa persona o nel sistema che promuove.

Se guardi il video promozionale di CFD Society, vedrai molte affermazioni non realistiche. Per il principiante totale, queste affermazioni sembreranno un sogno diventato realtà. Questo sistema dice che sta cercando solo 100 nuovi membri per utilizzare un “signalling service” che può farti guadagnare circa 60mila euro all’anno!

Il fatto che queste persone affermino che stanno cercando solo 100 membri extra fa sembrare che questo non sia una truffa. In realtà, giocano sulla psiche delle persone, in quanto, quando un bene è scarso e possedibile per pochi, diventa più prezioso ed appetibile.

Tornando a Chris Chase, sul sito viene presentato con occhiali e giacca e cravatta. Così da dargli una parvenza di serietà e affidabilità. Purtroppo l’abito fa il monaco e con vari esperimenti sociali negli anni è stato comprovato che le persone si fidano più di chi è ben vestito.

CFD Society opinioni e recensioni

Quali sono le recensioni su CFD Society? Quali sono le opinioni su CFD Society? In molti concordano sul fatto che il trucco di questa truffa è innanzitutto convincerti che esso è un vero affare. La verità è che tutto ciò che vedi nel video di vendita di CFD Society è completamente falso.

Vediamo attori falsi e molti screenshot falsi: provano persino altri artisti della truffa dicendo che sanno che molte persone sono state truffate prima. Ovviamente la CFD Society afferma di essere molto diversa. Sfortunatamente non lo è.

CFD cosa sono

Cosa sono i CFD citati nel nome di questo Broker? Un modo per rendere il tutto più fintamente onesto. Infatti, i CFD – acronimo di Contract for difference, traducibile proprio in Contratti per differenza – permettono di investire su una miriade di asset. Azioni, indici azionari, valute Forex, materie prime, metalli preziosi, criptovalute. Con tutti i vantaggi che ne conseguono.

Per vendere allo scoperto non bisogna aver prima comprato: vendere allo scoperto significa vendere qualcosa che non si possiede per ottenere un profitto finanziario elevato nel caso in cui il prezzo scenda. Si tratta di un’operazione speculativa che può essere facilmente portata a termine con i CFD.

Con i Contract for difference è possibile guadagnare sia quando i mercati sono positivi sia quando sono negativi. Non prevedono il pagamento di commissioni e sono facili da usare e capire. Peccato che con CFD Society non abbiano niente a che fare.

Migliori piattaforme di trading online

Quali sono le migliori alternative a CFD Society? Assodato che è meglio stare alla larga da questo Broker, vediamo quali sono le migliori alternative.

Plus500

Ecco le caratteristiche principali di questo Broker:

• Licenza CySEC

• trading tramite CFD

• Deposito minimo richiesto: 100 euro

• Leva finanziaria 1:30

• Piattaforma: Plus500 Trading

• Zero commissioni

• Spread fissi

• Conto demo con 40mila euro virtuali

• Circa 2200 asset su cui investire

Plus500 è a sua volta sponsor dell’Atletico Madrid. Plus500 offre un servizio peculiare: il Centro formazione e conoscenza, dove vengono poste agli utenti alcune domande riguardanti la conoscenza sul trading. Ma anche sulla negoziazione dei CFD.

Plus500 ricorda altresì agli utenti le Avvertenze sui Rischi annessi alla negoziazione proprio coi CFD.

Clicca qui per visitare il sito ufficiale di Plus500.

eToro

eToro è un Broker che vanta quasi 11 milioni di utenti iscritti. I servizi che lo fanno preferire sono tre:

a) Social trading

Una Community che riunisce gli utenti di eToro per potersi scambiare consigli e opinioni.

b) Copy trading

Consente ai traders neofiti di copiare il trading in maniera automatica dei trader miglior. I quali ovviamente guadagnano una commissione su ogni utente che li copia. Essi sono chiamati non a caso Popular investor.

c) CopyPortfolio

Permette di copiare interi panieri di asset. Troviamo:

Clicca qui per visitare il sito ufficiale di eToro.

Disclaimer: eToro è una piattaforma multi asset che consente dio investire sia in azioni che in criptovalute, e di fare trading sui CFDs.



Considera che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro dovuto alla leva finanziaria. 75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro.



Criptoasset non sono regolati e possono subire ampie variazioni di prezzo, dunque non sono appropriati per tutti gli investitori. Il trading di criptoasset non è regolamentato da alcuna normativa Europea.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.

E facile notare la differenza tra questi 3 Broker e CFD Society. Giusto?

Responsabilità: Tutti gli autori, i collaboratori e i redattori degli articoli pubblicati su webeconomia.it esprimono opinioni personali. Tutte le assunzioni e le conclusioni fatte nei post ed ulteriori analisi di approfondimenti sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime, indici) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e/o raccomandazioni all'investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di investimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali.